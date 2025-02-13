Оглавление

Вступление

Сейчас большую популярность набирают не бинарные планки памяти DDR5 объёмом 24 и 48 Гб. Таким образом ассортимент памяти увеличивается и вместо 32 Гб быстрой DDR5 памяти теперь можно получить 48 Гб, но, разумеется, за это придётся доплатить. Сам на днях присматривал подобные модули и даже какой-то KingBank стоит около 17000 рублей за комплект 2х24 Гб DDR5-6800. Также появился вариант аналогичного объёма, но уже DDR5-8400 и за 21000 рублей, причём эта память только для Intel Z890. Все эти планки основаны на чипах SKhynix M-die. Однако, это не то же самое, что бинарные чипы SKhynix M-die, у которых разгонный потенциал ниже. Если кто-то не знал, то на всех этих планках «странного» объёма также используется 8 или 16 чипов, но по 3 Гб, а не по 2 Гб. Поэтому логично, что чипы эти заметно отличаются и 3 Гб SKhynix M-die больше похожи по своим частотным характеристикам на 2 Гб SKhynix А-die.

Производители материнских плат уже давно заявили о поддержке не бинарных модулей и все новые модели уже выходят с изначальной поддержкой такой памяти, а кому-то может потребоваться обновление BIOS. Также стали появляться именно высокоскоростные планки, которые в основном предназначены для использования с новой платформой Intel. Там частоты обычно начинаются с DDR5-8000. Причём это обычные модули UDIMM, а не новая модификация CUDIMM со встроенным тактовым генератором.

Такое большое разнообразие может лишь отпугнуть пользователей от новой платформы Intel потому, что они банально не могут понять, что выбрать. С AMD всё гораздо проще. Взял DDR5-6000 CL30, активировал профиль EXPO и всё работает на любых платах, даже китайских noname, где толком настроек нет. Поэтому я решил взять такие высокоскоростные модули и проверить их на различных платах, которые явно их не поддерживают.

реклама





Для лучшей совместимости я выбрал планки производства компании XPG. Я уже не один раз отмечал, что с продукцией этой компании у меня никогда проблем не было и поэтому решил провести вот такой простой эксперимент, а заодно изучить сами планки. Сама модель уже хорошо знакомая – это XPG Lancer RGB, только в этот раз не бинарный комплект 2 х 24 Гб DDR5-8000.

Артикул модели AX5U8000C4024G-DCLARBK. Заводской разгон здесь составляет – 8000 МГц, с таймингами обычные 40-48-48-128 и увеличенным до 1,45 В напряжением. Ещё здесь есть RGB подсветка с возможностью синхронизации. Где заработает эта память с штатным XMP профилем и удастся ли её ещё немного разогнать?

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал несколько различных комплектов этой фирмы и каждый раз у меня были только положительные впечатления от использования. Самое главное – это всегда стабильная работа на заявленных режимах. Однако, как проверить совместимость со своим устройством до покупки?

Оказывается, на сайте компании есть специальная форма, для подбора совместимых компонентов. Затрудняюсь ответить, когда именно появилась эта возможность, но модули памяти я находил только для каких-то современных устройств. Например, для ASUS Maximus Z690 APEX мне этого сделать не удалось, но это не значит, что они не работают. Поэтому желательно покопаться ещё в списках совместимости на сайте производителя материнской платы.

реклама





Упаковка уже хорошо знакома по другим моделям семейства XPG Lancer RGB. Это не зависит от стоимости самих модулей. С одной стороны в этом ничего страшного нет, с другой хотелось бы что-то более презентабельное, когда перед тобой флагманский набор. Да, раньше было лучше.

Здесь же спереди нас опять встречает знакомый персонаж в стилистике аниме. Это изображение я вижу всё чаще на последнем поколении устройств и здесь не исключение. Сразу становится понятна целевая аудитория – геймеры. К тому же модули оборудованы RGB подсветкой, а чём свидетельствует несколько значков в левом верхнем углу. Ещё спереди мы видим небольшое изображение модуля с радиатором.

В левом нижнем углу находятся надписи XPG и Lancer. Ну и для совсем непонятливых указано, что это память DDR5. Там же мы видим небольшую наклейку с указанием объёма и частоты.

С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё здесь есть окошко, в которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрихкодами, артикулом и характеристиками. В левой части на нескольких языках нам пытаются объяснить, что находится у нас в руках. Ниже находится ещё одна наклейка с штрих-кодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что всё это совпадает с наклейкой на модуле.

Инструкции в комплекте нет, но частично информация присутствует на внутренней стороне внешней упаковки. Однако для этого её придётся порвать. Я не советую торопиться, ведь модули могут не подойти и их придётся возвращать в магазин.

Внутри находится прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру, легко открывается и модуль лежит в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено. Всё достаточно аскетично и без пафоса.

Судя по всему, этот продукт ориентирован на массового покупателя, и в этом можно убедиться даже на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код.

Дизайн и особенности модулей.

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть на упаковке спереди. Смотрятся модули уже знакомо, ведь линейка XPG Lancer уже давно пользуется популярностью. Дизайн, запоминающийся благодаря вставке сверху и треугольному вырезу.

Это чёрная модификация, а бывает ещё с белыми радиаторами. У компании XPG обычно каждая линейка представлена в двух основных цветах: чёрном и белом. Также бывают модификации с подсветкой или без неё.

На этот раз она с подсветкой, поэтому пластик молочного цвета, просвечивается насквозь, а светодиоды распаяны на печатной плате в верхней части. Сами пластины радиатора унифицированы с версией, где подсветки нет. Сверху на пластике также присутствует надпись XPG.

реклама









Даже с первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединяются в замок сверху. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в чёрный цвет. Есть небольшие полоски в одной части каждого радиатора, но принципиально это ни на что не влияет.

Оба приклеены очень прочно и поэтому я не стал ломать планки. Судя по характеристикам, там могут быть только чипы SKhynix M-die по 3 Гб. Сейчас на них появилось большое количество разных комплектов с различными частотами. Встречаются даже за вполне приемлемые деньги. Однако перед нами флагманский высокочастотный комплект.

Визуально эти модули никак не выделяются на фоне похожих XPG Lancer и больше сказать о них нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. С двух сторон и сверху есть надписи, и ещё есть информационные наклейки с одной стороны.

Под радиаторами скрываются микросхемы производства компании SKhynix. Это можно узнать, не снимая радиаторов.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на десятислойной печатной плате из текстолита тёмно-коричневого цвета.

Микросхемы в количестве 8 штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом 48 Гб.

Ещё два слоя из десяти обычно идут на подсветку. Кроме этого, для достижения высоких частот обычно используют односторонние планки, как здесь. Если обратить внимание на двухсторонние модули, то там таких высоких частот обычно не бывает.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Lancer RGB DDR5-8000 AX5U8000C4024G-DCLARBK 2 x 24 Гбайт проводилось при использовании следующих компонентов:

Процессоры:

Intel Core Ultra 9 285K;



Intel Core i7-14700KF;



AMD Ryzen 7 7700;

Охлаждение: PCCooler DC360 Pro ARGB Display;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнские платы:

MSI MPG Z890 Edge TI WIFI;



ASUS ROG Maximus Z690 Apex;



Jginyue B650I Night Devil;



ASRock A620-HDV/M.2;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8000, A-DATA XPG Lancer RGB;

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Как видно, я подготовился и набрал несколько разных плат и платформ, чтобы проверить работоспособность этих модулей. Сразу скажу, что в штатном режиме, без активации XMP/EXPO профиля они заработали везде и это уже можно считать успехом.

А вот дальше уже начались сложности. На AMD вообще не удалось выйти на высокие частоты. Тут ничего удивительного нет потому, что платы были самые бюджетные и это был просто эксперимент потому, что производители сами не заявляют о работе в таких режимах. А вот на ASUS ROG Maximus Z690 APEX пришлось снизить частоту до DDR5-7800. Плата уже хотя бы запускалась, но операционную систему всё равно запустить не удалось. Единственная платформа, где никаких проблем не возникло – это Intel Z890.

Поэтому к покупке памяти всё же нужно подходить с умом и выбирать подходящую модель под вашу платформу. Для этого неплохо зайти на сайт производителя материнской платы, проверить спецификацию производителя и ознакомиться со списком поддерживаемых модулей. Понятно, что какие-то новые модели там могут не отображаться, а сами производители даже после обновления BIOS не торопятся обновлять списки совместимого оборудования. Такие курьёзы тоже бывают. Поэтому лучше всего подстраховаться и покупать память в проверенных местах, где её можно будет вернуть если она не подойдёт.

Посмотрим теперь, как работает подсветка. Её работа мало чем отличается от других планок серии XPG Lancer RGB. Также она без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы.

Все эффекты работают очень плавно. Например, радуга получается отличная с не ярко выраженными переходами. Только чёрные радиаторы больше подходят для чёрной платы, а с белыми компонентами она уже смотрится не так красиво.

Поскольку удалось успешно запустить XMP профиль только на одной платформе, то на ней же продолжится остальное тестирование. Однако, какие тайминги устанавливаются штатно?

Далее их можно будет немного снизить или увеличить для дальнейшего разгона. Также есть смысл поднять немного tREFI. Понятно, что штатное напряжение и так уже достаточно высокое и поэтому какого-то сильного разгона тут ожидать не стоит. Тем более, что это обычные планки без тактового генератора.

Далее для тестирования использовались три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 7.01 и 7-Zip 24.08 – архиваторы, чувствительные к производительности памяти.

Результаты тестов

AIDA64 7.50.7200 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Memory latency, нс

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Winrar 7.01



Кбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



7-Zip v24.08 (x64) 32 Мбайт



Упаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Распаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Общий рейтинг, GIPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

На данный момент комплект DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) является одним из флагманских в линейке продуктов компании. Это определённо один из самых быстрых комплектов, но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным.

Формально планки работают в базовом режиме на всех платформах без включения профиля XMP. Кроме этого, можно осуществлять все настройки в ручном режиме, но пользователи обычно переплачивают за такие наборы именно для упрощения, чтобы самостоятельно не сидеть и не подбирать тайминги, постоянно сбрасывая настройки BIOS, проверяя стабильность, а может даже, переустанавливая несколько раз операционную систему (и такие случаи у меня бывали).

До приобретения такой памяти нужно в первую очередь убедиться, что ваша материнская плата поддерживает режимы 8000+, и я бы покупал в проверенном месте, где в случае чего можно будет вернуть. Получается, не совсем то, что мы ожидали. Дорого и плюс к этому куча нюансов. Стоит оно того? Определённо да, если вы прекрасно разбираетесь в памяти и её настройках. Также кого-то может отпугнуть цена. Стоить такие планки будут дороже 20 000 рублей.

Не будем о грустном, а вспомним, что ещё есть хорошая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с материнской платой. Благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно и переходы смотрятся хорошо. Радиаторы на планках достаточно высокие и поэтому не везде смогут влезть, но это нужно учитывать сразу. А если их снять, то сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр и это может в компактных сборках спасти ситуацию. С другой стороны, сейчас пользователи всё чаще используют системы жидкостного охлаждения, поэтому высота радиаторов уже мало кого волнует.

В процессе использования модули сильно не нагреваются, но при обычном охлаждении лучше не повышать напряжение выше 1.45 В. Возможно, именно из-за отсутствия тактового генератора приходится задирать напряжение, поскольку у меня есть комплект CUDIMM DDR5-8200, и там штатно стоит 1.4 В. Однако стоит такой набор пока раза в два дороже.

Андрей Понкратов aka wildchaser