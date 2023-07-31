Новый BIOS AGESA 1007 творит чудеса.

Материнские платы AMD AM5 ведущих производителей уже получили первые обновления BIOS AGESA 1007. Прошивка значительно расширяет возможности в отношении разгона оперативной памяти и теперь владельцы высококачественных модулей могут попытаться добиться скоростей DDR5 более 8000 и даже 9000 МТ/с, причём возможно это не только на флагманских платах, но и на платах среднего класса. На днях оверклокеры установили новый частотный рекорд на платформе AM5, как сообщает Wccftech, отличился южнокорейский специалист, известный под псевдонимом SAFEDISK, он смог разогнать память до 9108 МТ/с.

Используя материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Gene и процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оверклокеру удалось добиться стабильной работы в режиме DDR5-9108 (4554 МГц) парного комплекта из двух 16-гигабайтовых модулей DDR5-6600 от G.Skill, конкретное обозначение F5-6600J3440G16G. Для памяти не использовалось какое-либо экстремальное охлаждение, однако в охлаждении процессора участие принимал чиллер. Также впечатляют значения задержек, при обозначенной скорости работы формула была следующая: CL46-50-50-88-214.

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Это неожиданные и потрясающие результаты для платформы AMD AM5, на которой ещё недавно нельзя было даже загрузиться на таких скоростях.