Оглавление

Вступление

Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие пылесосов и устройств для уборки. Уже сложно удивить большой шайбой, которая катается по всей квартире и издаёт шум. Роботы плотно вошли в наш быт и помогают его облегчить.

реклама

Тем не менее, люди продолжают пользоваться ручными пылесосами, если нужно быстро сделать локальную уборку или качественно вымыть пол. С последним и у меня до недавнего времени были проблемы, и вовсе не потому, что я не умею это делать, просто сам процесс не очень удобный. Нужно набрать ведро воды, добавить моющее средство, взять швабру или тряпку и начать уборку… Однако перед этим мероприятием желательно сначала подмести и убрать частички мусора. Понятно, что если на пол упала банка с огурцами, тарелка или градусник, то осколки всё равно придётся убирать, но с такой ситуацией мы сталкиваемся нечасто; в основном приходится делать влажную уборку в какой-то интервал времени.

Мне всегда казалось, что вручную помыть пол можно качественнее, а все эти электрошвабры и роботы сделать так же банально не смогут, поскольку со временем на покрытии пола появляются пятна, которые не так легко удалить даже с моющим средством. И до недавнего времени я скептически относился к новым устройствам, но решил испытать нечто подобное в быту и уже потом поделиться опытом. Для этого я выбрал популярную модель известного производителя ILIFE, который преуспел в их создании. Ранее через мои руки прошли несколько устройств данной компании и все они отлично себя зарекомендовали. Итак, мы начнем с модели, которая стоит вполне адекватной суммы денег. Она называется ILIFE W90.

Цена показалась мне приятной, но я не думаю, что это предложение будет бесконечно. При желании приобрести пылесос можно заказать на AliExpress ($159.43) или Озоне (15 990 руб). В первом случае предложение действует 12.06-18.06.2023, во втором – 14.06-25.06.2023.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Сейчас рынок подобных устройств только стабилизируется и пока не так понятно, какими полезными возможностями должно обладать устройство и сколько за это можно заплатить. С последним вопросом легче. Тут можно провести сравнение с классическими пылесосами, и где-то можно просто доплатить за аккумулятор и отказ от проводов, но там у оператора только ручка и шланг, а здесь сразу контейнер, вакуумный насос (электродвигатель), аккумуляторы и корпус. Радует то, что всё это опирается на пол и уборка проходит не сложнее, чем катать чемодан на колёсиках.

Модель ILIFE относится к последнему поколению портативных пылесосов с возможностью влажной уборки любых поверхностей и должна обеспечивать простоту и комфорт в использовании. Как это будет на самом деле, мы выясним на практике.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в большой картонной коробке. Её габариты составляют 740 х 300 х 300 мм, масса – 6.8 кг. Снаружи есть не только изображения пылесоса в собранном виде, но и информация о нём. Коробка приехала заметно потрёпанной, но аппарат внутри оказался целым.

реклама

Снаружи есть изображения комплекта поставки и перечислены основные функции, а также технические решения данной модели. Ещё указано, что ILIFE W90 это пылесос для сухой и влажной уборки.

С одной из сторон есть небольшая наклейка. На ней перечислены некоторые характеристики и представлена информация о производителе и импортёре.

Устройство поставляется в разобранном виде и внутри коробки дополнительно упаковано в различные картонные элементы, а ещё каждый узел и модуль находится в полиэтиленовом пакете.

Комплект поставки не очень большой, но есть всё, что нужно для работы и обслуживания устройства. В первую очередь это базовая станция для хранения и подзарядки.

Пылесос беспроводной и работает от аккумуляторов. Чтобы их зарядить, используется специальная подставка.

Она подключается к розетке не сама, а при помощи блока питания. Он выдаёт 28 В при 0.6 А. С нуля до 100% устройство заряжается почти за 4 часа, после чего заряда хватает где-то на 30 минут работы, но всё зависит от нагрузки.

Пусть это не самые впечатляющие результаты, но для простой двухкомнатной квартиры такого вполне хватит. Да и самому человеку тяжело убираться больше по времени и требуется перерыв.

В комплекте есть щётка для чистки самого устройства, а также стальной стержень с крючком на конце. Он нужен для разблокировки съёмной ручки. Ручка вставляется в корпус и фиксируется защёлкой, а стержень позволяет нажать на защёлку, чтобы её разблокировать и снять ручку.

реклама





Ещё есть инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийная карта. Ещё в комплекте идет запасной поролоновый фильтр.

Дизайн и особенности устройства

Пылесос изготовлен преимущественно из белого пластика c оранжевыми элементами, только палка верхней ручки из металла, но сама рукоятка также из пластика.

На ней сверху находятся три кнопки: включение, переключатель режимов мощности и самоочистка. Кнопки удобно нажимать большим пальцем.

С другой стороны ручки есть кнопка под указательный палец, как курок, для управления подачей жидкости.

Если нужно дополнительно подать жидкость, то нужно нажать кнопку. Вообще в процессе эксплуатации начинаешь понимать, что устройство моет пол только чистой водой.

Здесь есть два контейнера. Один для чистой воды с добавлением моющего средства. Другой – для грязной жидкости и мусора.

Когда мы моем пол вручную, то всё равно ополаскиваем тряпку в уже грязной воде, а здесь всегда подаётся чистая, а грязная всасывается в устройство и потом выливается. Контейнер под мусор универсальный, ведь пылесос можно использовать в режиме сухой уборки.

После окончания уборки фильтр и валик промываются водой и их можно поставить сушиться на подставку. Всё это проделывается очень легко. Для этого в верхней части корпуса щётки есть оранжевая ручка. Нажав на выступ, можно снять верхнюю прозрачную пластиковую крышку, за которой прячется основной валик-щётка.

Сам валик легко снимается из направляющих с одной стороны и вынимается из привода с другой стороны. Он оборудован по спирали жёсткими щетинками, а основная его поверхность изготовлена из длинного ворса микрофибры. Валик легко моется, но лучше не прибегать к помощи стиральной машины, поскольку можно разломать пластиковые крепления.

Отжимают влагу и грязь с валика жёсткие резинки. После этого вся жижа засасывается внутрь и попадает в нижний бак для мусора. Сверху находится бак для чистой воды, а между ними размещен электродвигатель вакуумного насоса.

На ручке находится кнопка для самоочистки. Самоочистка осуществляется очень хорошо, но это не значит, что пылесос вообще не нужно обслуживать.

Между уборками всё равно нужно чистить фильтр, опустошать контейнер с мусором и воду с чистящим средством.

На экране отображается различная информация. Например, есть шкала уровня заряда.

Аккумулятор съёмный, но для этого его нужно открутить. Он жёстко крепится к корпусу, а внутри находится разъём, который легко вынимается. АКБ состоит из шести ёмкостей и собственной платы с контроллером. Заряд осуществляется относительно быстро; и возможно, если использовать более мощный блок питания, он сможет это делать быстрее.

Корпус пылесоса изготовлен из белого пластика. Спереди мы видим логотип ILIFE и полоску индикатора. В зависимости от уровня заряда он меняет цвет – от зеленого при полном заряде до желтого при работе и красного при 10% заряда. При этом устройство оборудовано голосовым оповещением. Среди прочего программа сообщает о низком уровне заряда.

Нижняя швабра тоже состоит из пластикового корпуса. Она соединяется с основным модулем при помощи шарнира с фиксацией. Последняя нужна для того, чтобы устройство было удобнее поднимать и ставить на зарядку.

В корпусе швабры есть шестерня привода для щётки. Крышка щётки полупрозрачная тонированная.

Сзади корпуса швабры есть два колеса с резиновыми шинами. Благодаря им пылесос отлично скользит по поверхности и хорошо маневрирует.

В месте соединения корпуса с контейнером для мусора есть резиновое уплотнительное кольцо, которое переходит в гибкую трубку, идущую к швабре. Все соединения фиксируются очень хорошо и обладают отличной герметичностью. Это же касается абсолютно всех ёмкостей.

Бак с чистой водой оборудован силиконовой пробкой и обратным клапаном снизу.

В контейнере для мусора крышка оборудована поплавком, который поднимается вместе с грязной жидкостью. В максимальном положении устройство сообщит о том, что необходимо очистить контейнер.

Тестирование

ILIFE W90 поставляется с установленным аккумулятором, который заряжен наполовину. Изначально пылесос частично разобран, но для полного функционала достаточно вставить только ручку, а баки и фильтр уже установлены в корпус.

Сама ручка просто вставляется в отверстие сверху и фиксируется на защёлку. Чтобы её снять, нужно спицей с крючком из комплекта освободить защёлку и вынуть ручку.

Регулировок по высоте нет, поэтому высоким людям придётся наклоняться. Со средним ростом всё вполне комфортно. Устройство не тяжёлое и легко перемещается по любой поверхности. Для удобства есть два колеса за основанием щётки, на которые частично опирается конструкция.

Кстати, устройство может стоять вертикально само без помощи, но всё же лучше парковать его на специальной площадке, которая поставляется в комплекте.

Включение осуществляется прямо с верхней ручки. Для этого достаточно нажать кнопку включения. Шум очень умеренный и его никак нельзя сравнивать с обычным пылесосом.

Модель отлично скользит по гладким поверхностям, а вот с коврами получается не очень гладко (и чем выше ворс ковра, тем хуже). Этот пылесос больше ориентирован на гладкие полы и на уборку пролитых жидкостей.

Он справится и с сухой уборкой, но у него такая специфика и конструкция, которая позволяет устранять то, что обычным пылесосом убирать даже не подумаешь.

Однако это вовсе не означает, что если упала и разбилась банка огурцов, то пылесос решит все проблемы по уборке осколков стекла и самих огурцов. Что-то придется убирать вручную.

Также не стоит думать, что этот пылесос волшебный или прямиком из рекламы, и после того, как он проедет по полу, линолеум станет новым и блестящим, деревянный пол автоматически перекрасится, а протертый до дыр ламинат поменяет себя сам…

Нужно трезво оценивать возможности устройства и не требовать от него невозможного. Если грязь глубоко въелась в пол, то за один проход ничего не поменяется. И если пол кривой и с облупившейся краской и глубокими полостями, то пылесос в этом не виноват и пол он поменять не сможет.

Все же это не профессиональный инструмент, а домашний и поэтому его не рекомендуется использовать при ремонте, убирая краску, плиточный клей, цемент, песок, шпаклевку и прочие строительные материалы. В остальном это отличное универсальное устройство и хороший помощник при уборке дома.

Однозначно стоит подумать, чтобы подарить подобное устройство маме, чтобы она не мыла пол по старинке тряпкой, или своей девушке, чтобы впоследствии сэкономить на маникюре, а может даже самому себе, чтобы уборка стала более простым и приятным занятием.

Заключение

Я использовал ILIFE W90 без малого две недели и в целом мне всё понравилось. Благо опыт работы с такими устройствами уже был и есть с чем сравнивать. Самое главное, что стоит отметить по итогам знакомства – это высокое качество уборки, простота в использовании и обслуживании. Пока это слова, но я попробую всё объяснить.

Новый пылесос ILIFE больше подходит для уборки ровных и гладких поверхностей, а точнее для их мытья. И делает это безупречно. Даже старые пятна он хорошо оттирает, если добавить в воду моющее средство для лучшей уборки. Но и после простой воды разводов не остается, что объясняется использованием мягкой щётки с волокном из микрофибры. Щётка универсальная, в неё интегрированы фрагменты жёсткой щетины, и работает как турбощётка пылесоса, наматывая волосы и шерсть. Поэтому на ковре пылесос ведёт себя отлично, но вымыть качественно его не сможет из-за невысокой мощности всасывания. Тем не менее, ковёр после прохождения влажной щёткой становится чище. В целом уборкой я остался доволен, а все остальные члены семьи просто не поверили своим глазам уже после первого прохода.

Пользоваться ILIFE W90 просто. С маневренностью есть проблемы и сам корпус щётки может залезть не везде, но у меня всё получалось отлично. Пылесос катается без усилий, справиться с ним может любой, сам он не тяжёлый и легко переносится. Ручка удобная и эргономичная, управление простое. По сути пользуешься одной кнопкой включения и курком, чтобы подать жидкость. Есть голосовое оповещение, оно чёткое и понятное на чистом русском языке. Голосовой помощник сообщает не только о старте работы, но и информирует об ошибках и рекомендует установить устройство на подзарядку после выключения. Кстати, на корпусе есть простой и понятный трёхцветный индикатор, который показывает уровень заряда аккумулятора. Загорелась красная лампочка – можно смело нести устройство на базу.

Обслуживать пылесос проще, чем вылить ведро грязной воды и отмыть потом тряпку. Контейнер с грязной водой выливается и ополаскивается, фильтры просто чистятся и моются, а швабра легко отмывается обычным мылом. Для особо тяжёлых случаев в комплекте предусмотрена щётка для чистки грязеотводящего канала.

Напомню, что ILIFE W90 можно заказать на AliExpress или Озоне по вполне демократичным ценам ($159.43 и 15 990 руб. соответственно). В первом случае предложение актуально 12.06–18.06.2023, во втором – 14.06-25.06.2023.

Андрей Понкратов aka wildchaser