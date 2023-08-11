Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор ирригатора usmile CY1

Удобный корпус, четыре режима давления воды, три насадки для разных условий использования и хорошее время автономной работы вкупе с импульсной подачей воды – таков ирригатор usmile.
+

реклама

Оглавление

Вступление

Ухаживать за зубами – это целая головная боль, но по опыту могу сказать, что она лучше, чем зубная. А эти врачи постоянно придумывают устройства и аксессуары для ухода за зубами, дёснами и полостью рта, как будто одной щётки недостаточно. Мало того – они советуют пользоваться зубной нитью после приёма пищи и ирригаторами, чтобы укрепить дёсны и предотвратить образование камня. При этом сами ирригаторы и щётки не способны удалить камни, и за такой процедурой придётся обратиться к стоматологу. Сами камни мешают не сильно, но впоследствии создают больше проблем, чем может показаться. Поэтому иногда лучше что-то предотвратить, чем потом с этим бороться.

Без этого ирригатора я как-то прожил долгое время и только недавно узнал, что это и зачем нужно. Если коротко, то это такая карманная помпа с резервуаром, которая подаёт тонкую струю с высоким давлением. Смысл заключается в том, чтобы промывать труднодоступные участки, куда щётка может не попасть и нить может не везде подлезть в полостях между дёснами и зубами. Штука в целом неплохая, но нужно помнить, что работает она в комплексе с остальными средствами гигиены полости рта. Также ей рекомендуется пользоваться далеко не всем. Есть противопоказания к применению, а ещё есть различные жидкости, которые можно заливать в резервуар, откуда насос её забирает и прокачивает через систему. Они достаточно разнообразные и чем-то напоминают ополаскиватели.

По своей сути ирригатор и есть ополаскиватель, только высокого давления и действует как схожая по принципу автомобильная мойка. Перейдя на электрическую зубную щётку usmile Y1S, я узнал, что эта компания также поставляет ирригатор – usmile CY1.

реклама

450x408 21 KB. Big one: 968x877 67 KB

До этого я никогда не использовал подобные устройства и вообще не представлял как оно работает и какой получается эффект. Врачи говорят, что это распространённая практика и не все понимают, что это такое и нужно ли оно вообще. Поэтому я на своём примере решил протестировать данное устройство и по возможности рассказать, как оно работает и какой эффект получается.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена из плотного картона. Оформление простое и понятное. Фон упаковки белый.

450x393 22 KB. Big one: 1000x874 72 KB

Изначально упаковка была в защитной плёнке и на ней была бумажная наклейка с информацией на русском языке потому, что на самой упаковке такой информации нет. Однако это не означает, что инструкция на русском отсутствует.

450x167 18 KB. Big one: 1000x372 76 KB

Из этой пояснительной записки можно понять, что устройство изготовлено со степенью защиты IPX7, оборудовано резервуаром на 180 мл и аккумулятором на 3.7 В, 2500 мА*ч. Это говорит о том, что устройство портативное, а защита от влаги подразумевает его контакт с жидкостью, что логично.

реклама

Спереди мы видим небольшое изображение устройства и огромный логотип производителя внизу. На мой взгляд, информация об устройстве достаточно скудная и не раскрывает его функционала. Например, изображений на упаковке мало и на той маленькой картинке кажется, что это просто какая-то банка с металлической трубкой. С одного бока даже есть небольшая инструкция по подготовке устройства к эксплуатации, но яснее от этого не становится.

450x404 27 KB. Big one: 1000x898 105 KB

С обратной стороны на нескольких языках указана краткая информация об устройстве.

450x404 21 KB. Big one: 1000x897 72 KB

С другого бока коробки есть несколько значков и подписи к ним, которые частично раскрывают основные характеристики этой модели.

450x385 18 KB. Big one: 1000x855 63 KB

Открыв коробку, мы видим само устройство, которое находится в защитном пакете и упаковано в пластиковый лоток.

450x308 14 KB. Big one: 1000x684 46 KB

По дни находится небольшая коробка, где размещаются инструкция и аксессуары.

450x315 5 KB. Big one: 1000x701 19 KB

Комплект поставки не очень большой, но он расширяет функционал устройства, благодаря различным насадкам. Есть кабель для зарядки, но самого адаптера нет, поскольку предполагается, что пользователь будет использовать свой.

Кабель обычный с интерфейсами USB Type-A – USB Type-C. Для зарядки нужно обычное напряжение 5 В, 1 А. Всё это указано даже на упаковке.

450x296 18 KB. Big one: 1000x658 69 KB

Каждая насадка находится в отдельном запаянном пакете, где присутствует только логотип фирмы. При этом сами насадки разные и можно было бы хотя бы указать какой-то артикул для их последующего заказа.

Кстати, сами эти насадки не металлические, как могло показаться на картинке, а сделаны из прозрачного пластика. Основным их отличием являются наконечники.

реклама



450x276 10 KB. Big one: 1000x613 33 KB

На одной его нет вообще, а есть только сопло со скруглённым пластиком по краям. Другая оборудована мелкой белой щёткой, а третья с тоненьким мягким носиком. В обоих случаях используется прочный, но мягкий силиконовый материал.

450x285 13 KB. Big one: 1000x634 50 KB

Насадки выполняют похожие функции, только щётка позволяет одновременно со струёй чистить небольшую область, а тонкий носик обеспечивает проникновение в труднодоступные полости.

Модель существует в разных цветовых решениях. У меня оказалась зеленая версия, но после одного нового фильма сейчас в тренде розовый.

Дизайн и особенности

Корпус представляет собой эллиптический цилиндр с переменной высотой. Сначала я думал, что резервуар находится внутри, но корпус телескопически выдвигается вверх и резервуар получается в нижней части потому, что из-за сдвига внизу образуется ёмкость.

450x286 10 KB. Big one: 1000x636 34 KB

Внизу есть специальная крышка для добавления воды или специальной жидкости. Она закрывается очень плотно, но есть небольшой выступ, за который можно зацепиться пальцем. Объём резервуара составляет 180 мл. Я прикупил концентрат, который разводится в пропорции 1:5, но пользовался также обычной фильтрованной водой.

450x289 21 KB. Big one: 1000x642 83 KB

В верхней части есть ещё одна крышка рядом с гнездом для установки наконечника. Она также герметично закрывается и под ней расположен отсек для того, чтобы его можно было снять и туда убрать.

450x217 12 KB. Big one: 1000x482 39 KB

Сбоку в верхней части находится серебристая кнопка. Она нужна не для включения устройства, а для освобождения фиксатора наконечника. Он вставляется в углубление и там фиксируется защёлкой. При нажатии на кнопку защёлка освобождается, и наконечник можно снять.

450x275 10 KB. Big one: 1000x611 34 KB

С противоположного бока находится заглушка для разъёма подзарядки. Этот ирригатор аккумуляторный и он находится внутри корпуса. Сам корпус с виду не разборный и маловероятно, что кто-то будет здесь менять аккумулятор.

450x308 15 KB. Big one: 1000x685 48 KB

Кнопка включения и выбора режима работы находится немного ниже, но для этого нужно раздвинуть корпус и привести устройство в рабочее положение. Таким образом обеспечивается защита от случайного нажатия.

Ниже находятся пять индикаторов. Четыре из них отображают выбранный режим, а нижний показывает уровень заряда.

450x299 17 KB. Big one: 1000x665 54 KB

Сами режимы работы абсолютно разные:

450x152 9 KB. Big one: 1000x338 29 KB
  • Massage – режим с переменным давлением, который создаёт массажный эффект для дёсен.
  • Soft – режим с низкой интенсивностью, для чувствительных участков и слабых дёсен.
  • Normal – обычный, повседневный режим с умеренной интенсивностью.
  • Intense – режим с высокой интенсивностью, самый мощный.

450x104 8 KB. Big one: 1000x230 25 KB

Материал поверхности корпуса приятный на ощупь и кажется бархатистым. Держать устройство удобно, при этом корпус при телескопическом раздвижении хорошо фиксируется и не сползает назад.

Сколько процедур сможет выдержать такой механизм – сложно сказать, но даже если он со временем ослабнет и ёмкость будет постепенно уменьшаться – это не страшно, поскольку в двух последних режимах расход воды очень большой.

450x228 15 KB. Big one: 1000x507 50 KB

Устройство изначально уже заряжено, поэтому можно сперва установить обычную пластиковую насадку без специального кончика и попробовать его в деле. Для этого нужно раздвинуть корпус, убедиться, что обе крышки плотно закрыты, вставить наконечник, выбрать подходящий режим и вперёд.

Использование

Ирригатор usmile CY1 заправлен, выбираем режим работы и включаем. Разумеется, его сразу нужно установить в полость рта потому, что давление очень сильное и брызги разлетаются во все стороны, особенно по направлению струи.

Чтобы сделать паузу, достаточно ещё раз нажать кнопку включения. На интенсивном режиме работы жидкость в резервуаре заканчивается меньше, чем за 20 секунд, поэтому кажется, что объём небольшой. В действительности это почти стакан воды, и я потом приноровился первый раз проводить процедуру со специальной жидкостью, а потом уже заливать простую воду и повторять процедуру. Тут каждый может использовать устройство по своему сценарию и выбрать что-то подходящее именно опытным путём.

Что касается процедур, то после первой была кровоточивость дёсен и ощущался такой эффект, как после удаления камня. В интенсивном режиме наблюдаются покалывания и дискомфорт, но я ещё раз хочу подчеркнуть, что струя тонкая и сильная и даже для кожи руки она неприятна. Уже на второй процедуре всё было значительно легче, а к 5-й крови уже не было вообще.

Сами дёсны должны привыкнуть к определённой процедуре и укрепиться, тогда снижается чувствительность и кровоточивость. Также определённым эффектом обладает специализированная жидкость потому, что действует в качестве ополаскивателя для рта. Процедуры я делал не ежедневно, а через день или два на протяжении двух недель. После этого действительно зубы стали чище, кровоточивость пропала, но там, где камни были они полностью не пропали, возможно, лишь немного разрушились.

При работе уровень шума на расстоянии 1 м составляет около 33 дБ. За две недели устройство не разрядилось и можно было пользоваться им дальше.

Заключение

Как я уже говорил вначале, ирригатор – это лишь дополнение к остальным средствам для ухода за зубами. Он не заменит щётку usmile Y1S так же, как щётка не заменит его, поскольку действуют они по-разному и на разные участки. Щетина, как правило, чистит эмаль и пытается попасть в область между зубами и дёснами. Ирригатор мощной струёй вымывает все отложения и мелкие частички в области между зубами и различных полостях, куда щётка подлезть не может. Особенно эффективно он работает на границах между зубом и десной, вымывая из полости все отложения.

С камнем он не справляется, скорее препятствует его образованию. Поэтому тут сценарий такой: сначала нужно удалить камень, проверить состояние зубов, если нужно где-то отремонтировать и спросить у врача, можно ли использовать ирригатор. Дальше нужно им пользоваться с регулярной периодичностью. Лучше использовать специальную жидкость, но в крайнем случае простую воду. Конкретно у usmile CY1 множество режимов работы и на интенсивном он работает так, что вымывает всё. После первого использования дёсны начинают заметно кровоточить, как после процедуры удаления камня. Однако с каждым последующим применением они укрепляются и подобных проблем уже не возникает.

Также каждый может подобрать для себя оптимальный режим очистки. Я в первые дни прошёлся интенсивной струёй, а потом использовал нормальный. Даже не удаляя перед этим камни я почувствовал, что состояние заметно улучшилось, и оно сильно напоминает ощущение новых зубов, как после удаления камня. Поэтому многие ошибочно считают, что таким образом можно удалить зубной камень. К сожалению, можно лишь не допустить его повторное образование, если пользоваться ирригатором регулярно. Струя действительно очень сильная, поэтому её напор нужно подбирать опытным путём. Иногда появляется дискомфорт и это уже может служить сигналом, чтобы обратиться к врачу, поэтому ирригатор ещё иногда действует как индикатор возникновения каких-то проблем с зубами.

Кстати, стоит usmile CY1 не так дорого, места много не занимает и особого ухода не требует. Покупать ли специальную жидкость? Не обязательно, но она обеззараживает воду, а в очаги кровотечения могут попасть бактерии и начаться воспаление. Возможно, на начальном этапе лучше использовать жидкость или кипячёную воду, а когда дёсны привыкнут, перейти на обычную из-под крана.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser usmile usmile cy1

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
16
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
6
Жители РФ перестали покупать дорогие смартфоны Apple и Samsung – почему цены растут, а спрос падает
1

Сейчас обсуждают

Alex-IT
09:58
Это точно подмечено, те ее хвалят, кто там не был.
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
DIP48
09:54
Как там контрнаступ, кстати ? Весь мир с вами или уже нет ?))) Сильно помогает ?
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
DIP48
09:54
Наслаждаться всем миром, будучи колонией, так себе наслаждение. Но некоторым мазохистам нравится, когда их имеют паны со всего мира. Лох, которого разводят и грабят, тоже думает, что он важная персона...
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
Manager
09:52
Очень достойный результат! Спасибо за советы!
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Dante1980
09:51
Можно жить в северной корее за забором и думать обо всем мире, а можно наслаждаться всем миром, и жить без ограничений
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
Manager
09:51
Вес 7 лет назад, когда я пробежал 10 км за 49 минут, был не более 92 кг. Сегодня перед работой я пробежал 7 км за 45 мин 40 сек (средний темп на 1 км - 6 мин 32 сек). Вес после пробежки 96,6 кг. Пу...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Чато-boot
09:48
Это - самки свыней. Разве не видно по картинке?
Глава Пентагона отчитал Залужного из-за вялого контрнаступления и опасности потери Купянска
Hive
09:48
"Проект" смутно напоминает "Операцию Игельс" 8)
США предложили уничтожать гиперзвуковые ракеты "противника" ещё до их запуска
User_007
09:47
Ну тупые...
В Госдепе США не понимают обилие российских флагов во время переворота в Нигере
Чато-boot
09:47
Предлагаю новое погоняло Залужному - Вялый. И, надеюсь, Ллойд Остин как следует отстрапонил этого вояку?
Глава Пентагона отчитал Залужного из-за вялого контрнаступления и опасности потери Купянска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем