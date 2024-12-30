Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890

Для знакомства с новой платформой Intel LGA 1851 мы взяли модель среднего уровня. Она обеспечивает поддержку процессоров Core Ultra 200, памяти DDR5 CUDIMM с собственным тактовым генератором и обладает всеми современными и популярными интерфейсами.
3

Оглавление

Вступление

В этом году состоялся выпуск нового поколения процессоров компании AMD, а Intel выпустила новую платформу LGA 1851. Все ждали этих событий. Многие волновались, а Пэт Гелсингер даже скрылся с золотым парашютом с парохода «Intelаник». На самом деле всё не так печально, хотя первый блин вышел не очень. В AMD тоже сильно рисковали, ведь если бы у Intel свершилось чудо, то очередь за Ryzen могла бы иссякнуть, поскольку новая настольная 9000-серия тоже не демонстрирует рекордов в плане производительности. Успехи определённо есть, и они больше связаны с энергоэффективностью, хотя и раньше в этом плане всё было неплохо. Если же говорить об неудачах, то они преследовали обе компании. Старт AM5 в своё время тоже вышел фееричным, а о проблемах Raptor Lake не слышал только глухой.

Однако прорыв был нужен именно Intel, чтобы снова сделать заявку на лидерство в играх, но в этот раз что-то пошло не так и виновата в этом, скорее всего, революция. Глядя на успехи чиплетной компоновки компании AMD, инженеры Intel хотели повторить успех и с двух ног ворваться в топ. Можно долго спорить о смысле, но в определённом плане он был. Своего современного техпроцесса у Intel пока нет, а заказывать на стороне большой монолитный чип – дорого, да и заводы у TSMC не резиновые для таких огромных заказов.

Поэтому был найден такой не очень удачный компромисс, как раздербанить кристалл на несколько плиток. Часть можно будет сделать самим, часть заказать на стороне, а с корпусировкой всё давно отработано на мобильных процессорах. Только в Intel немного замешкались и такие опыты нужно было делать ещё в 14-м поколении, а не заниматься перемаркировкой. Нужен ли был новый сокет? Скорее всего, да. Просто потому, что ребята порешили перейти с монолитного кристалла на чиплеты или «плитки», а попутно решили проапгрейдить интерфейсы, что намечалось уже давно. Например, уже востребован слот M.2 PCI-e x4 Gen5. На предыдущей платформе всё это работало через костыль. Опять же нужно было это решать ещё в прошлом поколении.

реклама



Писать на эту тему можно бесконечно, но пора перейти к новой платформе и оценить все её достоинства и недостатки. Для этого нам понадобятся топовый процессор Intel Core Ultra 9 285K, материнская плата на чипсете Intel Z890 и новая память DDR5 CUDIMM. Эта история с памятью повторяется уже из раза в раз. Intel в своё время не сделала никаких выводов из истории с Rambus. DDR5 тоже никак не обретёт популярность, но благо тут помогает AMD. Однако те хоть за частотой не гонятся и им хватает DDR5-6000, а Intel сразу подавай DDR5-8000, иначе они могут не вывезти. Тут надо кэш наращивать, чтобы часто в память не лазить…

Объектом обзора стала самая средняя и самая сбалансированная материнская плата, чтобы не было ничего отрезано или урезано. Это MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI.

450x277 38 KB. Big one: 1500x924 296 KB

Рассмотрим новую платформу вместе с этой моделью, чтобы понять функциональность Intel LGA 1851 и оценить возможности расширения.

Платформа Intel LGA 1851

Для начала стоит кратко пробежаться по основным моментам новой платформы, чтобы представлять, о чём идёт речь. Новая архитектура называется Arrow Lake. В настольной модификации обычно добавляют букву S (мобильные модификации: Arrow Lake-H и Arrow Lake-HX).

Архитектура основана на восьми производительных ядрах «Lion Cove» и шестнадцати энергоэффективных «Skymont». Всё это касается вычислительного блока или «плитки».

450x224 35 KB. Big one: 1500x748 222 KB

реклама



На этот раз компания решила пойти по пути AMD и сделать чиплетную компоновку, но сама Intel называет эти чипы тайлами или «плитками» (tile – плитка). Да, кристалл здесь не монолитный, а состоит из нескольких плиток. Все изготовлены по разным техпроцессам компании TSMC.

Для их объединения используется базовый тайл, который выпускает сама Intel по техпроцессу 22 нм FinFET. Остальные плитки выполнены по следующим технологическим процессам:

  • Вычислительный блок (Compute Tile) - TSMC N3B;
  • Система на чипе (SoC Tile) - TSMC N6;
  • Графический процессор (GPU Tile) - TSMC N5P;
  • Контроллер ввода/вывода (I/O Tile) - TSMC N6;
  • Пустая плита бонусом.

450x240 23 KB. Big one: 1500x801 162 KB

Больше всего вопросов вызывает SoC Tile. Это достаточно крупный блок, который расположен практически по середине. Он включает модуль NPU 3, двухканальный контроллер памяти DDR5 и контроллер PCI-e 5.0. NPU, если кто не знает, это Neural Processing Unit, нейросетевой процессор или ИИ-ускоритель. Модная нынче штука, которую нас заставляют покупать.

450x239 19 KB. Big one: 1500x796 129 KB

Судя по характеристикам, он напрямую переехал с Meteor Lake, но здесь его вроде как можно разгонять. Однако, эти 13 TOPS по современным меркам просто ни о чём, и их не хватит даже для Copilot+.

Ещё NPU-блок содержит два NCE (нейронных вычислительных движка) с двумя MAC-массивами INT8/FP16, четырьмя SHAVE DSP и 4 МБ оперативной памяти Scratchpad. В I/O Tile встроен ещё один контроллер PCI-e 5.0 и Thunderbolt 4.

450x222 22 KB. Big one: 1500x740 145 KB

Графическая часть реализована отдельной плиткой, и она основывается на архитектуре Xe-LPG, которая постарше чем Xe2, используемая в мобильных процессорах Lunar Lake. Графическая часть содержит только вычислительную машину iGPU и графическую отрисовку в виде одного «Rendering Slice» Xe с четырьмя ядрами Xe, что соответствует 64 исполнительным блокам (Execute Units) или 512 унифицированным шейдерам.

Также у ядра Xe этого графического блока настольного процессора Arrow Lake-S нет блоков XMX. Любое ИИ-ускорение осуществляется в форме DP4a, а не через XMX. Зато они оснащены блоками трассировки лучей, по одному на ядро Xe, что дает им полную поддержку DirectX 12 Ultimate. У мобильного Arrow Lake-HX всё аналогично, а вот Arrow Lake-H немного отличается в плане графики. Там уже немного другая «плитка». В ней интегрировано уже восемь ядер Xe (128 EU, 1024 унифицированных шейдера), а сами ядра оснащены блоками XMX.

Также Intel снабдила iGPU довольно большим кэшем L2 объемом 4 МБ, который улучшает передачу данных между ним и плиткой SoC. Медиа движок графической части поддерживает самые современные кодеки и разрешение вплоть до 8K/60FPS с HDR 10 бит.

450x230 22 KB. Big one: 1500x766 149 KB

Плавно переходим к вычислительной части. Эта плитка выпускается по самому современному техпроцессу TSMC и в этом заключался основной смысл всей этой затеи с дроблением монолитного кристалла на прямоугольники для тетриса. Что же могло пойти не так или где был просчёт? На бумаге всё выглядит классно. Производительные ядра (P-core) – Lion Cove, а энергоэффективные (E-core) – Skymont. Обычному пользователю это ни о чём не говорит. Однако, ядра Lion Cove пришли на замену Raptor Cove процессоров семейства Raptor Lake, которые в своё время сменили Golden Cove процессоров Alder Lake.

Можно сказать, что была проделана титаническая работа и IPC (instructions per clock) удалось увеличить на немыслимые 9% по сравнению с прошлым поколением. После такого головокружения от успеха было решено убрать поддержку SMT физически, чтобы она не занимала лишнего места на этом дорогом кристалле. Другими словами, технологии HT (Hyper Threading) больше нет. Точнее она никуда не делась, просто ей не нашлось места в этом процессоре.

450x237 25 KB. Big one: 1500x791 160 KB

реклама





Ядра Lion Cove висят на одной кольцевой шине с общим кэшем L3 размером 36 Мб. Плюс ещё у каждого ядра 3 Мб кэша L2. Intel также переделала подсистему кэширования на уровне ядра, введя промежуточный кэш данных 48 Кб, который теперь называется L0. Есть ещё один кэш данных L1 на 192 Кб, который взаимодействует с кэшем L2 на 3 Мб. Домены Integer и Vector, которые образуют механизм внеочередного выполнения, теперь разделены. Они обладают индивидуальным доступом к очереди микроопераций и независимыми планировщиками.

Очередь изъятия расширена с 8 до 12. Глубина окна инструкций увеличилась с 512 до 576. Порты выполнения увеличились с 12 до 18. Количество АЛУ Integer увеличилось с 5 до 6, с 3 единицами перехода вместо 2, 3 единицами сдвига вместо 2 и тремя единицами MUL вместо 1. Механизм векторного выполнения видит 4 АЛУ SIMD вместо 3, два блока FMA на 4 цикла и 2 блока делителя. Подсистема загрузки-хранения теперь размером 128 dTLB, по сравнению с 96, и 3 генератора адресов STE вместо 2.

450x237 24 KB. Big one: 1500x791 158 KB

А вот малые энергоэффективные ядра давно не обновлялись. Начиная с Alder Lake используются Gracemont, они же были и есть в Raptor Lake. Теперь компания Intel обновила их на Skymont. Здесь IPC взлетел вообще до небес и в целочисленных операциях, в однопотоке производительность увеличилась на 32%, а в операциях с плавающей запятой и вовсе на 72%.

Однако тут есть маленький нюанс. Ядра Skymont не являются частью кольцевой шины с ядрами Lion Cove, а значит не делят кэш L3. И вот это, мне кажется, самое слабое место. Маленькие ядра организованы в кластеры по 4 ядра и каждый из них разделяет 4 Мб кэша L2.

450x236 20 KB. Big one: 1500x786 130 KB

Путь к успеху у Skymont, начинается с блока выборки и предсказания ветвлений, который теперь смотрит на 128 байт вперед для возможных ветвлений, что ускоряет выборку инструкций. До 96 байт инструкций извлекаются параллельно. Интерфейс получил новое 9-разрядное декодирование (по сравнению с 6-разрядным в Crestmont (Meteor Lake)), поддержку нанокода (похожие сегменты микрокода объединяются для большего распараллеливания) и более широкую очередь микроопераций из 96 записей вместо 64 в предыдущем поколении.

Для блока исполнения есть 26 портов отправки, что обеспечивает 8 целочисленных ALU с 3 портами перехода и 3 загрузками за цикл (увеличение на 50%). Векторный блок оснащен четырьмя 128-битными FPU, что удваивает GigaFLOPS. Задержки FMUL, FADD и FMA уменьшены. Округление FP теперь использует собственное аппаратное ускорение. Дополнительные блоки выполнения также должны повысить производительность ИИ. Блок загрузки/хранения увеличивает производительность загрузки и генерации адреса хранения на 33–50%. Размер L2 TLB увеличился с 3096 до 4192 записей.

450x235 20 KB. Big one: 1778x927 219 KB

С процессорами Arrow Lake, Intel представляет третье поколение Thread Director. Это аппаратный планировщик, который обеспечивает обработку нужного типа программной нагрузки нужным типом ядра ЦП. Эта новая версия поставляется с более точным аппаратным механизмом обратной связи, который сообщает ей тип доступных ресурсов E-core.

Intel также представила новую телеметрию производительности P-core для более точного направления потоков к P-core и Thread Director – свою самую точную модель прогнозирования, но операционная система Windows об этом пока не знает. С чипсетом процессор соединяется шиной DMI 4.0 на 8 линий. Thunderbolt 4 в процессоре, PCI-e 5.0 там же, поэтому писать тут про чипсет особого смысла нет, там нового не так уж много.

Пора уже переходить к материнской плате.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике несмотря на то, что оформлении немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Если бы не зелёные вставки и какая-то тревожная наклейка, то коробка была бы совсем невзрачной.

450x340 27 KB. Big one: 1500x1133 185 KB

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся четыре значка компании Intel, на двух из которых есть надпись Intel Killer. Фаны AMD уже напрудили под собой лужу. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова отдали маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

450x354 30 KB. Big one: 1500x1180 249 KB

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

450x359 41 KB. Big one: 1500x1197 328 KB

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительна упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции находится антенна для беспроводного модуля.

После изъятия платы обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

450x283 29 KB. Big one: 1500x942 188 KB

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x253 23 KB. Big one: 1500x844 161 KB
  • Краткое руководство пользователя;
  • Буклет с какой-то акцией от MSI;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

450x268 39 KB. Big one: 1500x894 243 KB

Список аксессуаров тоже не очень большой.

450x267 26 KB. Big one: 1500x891 165 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Флешка с драйверами и ПО;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

450x247 17 KB. Big one: 1500x824 108 KB

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата сильно напоминает MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI. Это объясняется наличием ярких кислотных надписей на радиаторах. В целом с первого взгляда что-то новое заметить невозможно.

450x369 43 KB. Big one: 1500x1230 320 KB

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно увесистая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не очень лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

450x351 35 KB. Big one: 1500x1170 236 KB

На данный момент, это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

450x341 36 KB. Big one: 1500x1136 233 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Здесь уже можно заметить, что компания MSI в этом поколении устройств передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы. Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все уже привыкли к стандартному расположению. И даже эти чудо платы Project Zero были оборудованы этими разъёмами в нужном месте с обратной стороны. Поэтому по поводу удобства ничего конкретного сказать не могу, тут всё индивидуально.

450x278 35 KB. Big one: 1500x926 242 KB

Однако такое сочетание дополнительных разъёмов встречается только на производительных платах, которые теоретически предназначены для разгона процессоров, а практически из процессоров всё уже давно отжали на заводе и остаётся только экстрим с всякими жидкими азотами. Производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

450x164 32 KB. Big one: 1500x547 223 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Cверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12, 13, 14-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Здесь такой роскоши уже нет. Только DDR5, только хардкор. Intel рекомендует начинать с DDR5-6400. Сегодня такие планки валяются на каждом углу. Серьёзным пацанам уже советуют брать DDR5-8000+, но я бы не торопился. Так говорят в Intel, что делать, нужно бежать в магазин.

450x266 43 KB. Big one: 1500x888 324 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Есть поддержка модулей CUDIMM. Это планки, которые оборудованы собственным тактовым генератором, чтобы улучшить стабильность на высоких частотах.

450x332 47 KB. Big one: 1500x1106 347 KB

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnnaon). То же самое было на плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI. Восемь каналов сверху и ещё одиннадцать сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы с сокетом LGA 1851, особенно если учитывать, что процессоры стали требовать меньше, или нет?

450x316 54 KB. Big one: 1500x1053 348 KB

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS-сборке Monolithic Power Systems M87672, которые обеспечивают по 90 А.

450x416 38 KB. Big one: 1000x925 151 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP29005-A.

450x444 51 KB

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, судя по линейке, а не инструмент для разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно и определённо способна справиться с флагманом Intel Core Ultra 9 285K.

450x292 33 KB. Big one: 1500x973 221 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

450x287 18 KB. Big one: 1500x957 111 KB

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

450x268 48 KB. Big one: 1500x894 365 KB

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

450x346 50 KB. Big one: 1500x1153 331 KB

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

450x213 24 KB. Big one: 1500x711 156 KB

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

450x392 22 KB. Big one: 1500x1307 169 KB

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Он заметно отличается от предшественника и видно, что это не копия, а совершенно новый чип.

450x335 38 KB. Big one: 1320x983 172 KB

Однако именно нового тут не так много. Можете сами изучить схему, и это станет ясно.

450x383 37 KB. Big one: 1500x1276 314 KB

В данном случае реализовано всего четыре порта SATA 3, и все они выведены вбок.

450x250 28 KB. Big one: 1500x834 218 KB

Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить два коннектора ARGB LED 5B для подключения подсветки.

450x225 34 KB. Big one: 1500x751 260 KB

Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и коннектор дополнительного питания PCI-e 8-pin.

450x230 36 KB. Big one: 1500x768 258 KB

Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

450x375 54 KB

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC1220.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000B.

450x370 43 KB

На этой плате мы видим всего три слота расширения, и все из них - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии PCI-e x16 Gen5 от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

450x261 40 KB. Big one: 1500x870 320 KB

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

450x358 47 KB. Big one: 1500x1192 364 KB

Самый верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Это всё тоже обеспечивается процессором независимо от слота видеокарты. Пожалуй, это одна из ключевых особенностей новой платформы. Ещё два слота M.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x140 20 KB. Big one: 1500x466 137 KB
  • Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

450x368 31 KB. Big one: 1500x1228 202 KB

Ещё забыл упомянуть индикатор POST-кодов, который размещен в правом верхнем углу, рядом с коннектором 24-pin ATX.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI
Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z890
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x4)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e; см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);
1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x
Аудио Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z890)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890)
Thunderbolt 4 2 x Type-C
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4 Type-C;
4 x USB 3.2 Gen2;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x Clr CMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На этот раз оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;
  • Охлаждение: DeepCool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI, версия BIOS – A.50;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;
  • Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

450x299 47 KB. Big one: 1500x995 340 KB

Сколько стоит всё это хозяйство – лучше даже не знать. Одна только память G.Skill F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK обошлась в районе 45 000 рублей. Скромно выглядит только видеокарта. На фоне остального «железа» стоимость системной платы уже не кажется очень высокой.

Тестирование

Тестовый стенд все видели. Флагманский процессор и CUDIMM память. Для разнообразия я взял ещё обычную, чтобы проверить удастся ли её разогнать. Сам процессор не сильно отличается от предшественника, но компания Intel учла ошибки прошлого и теперь крышка не должна выгибаться.

450x299 45 KB. Big one: 1500x996 325 KB

Визуально есть небольшие отличия, но заметить их трудно, разве что крышка чуть уже, но также прямоугольная. По контактам некоторое сходство заметить можно. Однако аппаратной совместимости нет. Ещё мне новый процессор показался немного тоньше.

300x159 12 KB. Big one: 1500x796 193 KB 300x159 21 KB. Big one: 1500x796 382 KB

Кстати, AMD его 1718 контактов как-то до сих пор хватает.

300x154 13 KB. Big one: 1500x772 175 KB 300x154 21 KB. Big one: 1500x772 380 KB

Первым делом устанавливаем свежую операционную систему Windows 11 Pro 24H2, обновляем и устанавливаем все необходимые драйвера. После этого уже можно приступать к запуску приложений.

Несмотря на все заявления о супернизком потреблении и высокой энергоэффективности, процессор всё равно достаточно мощный и горячий. Поэтому для охлаждения снова лучше использовать СВО, хотя бы необслуживаемую. Запустил Prime95 и понял, что лимиты снимать нет смысла. Тут уже потребление 250 Вт и температура 82°C. По сути, так стоит оставлять на постоянное использование.

Разгонять в таких условиях нет смысла. Только если опять заниматься оптимизацией, снижать напряжение и пытаться поднимать частоты. Память CUDIMM завелась на штатной частоте без проблем, но вот гнать себя дальше уже не дала.

450x295 24 KB. Big one: 1500x982 151 KB

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

450x297 43 KB. Big one: 1435x947 332 KB

AIDA64 Cache & Memory:

437x450 51 KB. Big one: 828x853 160 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x323 49 KB. Big one: 1381x991 324 KB

AIDA64 AES:

450x323 49 KB. Big one: 1381x991 314 KB

AIDA64 SHA3:

450x323 48 KB. Big one: 1381x991 307 KB

AIDA64 FP64 RayTrace:

450x323 48 KB. Big one: 1381x991 315 KB

Cinebench R20:

450x357 42 KB. Big one: 1499x1189 286 KB

Cinebench R23:

450x384 36 KB. Big one: 1292x1103 202 KB

Cinebench 2024:

450x413 24 KB. Big one: 1397x1283 141 KB

3DMark Steel Nomad:

450x278 31 KB. Big one: 1500x925 177 KB

3DMark CPU Profile:

450x260 32 KB. Big one: 1500x865 193 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x332 37 KB. Big one: 1482x1094 225 KB

Winrar 7.01:

450x432 39 KB

7-Zip 23.01:

450x289 33 KB. Big one: 1103x709 159 KB

CrystalDiskInfo:

450x429 50 KB. Big one: 1006x958 214 KB

CrystalDiskMark:

450x232 39 KB

AS SSD:

450x450 50 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x301 43 KB. Big one: 1271x850 204 KB

Geekbench AI (ONNX):

409x450 27 KB. Big one: 1285x1415 147 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

409x450 26 KB. Big one: 1285x1415 144 KB

PCMark 10:

450x329 30 KB. Big one: 1500x1095 176 KB

Corona 1.3:

450x220 36 KB. Big one: 1500x732 272 KB

SPECviewperf 2020 v3:

450x193 17 KB. Big one: 1139x489 65 KB

Далее я уже попробовал установить обычные планки памяти, которыми пользуюсь постоянно. По сути, это малоизвестный производитель (можно считать, что Noname).

450x301 48 KB. Big one: 1500x1002 345 KB

Без особых усилий и часовых подборов таймингов я легко её завёл в том же режиме DDR5-8200. Результаты стали даже немного лучше, но тайминги устанавливались вручную.

435x450 51 KB. Big one: 831x859 163 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95, взял в руки тепловизор и оценил температуры материнской платы. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 145 KB

Большие, проверенные временем радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 142 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 57 KB

24 бит, 192 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 56 KB

Заключение

Есть такое мемное высказывание, но немного перефразирую: «Во всём виноват Микрософт». Да, правильно будет «Майкрософт» и ни в чём он не виноват, но можно на какое-то время стрелки перевести в ту сторону. «Мы тут, понимаешь, сделали чудо-процессор, а этот директор потоков никак не могут поженить с Виндой». Не хочу заново пересказывать вступление, но, на мой взгляд, Intel опоздали на поколение. Другими словами, эту платформу нужно было представлять вместо 14-Gen Intel Core. Впрочем, могу ошибаться. Может это всё не провал, но и не успех. Плитки там или целый кристалл – обычному пользователю без разницы. Поднял планку производительности, так держи её, а тут в лучшем случае нулевой прирост или, как сейчас модно говорить, отрицательный. Понятно, что отсутствие конкуренции невыгодно обычному пользователю.

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI – это отличная плата среднего уровня для новой платформы. Она обеспечивает поддержку новых процессоров Intel Core Ultra 200 и нового типа памяти DDR5 CUDIMM с собственным тактовым генератором. Новой её можно назвать условно, ведь это всё та же DDR5, но способная работать на высоких частотах. Чтобы не было сомнений, я взял обычные дешёвые планки DDR5, разогнал их до той же частоты DDR5-8200 и получил результаты даже лучше. Однако тут уже каждый сам решает, каким путём идти. Просто плата позволяет разогнать память чуть лучше, чем у меня получалось на платформе прошлого поколения, но всех проблем это не решает. Поэтому такой разгон можно назвать «кукурузным». А дальше уже приходится лезть в другой делитель. Это аналогично разгону выше DDR5-8000 на AMD. Частота вроде есть, а производительности нет.

Подсистема питания материнской платы реализована отлично. Здесь мы видим набор из 14+1+1+1 фазы и этого достаточно даже для флагманского процессора Intel Core Ultra 9 285K. В режиме тяжёлой нагрузки максимальная температура околосокетного пространства достигает 68°C. Кто-то говорил, что новые процессоры Intel холодные, но пока это не так. Причём я не разгонял процессор, и он находился в лимитах самой Intel – 250 Вт. Это приблизительно соответствует тем рекомендованным настройкам Intel для процессоров Raptor Lake, которые были добавлены в BIOS прошлых поколений плат на LGA 1700. Поэтому с этими настройками особой разницы в плане тепловыделения по сравнению с Intel Core i7-14700KF не заметил.

Материнская плата обладает всеми самыми современными и популярными интерфейсами. Есть поддержка Wi-Fi 7, есть Ethernet 5G, есть Thunderbolt 4, есть M.2 PCI-e x4 Gen5 и много чего ещё интересного. Например, для накопителей M.2 предусмотрено новое быстрое и простое крепление, а слот PCI-e x16 для видеокарты оборудован механизмом освобождения защёлки, для более простого извлечения. Видно, что инженеры компании MSI поработали над удобством использования и у них это получилось. Например, они перенесли коннекторы питания процессора ближе к правому углу. Вот из таких мелочей в итоге получается хороший и удобный продукт, которым приятно пользоваться.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI получает награду:

200x109 15 KB

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser atx core ultra 9 285k mag lga 1851 tomahawk intel z890 msi mag z890 tomahawk wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
12
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
42
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Lloyd's List: Нефтяной танкер, повредивший подводные кабели, был оснащён шпионским оборудованием
8
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
4
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
2
Блогер запустил игры PS3 на железе PS5 и доказал возможность обратной совместимости
3
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
16
Армия США начала выпускать новые вездеходы для операций в Арктике
3
Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
+
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
1
Стал известен список моделей iPhone, которые будут совместимы с iOS 19 в следующем году
+
Российский производитель суперкаров впервые продемонстрировал в движении свою модель Rossa LM GT
3
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
1
Samsung растеряла почти все контракты на производство своих чипов
1
Крылатые ракеты Х-101 создали теплоконтрастную ложную цель и обманули ПВО, попав на видео
3
Bloomberg сообщил о новых вариантах транзита газа в Европу
1
ВС РФ разрушили позиции ВСУ на Кураховском направлении
+
Intel работает над видеокартой Arc PRO с 24 ГБ памяти
+

Сейчас обсуждают

AntonHT
10:36
Марс это вчерашний день, лучше подумать что установить на Альфа-Центавре.
The Hill: Трамп начал осознавать сложность выполнения предвыборных обещаний
daimos
10:30
Сколько-сколько к говорите?!
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
Михаил Викторов
10:28
А в чем проблемы? Спилили пару березе, сделали бумагу да и напечатали 120 миллиардов долларов.
ЕС вводит унификацию быстрой зарядки
europhase
10:27
Звук опять 1220
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
KoRnEr
10:11
пойдет
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
666MAXIMUS999
10:04
А ха ха..)) Очень хлёстко..)) А по реальности, пилоты вообще не имеют гражданства, это реально профи,многие из военной авиации отлетавшие тысячи часов. И с этим рейсом пилоты сделали всё, что только м...
Азербайджан ограничил продолжительность пребывания россиян на своей территории
zoxa
09:57
"Если на секунду предположить, что это версия имеет отношение к реальности, то над Грозным было закрыто воздушное пространство. Какого моржового борт попёрся в Грозный" - это воще не так работает... В...
Казахстан отправит черные ящики разбившегося под Актау самолета в Бразилию
century84
09:52
Прикиньте объявление - требуются люди для производства секретной ракеты. Так они себе это представляют? Чёто ктото нам тут мягко говоря врёт.
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
Midnight Sun
09:49
Не надо про Железняка) Правильный текст "Он шел на Одессу, он вышел к Херсону". Шел он из Александрова (Запорожье), и Херсон был по пути. Смысл здесь не в том, что пьяный отряд заблудился в трех сосна...
Казахстан отправит черные ящики разбившегося под Актау самолета в Бразилию
Артемий Черных
09:47
Ахаха, с пятой попытки, какой позор.
Компания Blue Origin с пятой попытки запустила семь главных двигателей ракеты New Glenn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем