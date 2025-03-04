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Вступление

Анонс видеокарт NVIDIA 5000-й серии получился одним из самых выдающихся. Дядя в куртке рассказывал нам про мультивселенные виртуальных кадров, которые в массовом количестве генерируют новые чипы, а, как известно, кадры решают всё. Пользователи ожидали от нового поколения солидного прироста производительности и низких цен. На деле всё вышло не так. Производительность действительно выросла, но не так, как многим хотелось бы. Компания сделала основной упор на программное обеспечение, а именно DLSS 4.0.

Что касается чистой производительности, то её было не так просто нарастить в рамках того же технологического процесса компании TSMC. Можно сделать GPU крупнее и мощнее, но тогда сразу вырастет потребление и стоимость процессора, поскольку на пластине их будет помещаться меньше при увеличении физических размеров. Инженеры NVIDIA это понимали и подключили маркетинговый отдел с командой программистов. Первые посмотрели, что сейчас модно везде использовать ИИ, и стали активно продвигать использование GPU в работе с нейросетями. Уже на этом этапе можно было задуматься, что гейминг и работа с матрицами – это немного разные вещи. Поэтому упор был сделан на тензорные ядра, а не на текстурные блоки и блоки растеризации. Логичным кажется дальнейшее развитие технологии DLSS, которая обновилась до версии 4.0.

Некоторые пользователи не совсем корректно воспринимают эту технологию и виновата в этом сама компания NVIDIA. Дело в том, что DLSS 4.0 включает сразу несколько разных технологий. Если коротко, то это апскейлер, генератор кадров, «улучшайзер» изображения и реконструктор лучей. Четвёртая генерация этой технологии поддерживается всеми поколениями чипов RTX, но по-разному.

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Здесь можно заметить, что линейки RTX 4000 и RTX 5000 отличаются только наличием или отсутствием функции Multi Frame Generation. Она позволяет вместо одного дополнительного кадра генерировать сразу три. Именно благодаря этой особенности на слайдах президент NVIDIA показывал, что GeForce RTX 5070 может потягаться даже с RTX 4090.

Тут уже возникает проблема с задержкой. Однако ловкий иллюзионист из рукава своей куртки достаёт карточку с надписью Reflex 2. Получается интересная картина. Выходит функция, которая обеспечивает ряд улучшений, но обладает побочными эффектами, которые устраняет (а может быть и нет) другая функция.

В первую очередь были представлены два графических процессора: GB203 (GeForce RTX 5080) и GB202 (GeForce RTX 5090). На конец февраля 2025 года всё ещё наблюдается дефицит именно GB202. Видеокарт на базе NVIDIA GB203 уже огромное количество, их свободно можно купить в магазине, но цена отпугивает. Диапазон розничных цен лежит в коридоре 150-200 тысяч рублей. Всё зависит от производителя и конкретной модификации.

Традиционно у каждого производителя есть несколько своих линеек, которые охватывают различные ценовые сегменты. Понятно, что на флагманских GPU все видеокарты будут дорогими, но для кого-то не так важен шум или базовые частоты, поэтому можно сэкономить и выбрать недорогой вариант. Для любителей премиума есть более дорогие модели с улучшенными характеристиками в плане охлаждения, поэтому стоят они заметно дороже. Обычно у таких изделий увеличено количество фаз питания, чтобы лучше распределять нагрузку, и установлена более производительная система охлаждения, которая способна справиться с работой устройства даже при небольшом разгоне в рамках установленных лимитов.

У компании MSI обычно такой линейкой является Suprim, где как раз используются самые бескомпромиссные решения. Сегодня мы рассмотрим видеокарту MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC, чтобы узнать удалось ли инженерам компании решить вопрос охлаждения нового графического процессора.

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Упаковка и комплектация

Где-то пару лет назад я рассматривал видеокарту MSI RTX 4080 Suprim X и здесь в оформлении и дизайне много общего, что не удивительно. Это флагманская линейка продуктов и стиль здесь един у всех продуктов линейки. При этом они с новой картой даже близки по габаритам и весу, несмотря на различные системы охлаждения.

Коробка крупная и тяжёлая. Ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу присутствует вставка с указанием модели графического ускорителя.

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства. При этом не видно, что оно оборудовано модулями с RGB подсветкой, а ракурс немного приуменьшает габариты самой карты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Hyper Frozr Thermal Design, Stormforce FAN, Core Pipes, Advanced Vapor Chamber, Wave Curved 4.0, Air Antegrade Fin 2.0, MSI Center и MSI Afterburner. В правом верхнем углу переливается надпись Suprim X вместе со знакомым логотипом.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 850 Вт. Для RTX 5090 уже просят 1 кВт.

После открытия коробки сверху видим лист из вспененного полиэтилена.

В прошлом поколении видеокарт MSI такого класса в комплекте шел шикарный коврик с фирменной символикой, который располагался прямо сверху. На этот раз его уже нет.

Далее всё стандартно: каркас из вспененного полиэтилена, в котором в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая видеокарту штанга и легендарный переходник 12VHPWR (12V-2x6). Последний лежит в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

Также контактная группа на конце коннектора, который устанавливается в разъём видеокарты, выделена жёлтым цветом. Это сделано специально для того, чтобы пользователь мог визуально убедиться в том, что коннектор установлен полностью. Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Именно там показано, как монтировать эту штангу из комплекта.

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Конструкция штатной опоры не совсем простая. Она оборудована телескопическим выдвижным механизмом, но разобраться с ним не так просто. Необходимо повернуть верхнюю часть по стрелке и далее выдвинуть направляющую втулку на необходимую длину. Фиксация осуществляется также закручиванием верхней части, но уже в противоположную сторону. Также на обоих концах подставки есть мягкие площадки.

А вообще лучше подумать, как эту карту разместить вертикально потому, что она очень тяжёлая.

Дизайн и особенности видеокарты

Новая видеокарта очень сильно напоминает модель из предшествующего поколения и поэтому чувствуется определённая преемственность. В основном это выражается во внешнем оформлении. Есть подсветка с надписью Suprim сверху и аналогичные подсвечивающиеся дуги в области вентиляторов. Даже значок с эмблемой есть с обратной стороны, только здесь он не подсвечивается, а отверстий в задней пластине заметно больше, чтобы воздух лучше проходил сквозь видеокарту.

Габариты видеокарты составляют 359 х 150 х 76 мм, масса – 2614 г. Для сравнения те же характеристики MSI RTX 4080 Suprim X: размеры – 336 х 142 х 78 мм, масса – 2364 г.

Карта немного набрала веса и весь он, скорее всего, ушёл на элементы охлаждения и мощную раму.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками. Кстати, сам разъём PCI-e x16, а точнее его контакты, выполнены достаточно необычно.

Возможно, всё это необходимо для работы в режиме PCI-e 5.0. На платформе AMD пока не проверял, но на новой Intel всё работает отлично.

Как я уже говорил, внешнее сходство здесь очень существенное. Это не точная копия, но, если можно так выразиться, вариация на тему. Во всяком случае, узнаваемые черты есть. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), как всех адаптерах последнего поколения. Переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает почти четыре слота расширения. Для поддержки устройства в горизонтальном положении в комплекте поставляется специальная металлическая телескопическая подставка.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода. Может показаться, что на этот раз она сделана более «дырявой», чтобы большая часть воздуха могла проходить насквозь. На самом деле всё немного сложнее. Пластина просто стала короче, а в задней части уже находится решётка рамы, где можно заметить знакомый логотип, но в этот раз без подсветки. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть только одна термопрокладка в центре, для отвода тепла с обратной поверхности печатной платы в области, где распаян видеочип.

Чипы памяти не распаяны с обратной стороны печатной платы устройства. В данном случае производитель решил не организовывать передачу тепла от их мест на печатной плате на заднюю пластину. Здесь уже инженерам виднее.

Видеокарту лучше вообще не разбирать, чтобы не расстраиваться. Продолжается тенденция по уменьшению площади печатной платы. Здесь она достаточно компактная и для наглядности я рядом положил RTX 4060, чтобы можно было сравнить. При этом вся задняя поверхность практически пустая. Есть лишь основной ШИМ контроллер и куча мелкой керамики в области GPU.

Кулер снимается не так просто, и делать это самостоятельно я не советую. Сперва нужно открутить защитную пластину. Тут уже придётся что-то делать с гарантийной пломбой. Далее нужно будет снять заднюю стальную рамку в области видеовыходов. Затем уже открутить несколько винтов и основную прижимную рамку GPU. После этого уже аккуратно приподнимать печатную плату с разных сторон потому, что «приклеена» она очень хорошо. Она приклеена не в прямом смысле, а хорошо держится на терморезинках чипов памяти и застывшем термоинтерфейсе на графическом процессоре. Действовать нужно аккуратно даже несмотря на то, что видеочип приклеен специальным компаундом по углам. Защитной рамки у него нет и его можно повредить.

Также к плате подключаются сразу пять кабелей через специальные разъёмы. Зачем-то каждый вентилятор индивидуально и две группы подсветки. Коннекторы вентиляторов защёлкнуты очень надёжно и отстёгивать их трудно. Поэтому нужно 10 раз подумать прежде, чем пытаться что-то тут разобрать.

Кстати, кулер снимается вместе с металлической рамой. Это не просто какая-то мелкая рамка, а натуральный каркас. Сам кулер изготовлен почти по классической схеме. Исключение – огромных размеров испарительная камера. Мне кажется, что такую я даже не видел на картах RTX 4090, хотя там было штатное потребление 450 Вт.

В остальном практически всё стандартно. Секций несколько, но здесь они кажутся одной из-за особенностей конструкции. Сверху от испарительной камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают массивы пластин. Это уже обыденность. Другое дело, что здесь чередуются трубки диаметром 6 и 8 мм. Отдельно вся эта конструкция с рамой и вентиляторами весит 2280 г. Процессор контактирует с испарительной камерой через специальную затвердевшую термопасту, а с чипами памяти через дополнительную пластину и термопрокладки.

Пластина, трубки и камера изготовлены из меди и покрыты слоем никеля. От камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм. Можно заметить 7 трубок по 8 мм и 4 трубки по 6 мм.

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительная пластина и площадки. Контакт осуществляется через термопрокладки. Сам радиатор тяжёлый отчасти потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом.

При обслуживании устройства штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Да, часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает, особенно при вертикальной установке. Лучше всего сделать силиконовую рамку по периметру, а мелкие керамические элементы залить лаком.

Сверху над радиатором нависает блок с вентиляторами. Обычно это пластиковый кожух, который крепится к радиатору, и сами вентиляторы также крепятся к нему. Однако здесь всё иначе.

Начнём с того, что кожух пластиковый, но с металлическими вставками. С его внутренней стороны предусмотрена ещё одна металлическая рама, к которой крепятся вентиляторы. Кроме этого, сам кожух крепится не к радиатору, а к той самой раме, которая выглядит очень прочной и мощной. Не чугун, конечно, но и не фольга.

Кулер действительно получился очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Диаметр крыльчатки составляет 105 мм. Их максимальная скорость достигает 3200 об/мин, а шум на расстоянии 30 см – 55.2 дБ.

Это уже более приемлемо и при этом также обеспечивает сильный воздушный поток с большим запасом по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой, соединённой ободом по периметру. Поток получается более направленным. Технология называется Stormforce FAN.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором здесь также немного поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате нет больше никаких дополнительных пластин или защитных элементов. При этом плата достаточно компактная, что я еже отмечал ранее, но просто теперь это становится ещё более явно.

Производители уже давно стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

Ради интереса можете посмотреть печатную плату в прошлом поколении и сравнить её с этой. Станет сразу понятно, что на этот раз инженеры MSI решили не отставать от трендов, что печально.

На мой взгляд, тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справится с рассеиванием тепла. Здесь уже нет таких площадей и всё скомпоновано достаточно плотно. Питание тоже, на мой взгляд, заметно упрощено при этом многие производители перешли на качественные сборки DrMOS от компании Monolithic Power Systems (MPS). Соответственно таких проблем как были с AOZ и On Semi на 4000-серии нам уже не обещают. Однако говорить об этом ещё слишком рано, поскольку банально нет статистики по отказам.

Подсистема питания разделена на две части. Всего здесь разведено 19 фаз. 16 на GPU и 3 на память. Похожую схему я уже видел на Palit RTX 5080 GameRock, но там всё скомпоновано немного иначе. На модификации MSI RTX 5080 Vanguard такая же печатная плата, но нет одной фазы сверху, где две рядом.

Основной ШИМ-контроллер распаян сзади. Это микросхема Monolithic Power Systems (MPS) MP29816. Видимо это какой-то стандартный набор для всех карт семейства RTX 5080.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87993 (90А) и одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру находится графический процессор NVIDIA GB203-400-A1, он же RTX 5080. Чип изготовлен на 46 неделе 2024 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

378 кв. мм по тому же самому 5нм (N4P) техпрцессу TSMC. По площади кристалл сопоставим с AD103, но вместе с подложкой получился более прямоугольным. Очевидно, если техпроцесс производства не поменялся и площадь не увеличилась, то рассчитывать на какой-то дикий буст производительности не приходится. В новом чипе 112 ROP и 336 TMU, у видеокарты RTX 4080 Super было 112 ROP и 320 TMU. Количество шейдерных процессоров (CUDA ядер) – 10752, у RTX 4080 Super этот показатель равен 10240.

Да, здесь используется новая GDDR7 память, но я что-то не припоминаю, чтобы пропускной способности GDDR6X не хватало. Могли быть проблемы лишь с объёмом, но этот показатель почему-то не изменился. Микросхемы памяти также распаяны только спереди. Их также 8 штук, но расположение их немного изменилось. Произошёл небольшой поворот на 90° по часовой стрелке причём вместе с чипом. По нагреву памяти пока сказать ничего не могу, но судя по отсутствующим термопрокладкам сзади, он не увеличился.

Здесь используются микросхемы GDDR7 производства компании Samsung.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через легендарный разъём 12VHPWR (12V-2x6). В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

На задней панели размещен классический набор видеовыходов.

Три порта Display Port;

Один порт HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания установлен переключатель двух режимов работы ускорителя: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC 16 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 @ DDR5-8000, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC 16 Гбайт (2295 / 2475/ 1875 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: MSI Spatium M570 2 Тбайт;

Блок питания: MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1600 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 21°C, а шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Платформа не самая удачная для достижения рекордов в плане производительности, но зато можно проверить работу интерфейса PCI-e 5.0. Также был установлен новенький и очень мощный блок питания компании MSI, модель MEG Ai1600T PCIE5. Его я тоже планирую рассмотреть в другой раз.

В общем, я бы больше переживал если бы тестировал RTX5090 потому, что там уже потребление вплотную подходит к 600 Вт и поэтому могут возникнуть опасения. Здесь такого блока питания с избытком, но запас карман не тянет.

Сама видеокарта огромная и очень тяжёлая. Я бы не рискнул её ставить горизонтально без штанги. При вертикальной установке тоже получается достаточно серьёзная нагрузка на слот. Ещё желательно при транспортировке компьютера подобную карту вынимать. Иначе она может сломаться сама и разнести всё внутри. Такие случаи уже бывали, и это следует учитывать. Видеокарта очень крупная. Она практически 360 мм в длину и может поместиться далеко не в любой корпус.

Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3200 об/мин, шум при этом составляет 55,2 дБ с расстояния 30 cм.

В «бублике» вентилятор работает только на 32% от полной мощности, что составляет 1060 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 31,5 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 370 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха располагается небольшая вставка с RGB-подсветкой надписи Suprim. Также есть ещё три модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе: две небольшие вставки около вентиляторов и одна в верхнем углу в виде логотипа.

Вся эта подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Также через приложение можно отключить функцию остановки вентиляторов.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD High:

Superposition 4K Optimized:

Silent Hill 2 Remake (4K, MAX, RT, DLSS без генерации и апскейла):

S.T.A.L.K.E.R 2 (4K, MAX, RT, DLSS без генерации и апскейла):

Cyberpunk 2077, 4K, Трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, Трассировка ультра, DLSS ультрапроизводительность, генератор 4х:

Cyberpunk 2077, 4K, Трассировка перегрузка:

Что-то комментировать тут нет смысла. Все цифры есть, всё видно. Можно лишь отметить, что ультимативного 4K гейминга тут не видно. Соответственно нужно играть с настройками качества. Я даже не говорю про эту чудо-игру S.T.A.L.K.E.R 2. В неё играть на максимальных настройках без генерации и апскейла просто некомфортно, а с ними просто глупо. SH2 тоже идёт не достаточно плавно, но заметно лучше. Самая крутая технодемка – это Cyberpunk 2077. Тут работает даже 4х генератор.

Кстати, качество картинки не такое уж плохое, если сильно не всматриваться. Это нужно скринить картинку, где-то вглядываться в статике. В обычном динамичном геймплее странное качество или артефакты в глаза не бросаются. Разумеется, кто ищет, тот всегда найдёт, а мне, возможно, просто повезло или я слепой как крот. Поиграть с натягом можно даже с трассировкой пути, но картинка уже не кажется такой плавной и просадки будут. В общем, картинку нужно настраивать и это совсем не хочется делать на карте за 150 000 рублей или даже за 200 000 рублей конкретно за MSI RTX 5080 Suprim SOC в магазине. Ну просто лень мне, заплатив такую сумму, ещё где-то там колупаться.

Разгон у видеокарты есть, причём очень неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать местами даже более 400 Вт. Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту. Особенно я ничего не ощутил от разгона памяти. Видимо, пропускной способности уже наконец-то хватает, а в объём я не упирался.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD High:

Superposition 4K Optimized:

Cyberpunk 2077, 4K, Трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, Трассировка перегрузка:

Ну вот теперь хоть можно поиграть в Cyberpunk 2077 в 4K с предустановкой «Трассировка перегрузка». Всего-то нужно 3 ГГц по чипу. Посмотрим на карту через тепловизор.

Специально даже проверил разъём 12VHPWR (12V-2x6), который здесь не особо заметно как-то разогревается. Ну ещё бы, всего 400 Вт.

Вообще ничего криминального по температурам нет. Система охлаждения практически всегда работает на минимальных оборотах и при этом отлично справляется с охлаждением. В итоге карта очень холодная и тихая, но всё это благодаря монструозной системе охлаждения.

Заключение

Что касается самого поколения NVIDIA Blackwell, то, на мой взгляд, оно получилось не совсем удачным. Есть знакомые проблемы с высокими ценами и выгоранием коннекторов, дефицитом флагманских моделей, шиной PCI-e 5.0 и другими интересными вещами, но зато нет отрицательного роста, как у Intel. Чистая производительность без этой безумной генерации 1000 кадров выросла незначительно. Да и какого-то заметного изменения в блоках текстурирования и растеризации не произошло. Вместе с этим мы получили увеличенный TGP c 320 Вт до 360 Вт. Вроде бы пустяк, учитывая, что лимиты у MSI GeForce RTX 4080 Suprim X и GeForce RTX 5080 Suprim SOC одинаковые и составляют 400 Вт. Это одни из лучших показателей среди конкурентов.

Сказывается мощная подсистема питания, которая сделана с солидным запасом из качественной элементной базы, и оригинальный кулер с испарительной камерой в основании. Поэтому видеокарта получилась тихая и производительная за счёт небольшого заводского разгона. В очередной раз присутствует переключатель двух режимов работы: тихого и производительного. Даже при интенсивной нагрузке модель работает очень тихо. За это приходится расплачиваться большими габаритами и весом устройства. Именно поэтому я бы не выбрал себе такую карту для стенда, ведь оперировать с ней крайне неудобно. Но если один раз поставил, забыл и не трогаешь, то проблем нет.

Печатная плата может быть унифицирована с другими версиями, что уже отмечалось на прошлом поколении видеокарт. Изменяется лишь количество фаз и вместе с этим упрощается питание, которое необходимо в основном для достижения более высоких частот. Это не пустые слова, поскольку потребление в разгоне немного даже выходит за 400 Вт. В процессе эксплуатации (лет через несколько) я бы заменил термоинтерфейс GPU на жидкий металл и использовал бы жидкие термопрокладки на микросхемах памяти. Всё это дополнительно улучшило бы охлаждение и увеличило ресурс устройства.

Как и на прошлом поколении, в разгоне особого смысла нет. MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC не может выйти из своей ниши и запрыгнуть на ступень выше. Догнать по производительности GB202 просто невозможно. И даже использование жидкого азота эту картину не исправит. Лично мне производительности в 4K хватало везде в современных играх. Да, местами настройки нужно снизить с максимальных. Могут быть локальные просадки, но тогда нужно играться с качеством картинки, например, не использовать трассировку пути. Также следует поступать с режимом многокадровой генерации. Если время отклика ощущается некомфортным, стоит попробовать поиграть с Reflex 2 или вообще отключать эту функцию.

Новинка получилась огромная и тяжёлая, но задача была сделать тихое и холодное устройство, и это получилось. Здесь отлично реализована подсветка и штатный режим её работы устроит многих. Для любителей настроек есть свой фирменный софт MSI Center, подсветку можно синхронизировать с другим оборудованием. В производительном режиме вентиляторы останавливаются, а частоты при переходе в Silent Mode снижаются незначительно. Есть ли какие-то недостатки? Придраться просто не к чему: высокое качество изготовления сочетается с отличными материалами. Всё сделано на совесть.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC получает награду: