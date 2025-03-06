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Вступление

Человека, планирующего приобрести себе видеокарту GeForce RTX 5090, на пути достижения его заветной мечты подстерегает множество опасностей. Для начала нужно где-то найти 400 тысяч рублей и попытаться донести их до магазина. Далее карта может оказаться бракованной и её нужно будет вернуть. С механическими и термическими повреждениями в гарантийный отдел можно даже не приходить. Точнее, сходить можно для того, чтобы послушать, куда вам нужно будет идти дальше. После какого-то рандомного обновления драйверов с перезагрузкой карта может «окирпичиться».

И, разумеется, в очередной раз самым слабым местом оказался разъём 12VHPWR, который уже давно должны были заменить на 12V-2X6. Тем не менее, пользователи таких мощных устройств продолжают оставаться в зоне риска. Также потребление новых видеокарт RTX 5090 заметно выросло и тут впору устанавливать сразу два разъёма 12V-2X6 или придумывать новый. Например, в спецификации к видеокарте указано, что потребление составляет 600 Вт, и при этом рекомендуется блок питания на 1000 Вт. Значит, если кому-то понадобится установить сразу две таких видеокарты, то одного блока питания будет маловато и придется ставить ещё один.

Производители уже подумали об этом и начали предлагать более мощные БП, которые оборудованы сразу двумя разъёмами 12V-2X6. Пока они выглядят монструозно и далеко не всем нужны, но кто-то уже сейчас присматривается к таким устройствам. Например, у меня был блок Chieftec CFT-1200G-DF, когда такие мощности были еще не сильно востребованы. Да, у меня было когда-то две GTX 295, но это всего лишь 600 Вт на четыре графических процессора. По современным меркам это скромно. Больше я со SLI особо не баловался, разве что были всякие там ASUS Mars, но там была всего одна карта и всё равно до 600 Вт не доходило.

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Cейчас наличие блоков на 1600 Вт не вызывает большого удивления, а отпугнуть может только высокая стоимость подобных устройств. Основная нагрузка идёт на шину 12 В и поэтому можно её банально сделать в двойном экземпляре. Если грубо, то в корпусе одного блока на 1600 Вт разместить два блока по 800 Вт. Разумеется, нужно будет переработать вход, а дальше уже сделать две линии по 12 В. Это просто как вариант, но каким путём будет действовать производитель?

Мне хотелось посмотреть на устройство подобного блока, и поэтому я выбрал модель известного и проверенного производителя – компании MSI. Обычно она делает свои устройства в сотрудничестве с компанией CWT, но как это распространяется на флагманские продукты? Поэтому для изучения остановился на модели MSI MEG Ai1600T PCIE5.

AI уже добрался до блоков питания или это просто такое удачное, с маркетинговой точки зрения, обозначение? Известно лишь о букве «T» в названии, что означает 80 Plus Titanium, а значит, блок обладает наиболее высокой эффективностью. Приступим к изучению одного из самых дорогих БП.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона, а сверху ещё находится цветной картонный чехол, который закрывает практически половину коробки. Изначально всё это затянуто в прозрачную плёнку. Какой-то особой полиграфии тут нет. Всё выполнено достаточно строго из-за преимущественно чёрного фона и золотых тиснёных узоров с надписями.

Основная информация приведена как раз на этом картонном получехле. Спереди видно только фрагмент изображения устройства со стороны с подсветкой, а также множество различных значков. Например, здесь присутствуют логотипы 80 Plus Titanium, Cybernetics ATX 3.1 Pass, Cybernetics Titanium, Ai PC Ready и другие.

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С обратной стороны информации больше. Здесь перечислены ключевые особенности устройства. Ниже присутствует стандартная таблица с характеристиками по линиям.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок несколько удлинён относительно обычных размеров.

Внутри коробки предусмотрен каркас из плотного пористого материала, который больше напоминает пенополистирол. Коробка разламывается пополам и в обеих частях есть две крупные ниши. Одна предназначена для блока питания, а другая для бархатного чёрного мешка с кабелями.

Сверху блока питания лежит чёрный конверт, где находится инструкция и небольшая брошюра. Сам блок упакован в чехол из чёрного нетканого материала.

Мешок для кабелей изготовлен из чёрной ткани. Снаружи он бархатный. Сверху есть завязки, а снизу красная бирка с логотипом MSI.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой на одном из концов, а с другой стороны, у него не совсем обычный разъём, который встречается только на более мощном оборудовании, IEC320 C20. Также в комплекте есть четыре крепёжных винта.

Блок питания полностью модульный, все кабели лежат отдельно. Всего в комплекте идут:

Один кабель ATX 24-pin – 600 мм;

Два кабеля CPU 4+4-pin – 750 мм;

Два кабеля 12V-2X6 12+4-pin – 600 мм;

Девять кабелей PCI-e 6+2-pin – 600 мм;

Два кабеля SATA – 500+150+150+150 мм;

Два кабеля MOLEX – 500+150+150+150 мм.

Все кабели с толстыми жилами, медные и практически все в оплётке. Однако в оплётку убран не весь пучок проводов, а каждая жила. Это такое новомодное решение.

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Каждый из двух кабелей 12V2Х6 оборудован жёлтыми коннекторами для того, чтобы на фоне чёрного было заметно, вставлен ли разъём до конца.

Кабели для периферии попроще, и у них оплётки нет. Они плоские и чёрные. При этом они также медные и не магнитятся.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

Ещё в комплекте можно обнаружить пару наборов липучек для организации кабель-менеджмента. Каждый из них находится в своём индивидуальном пакете.

Совсем забыл про USB кабель. С одной стороны у него порт Type-C, а с другой – внутренний разъём USB 2.0. Он необходим для работы с приложением MSI Center.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 190 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 2.525 кг. Он заметно вытянут в длину и это стоит учитывать при покупке, хотя маловероятно, что кто-то будет его устанавливать в компактный корпус. Блок достаточно тяжёлый, а сколько весит тот самый бархатный мешок с остальными кабелями. Оказывается, что более 2 кг. Блок полностью модульный, поэтому все кабели здесь отстёгиваются.

Корпус блока стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам. Также с одного бока есть панель с подсветкой.

На решётке и на панели с подсветкой присутствует логотип MSI MEG. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для защиты он закрыт специальной крупной решёткой. Она изготовлена из алюминиевого сплава и прикручена сверху четырьмя винтами.

С противоположной стороны присутствует информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Titanium. Рядом есть ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади корпуса БП предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же видим разъём для подключения силового кабеля IEC320 C20. Также тут присутствует переключатель вкл/выкл, а также переключатель обычного и гибридного режима работы.

В последнем случае вентилятор не включается практически до достижения потребления в 800 Вт. В обычном режиме он просто вращается на минимальных оборотах до этого же предела, а дальше постепенно скорость увеличивается.

Это значит, что блок рассчитан на работу в пассивном режиме и может, скорее всего, даже не включать вентилятор вообще при полной нагрузке моего тестового стенда. Любопытно будет это проверить.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей. Также здесь присутствует один порт USB Type-C. Он необходим для подключения к материнской плате, чтобы через приложение осуществлять мониторинг и настройку режимов подсветки.

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Блок питания основан на платформе CTF. Я с ней сталкиваюсь пока впервые, но какие-то знакомые моменты уже можно заметить.

В данном случае блок сделан специально по заказу для MSI, поэтому на радиаторах и на печатной плате можно заметить фирменную символику.

Несмотря на крупные габариты самого устройства, компоновка внутри достаточно плотная. Места на печатной плате не так много и поэтому вертикально установлено несколько дочерних плат. Также мост и диоды расположены вертикально на радиаторах. А ещё может показаться, что тут всё удвоено: две банки конденсаторов, два трансформатора и так далее. Возможно, это как раз сделано для экономии пространства и вместо одного крупного элемента проще было разместить два поменьше.

Стадия фильтрации является типичной: четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и один термистор NTC SCK-25150 на 15 Ом. К каскаду фильтрации подключен один выпрямительный мост WeEn WNB2560M (600 В, 25 А). Он размещён на какой-то пластине, которую даже радиатором назвать сложно.

Топология полностью цифровая. Для управления PFC и LLC используется микроконтроллер. Точнее их тут два – это Texas Instruments UCD3138A. Пассивными компонентами схемы APFC являются: два больших конденсатора Rubycon 420 В/790 мкФ и две достаточно крупные фильтрующие катушки в корпусах. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе (6 мосфетов – Infineon IMW65R050M2H, 2 диода Шоттки – Vishay VS-3C10ET07T-M3).

Ещё четыре транзистора Alpha & Omega AOTF29S50L (500 В, 29А) можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию full-bridge на первичной стороне двух трансформаторов. Два двухканальных IC драйвера Novosense NSi6602 распаяны на обратной стороне печатной платы.

Далее выход идёт на 12 мосфетов, которые распаяны прямо на самой печатной плате сверху и генерируют шину 12 В. Они поделены на 4 группы по 3 штуки. Каждая группа закрыта отдельным радиатором. Снять их не представляется возможным.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования DC-DC, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате. Шины генерируют четыре транзисторные сборки UBIQ QN3107M6N. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся также японские.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании ZETA модель ZFB132512H. Он оборудован двойным подшипником скольжения.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 @ DDR5-8000, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC 16 Гбайт (2295 / 2475/ 1875 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: MSI Spatium M570 2 Тбайт;

Блок питания: MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1600 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 21°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 700 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 29 таких ламп, которые в совокупности потребляют 1595 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонент доходят до 53°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора – при потреблении около 800 Вт. Он постепенно увеличивается. Однако даже на максимальной мощности вентилятор остаётся относительно тихим. На расстоянии 1 м шум достигает около 35.8 дБ.

Для управления режимами подсветки и мониторинга за состоянием устройства, необходимо подключить USB кабель. Далее нужно установить и запустить приложение MSI Center.

После этого появляется возможность управлять режимами подсветки боковой панели, а также осуществлять функцию мониторинга.

Каких-то дополнительных настроек тут нет. В основном можно отслеживать только напряжения, эффективность и ряд других параметров.

Всё это осуществляется в реальном времени, что достаточно удобно.

Есть статистика по внутренней температуре, времени работы, количеству потреблённой энергии. Некоторые значения можно сохранять в отдельный файл.

Заключение

Очень круто, но очень дорого. Бывают блоки и помощнее, но даже 1600 Ватт для большинства будет с избытком. Не удивительно, что MSI MEG Ai1600T PCIE5 – это не очередной массовый продукт, а вещь достаточно дорогая и функциональная. Ценовой барьер отпугнёт многих, но свои потребители найдутся. Например, для создания ультимативного игрового решения или мощной рабочей станции.

В последнем случае это будет более актуально, поскольку блок оборудован расширенными функциями мониторинга, для чего есть специальное приложение, которое в реальном времени отображает множество параметров. Фиксируются все основные линии напряжений и потребляемая мощность, ведётся учёт эффективности работы блока. Приложение стандартное – это MSI Center. Через него можно управлять модулем подсветки, установленным в корпусе устройства. Разумеется, её можно синхронизировать с остальными компонентами системы.

Модель основана на платформе CWT CTF. Компания MSI продолжает сотрудничество с этим производителем. Внутри на печатной плате можно заметить символику и маркировку бренда MSI, что может говорить о специальном заказе и особом сотрудничестве двух компаний. На данный момент не так много отзывов о данной платформе среди покупателей и, скорее всего, это связано с тем, что она используется в достаточно дорогих устройствах.

К качеству изготовления тут придраться невозможно, всё сделано очень аккуратно. Это касается не только пайки, но и всех деталей, которые идеально подогнаны и лишены различных технологических дефектов. Отдельного внимания заслуживают интерфейсные кабели. Все они сделаны качественно и смотрятся симпатично. Блок питания полностью модульный, что позволяет использовать кастомные кабели для подключения компонентов. Штатные сделаны хорошо, но подойдут они скорее всего только для чёрной или тёмной сборки. Жилы в кабелях достаточно толстые и они не магнитятся.

Топология выглядит достаточно интересно. На входе всё привычно. Это набор фильтрующих конденсаторов, два дросселя и один металло-оксидный варистор. Далее идёт один термистор NTC на 15 Ом и один мостовой выпрямитель 600 В, 25А. Радиатор у него скромный, что немного смущает. Далее архитектура цифровая, где для управления PFC и LLC используется отдельный контроллер. Мы видим, что здесь всё используется практически в удвоенном варианте. Два цифровых контроллера Texas Instruments UCD3138A, два двухканальных IC драйвера Novosense NSi6602 (они распаяны на обратной стороне печатной платы), два трансформатора, две больших банки конденсаторов Rubycon 420 B, 790 мкФ.

С вторичной стороны находятся 12 мосфетов линии 12 В. Они разделены на четыре группы по три штуки. На каждую группу сверху наклеен отдельный радиатор. Снять их не удалось. Все остальные конденсаторы также японские. Линии 3.3 В и 5 В обеспечиваются четырьмя DC-DC преобразователями UBIQ QN3107M6N. Дежурка 5 В представлена микросхемой On-Bright OB2365T. Мониторинг осуществляется при помощи контроллера Nuvoton M032LD2AE, который через USB передаёт данные в приложение MSI Center.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Есть возможность включить гибридный режим, когда при низкой нагрузке вентилятор не включается и блок питания работает в пассивном режиме. Также режим можно отключить и вентилятор будет работать постоянно. В последнем случае компоненты всегда хорошо охлаждаются и БП при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5 получает награду: