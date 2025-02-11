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Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)

Модель ROG Zephyrus G14 2024 года – это компактный и лёгкий игровой ноутбук, который достаточно универсален и предлагает отличную для своего формата конфигурацию.
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Оглавление

Вступление

Одно время был бум на игровые ноутбуки, особенно в эпоху майнинга, когда видеокарту было приобрести не так просто. Спрос на них увеличился и во время пандемии коронавируса, когда сотрудники компаний перешли на удалённую работу. Кроме того, в квартире свободного места не так много и сложно каждому поставить по компьютерному столу. Ноутбук же не требует много места, особенно если он компактный.

Мощное «железо» игровых моделей позволяет выполнять более ресурсоёмкие задачи. А в свободное от работы время можно даже немного поиграть в игры, где степень их современности больше зависит от используемого графического процессора. Сейчас уже понятно, что ускорители NVIDIA RTX 5000 не принесли той прибавки производительности даже в некоторых профессиональных приложениях, которую многие ожидали. Стало очевидно, что новые устройства дешевле прошлого поколения уже не станут и, возможно, сейчас именно тот момент, когда лучше посмотреть в сторону моделей прошлого года. Может прийти понимание того, что раньше было лучше или не сильно хуже, но дешевле.

Продавцы периодически освобождают свои запасы, устраивая распродажи и предлагая скидки, чтобы подготовиться к приёму новой партии продукции. Самый большой дисконт на наиболее дорогие модели. Например, изделия бренда ROG (Republic Of Gamers) нельзя назвать бюджетными. Их стоимость достаточно высока, но это обычно связано с использованием самых передовых технологий. Например, это необходимо для размещения в компактном корпусе производительной сборки, которую нужно охлаждать.

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Есть одна такая модель ROG Zephyrus G14 (2024), где может использоваться достаточно производительный процессор AMD Hawk Point вместе с графическим чипом NVIDIA RTX 4070 Laptop и всё это в компактном и лёгком корпусе с диагональю экрана 14”.

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Также в этой модели используется экран нового поколения, выполненный по технологии OLED, но предназначенный для игр, благодаря высокой скорости обновления экрана при высоком разрешении. Такой экран может подойти не только для развлечений, но и для работы. Возможно, он даже отлично откалиброван с завода, что мы проверим.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403) модельный ряд 2024 года
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 9 8945HS, TDP 35 – 54 Вт, 5.2 ГГц в режиме Boost, 8 ядер/16 потоков
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 4070, (65 + 25 Вт TGP), 8 ГБ;
+ MUX переключатель с поддержкой Advanced Optimus
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц (встроено, без возможности расширения)
Встроенная память 1 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen4
Экран 14” OLED, 2880 x 1800, 120 Гц, 100% DCI-P3, 0.2 мс, 500 нит HDR максимальная яркость, VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Delta E < 1
Порты ввода/вывода Слева:
1 x USB 4, DP1.4 (iGPU), 100W PD 3.0;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x HDMI 2.1 FRL;
1 x Audio combo jack.

Справа:
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DP1.4 (dGPU), G-Sync;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x SD Card slot (UHS-II).
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E; Bluetooth v5.3
Аккумулятор 73 Вт*ч
Размеры 311 x 220 x 15.9 ~ 16.3 мм
Масса 1.5 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

Есть приличный выбор конфигураций. У меня на руках флагманская модель с индексом GA403UI-QS094W. Zephyrus – это линейка геймерских ноутбуков, но благодаря своим компактным габаритам и скромному весу их можно считать достаточно универсальными, подходящими для широкого спектра задач.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке тёмно-серого цвета с крупным чёрным логотипом ROG. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить линейку своей продукции.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

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Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки скрыты ещё две. Чтобы они не болтались, предусмотрены специальные вставки из картона. Компания озаботилась экологией и даже в топовых версиях своих моделей везде использует картон.

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В одной из коробок находится сам ноутбук и инструкции, а в другой два адаптера питания. Тот, что поменьше – на 100 Вт для путешествий. Он оснащается стандартным разъёмом USB Type-C.

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Другой адаптер заметно мощнее. Он на 180 Вт и оснащается проприетарным разъёмом, который мне уже встречался на других моделях серии ROG.

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Ноутбук покоится в крупной коробке, где он дополнительно упакован в плёнку потому, что корпус металлический и его можно легко поцарапать. Также на нём есть цветная наклейка, где перечислены основные достоинства экрана ROG Nebula Display. Компания ROG одной из первых начала использовать OLED панели в игровых моделях ноутбуков.

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Под самим устройством можно обнаружить отсек, где размещается остаток комплекта поставки в виде инструкций и гарантийной карты.

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Внешний вид и корпус

Производитель каждый раз придумывает с оформлением что-то новенькое, вот и в этот раз они постарались и добавили на верхнюю крышку специальную диагональную полосу. Я уже сталкивался с ней на другой модели с экраном 16”.

Это светодиодная подсветка, состоящая из 7 секций под названием «Slash Lighting», которая, как и известный дисплей AniMe Matrix, использовавшийся на предыдущих моделей Zephyrus, позволяет пользователям настраивать схемы освещения в соответствии со своими потребностями. Пользователи могут отключить эту функцию, если хотят сохранить более строгий и классический внешний облик.

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ROG Zephyrus G14 2024 года, входящий в серию ROG Zephyrus, представляет собой устройство, предназначенное для более широкой аудитории. Кроме непосредственно геймеров, ноутбук может привлечь другие группы пользователей.

Это могут быть: редакторы визуальных медиа, программисты, художники и даже обычные пользователи, которые ищут достаточно мобильное, стильное, но при этом мощное устройство, которое можно с успехом использовать как для профессиональных задач, так и для современных игр.

По сравнению с ROG Zephyrus G14 2023 года модель 2024 года тоньше почти на 20% в самой толстой части, что в итоге составляет 16.3 мм. Еще одним важным улучшением модели 2024 года, как в случае с G16, является эволюция дизайна за счет создания более премиального алюминиевого цельного корпуса, который изготовлен на высокоточных ЧПУ станках.

Помимо отличного внешнего вида, цельный алюминиевый корпус придает шасси дополнительную жесткость. ROG Zephyrus G14 2024 года доступен в двух цветах: Eclipse Grey и новом Platinum White цвете.

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В целом линейка ROG Zephyrus славится тем, что в компактном корпусе умещается очень мощное «железо». Разумеется, чудес не бывает, и охлаждать всё это нужно, а значит, упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри. Причём у модели с меньшей диагональю экрана корпус также заметно меньше, что ещё более усложняет задачу охлаждения производительных и мощных компонентов.

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Для хорошего охлаждения в компактном корпусе можно оперировать лишь более мощным воздушным потоком. В итоге это уже влияет на уровень акустического комфорта. Исходя из этого, устройство оборудовано гибко настраиваемой системой охлаждения, которая поможет пользователю получить максимальную производительность при умеренном уровне шума. Этот баланс уже может выбирать сам пользователь исходя из своих предпочтений.

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Толщина устройства варьируется от 15.9 до 16.3 мм, грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее та самая полоска из светодиодов. Поначалу немного необычно, но потом быстро привыкаешь, да и смотришь на неё, только когда крышка закрыта.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку с экраном открыть можно, но идёт она туговато. В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 140 градусов. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель. Может показаться, что здесь ноутбук также стоит на торце верхней крышки, но это не так. Также известно, что обычно сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия.

Однако здесь тоже всё иначе и выхлоп горячего воздуха организован вниз, через нижний поддон, где предусмотрены специальные вентиляционные отверстия и сетки для улавливания пыли в области размещения вентиляторов.

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Порты ввода-вывода расположены на обеих сторонах ноутбука, а задняя часть отведена для выпускных отверстий. Система задних вентиляционных отверстий была переработана, чтобы избежать попадания горячего воздуха в новый OLED-дисплей. Новая конструкция шарнира, получившая название «Stealth Hinge», направляет воздух вниз и под устройство, оставаясь при этом скрытой от посторонних глаз.

Сзади разъёмов нет, но туда выведены три индикатора. Питание, активность накопителя и заряд.

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Они находятся по бокам устройства. Слева расположены разъём питания, USB 4 (DP1.4 (iGPU), 100W PD 3.0), USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 мм джек для гарнитуры.

Решёток для выхлопа горячего воздуха по бокам нет, несмотря на такую мощную начинку. С трудом верится, что система охлаждения может справиться с такой нагрузкой, но я обязательно это проверю во время тестирования.

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Ещё справа можно обнаружить один порт USB 3.2 Gen2 Type-C (DP1.4 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0), один USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти SD (UHS-II).

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На задней крышке есть небольшая табличка с логотипом и надписью ROG. Верхняя крышка, нижний поддон и сам корпус полностью изготовлены из алюминия. Это обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

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На нижней крышке находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с шлицом Torx. Далее нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка осуществляется достаточно просто и не занимает много времени.

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Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

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Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Для этих целей здесь используются три крупные тепловые трубки, на концах которых находятся радиаторы с 138 ребрами, толщиной всего 0.1 мм. Это обеспечивает более высокую плотность и более низкое сопротивление воздуха, общая площадь поверхности составляет 41 000 кв.мм. Это полностью медная конструкция, а в качестве термоинтерфейса у процессора используется жидкий металл.

В дополнение к этому тут, как у модели Zephyrus G16 2024, можно заметить три вентилятора Arc Flow 2.0. Они оснащены 84 внешними лопастями с двойной крыльчаткой, что позволяет увеличить воздушный поток до 11 % и снизить уровень шума на 16 % по сравнению с предыдущими моделями. Модернизированные вентиляторы Arc Flow обладают точно направленным тоннелем, который направляет воздух к центру для охлаждения чипов и VRM, сохраняя при этом постоянный поток воздуха. Стабильный воздушный поток снижает турбулентность, снижает уровень шума и обеспечивает надежное охлаждение с течением времени.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ROG Zephyrus используется пылевой фильтр.

Кроме этого, предусмотрен специальный дизайн каналов турбины, которые оставляют на 5 % больше места вокруг вентилятора, улучшая воздушный поток до 15 %. Предотвращение накопления пыли обеспечивает долгосрочную стабильность и надежность вашей системы.

Жидкий металл. Да, это проблема при обслуживании устройства, но пока это наиболее эффективный термоинтерфейс. Самое главное – помнить о его наличии и не пытаться самостоятельно лезть в систему охлаждения. В теории жидкий металл обеспечивает в 14,6 раз лучшую теплопроводность и на 13°C ниже температуру по сравнению с традиционными термопастами. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков.

Именно на платформах AMD он был опробован впервые, а позднее уже он был адаптирован для ноутбуков с процессорами Intel, а именно с учетом их конструктивных особенностей, в том числе необходимости изоляции компонентов на подложке с кристаллами.

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Аккумулятор здесь всего на 73 Вт*ч. «Всего» потому, что это всё же игровой ноутбук с дискретной графикой. Однако нужно быть справедливым и здесь просто нет места, чтобы разместить аккумулятор большей ёмкости.

Возможности апгрейда ограничены. Здесь можно заменить лишь беспроводной модуль и SSD M.2 накопитель на более ёмкий. Оперативная память полностью распаяна на самой плате и увеличить её объём не получится. Здесь используются чипы LPDDR5X с частотой 6400 МГц. Отдельно в модулях я память такого типа не встречал, поэтому ситуация понятная. Кроме этого, использование слотов может лишь увеличить толщину устройства. Сами чипы находятся под системой охлаждения, которую я не стал демонтировать из-за сложностей с термоинтерфейсом.

Клавиатура и тачпад

С цифровым блоком всё понятно, его на моделях с такой диагональю экрана уже давно не встретишь. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен. Сама клавиатура также была обновлена.

Цельный алюминиевый корпус увеличивает жесткость до 24 % по сравнению с моделью 2023 года, что приводит к меньшему изгибу клавиатуры. Слева и справа от клавиатуры расположены фронтальные динамики, для которых проделаны 1992 отверстия в корпусе.

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Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам. Площадь была увеличена на 3,3% для повышения комфорта и удобства использования. Также его размеры теперь соответствуют соотношению сторон дисплея 16:10, что упрощает навигацию.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая и поэтому она очень тихая. Новые кейкапы на 12.24% больше, чем раньше. Вместе с зазором клавиш 1.7 мм и расстоянием хода 1.7 мм ROG Zephyrus G14 2024 года обеспечивает точный и удобный набор текста. Кнопка включения изготовлена из стекла.

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Кроме всего прочего, клавиатура оборудована белой подсветкой с тремя уровнями яркости.

Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 2880х 1800 точек (3К). Для игр – это не самый подходящий вариант в плане FPS, но отлично подходит для работы. Поэтому ноутбук можно считать универсальным, ведь в играх разрешение можно снизить или использовать апскейлер. Поверхность экрана глянцевая.

В этой версии установлен флагманский OLED экран фирмы Samsung, модель ATNA40CU05-0, частота обновления 120 Гц. При открытии коробки можно было заметить наклейку с надписью ROG Nebula Display на верхней крышке устройства.

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Что же это за диво-дивное? ROG Nebula Display — это стандарт дисплея, разработанный командой ASUS ROG. Основная его цель заключается в том, чтобы упростить работу как для партнеров, так и для пользователей при навигации по спецификациям панелей.

ROG Nebula устанавливает минимальные требования к нескольким важным характеристикам панели, что упрощает выбор продуктов ROG, оснащенных дисплеями, которые предлагают наилучший возможный баланс с точки зрения скорости (частота обновления, время отклика), живости (точность цветопередачи, коэффициент контрастности), яркости, а также поддержку таких ключевых технологий, как G-Sync и Dolby Vision. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

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ROG Zephyrus G14 2024 года — одна из первых двух игровых моделей с OLED и один из первых игровых ноутбуков, использующих OLED-дисплей с поддержкой G-Sync. Подразделение ROG работало вместе с Samsung и NVIDIA над внедрением этой технологии в OLED.

Типичная частота обновления пикселей OLED-панели ноутбука составляет 480 Гц. При сотрудничестве с Samsung удалось увеличить частоту обновления пикселей до 960 Гц, что позволило поддерживать переменную частоту обновления для более плавного взаимодействия.

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Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Черный цвет здесь по-настоящему чёрный без всяких засветов и посторонних шумов.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 393.62 0
50 264.58 0
0 1.01 0

Можно заметить, что экран достаточно яркий. Она регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

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Изначально экран оказался отлично откалиброван в штатном режиме (Default). С помощью приложения ASUS Armoury Crate можно выбрать другой профиль, но я в этом смысла не увидел, если в обычном всё и так хорошо.

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Напомню, что перед нами геймерская модель, и она не должна претендовать на идеальную цветопередачу.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. В данном случае была профессиональная версия. Также штатно был установлен драйвер Studio от nVidia, который я обновил и заменил на GRD.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

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Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран.

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Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

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Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

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При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

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В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

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Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

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AIDA64 GPGPU benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory benchmark:

450x285 36 KB. Big one: 1500x950 276 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x310 45 KB. Big one: 1500x1033 279 KB

AIDA64 CPU AES:

450x312 46 KB. Big one: 1494x1035 326 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x312 47 KB. Big one: 1494x1035 307 KB

AIDA64 FP64 Ray-trace:

450x312 46 KB. Big one: 1494x1035 325 KB

Cinebench R20:

450x369 44 KB. Big one: 1464x1200 286 KB

Cinebench R23:

450x378 37 KB. Big one: 1318x1108 210 KB

Cinebench 2024:

450x405 23 KB. Big one: 1489x1340 159 KB

3DMark Speed Way:

450x292 34 KB. Big one: 1500x973 193 KB

3DMark Port Royal:

450x293 33 KB. Big one: 1500x975 194 KB

3DMark CPU Profile:

450x259 30 KB. Big one: 1500x863 192 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x307 35 KB. Big one: 1500x1023 225 KB

CrystalDiskInfo:

450x425 54 KB. Big one: 1012x955 218 KB

CrystalDiskMark:

450x233 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x448 49 KB

7-Zip:

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WinRAR:

450x434 39 KB

Superposition 720P, Low:

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Superposition FHD, Medium:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 73 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

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Полная зарядка устройства занимает 1 час и 15 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает около одного часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях демонстрирует работу в 3 часа и 41 минуту при использовании дискретной графики и практически 7 часов, если её отключить.

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Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Для работы и перемещений есть более компактный блок питания на 100 Вт.

Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что, нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит перед экраном внизу.

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Спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах корпус самый прохладный даже сзади, поскольку осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то его пик достигается в режиме Turbo, когда два вентилятора начинают вращаться на скорости 4800 об/мин, а один самый маленький – 7000 об/мин, в нагрузке. Шум при этом составляет 47.2 дБ на расстоянии 1 м от ноутбука.

Заключение

ROG Zephyrus G14 (GA403) – это компактный и лёгкий игровой ноутбук, который достаточно универсален. При этом у него производительная, даже по меркам настольных системных блоков, начинка. Во многом это достигается благодаря проработанной системе охлаждения. Она позволяет наращивать частоты процессора до достижения им 80 Вт лимита.

Что касается работы графики, то базово обеспечивается 65 Вт и ещё 25 Вт в режиме Турбо. При единовременной нагрузке на процессор и память а это обычное игровое использование, нагрузка будет распределяться иначе. Например, процессору придётся сбавить свои аппетиты. Здесь чудес не бывает и система охлаждения не всесильна, у неё тоже есть предел, несмотря на использование трёх быстрых вентиляторов. Отсюда следует, что ноутбук может быть достаточно шумным в предельных режимах нагрузки. Также следует помнить про вентиляционные отверстия и не закрывать их во время работы.

Возможности расширения тут достаточно скромные. В последнее время всё чаще появляются модели, где нельзя наращивать объём оперативной памяти. В этой модели используется память типа LPDDR5X, и поэтому она распаяна непосредственно на материнской плате. Сменить можно только накопитель на более ёмкий и модуль беспроводной сети на более современный. Вот и всё.

Время автономной работы не очень большое, но это также связано с габаритами устройства и использованием дискретного видеочипа. Зато здесь есть мощное зарядное устройство, которое способно быстро зарядить ноутбук. Однако играть с АКБ можно будет не долго. Это распространённая проблема игровых моделей, аккумулятор в которых просто как ИБП.

Экран тут хороший и, кроме этого, штатно отлично откалиброван, что придётся по душе профессионалам. Клавиатура не полноразмерная, но кнопки у неё крупные и она достаточно удобная. Отсутствует лишь цифровой блок, но сейчас продаются специальные компактные геймерские клавиатуры, поэтому это очень условный недостаток.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403) получает награду:

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