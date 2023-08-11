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Вступление

Ухаживать за зубами – это целая головная боль, но по опыту могу сказать, что она лучше, чем зубная. А эти врачи постоянно придумывают устройства и аксессуары для ухода за зубами, дёснами и полостью рта, как будто одной щётки недостаточно. Мало того – они советуют пользоваться зубной нитью после приёма пищи и ирригаторами, чтобы укрепить дёсны и предотвратить образование камня. При этом сами ирригаторы и щётки не способны удалить камни, и за такой процедурой придётся обратиться к стоматологу. Сами камни мешают не сильно, но впоследствии создают больше проблем, чем может показаться. Поэтому иногда лучше что-то предотвратить, чем потом с этим бороться.

Без этого ирригатора я как-то прожил долгое время и только недавно узнал, что это и зачем нужно. Если коротко, то это такая карманная помпа с резервуаром, которая подаёт тонкую струю с высоким давлением. Смысл заключается в том, чтобы промывать труднодоступные участки, куда щётка может не попасть и нить может не везде подлезть в полостях между дёснами и зубами. Штука в целом неплохая, но нужно помнить, что работает она в комплексе с остальными средствами гигиены полости рта. Также ей рекомендуется пользоваться далеко не всем. Есть противопоказания к применению, а ещё есть различные жидкости, которые можно заливать в резервуар, откуда насос её забирает и прокачивает через систему. Они достаточно разнообразные и чем-то напоминают ополаскиватели.

По своей сути ирригатор и есть ополаскиватель, только высокого давления и действует как схожая по принципу автомобильная мойка. Перейдя на электрическую зубную щётку usmile Y1S, я узнал, что эта компания также поставляет ирригатор – usmile CY1.

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До этого я никогда не использовал подобные устройства и вообще не представлял как оно работает и какой получается эффект. Врачи говорят, что это распространённая практика и не все понимают, что это такое и нужно ли оно вообще. Поэтому я на своём примере решил протестировать данное устройство и по возможности рассказать, как оно работает и какой эффект получается.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена из плотного картона. Оформление простое и понятное. Фон упаковки белый.

Изначально упаковка была в защитной плёнке и на ней была бумажная наклейка с информацией на русском языке потому, что на самой упаковке такой информации нет. Однако это не означает, что инструкция на русском отсутствует.

Из этой пояснительной записки можно понять, что устройство изготовлено со степенью защиты IPX7, оборудовано резервуаром на 180 мл и аккумулятором на 3.7 В, 2500 мА*ч. Это говорит о том, что устройство портативное, а защита от влаги подразумевает его контакт с жидкостью, что логично.

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Спереди мы видим небольшое изображение устройства и огромный логотип производителя внизу. На мой взгляд, информация об устройстве достаточно скудная и не раскрывает его функционала. Например, изображений на упаковке мало и на той маленькой картинке кажется, что это просто какая-то банка с металлической трубкой. С одного бока даже есть небольшая инструкция по подготовке устройства к эксплуатации, но яснее от этого не становится.

С обратной стороны на нескольких языках указана краткая информация об устройстве.

С другого бока коробки есть несколько значков и подписи к ним, которые частично раскрывают основные характеристики этой модели.

Открыв коробку, мы видим само устройство, которое находится в защитном пакете и упаковано в пластиковый лоток.

По дни находится небольшая коробка, где размещаются инструкция и аксессуары.

Комплект поставки не очень большой, но он расширяет функционал устройства, благодаря различным насадкам. Есть кабель для зарядки, но самого адаптера нет, поскольку предполагается, что пользователь будет использовать свой.

Кабель обычный с интерфейсами USB Type-A – USB Type-C. Для зарядки нужно обычное напряжение 5 В, 1 А. Всё это указано даже на упаковке.

Каждая насадка находится в отдельном запаянном пакете, где присутствует только логотип фирмы. При этом сами насадки разные и можно было бы хотя бы указать какой-то артикул для их последующего заказа.

Кстати, сами эти насадки не металлические, как могло показаться на картинке, а сделаны из прозрачного пластика. Основным их отличием являются наконечники.

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На одной его нет вообще, а есть только сопло со скруглённым пластиком по краям. Другая оборудована мелкой белой щёткой, а третья с тоненьким мягким носиком. В обоих случаях используется прочный, но мягкий силиконовый материал.

Насадки выполняют похожие функции, только щётка позволяет одновременно со струёй чистить небольшую область, а тонкий носик обеспечивает проникновение в труднодоступные полости.

Модель существует в разных цветовых решениях. У меня оказалась зеленая версия, но после одного нового фильма сейчас в тренде розовый.

Дизайн и особенности

Корпус представляет собой эллиптический цилиндр с переменной высотой. Сначала я думал, что резервуар находится внутри, но корпус телескопически выдвигается вверх и резервуар получается в нижней части потому, что из-за сдвига внизу образуется ёмкость.

Внизу есть специальная крышка для добавления воды или специальной жидкости. Она закрывается очень плотно, но есть небольшой выступ, за который можно зацепиться пальцем. Объём резервуара составляет 180 мл. Я прикупил концентрат, который разводится в пропорции 1:5, но пользовался также обычной фильтрованной водой.

В верхней части есть ещё одна крышка рядом с гнездом для установки наконечника. Она также герметично закрывается и под ней расположен отсек для того, чтобы его можно было снять и туда убрать.

Сбоку в верхней части находится серебристая кнопка. Она нужна не для включения устройства, а для освобождения фиксатора наконечника. Он вставляется в углубление и там фиксируется защёлкой. При нажатии на кнопку защёлка освобождается, и наконечник можно снять.

С противоположного бока находится заглушка для разъёма подзарядки. Этот ирригатор аккумуляторный и он находится внутри корпуса. Сам корпус с виду не разборный и маловероятно, что кто-то будет здесь менять аккумулятор.

Кнопка включения и выбора режима работы находится немного ниже, но для этого нужно раздвинуть корпус и привести устройство в рабочее положение. Таким образом обеспечивается защита от случайного нажатия.

Ниже находятся пять индикаторов. Четыре из них отображают выбранный режим, а нижний показывает уровень заряда.

Сами режимы работы абсолютно разные:

Massage – режим с переменным давлением, который создаёт массажный эффект для дёсен.

Soft – режим с низкой интенсивностью, для чувствительных участков и слабых дёсен.

Normal – обычный, повседневный режим с умеренной интенсивностью.

Intense – режим с высокой интенсивностью, самый мощный.

Материал поверхности корпуса приятный на ощупь и кажется бархатистым. Держать устройство удобно, при этом корпус при телескопическом раздвижении хорошо фиксируется и не сползает назад.

Сколько процедур сможет выдержать такой механизм – сложно сказать, но даже если он со временем ослабнет и ёмкость будет постепенно уменьшаться – это не страшно, поскольку в двух последних режимах расход воды очень большой.

Устройство изначально уже заряжено, поэтому можно сперва установить обычную пластиковую насадку без специального кончика и попробовать его в деле. Для этого нужно раздвинуть корпус, убедиться, что обе крышки плотно закрыты, вставить наконечник, выбрать подходящий режим и вперёд.

Использование

Ирригатор usmile CY1 заправлен, выбираем режим работы и включаем. Разумеется, его сразу нужно установить в полость рта потому, что давление очень сильное и брызги разлетаются во все стороны, особенно по направлению струи.

Чтобы сделать паузу, достаточно ещё раз нажать кнопку включения. На интенсивном режиме работы жидкость в резервуаре заканчивается меньше, чем за 20 секунд, поэтому кажется, что объём небольшой. В действительности это почти стакан воды, и я потом приноровился первый раз проводить процедуру со специальной жидкостью, а потом уже заливать простую воду и повторять процедуру. Тут каждый может использовать устройство по своему сценарию и выбрать что-то подходящее именно опытным путём.

Что касается процедур, то после первой была кровоточивость дёсен и ощущался такой эффект, как после удаления камня. В интенсивном режиме наблюдаются покалывания и дискомфорт, но я ещё раз хочу подчеркнуть, что струя тонкая и сильная и даже для кожи руки она неприятна. Уже на второй процедуре всё было значительно легче, а к 5-й крови уже не было вообще.

Сами дёсны должны привыкнуть к определённой процедуре и укрепиться, тогда снижается чувствительность и кровоточивость. Также определённым эффектом обладает специализированная жидкость потому, что действует в качестве ополаскивателя для рта. Процедуры я делал не ежедневно, а через день или два на протяжении двух недель. После этого действительно зубы стали чище, кровоточивость пропала, но там, где камни были они полностью не пропали, возможно, лишь немного разрушились.

При работе уровень шума на расстоянии 1 м составляет около 33 дБ. За две недели устройство не разрядилось и можно было пользоваться им дальше.

Заключение

Как я уже говорил вначале, ирригатор – это лишь дополнение к остальным средствам для ухода за зубами. Он не заменит щётку usmile Y1S так же, как щётка не заменит его, поскольку действуют они по-разному и на разные участки. Щетина, как правило, чистит эмаль и пытается попасть в область между зубами и дёснами. Ирригатор мощной струёй вымывает все отложения и мелкие частички в области между зубами и различных полостях, куда щётка подлезть не может. Особенно эффективно он работает на границах между зубом и десной, вымывая из полости все отложения.

С камнем он не справляется, скорее препятствует его образованию. Поэтому тут сценарий такой: сначала нужно удалить камень, проверить состояние зубов, если нужно где-то отремонтировать и спросить у врача, можно ли использовать ирригатор. Дальше нужно им пользоваться с регулярной периодичностью. Лучше использовать специальную жидкость, но в крайнем случае простую воду. Конкретно у usmile CY1 множество режимов работы и на интенсивном он работает так, что вымывает всё. После первого использования дёсны начинают заметно кровоточить, как после процедуры удаления камня. Однако с каждым последующим применением они укрепляются и подобных проблем уже не возникает.

Также каждый может подобрать для себя оптимальный режим очистки. Я в первые дни прошёлся интенсивной струёй, а потом использовал нормальный. Даже не удаляя перед этим камни я почувствовал, что состояние заметно улучшилось, и оно сильно напоминает ощущение новых зубов, как после удаления камня. Поэтому многие ошибочно считают, что таким образом можно удалить зубной камень. К сожалению, можно лишь не допустить его повторное образование, если пользоваться ирригатором регулярно. Струя действительно очень сильная, поэтому её напор нужно подбирать опытным путём. Иногда появляется дискомфорт и это уже может служить сигналом, чтобы обратиться к врачу, поэтому ирригатор ещё иногда действует как индикатор возникновения каких-то проблем с зубами.

Кстати, стоит usmile CY1 не так дорого, места много не занимает и особого ухода не требует. Покупать ли специальную жидкость? Не обязательно, но она обеззараживает воду, а в очаги кровотечения могут попасть бактерии и начаться воспаление. Возможно, на начальном этапе лучше использовать жидкость или кипячёную воду, а когда дёсны привыкнут, перейти на обычную из-под крана.

Андрей Понкратов aka wildchaser