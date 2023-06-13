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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta

К нам в руки попала простая, относительно компактная, удобная и интересная модель, которая подразумевает установку компонентов среднего класса.
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Оглавление

Вступление

Давно уже мы не рассматривали корпуса компании AeroCool, и не удивительно – абсолютно новые модели лишь недавно анонсировали на выставке Computex 2023. Ранее в лаборатории побывало множество разных устройств, и среди них хватало неплохих моделей. В целом компания позиционирует свои устройства как бюджетные и ориентированные на массового пользователя. Другое дело, что и цены подросли, и бренд стал очень популярным, поэтому сейчас корпуса стоят не так дёшево, как раньше…

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Компания AeroCool ориентируется в первую очередь на геймеров. Причём геймеров небогатых и нетребовательных, которые могут играть даже на встроенной графике. Ведь все мы знаем, что новое поколение видеокарт вышло ещё более монструозным, и некоторым пользователям пришлось сменить свои жестяные коробки. Например, у меня GeForce RTX 4090 не влезла ни в один из корпусов, которые были. Пришлось какое-то время использовать открытый стенд, потому что шкаф на стол ставить не хотелось.

Мне лично не нравятся огромные корпуса: всегда наблюдается дефицит пространства. Это не только моя проблема и поэтому часто сборка компьютера, как бы странно это не звучало, начинается с корпуса. Если корпус куда-то помещается – значит, выбирается этот корпус и «железо» по его уровню. Хорошо, что сейчас модели комплектующих средне-начального уровня не такие горячие и их можно без труда разместить в компактном корпусе.

Именно о такой модели мы сегодня поговорим, но она интересна ещё тем, что позволяет устанавливать полноформатные ATX платы, хотя по своим габаритам это небольшой корпус. Модель называется AeroCool Delta.

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Какие ещё у новинки интересные особенности? Мы постараемся рассмотреть ее детальнее, используя серьёзное «железо» с суммарным потреблением около 800 Вт.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров и достаточно лёгкая. Всё дело в том, что это версия корпуса не со стеклянной панелью, а с акриловой. Соответственно она получается значительно легче.

Упаковка изготовлена из обычного картона, её габариты составляют 485 х 403 х 245 мм, масса – 3.48 кг (измерено самостоятельно). Это очень скромные показатели, и можно счесть, что корпус предназначен для установки mATX платы, но на самом деле он поддерживает полноформатные и при тестировании мы её обязательно установим.

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Стиль оформления не изменен. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме названия фирмы, логотипа и ссылки на сайт. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности что-то пытаются сделать с объёмом, но выходит не очень. Здесь мы видим два фрагмента корпуса, и по ним у нас в голове формируется картинка, но глядя на корпус вживую, понимаешь, что это совсем не то. Я не могу объяснить почему, но у оформителей не получается показать устройство, поскольку оно выглядит схематично. В правом верхнем углу находится логотип производителя. Посередине есть несколько предложений с описанием устройства. Это высокопроизводительный корпус с RGB-дизайном на передней панели.

Посмотрим на противоположную сторону.

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Опять мы видим изображение корпуса спереди. В правой части на этот раз приводится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм. Передняя панель сделана из пластика ABS. Сообщается, что спереди могут быть установлены три вентилятора диаметром 120 мм, что очень неплохо. Также тут много другой полезной информации.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а ещё здесь есть место для транспортировочных наклеек. На другой на нескольких языках, включая русский, размещена следующая информация.

  • RGB LED дизайн на передней панели;
  • Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают превосходную циркуляцию воздуха;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора – 155 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 307 мм.

После открытия коробки выясняется, что корпус расположен передней панелью вверх.

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В качестве каркаса используется пенопласт, причём разных размеров. Статика образуется, но терпимо. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает особых трудностей.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Заглушка слота расширения.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных, вставляющихся только одна.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров. Его габариты составляют согласно спецификации 197 х 431 х 357 мм. Масса – 2.8 кг. В данном случае всё соответствует действительности. Одна боковая панель прозрачная, акриловая. Со стеклом корпус был бы тяжелее.

Судя по габаритам корпус напоминает mATX башни, но ещё раз подчеркну, что он поддерживает полноформатные ATX платы, и первое впечатление – это удивление.

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Перед нами модель размера Mid Tower с нижним расположением блока питания (и тоннелем для него). Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с RGB-подсветкой. Она скрывается за панелью, но свет выходит на белую стальную сетку за крупной пластиковой решёткой. Вентиляционных отверстий по бокам нет. Основная часть воздуха поступает снизу передней панели и через сетку в нижней части панели спереди.

В местах соединения элементов рамы используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. В целом изготовление хорошее. Всё подогнано ровно, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных недоработок.

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В названии устройств часто скрывается смысл дизайна и до сих пор ходят теории равнозначные той, что связана с курицей и яйцом. Что первично, название или дизайн? В данном случае Delta – это треугольник, и мы их видим на передней панели в большом количестве. В деталях это тоже непохожий на другие модели компании корпус.

Если раньше боковая акриловая панель крепилась специальными барашками через четыре отверстия прямо к раме, то теперь боковая панель – не просто кусок пластика, а более сложная деталь, отлитая в форме. Она заметно повторяет стальную боковину. На ней есть стойка сзади, в которой есть отверстия для крепления, а спереди есть выступы, которые вставляются в пазы. Сколько съёмов они проживут, сказать сложно, но у меня выжили, а в целом подобные корпуса хорошо переносят лишь одну-две сборки, потом винты в отверстиях начинают прокручиваться.

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Акриловая панель заклеена защитной плёнкой с двух сторон. Плёнка прозрачная, а пластик заметно тонирован и поэтому смотрится ещё лучше.

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Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в чёрный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется не ими, а широким выступом спереди. Также панель оснащается «горбом» для лучшего кабель-менеджмента.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 17.3 мм для комфортной укладки кабеля, и здесь уже стоит крепко задуматься, если у вас куча накопителей и много разных проводов.

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Похоже, что рама опять не унифицирована с другими моделями. Она тонкая, лёгкая, но усилена благодаря сложному профилю. Внутри немного свободного пространства, что подойдёт для создания систем среднего и начального уровня. Однако про вентиляцию забывать не стоит.

Внизу есть тоннель, где размещается блок питания и часть его проводов.

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Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл тонкий, но в целом рама получилась прочная и жёсткая.

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Как обычно, начинаем обзор снизу. Мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно, она вставляется в металлические направляющие. Сетка расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Она легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре очень высокие пластиковые ножки. Чтобы конструкция была устойчива к такому изменению центра тяжести, площадь основания ножек большая. Ещё на них есть крупные мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус держится отлично, даже пустой, и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится ещё более устойчивым. Такие высокие ножки обеспечивают хороший приток воздуха снизу.

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Сверху картина привычная для бюджетных моделей без сетки на магнитной ленте. Тут как раз такой случай. Есть вентиляционные отверстия и возможность установить пару вентиляторов на 120 мм, но нет гарантии, что они не будут создавать помех. Например, в моей сборке они бы сильно мешали.

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Ещё сверху размещены кнопки, разъёмы и индикаторы.

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Тут они все на верхнем торце передней панели. Есть кнопки Power, RGB, два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и два разъёма миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют собой две точки.

Кнопка RGB предназначена для переключения режимов подсветки, а Reset тут нет, но при желании это можно переделать.

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Основной материал – ABS пластик чёрного цвета. Модуль с RGB-подсветкой смонтирован с обратной стороны. От него идёт только кабель питания SATA, который подключается к блоку питания. Ещё здесь есть белая стальная сетка с мелкой ячейкой.

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Прямо за ней скрывается рама, куда крепятся вентиляторы.

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Здесь можно установить три штуки диаметром 120 мм, но изначально нет ничего. Лишь сзади установлен один 120 мм, который работает на выдув. Объём корпуса небольшой и поэтому можно поставить один дополнительный вентилятор как раз за сеткой и не устанавливать мощное «железо».

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А вот и он, единственный вентилятор в системе. Никаких характеристик на нём не указано.

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Ещё сзади расположено семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать.

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Тут же находится проём для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него предусмотрена внизу.

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За правой боковой панелью есть ниша для укладки кабелей. Она небольшая, но стоит вспомнить про выпуклую боковую крышку, и в целом кабели уложить можно, если их не очень много. Внизу скрыта корзина для установки жёстких дисков размера 3.5” или 2.5”.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Delta проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: Galax GeForce RTX 3080 10 Гбайт GDDR6X;
  • Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Со сборкой пришлось немного попотеть. Корпус компактный, но мне хотелось показать, что при желании можно запихнуть туда всю эту начинку. GeForce RTX 3080 по современным меркам достаточно слабая модель и в корпус влезает с натягом. Причём сначала нужно пройти квест с материнской платой, ведь подключить кабель в верхний разъём питания процессора с уже установленной платой – это проблема. Поэтому порядок был такой: блок питания, материнская плата с процессором и памятью, видеокарта, кулер.

С блоком питания все тоже оказалось не так просто. Пришлось снять корзину дисков. За ней последовал и задний вентилятор, но здесь виной оказался огромный радиатор материнской платы.

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Кулер устанавливается в последнюю очередь, поскольку видеокарта вставляется в корпус по диагонали, иначе мешают стойки спереди и сзади. При этом нужно сначала подключить вентилятор кулера, а потом уже сам кулер.

В итоге всё разместилось, обе боковины закрылись. Акриловая панель почти касалась трубок системы охлаждения, а ее вентилятор пришлось немного утопить вглубь.

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Запускаем и любуемся сборкой.

Переключение подсветки осуществляется кнопкой, расположенной сверху на передней панели.

Все тесты я провёл, но смысла в них мало. Начнём с того, что процессор в автоматическом режиме быстро упирается в возможности системы охлаждения и мгновенно достигает 100°C. Да и видеокарта явно не для этого корпуса. Она может потреблять 350 Вт, а поскольку я снял вентилятор сзади и его никак не поставить спереди, то GeForce RTX 3080 будет банально перегреваться.

Вывод прост: этот корпус не для стендового «железа», несмотря на то, что оно туда влезает и работает.

Заключение

AeroCool Delta – простая, относительно компактная, удобная, легкая и интересная модель. Всё это мощное «железо» я установил ради интереса, и данный обзор нельзя воспринимать как руководство к действию.

Стоит подчеркнуть: это бюджетная модель, которая подразумевает установку компонентов уровня не выше среднего. Оптимальным процессором будет Intel Core i5-13400 или AMD Ryzen 5 7600X, а также их аналоги прошлого поколения. Материнские платы соответственно на чипсетах среднего уровня и без разгона процессора, поскольку что-то мощное будет невозможно охладить. Для AIO системы свободного пространства не так много, и к ее эффективности возникнут вопросы. Не говоря уж о том, что собирать всё это будет сложно. Поэтому тут башенный кулер с четырьмя трубками будет в самый раз.

Теперь что касается видеокарты. Я еле-еле вставил GeForce RTX 3080, но реально её можно будет использовать только с открытой боковой крышкой, иначе она банально перегреется. Соответственно что-то мощнее RTX 3060 Ti на 200 Вт лучше не ставить. Как вариант можно использовать обычную RTX 3060 или RTX 2060 Super, либо аналоги AMD Radeon.

Чтобы установить блок питания, мне пришлось убрать снизу корзину для дисков. Жёсткие диски ещё актуальны, но нужны не всем и в основном их используют для хранения критически важной информации. Тем не менее, место для БП намекает, что он должен быть небольшой, мощностью 500-600 Вт, а потреблять вся система должна не больше 300-400 Вт.

Как показала практика, в этом корпусе можно собрать игровую сборку, но нужен разумный подход и знание характеристик «железа». Если всё собрать правильно, то корпус будет только радовать. Прежде всего он лёгкий. Всё дело не столько в металле, он стандартен для бюджетных корпусов, просто здесь нет стекла, что сказывается на общей массе. В целом это можно рассматривать не только как плюс, но и минус. Стекло не так интенсивно царапается, как акриловая панель. Однако сама панель сделана красиво и представляет собой деталь сложной формы, а не просто кусок пластика с четырьмя дырками.

Оригинально сделана передняя панель с сеточкой и подсветкой. На мой взгляд, в белом цвете эта модель была бы интереснее. Также есть RGB-подсветка с разными режимами, что делает корпус современным и привлекательным.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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