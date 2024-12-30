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Вступление

В этом году состоялся выпуск нового поколения процессоров компании AMD, а Intel выпустила новую платформу LGA 1851. Все ждали этих событий. Многие волновались, а Пэт Гелсингер даже скрылся с золотым парашютом с парохода «Intelаник». На самом деле всё не так печально, хотя первый блин вышел не очень. В AMD тоже сильно рисковали, ведь если бы у Intel свершилось чудо, то очередь за Ryzen могла бы иссякнуть, поскольку новая настольная 9000-серия тоже не демонстрирует рекордов в плане производительности. Успехи определённо есть, и они больше связаны с энергоэффективностью, хотя и раньше в этом плане всё было неплохо. Если же говорить об неудачах, то они преследовали обе компании. Старт AM5 в своё время тоже вышел фееричным, а о проблемах Raptor Lake не слышал только глухой.

Однако прорыв был нужен именно Intel, чтобы снова сделать заявку на лидерство в играх, но в этот раз что-то пошло не так и виновата в этом, скорее всего, революция. Глядя на успехи чиплетной компоновки компании AMD, инженеры Intel хотели повторить успех и с двух ног ворваться в топ. Можно долго спорить о смысле, но в определённом плане он был. Своего современного техпроцесса у Intel пока нет, а заказывать на стороне большой монолитный чип – дорого, да и заводы у TSMC не резиновые для таких огромных заказов.

Поэтому был найден такой не очень удачный компромисс, как раздербанить кристалл на несколько плиток. Часть можно будет сделать самим, часть заказать на стороне, а с корпусировкой всё давно отработано на мобильных процессорах. Только в Intel немного замешкались и такие опыты нужно было делать ещё в 14-м поколении, а не заниматься перемаркировкой. Нужен ли был новый сокет? Скорее всего, да. Просто потому, что ребята порешили перейти с монолитного кристалла на чиплеты или «плитки», а попутно решили проапгрейдить интерфейсы, что намечалось уже давно. Например, уже востребован слот M.2 PCI-e x4 Gen5. На предыдущей платформе всё это работало через костыль. Опять же нужно было это решать ещё в прошлом поколении.

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Писать на эту тему можно бесконечно, но пора перейти к новой платформе и оценить все её достоинства и недостатки. Для этого нам понадобятся топовый процессор Intel Core Ultra 9 285K, материнская плата на чипсете Intel Z890 и новая память DDR5 CUDIMM. Эта история с памятью повторяется уже из раза в раз. Intel в своё время не сделала никаких выводов из истории с Rambus. DDR5 тоже никак не обретёт популярность, но благо тут помогает AMD. Однако те хоть за частотой не гонятся и им хватает DDR5-6000, а Intel сразу подавай DDR5-8000, иначе они могут не вывезти. Тут надо кэш наращивать, чтобы часто в память не лазить…

Объектом обзора стала самая средняя и самая сбалансированная материнская плата, чтобы не было ничего отрезано или урезано. Это MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI.

Рассмотрим новую платформу вместе с этой моделью, чтобы понять функциональность Intel LGA 1851 и оценить возможности расширения.

Платформа Intel LGA 1851

Для начала стоит кратко пробежаться по основным моментам новой платформы, чтобы представлять, о чём идёт речь. Новая архитектура называется Arrow Lake. В настольной модификации обычно добавляют букву S (мобильные модификации: Arrow Lake-H и Arrow Lake-HX).

Архитектура основана на восьми производительных ядрах «Lion Cove» и шестнадцати энергоэффективных «Skymont». Всё это касается вычислительного блока или «плитки».

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На этот раз компания решила пойти по пути AMD и сделать чиплетную компоновку, но сама Intel называет эти чипы тайлами или «плитками» (tile – плитка). Да, кристалл здесь не монолитный, а состоит из нескольких плиток. Все изготовлены по разным техпроцессам компании TSMC.

Для их объединения используется базовый тайл, который выпускает сама Intel по техпроцессу 22 нм FinFET. Остальные плитки выполнены по следующим технологическим процессам:

Вычислительный блок (Compute Tile) - TSMC N3B;

Система на чипе (SoC Tile) - TSMC N6;

Графический процессор (GPU Tile) - TSMC N5P;

Контроллер ввода/вывода (I/O Tile) - TSMC N6;

Пустая плита бонусом.

Больше всего вопросов вызывает SoC Tile. Это достаточно крупный блок, который расположен практически по середине. Он включает модуль NPU 3, двухканальный контроллер памяти DDR5 и контроллер PCI-e 5.0. NPU, если кто не знает, это Neural Processing Unit, нейросетевой процессор или ИИ-ускоритель. Модная нынче штука, которую нас заставляют покупать.

Судя по характеристикам, он напрямую переехал с Meteor Lake, но здесь его вроде как можно разгонять. Однако, эти 13 TOPS по современным меркам просто ни о чём, и их не хватит даже для Copilot+.

Ещё NPU-блок содержит два NCE (нейронных вычислительных движка) с двумя MAC-массивами INT8/FP16, четырьмя SHAVE DSP и 4 МБ оперативной памяти Scratchpad. В I/O Tile встроен ещё один контроллер PCI-e 5.0 и Thunderbolt 4.

Графическая часть реализована отдельной плиткой, и она основывается на архитектуре Xe-LPG, которая постарше чем Xe2, используемая в мобильных процессорах Lunar Lake. Графическая часть содержит только вычислительную машину iGPU и графическую отрисовку в виде одного «Rendering Slice» Xe с четырьмя ядрами Xe, что соответствует 64 исполнительным блокам (Execute Units) или 512 унифицированным шейдерам.

Также у ядра Xe этого графического блока настольного процессора Arrow Lake-S нет блоков XMX. Любое ИИ-ускорение осуществляется в форме DP4a, а не через XMX. Зато они оснащены блоками трассировки лучей, по одному на ядро Xe, что дает им полную поддержку DirectX 12 Ultimate. У мобильного Arrow Lake-HX всё аналогично, а вот Arrow Lake-H немного отличается в плане графики. Там уже немного другая «плитка». В ней интегрировано уже восемь ядер Xe (128 EU, 1024 унифицированных шейдера), а сами ядра оснащены блоками XMX.

Также Intel снабдила iGPU довольно большим кэшем L2 объемом 4 МБ, который улучшает передачу данных между ним и плиткой SoC. Медиа движок графической части поддерживает самые современные кодеки и разрешение вплоть до 8K/60FPS с HDR 10 бит.

Плавно переходим к вычислительной части. Эта плитка выпускается по самому современному техпроцессу TSMC и в этом заключался основной смысл всей этой затеи с дроблением монолитного кристалла на прямоугольники для тетриса. Что же могло пойти не так или где был просчёт? На бумаге всё выглядит классно. Производительные ядра (P-core) – Lion Cove, а энергоэффективные (E-core) – Skymont. Обычному пользователю это ни о чём не говорит. Однако, ядра Lion Cove пришли на замену Raptor Cove процессоров семейства Raptor Lake, которые в своё время сменили Golden Cove процессоров Alder Lake.

Можно сказать, что была проделана титаническая работа и IPC (instructions per clock) удалось увеличить на немыслимые 9% по сравнению с прошлым поколением. После такого головокружения от успеха было решено убрать поддержку SMT физически, чтобы она не занимала лишнего места на этом дорогом кристалле. Другими словами, технологии HT (Hyper Threading) больше нет. Точнее она никуда не делась, просто ей не нашлось места в этом процессоре.

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Ядра Lion Cove висят на одной кольцевой шине с общим кэшем L3 размером 36 Мб. Плюс ещё у каждого ядра 3 Мб кэша L2. Intel также переделала подсистему кэширования на уровне ядра, введя промежуточный кэш данных 48 Кб, который теперь называется L0. Есть ещё один кэш данных L1 на 192 Кб, который взаимодействует с кэшем L2 на 3 Мб. Домены Integer и Vector, которые образуют механизм внеочередного выполнения, теперь разделены. Они обладают индивидуальным доступом к очереди микроопераций и независимыми планировщиками.

Очередь изъятия расширена с 8 до 12. Глубина окна инструкций увеличилась с 512 до 576. Порты выполнения увеличились с 12 до 18. Количество АЛУ Integer увеличилось с 5 до 6, с 3 единицами перехода вместо 2, 3 единицами сдвига вместо 2 и тремя единицами MUL вместо 1. Механизм векторного выполнения видит 4 АЛУ SIMD вместо 3, два блока FMA на 4 цикла и 2 блока делителя. Подсистема загрузки-хранения теперь размером 128 dTLB, по сравнению с 96, и 3 генератора адресов STE вместо 2.

А вот малые энергоэффективные ядра давно не обновлялись. Начиная с Alder Lake используются Gracemont, они же были и есть в Raptor Lake. Теперь компания Intel обновила их на Skymont. Здесь IPC взлетел вообще до небес и в целочисленных операциях, в однопотоке производительность увеличилась на 32%, а в операциях с плавающей запятой и вовсе на 72%.

Однако тут есть маленький нюанс. Ядра Skymont не являются частью кольцевой шины с ядрами Lion Cove, а значит не делят кэш L3. И вот это, мне кажется, самое слабое место. Маленькие ядра организованы в кластеры по 4 ядра и каждый из них разделяет 4 Мб кэша L2.

Путь к успеху у Skymont, начинается с блока выборки и предсказания ветвлений, который теперь смотрит на 128 байт вперед для возможных ветвлений, что ускоряет выборку инструкций. До 96 байт инструкций извлекаются параллельно. Интерфейс получил новое 9-разрядное декодирование (по сравнению с 6-разрядным в Crestmont (Meteor Lake)), поддержку нанокода (похожие сегменты микрокода объединяются для большего распараллеливания) и более широкую очередь микроопераций из 96 записей вместо 64 в предыдущем поколении.

Для блока исполнения есть 26 портов отправки, что обеспечивает 8 целочисленных ALU с 3 портами перехода и 3 загрузками за цикл (увеличение на 50%). Векторный блок оснащен четырьмя 128-битными FPU, что удваивает GigaFLOPS. Задержки FMUL, FADD и FMA уменьшены. Округление FP теперь использует собственное аппаратное ускорение. Дополнительные блоки выполнения также должны повысить производительность ИИ. Блок загрузки/хранения увеличивает производительность загрузки и генерации адреса хранения на 33–50%. Размер L2 TLB увеличился с 3096 до 4192 записей.

С процессорами Arrow Lake, Intel представляет третье поколение Thread Director. Это аппаратный планировщик, который обеспечивает обработку нужного типа программной нагрузки нужным типом ядра ЦП. Эта новая версия поставляется с более точным аппаратным механизмом обратной связи, который сообщает ей тип доступных ресурсов E-core.

Intel также представила новую телеметрию производительности P-core для более точного направления потоков к P-core и Thread Director – свою самую точную модель прогнозирования, но операционная система Windows об этом пока не знает. С чипсетом процессор соединяется шиной DMI 4.0 на 8 линий. Thunderbolt 4 в процессоре, PCI-e 5.0 там же, поэтому писать тут про чипсет особого смысла нет, там нового не так уж много.

Пора уже переходить к материнской плате.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике несмотря на то, что оформлении немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Если бы не зелёные вставки и какая-то тревожная наклейка, то коробка была бы совсем невзрачной.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся четыре значка компании Intel, на двух из которых есть надпись Intel Killer. Фаны AMD уже напрудили под собой лужу. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова отдали маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительна упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции находится антенна для беспроводного модуля.

После изъятия платы обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Краткое руководство пользователя;

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата сильно напоминает MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI. Это объясняется наличием ярких кислотных надписей на радиаторах. В целом с первого взгляда что-то новое заметить невозможно.

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно увесистая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не очень лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

На данный момент, это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Здесь уже можно заметить, что компания MSI в этом поколении устройств передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы. Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все уже привыкли к стандартному расположению. И даже эти чудо платы Project Zero были оборудованы этими разъёмами в нужном месте с обратной стороны. Поэтому по поводу удобства ничего конкретного сказать не могу, тут всё индивидуально.

Однако такое сочетание дополнительных разъёмов встречается только на производительных платах, которые теоретически предназначены для разгона процессоров, а практически из процессоров всё уже давно отжали на заводе и остаётся только экстрим с всякими жидкими азотами. Производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Cверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12, 13, 14-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Здесь такой роскоши уже нет. Только DDR5, только хардкор. Intel рекомендует начинать с DDR5-6400. Сегодня такие планки валяются на каждом углу. Серьёзным пацанам уже советуют брать DDR5-8000+, но я бы не торопился. Так говорят в Intel, что делать, нужно бежать в магазин.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Есть поддержка модулей CUDIMM. Это планки, которые оборудованы собственным тактовым генератором, чтобы улучшить стабильность на высоких частотах.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnnaon). То же самое было на плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI. Восемь каналов сверху и ещё одиннадцать сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы с сокетом LGA 1851, особенно если учитывать, что процессоры стали требовать меньше, или нет?

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS-сборке Monolithic Power Systems M87672, которые обеспечивают по 90 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP29005-A.

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, судя по линейке, а не инструмент для разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно и определённо способна справиться с флагманом Intel Core Ultra 9 285K.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Он заметно отличается от предшественника и видно, что это не копия, а совершенно новый чип.

Однако именно нового тут не так много. Можете сами изучить схему, и это станет ясно.

В данном случае реализовано всего четыре порта SATA 3, и все они выведены вбок.

Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить два коннектора ARGB LED 5B для подключения подсветки.

Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и коннектор дополнительного питания PCI-e 8-pin.

Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC1220.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000B.

На этой плате мы видим всего три слота расширения, и все из них - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии PCI-e x16 Gen5 от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Самый верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Это всё тоже обеспечивается процессором независимо от слота видеокарты. Пожалуй, это одна из ключевых особенностей новой платформы. Ещё два слота M.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;

Три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A;

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

Ещё забыл упомянуть индикатор POST-кодов, который размещен в правом верхнем углу, рядом с коннектором 24-pin ATX.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z890 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e; см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);

1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x Аудио Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z890) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890) Thunderbolt 4 2 x Type-C Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4 Type-C;

4 x USB 3.2 Gen2;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На этот раз оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: DeepCool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI, версия BIOS – A.50;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сколько стоит всё это хозяйство – лучше даже не знать. Одна только память G.Skill F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK обошлась в районе 45 000 рублей. Скромно выглядит только видеокарта. На фоне остального «железа» стоимость системной платы уже не кажется очень высокой.

Тестирование

Тестовый стенд все видели. Флагманский процессор и CUDIMM память. Для разнообразия я взял ещё обычную, чтобы проверить удастся ли её разогнать. Сам процессор не сильно отличается от предшественника, но компания Intel учла ошибки прошлого и теперь крышка не должна выгибаться.

Визуально есть небольшие отличия, но заметить их трудно, разве что крышка чуть уже, но также прямоугольная. По контактам некоторое сходство заметить можно. Однако аппаратной совместимости нет. Ещё мне новый процессор показался немного тоньше.

Кстати, AMD его 1718 контактов как-то до сих пор хватает.

Первым делом устанавливаем свежую операционную систему Windows 11 Pro 24H2, обновляем и устанавливаем все необходимые драйвера. После этого уже можно приступать к запуску приложений.

Несмотря на все заявления о супернизком потреблении и высокой энергоэффективности, процессор всё равно достаточно мощный и горячий. Поэтому для охлаждения снова лучше использовать СВО, хотя бы необслуживаемую. Запустил Prime95 и понял, что лимиты снимать нет смысла. Тут уже потребление 250 Вт и температура 82°C. По сути, так стоит оставлять на постоянное использование.

Разгонять в таких условиях нет смысла. Только если опять заниматься оптимизацией, снижать напряжение и пытаться поднимать частоты. Память CUDIMM завелась на штатной частоте без проблем, но вот гнать себя дальше уже не дала.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

PCMark 10:

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020 v3:

Далее я уже попробовал установить обычные планки памяти, которыми пользуюсь постоянно. По сути, это малоизвестный производитель (можно считать, что Noname).

Без особых усилий и часовых подборов таймингов я легко её завёл в том же режиме DDR5-8200. Результаты стали даже немного лучше, но тайминги устанавливались вручную.

Далее я запустил всё тот же Prime95, взял в руки тепловизор и оценил температуры материнской платы. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

Большие, проверенные временем радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Есть такое мемное высказывание, но немного перефразирую: «Во всём виноват Микрософт». Да, правильно будет «Майкрософт» и ни в чём он не виноват, но можно на какое-то время стрелки перевести в ту сторону. «Мы тут, понимаешь, сделали чудо-процессор, а этот директор потоков никак не могут поженить с Виндой». Не хочу заново пересказывать вступление, но, на мой взгляд, Intel опоздали на поколение. Другими словами, эту платформу нужно было представлять вместо 14-Gen Intel Core. Впрочем, могу ошибаться. Может это всё не провал, но и не успех. Плитки там или целый кристалл – обычному пользователю без разницы. Поднял планку производительности, так держи её, а тут в лучшем случае нулевой прирост или, как сейчас модно говорить, отрицательный. Понятно, что отсутствие конкуренции невыгодно обычному пользователю.

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI – это отличная плата среднего уровня для новой платформы. Она обеспечивает поддержку новых процессоров Intel Core Ultra 200 и нового типа памяти DDR5 CUDIMM с собственным тактовым генератором. Новой её можно назвать условно, ведь это всё та же DDR5, но способная работать на высоких частотах. Чтобы не было сомнений, я взял обычные дешёвые планки DDR5, разогнал их до той же частоты DDR5-8200 и получил результаты даже лучше. Однако тут уже каждый сам решает, каким путём идти. Просто плата позволяет разогнать память чуть лучше, чем у меня получалось на платформе прошлого поколения, но всех проблем это не решает. Поэтому такой разгон можно назвать «кукурузным». А дальше уже приходится лезть в другой делитель. Это аналогично разгону выше DDR5-8000 на AMD. Частота вроде есть, а производительности нет.

Подсистема питания материнской платы реализована отлично. Здесь мы видим набор из 14+1+1+1 фазы и этого достаточно даже для флагманского процессора Intel Core Ultra 9 285K. В режиме тяжёлой нагрузки максимальная температура околосокетного пространства достигает 68°C. Кто-то говорил, что новые процессоры Intel холодные, но пока это не так. Причём я не разгонял процессор, и он находился в лимитах самой Intel – 250 Вт. Это приблизительно соответствует тем рекомендованным настройкам Intel для процессоров Raptor Lake, которые были добавлены в BIOS прошлых поколений плат на LGA 1700. Поэтому с этими настройками особой разницы в плане тепловыделения по сравнению с Intel Core i7-14700KF не заметил.

Материнская плата обладает всеми самыми современными и популярными интерфейсами. Есть поддержка Wi-Fi 7, есть Ethernet 5G, есть Thunderbolt 4, есть M.2 PCI-e x4 Gen5 и много чего ещё интересного. Например, для накопителей M.2 предусмотрено новое быстрое и простое крепление, а слот PCI-e x16 для видеокарты оборудован механизмом освобождения защёлки, для более простого извлечения. Видно, что инженеры компании MSI поработали над удобством использования и у них это получилось. Например, они перенесли коннекторы питания процессора ближе к правому углу. Вот из таких мелочей в итоге получается хороший и удобный продукт, которым приятно пользоваться.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI получает награду: