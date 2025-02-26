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Вступление

Не во все корпуса влезает радиатор жидкостной системы на 360 мм. Логично просто подобрать подходящий корпус. Однако не всегда хочется использовать огромный ящик, особенно если видеокарта относительно простая и не занимает много места. Поэтому можно выбрать корпус поменьше, а на свой любимый AMD Ryzen 7 7700 необязательно ставить трехсекционную жидкостную систему охлаждения; возможно, хватит простенькой башни с четырьмя тепловыми трубками. Конечно, мощный процессор с полноформатной ATX платой особого смысла размещать в компактном корпусе нет.

Но бывают случаи, когда даже процессоры среднего уровня получаются горячими. Это можно отнести к моделям Intel Core i5 12600K, 13600K и 14600K. В нагрузке эти процессоры также горячие и поэтому об их охлаждении следует задумываться. В качестве одного из вариантов можно рассматривать отказ от процессоров с литерой «K», поскольку о разгоне думать уже не приходится, и за каждые дополнительные 100-200 МГц нужно расплачиваться заметно возросшим тепловыделением, что не всегда выглядит разумно. Для начала хочется продлить жизнь своей сборке, чтобы потом её можно было перепродать или использовать максимально долго. От повышенного напряжения и высокой температуры кристалл процессора может со временем деградировать, и в лучшем случае он просто не сможет больше работать в штатном режиме. Самое неприятное, может отвалиться канал памяти или контроллер шины PCI-e.

Поэтому не стоит рассматривать систему жидкостного охлаждения как панацею. Здесь необходим комплексный подход, где эффективный теплоотвод будет лишь частью. Другим компонентом может стать снижение напряжений на процессоре для того, чтобы снизить его потребление и, как следствие, высокий нагрев. В совокупности всех мер можно минимизировать потерю производительности, но на выходе получить тихую и холодную сборку. Сегодня мы рассмотрим ещё одну необслуживаемую жидкостную систему aka AIO от компании MSI. Это модель начального уровня из линейки MAG (MSI Arsenal Gaming) – MSI MAG CoreLiquid A13 240.

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Поскольку модели A12 не существует, сложно отследить генезис данного названия. Хотя именно A12 здесь бы подошло хотя бы из-за некоторых особенностей конструкции. Например, у радиатора данной системы 12 каналов для циркуляции жидкости. А число 240 — это размер радиатора, который рассчитан на установку двух вентиляторов 120 х 120 мм.

Упаковка и комплектация

Устройство должно быть меньше по размерам, поэтому можно рассчитывать на более компактную упаковку. Но это всё в теории. На практике так не получается потому, что длина шлангов у моделей с разным размером радиатора обычно одинаковая. Это приводит к тому, что их всё равно как-то надо размещать и поэтому габариты упаковки снижаются не сильно.

Также пользователи уже привыкли, что система приходит уже практически в готовом виде и её нужно только установить и подключить. Вентиляторы уже установлены, кабели между ними проложены и выведены в одну линию, которую необходимо подключить к материнской плате. Даже крепёж под LGA сокет Intel уже смонтирован на корпусе с водоблоком и помпой.

Упаковка выполнена в стиле актуального поколения материнских плат компании MSI, относящихся к нижнему ценовому сегменту MАG. Это самая популярная и массовая серия продуктов, которая пользуется высоким спросом благодаря хорошему функционалу за приемлемую цену. Это устройство позиционируется как относительно бюджетное и смотрится очень хорошо даже на картинке. С моделью MSI MAG CoreLiquid A13 360 они полностью идентичны, а основное отличие заключается в радиаторе и количестве вентиляторов. В обоих размерах существует также белая модификация.

По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный фон с серыми полосками и с яркими зелёными вставками. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

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Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 240 - обозначает форм-фактор радиатора, а точнее то, что на нём монтируется два вентилятора размера 120х 120 мм. По факту его габариты всегда больше и иногда это бывает критично, при установке в корпус. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже приведены схематичные изображения с указанием размеров. В правой части есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства.

С одного бока коробки размещена спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid A13 240 Габариты радиатора 277.0 х 119.6 х 27.2 мм Материал радиатора Алюминий Материал основания водоблока Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 390 мм Скорость вращения помпы 3800 ± 10% об/мин Сила тока помпы 0.24 А Уровень шума 20 дБ Срок службы 40 000 часов Конфигурация вентиляторов радиатора 2 х 120 мм Модель вентилятора MSI DF1202512RFMN Скорость вращения 500-2000 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 62.6 CFM Воздушное давление 2.36 мм водяного столба Уровень шума 31.1 дБ Совместимые сокеты Intel: LGA 1700, 1851;

AMD: Socket AM4, AM5

Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии Rifle Bearing. Это обычный подшипник скольжения с винтовой нарезкой на центральной втулке. Нарезы на ней улучшают рециркуляцию смазки, что повышает долговечность. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 40 000 часов, что превосходит даже ресурс помпы, поэтому можно не волноваться. Ещё вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой 2-поколения.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху предусмотрен лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Сверху расположен радиатор, а внизу – водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки, который запакован в прозрачный пластиковый блистер.

Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Также уже штатно установлено крепление на корпусе водоблока для платформ Intel. Кстати, если вы заметили, то тут поддерживаются только две последние: LGA1700 и LGA1851, а по сути, это одно и то же потому, что расположение отверстий совпадает.

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По центру есть ещё одна ниша, где в пакете лежит остальной комплект для установки системы. Он не очень большой потому, что она и так уже почти готова к установке.

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Скобы для платформ AMD;

Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;

Термопаста.

Скобы для платформ Intel уже установлены на корпусе, но я их специально снял, чтобы было видно, как они выглядят. Ничего особенного тут нет. На концах присутствуют винты с пружинками, которые фиксируются стопорным кольцом. Аналогично всё реализовано на скобах для AMD, отличаются только размеры и резьба.

Инструкции нет, но её можно скачать по QR-коду. В комплекте есть лишь цветной буклет, который приглашает пользователей принять участие в мероприятии.

Устройство и особенности

На этот раз мы снова видим классическую конструкцию, когда в едином корпусе соединён водоблок с помпой. Из его корпуса выходят два шланга длиной 390 мм и подключаются к радиатору. Помпа обеспечивает прокачку жидкости по контуру и выполняет функцию циркуляционного насоса.

Охлаждённая жидкость, которая по одному шлангу идёт от радиатора, поступает на водоблок, представляющий из себя медную пластину с тонкими невысокими рёбрами внутри, образующие микроканалы. Через них проходит жидкость, забирает тепло и отправляется на радиатор. В качестве теплоносителя обычно используется раствор дистиллированной воды и пропиленгликоля. В радиаторе есть две камеры, одна из которых разделена на два резервуара. С одного из них осуществляется подача жидкости, которая в данном случае по шести каналам перетекает в дальнюю камеру, а потом по другим шести каналам перетекает в обратную сторону. Там ее встречает резервуар со штуцером на вывод к шлангу.

Это классическая конструкция, которая часто используется в подобных системах охлаждения. Здесь именно такая схема, поэтому она хорошо уже знакома, а какие-либо нюансы скрываются в деталях. Например, у этой модели на основании водоблока нет крепёжных винтов, а только пластиковая рамка по периметру. Поэтому даже не понятно, как это всё разбирается.

Габариты радиатора составляют 277 х 119,6 х 27 мм. Он изготовлен из алюминия, но производитель заявляет, что увеличено число каналов до 12 штук, по которым проходит жидкость. Также была увеличена плотность рёбер в радиаторе. Теоретически это должно положительно отразиться на эффективности. С другой стороны, чтобы продуть плотный массив пластин нужно высокое воздушное давление, а их сопротивление создаёт дополнительный шум.

Радиатор окрашен в чёрный цвет. Существует ещё белая модификация этой модели и там радиатор белого цвета.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сперва может показаться, что они самые обычные, но присмотревшись можно заметить, что лопасти сверху соединены по периметру пластиковым ободом. Это необходимо для того, чтобы сделать поток воздуха более направленным. Здесь эта технология называется Cycloblade 7.

Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее его плотных ячеек.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой второго поколения с напряжением 5В. Насколько я понял, суть второго поколения заключается в цветовой палитре, которая обеспечивает 16,8 миллионов оттенков. Каждый вентилятор оборудован шестиконтактным коннектором, и они соединяются последовательно друг с другом так, что из последнего, расположенного ближе к трубкам, идёт только один кабель, который далее раздваивается на 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако, при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет.

Помпа установлена в корпусе водоблока, из которого выходят два кабеля: 3-Pin FAN и 3-Pin ARGB.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук. Также я уже говорил про то, что по периметру проходит пластиковый обод. Помимо направления потока, он ещё может служить дополнительным элементом защиты лопастей от поломки.

Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку. ARGB подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт.

От радиатора идут два шланга длиной 390 мм в нейлоновой оплётке. Штуцеры на радиаторе не поворачиваются, только на теплосъёмном блоке.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что также является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух. Сверху присутствует квадратная, скруглённая по углам вставка с логотипом производителя. Она сделана немного меньше габаритов корпуса и поэтому получается небольшой зазор.

Внутри расположен модуль подсветки. Поэтому во время работы может показаться, что по центру этот остров просто висит в воздухе.

Со стороны основания винтов теперь не видно. Вместо них по периметру проходит чёрная пластиковая рамка. Возможно, конструкция даже сделана не разборной.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки скоб с прижимными винтами не вызывает трудностей.

Для Intel они уже установлены штатно. Для AMD необходимо сначала снять штатные, открутив четыре винта. Далее установить альтернативные и закрутить в обратной последовательности. После тестирования проверяем отпечаток.

Может показаться не очень ровно, но прижим есть потому, что система работает и демонстрирует неплохие результаты.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid A13 240 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A13 240;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: GeForce RTX 4060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: XPG Cybercore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть скобы с прижимными винтами на пружинках. Поэтому здесь достаточно лишь установить «бэкплейт» и водоблок, а затем закрутить винты.

Вся процедура не занимает много времени, специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.

После включения сразу обращаешь внимание на то, что система работает очень тихо. Шума помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

Без установки лимитов процессор может потреблять с этой системой около 280 Вт. Хороший результат, но далеко не рекордный.

Далее я уже оптимизировал напряжения процессора, чтобы снизить его потребляемую мощность ниже лимитов, для демонстрации поведения системы охлаждения MSI в этом режиме. Частоты процессора были установлены штатные. Потребление Intel Core i7-14700KF удалось снизить до 200 Вт.

На видео продемонстрированы штатные установки. Однако тут напрашивается снижение оборотов вентиляторов, чтобы снизить шум еще немного. Температура подрастёт, но остается солидный запас и можно подобрать необходимый баланс между температурой и шумом.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

Intel Core i7-14700KF (w/o limits);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default);

Intel Core i7-14700KF (LV silent).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше





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Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Судя по показаниям тепловизора, сам радиатор сильно не разогревается.

Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

Многих волновал лишь один вопрос: насколько система MSI MAG CoreLiquid A13 240 уступает версии MSI MAG CoreLiquid A13 360?

На мой взгляд, разница вышла несущественная. В одном и том же режиме при потреблении 200 Вт отличие всего 5°C или целых 5°C. Для кого-то это может оказаться критичным, но в целом система работает тише, ведь у неё на один вентилятор меньше. Также она компактнее, поэтому такие потери могут оказаться разумными. Там, где каждый градус на счету и все оптимизировано под эффективную работу, лучше использовать самую производительную систему и выбрать корпус попросторнее, чтобы потом не ломать голову с установкой крупного радиатора. По максимальной мощности младшая версия уступает, но это всё ожидалось.

В остальном отличий между MSI MAG CoreLiquid A13 240 и MAG CoreLiquid A13 360 не так много. Они кроются только в радиаторе и дополнительном вентиляторе. Фактически это одна и та же система со своими достоинствами и недостатками. Вентиляторы соединяются друг с другом, для чего используются специальные коннекторы с последовательным подключением. Это позволяет существенно уменьшить количество кабелей, которые иногда торчат во все стороны и портят внешний вид. Достаточно аккуратно сделано основание водоблока. На медной контактной площадке не заметно винтов крепления, а есть аккуратная рамка.

От корпуса водоблока с помпой идут всего два кабеля. Один для подсветки, другой для питания двигателя помпы. Последний оборудован разъёмом 3-pin FAN. Это значит, что ШИМ-управление оборотами отсутствует. Однако на максимальных оборотах она остаётся тихой. Зато ШИМ-управление есть у вентиляторов радиатора, которые на максимальной скорости заметны. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 42 дБ. Также они оборудованы ARGB подсветкой. Подключение подсветки можно организовать по-разному. Можно её объединить в одну линию и подключить к плате, а можно независимо подключить вентиляторы на один порт, а корпус водоблока отдельно. Благодаря этому можно организовать разные режимы подсветки.

Крепление модуля водоблока с помпой на процессор снова меня смутило. На этот раз при первичной установке случился небольшой перекос. Возможно, прижим недостаточно сильный. Проблема может быть в недостаточно жёстких пружинах или неправильных зазорах, поскольку само основание ровное.

Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 280 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры и шума даже в тяжёлых режимах.

Андрей Понкратов aka wildchaser