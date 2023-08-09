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Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ

Мы изучим доступный твердотельный накопитель на проверенной временем платформе Silicon Motion с 96-слойными TLC NAND Flash производства Intel.
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Оглавление

Вступление

За несколько лет ситуация на рынке накопителей изменилась в лучшую сторону. Модели SSD M.2 сейчас продают на каждом углу и при сборке нового системного блока есть смысл перехода на этот формат. Однако жёсткие диски ещё не умерли и не потеряли актуальность, хотя сейчас они в основном используются для хранения критически важных данных. А вот SATA SSD 2.5” сейчас нужны в основном для пользователей старых компьютеров и ноутбуков. Особенно это важно для последних потому, что они дают заметный прирост быстродействия по сравнению со старыми дисками на 5400 или 4200 об/мин.

Кроме этого компьютер зачастую просто стоит и пылится, а ноутбук частенько подвергается встряске и для SSD это не такая проблема как для классического жёсткого диска. В современных ноутбуках уже давно используются как раз M.2 накопители, поэтому там иногда можно поставить рядом только второй такой же. Основная проблема современных SSD M.2 устройств это высокий нагрев и троттлинг, из-за чего производительность снижается, пока устройство не остынет. В основном такие проблемы наблюдаются у быстрых моделей с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 или Gen5. Поэтому такие накопители часто оснащаются радиаторами. Также радиаторами оснащаются материнские платы.

Однако не все гоняются за цифрами в бенчмарках, а кто-то просто хочет купить бюджетную модель для своей недорогой сборки. В этом случае лучше рассматривать модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen3, без DRAM буфера потому, что за него всё равно придётся платить, а на повседневной работе с небольшими объёмами данных разница будет незаметна. Если же пользователь каждый день пишет по 1 Тб, то скорее всего ему подойдёт какая-нибудь модель из корпоративного сегмента. Наиболее оптимальные объёмы на сегодня – это 500 Гб или 1 Тб. Последний даже интереснее потому, что количество информации растёт и даже игры уже выходят почти по 100 Гб.

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Самих производителей сейчас тоже много, но я обычно смотрю на такие параметры как: контроллер, память и гарантия. Разумеется, бывает так, что производители меняют правила по ходу игры и могут в какой-то популярной модели полностью заменить платформу, а название оставить прежним, поэтому выбирать нужно аккуратнее и приобретать устройство в нормальном магазине, чтобы была полноценная гарантия. Понятно, что данные с накопителя в гарантийном отделе не восстановят, но поменяют его на аналогичный или просто вернут деньги. Одной из таких фирм, которая обеспечивает на территории России хорошую трёхлетнюю гарантию, является AGI.

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Я сам не часто сталкивался с этим брендом, но вот появилась возможность попробовать один из наиболее массовых и популярных накопителей AGI AI198 объёмом 1 Тб. Модель эта чем-то особенным не выделяется у неё хорошая цена и неплохие характеристики. Ещё известно, что это безбуферный накопитель с заявленной скоростью чтения/записи – 2100/1700 Мбайт/с. Посмотрим его более детально и проверим его заявленную скорость.

Упаковка и комплектация

Накопитель поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из плотного картона, а фон преимущественно белый и зелёный.

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Спереди он белый. По центру мы видим изображение практически в натуральную величину. Ниже переливающимися буквами указано, что это SSD M.2 накопитель, а в правом нижнем углу есть отметка о его объёме, который составляет 1 Тб.

В самом верху есть несколько значков, которые не проясняют что-либо, а указывают на общие моменты. Рядом можно заметить надпись, которая гласит, что это высокопроизводительное устройство.

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Можно предположить, что вся информация находится с обратной стороны. Однако, там её тоже не так много. Есть только какие-то общие, второстепенные характеристики. Например, габариты, вес или диапазоны рабочих температур. Ничего не сказано о скорости, используемом контроллере или ресурсе.

В правом нижнем углу находится наклейка с артикулом модели и штрихкодом с серийным номером.

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Внутри упаковки находится прозрачный пластиковый лоток и инструкция. Накопитель зажат в лотке и дополнительно упакован в антистатический пакет. Винта крепления в комплекте нет, как и радиатора.

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Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Даже среди накопителей с интерфейсом PCI-e x4 Gen3 бывают такие, но всё зависит от используемой платформы.

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С двух сторон данной модели присутствуют наклейки. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит.

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На задней наклейке даже пытаются запугать, что лишат гарантии, если что. Поэтому лучше ничего не снимать, а в данном случае смысла что-то снимать нет потому, что давно есть утилиты для идентификации не только контроллера, но и чипов памяти.

Здесь всего две микросхемы памяти и вместе с контроллером они распаяны спереди.

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Используется знакомый чип Silicon Motion (SMI) 2263XT. DRAM кэша нет, а сама память представлена 96-слойными TLC NAND Flash чипами Intel. С такой платформой я уже сталкиваюсь не первый раз, и она неплохо себя зарекомендовала как недорогое производительное решение.

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Это не флагман и поэтому скоростные характеристики здесь не упираются в интерфейс. Также следует помнить, что есть только SLC-кэш, а DRAM кэша нет, что изначально намекает не на самый высокий уровень устройства.

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Тестовый стенд

Тестирование накопителя AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: MSI GT1030 2Gb GDDR5;
  • Накопитель: AGI AI198 1 ТБ;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Помимо этого система устанавливалась на сам диск, но выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, я на глаз не заметил даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

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Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

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4 Гбайт:

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8 Гбайт:

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16 Гбайт:

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32 Гб:

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64 Гбайт:

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AS SSD Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

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3DMark Storage Benchmark:

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ATTO Disk Benchmark read/write:

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ATTO Disk Benchmark IOPS:

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HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

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HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

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Вначале скорость записи достаточно бодрая.

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Однако, как водится у безбуферного накопителя, при заполнении SLC кэша, который обычно составляет треть объёма, наблюдается заметное падение. В целом картина повторяет тест записи из AIDA64.

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Больше всего в нагрузке нагревается не микросхема контроллера, а плата около него. Температура доходит до 70°C. Учитывая, что это открытый стенд, то можно предположить, что в корпусе ситуация может усугубиться. У меня не получилось добиться троттлинга, но искусственным путём удалось выяснить, что он начинается с 80°C. Поэтому возможно придётся использовать радиатор.

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Заключение

AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) – обычная бюджетная модель на проверенной платформе от Silicon Motion 2263XT с 96-слойными TLC NAND Flash чипами Intel. Производительность находится на приемлемом уровне и подойдёт для большинства пользователей.

Какие-то рекорды по скорости чтения и записи вы не увидите, но в реальных приложениях скорость неплохая. Традиционно для безбуферных устройств мы наблюдаем размер SLC-кэша в размере 1/3 объёма накопителя. В данном случае – это 320 Гб и этого вполне достаточно для большинства пользователей. Потом уже скорость колеблется в диапазоне от 300 до 50 Мбайт/с. Это не какая-то особенность конкретно этого накопителя, а так ведёт себя сама платформа. Также не стоит забывать о том, что здесь нет DRAM-кэша.

Данная модель представлена тремя различными объёмами и модели на 512 Гб и 1 Тб очень близки по производительности. Ресурс заявлен в 400 TBW и это не какие-то рекордные показатели, а скромный результат бюджетной модели, но есть трёхлетняя гарантия, по истечении которой накопитель можно будет поменять на что-то другое. Несмотря на невысокие показатели скорости, накопитель заметно нагревается и при тестировании температура поднималась до 70°C. Поэтому радиатор здесь всё же рекомендуется. Кстати, в комплекте его нет, поэтому придётся использовать от материнской платы или покупать отдельно. Нет никаких фирменных утилит, поэтому придётся использовать штатные средства системы.

По итогу накопитель AGI AI198 1Tb рассчитан на массового потребителя и на домашнее использование. Скорости неплохие, но до предела интерфейса они не доходят и ещё желательно использовать радиатор при интенсивной эксплуатации.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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