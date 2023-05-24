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Вступление

В далёкие дремучие времена, когда компьютеры были большими, каждый уважающий себя пользователь устанавливал в него кроме видеоадаптера ещё и звуковую карту. Сейчас встроенный звук есть на любой материнской плате, но так было не всегда. Когда-то надпись Sound Blaster AWE64 приводила людей в трепет, и это было чем-то вроде RTX4090 в плане звука. И как сейчас на рынке видеокарт выделяется компания NVIDIA, тогда такой же успех был у фирмы Creative, которая специализируется на выпуске звуковых карт и различных аксессуаров для звука. У меня самого было множество различных звуковых карт этой компании. Была та самая AWE64 ещё под ISA слот, была первая Audigy под PCI, была Audigy 2 ZS Notebook под PCMCIA и последней была X-Fi Titanium под PCI-e x1. После этого я пользовался исключительно встроенным звуком, который в основном представлен разными чипами Realtek.

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Вектор развития компании Creative на каком-то этапе повернул в сторону гейминга. Были представлены различные технологии эмуляции объёмного звучания в играх и погружение в виртуальный мир становилось более реалистичным. Сейчас наушниками 7.1 уже никого не удивить и их может позволить себе каждый, но когда-то многоканальный звук был настоящим и продавались готовые наборы акустики в том числе от самой Creative. Кстати, я до сих пор использую колонки GigaWorks T20 этой фирмы, и они меня вполне устраивают, хотя использую их всё реже, а чаще гарнитуру или встроенные колонки ноутбука.

И вот мне стало любопытно посмотреть, что компания успела выпустить за последние годы. Что нового и интересного вышло и как сегодня выглядят современные звуковые карты от этой компании. Для этого я сразу взял четыре различных устройства и хотел посмотреть, как они работают.

Sound BlasterX Pro-Gaming AE-5:

Sound BlasterX G6:

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Sound Blaster AE-7:

Sound Blaster AE-9:

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Это четыре разные модели, две из которых геймерские, а одна внешняя. Рассмотрим их сегодня более детально.

Sound BlasterX Pro-Gaming AE-5

Карта поставляется в коробке средних размеров, которая изготовлена из цветного картона. Полиграфия очень качественная. Спереди мы видим изображение самого устройства и нам намекают на наличие RGB подсветки. Она здесь своя и не синхронизируется с материнской платой, но есть свои режимы и свой софт для управления. Кроме этого, сообщается о наличии дополнительной RGB ленты.

С обратной стороны коробки информации больше и здесь в основном перечислены ключевые особенности устройства.

Открыв коробку, мы видим картонную крышку, под ней находится каркас из вспененного полиэтилена, где зажата сама карта. Дополнительно она упакована в антистатическую плёнку.

Под каркасом находится отсек, где разместился комплект поставки.

Он состоит из нескольких инструкций и гарантийной карты.

Ещё есть та самая RGB лента со специальным разъёмом, который подключается к карте.

Карта представляет из себя плату размером 145 х 20 х 128 мм, которая устанавливается в слот PCI-e x1.

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Снаружи карта закрыта металлическим и пластиковым кожухом, которые соединены друг с другом. Под пластиковой частью находятся светодиоды подсветки, распаянные на плате.

С обратной стороны элементов практически нет, но есть белые принты. Также в верхней части есть участок без слоёв металлизации, где находится надпись Sound BlasterX.

Сняв кожух, можно посмотреть на саму плату.

В задней части находится разъём Molex и разъём для подключения передней аудиопанели корпуса. Сверху можно увидеть пять светодиодов. На плате распаян аудио-процессор Creative CA0113 и ещё один Creative CA0132. В качестве ЦАП здесь используется ESS Sabre 32 Ultra. На плате находятся четыре операционных усилителя l4562.

На задней панели находятся пять позолоченных миниджеков 3,5 мм и один оптический разъём.

Sound BlasterX G6

Эта звуковая карта также поставляется в небольшой коробке. Оформление её очень похоже. Дело в том, что оба эти устройства ориентированы на геймеров, которые уже привыкли к сочетанию красного и чёрного.

Спереди мы снова видим изображение самого устройства. В левом верхнем углу снова можно заметить логотип Sound BlasterX. Внизу обозначено название модели, а ещё здесь сообщается об использовании двойного усилителя для наушников.

Вся основная информация снова находится сзади. Здесь снова перечислены ключевые особенности устройства. Кроме этого, здесь есть схематичное изображение разъёмов с подписями к ним.

Сняв крышку, мы видим каркас из мягкого пористого материала, где в нише лежит само устройство в антистатическом пакете.

В самом низу снова находится комплект поставки. Он тоже не очень богатый, но основное всё присутствует.

Прежде всего это кабель USD – micro USB, которым подключается устройство. Ещё есть оптический кабель.

Здесь также есть инструкции и гарантийная карта.

Сам адаптер представляет из себя небольшую металлическую коробочку с прорезиненным основанием.

Сверху находится только надпись Sound BlasterX, причём последняя буква подсвечивается.

Снизу есть только мягкая шероховатая поверхность с логотипом Sound Blaster.

Основные органы управления находятся спереди, сбоку и сзади.

Спереди находятся два джека 3,5 мм для наушников и микрофона. Ещё есть ручка-регулятор громкости.

Сзади находятся ещё два джека линейного входа и выхода скомбинированных с оптическим разъёмом. Там же находится разъём micro USB для подключения к компьютеру или консоли.

Сбоку находятся кнопки для включения разных режимов.

Sound Blaster AE-7

Здесь коробка заметно крупнее, и она выполнена уже не в геймерской стилистике. Эта карта позиционируется как более универсальная. Для этого в комплекте есть выносной блок (Audio Control Module (ACM)), который соединяется с картой отдельным кабелем, поэтому коробка крупнее.

Спереди находится изображение самой карты и модуля ACM. Также можно увидеть логотипы Creative и Sound Blaster. Слева в углу указано наименование модели.

Основная информация находится с обратной стороны. Здесь также перечислены ключевые особенности устройства. Нет каких-то картинок, а есть просто описание, причём даже на русском языке.

Внутри находится два блока из вспененного полиэтилена. Справа упакован модуль ACM, а слева сама аудиокарта, дополнительно завёрнутая в антистатическую плёнку.

Внизу уложен кабель от ACM блока и остальной комплект поставки. Здесь мы видим только несколько инструкций.

Audio Control Module похож на шайбу с ручкой регулятором сверху.

Он изготовлен из пластика. Все глянцевые поверхности заклеены плёнкой.

В основании находится специальная наклейка, которая обеспечивает устойчивость на гладкой поверхности. По бокам находятся джеки для подключения наушников и микрофона. Справа 3,5 мм, а слева 6,25 мм. Они дублируют друг друга. Сверху находится регулятор громкости.

Сама карта чем-то напоминает ранее рассмотренную AE-5. Здесь мы также видим защитный металлический кожух сверху, который скомбинирован с пластиковым. Подсветка тоже есть, но простая белая.

С обратной стороны карты также видим только белые принты. Кожух крепится несколькими винтами сзади, поэтому откручиваем их, чтобы посмотреть саму плату под кожухом.

Конструкция во многом похожа с AE-5, но здесь мы видим микросхему моста PCI-e x1 – PCI 32 Бит. Это чип IDT Tsi381-66ILV. Далее на плате распаян аудио-процессор Creative CA0113 и ещё один Creative CA0132. В качестве ЦАП здесь используется ESS Sabre 9018. На плате находятся три операционных усилителя l4562

На задней панели находятся пять позолоченных миниджеков 3,5 мм и один оптический разъём.

Sound Blaster AE-9

Это флагманская карта в линейке любительских, поэтому здесь оснащение ещё круче. Карта также оборудована выносным модулем (Audio Control Module (ACM)), который крупнее, а значит и сама коробка ещё больше.

Спереди находится изображение самой карты и модуля ACM. Также можно увидеть логотипы Creative и Sound Blaster. Слева в углу указано наименование модели.

Основная информация находится с обратной стороны. Здесь также перечислены ключевые особенности устройства. Нет каких-то картинок, а есть просто описание, причём даже на русском языке.

Открыв коробку, мы опять видим каркас из вспененного полиэтилена. В нём находится сама карта, которая дополнительно завёрнута в антистатическую плёнку.

Под этой вставкой находится ещё одна, но на этот раз с модулем ACM. Также можно заметить чёрную коробку с комплектом поставки.

Здесь мы снова видим инструкции и гарантийную карту. Кроме этого, есть кабель и переходник с «тюльпанов» (RCA) на миниджек 3,5 мм.

Ещё в комплекте есть оптический кабель.

Модуль ACM подключается собственным кабелем, который встроен в блок и не снимается. С другой стороны, у него коннектор похожий на mini HDMI. Соответствующий разъём есть на самой карте.

Сверху и снизу блока нет ничего кроме надписей. Хотя снизу есть ещё две полоски из мягкого резинового материала для устойчивости. Сзади входит межблочный кабель, который не снимается и есть два RCA входа AUX.

Все основные элементы находятся спереди. Здесь есть экран, который состоит из четырёх семисегментных индикаторов. На него выводится различная информация, например, уровень громкости. Слева находится разъём для подключения XLR микрофона и рядом с ним кнопка Phantom Power 48V. Ниже находится позолоченный разъём 3,5 мм джек для микрофона, комбинированный джек для гарнитуры и 6,25 мм гнездо для головных телефонов (наушников). Далее идёт кнопка SBX, выше находится селектор импенданса наушников и наконец крупная шайба-регулятор.

Сама звуковая карта заметно отличается от других, но сходство есть. Здесь также присутствует комбинированный кожух из металла и пластика.

С обратной стороны снова нет ничего кроме принтов.

Сняв кожух можно посмотреть на устройство карты. Здесь надо отметить, что кожух не закрывает операционные усилители в количестве четырёх штук. Они сменные, поэтому микросхемы расположены в кроватках DIP-8. Мы видим два усилителя JRC NJM2114D и ещё два NE5534AP. Дополнительное питание подаётся на карту сзади, для чего предусмотрен один разъём 6-pin PCI-e. Мы снова видим микросхему моста PCI-e x1 – PCI 32 Бит - IDT Tsi381-66ILV. Далее на плате распаян аудио-процессор Creative CA0113 и ещё два Creative CA0132. В качестве ЦАП здесь используется ESS Sabre 9038. В правом верхнем углу находится несколько светодиодов белого цвета.

На задней панели находится два позолоченных миниджека 3,5 мм, два оптических разъёма, два RCA разъёма и один разъём для подключения блока ACM.

Технические характеристики

Модель Sound BlasterX AE-5 Sound Blaster AE-7 Sound Blaster AE-9 Sound BlasterX G6 Шина подключения PCI-e x1 PCI-e x1 PCI-e x1 USB 2.0 Дополнительное питание Molex Нет 6-pin PCI-e Нет Динамический диапазон, дБ 122 127 129 130 ЦАП ESS Sabre 32 Ultra ESS Sabre 9018 ESS Sabre 9038 Cirrus Logic CS43131 Максимальная частота дискретизации 32 бит / 384 кГц 32 бит / 384 кГц 32 бит / 384 кГц 32 бит / 384 кГц Возможность смены операционных усилителей Нет Нет Да Нет Модуль управления Нет Да Да Нет RGB подсветка Да Нет Нет Да ASIO 2.3 2.3 2.3 2.3 Кодирование Нет Dolby Digital Live / DTS Dolby Digital Live / DTS Нет Режим Scout Да Да Да Да Размеры, мм 145 х 20 х 128 145 х 20 х 128 178 х 22 х 127 111 х 70 х 24

Программное обеспечение

Каких-то сложностей с подключением и установкой не возникает. Есть проблема с драйверами при смене аудиокарт. Для этого приходится удалять драйвера из системы и переустанавливать их. Иначе система сразу падает в синий экран при старте, что немного расстроило. Проблема скорее всего не c софтом, а c драйверами, но дело в том, что они устанавливаются из одного пакета сразу и их как-то можно было разделить.

Сам софт похож на всех устройствах, есть лишь связанные с особенностями модели небольшие различия. Например, там, где нет RGB-подсветки, ей управлять не приходится. Программа управления называется Sound Blaster Command.

После запуска программы перед нами открывается пункт SBX профиль. Здесь есть множество предустановок для разных игр и приложений.

Ниже находится блок Acoustic Engine, где параметры также можно регулировать. Далее следует Эквалайзер.

Здесь тоже есть несколько классических предустановок. Также можно создавать свои профили, сохранять и потом загружать их. Затем идут настройки воспроизведения.

Здесь настраиваются параметры звучания, качества, использование фильтров и настройка устройств вывода звука. Ниже можно заметить пункт Scout Mode.

Здесь включается одноимённая функция, которая будет полезна геймерам. Далее идёт микшер.

Отдельно есть пункт, где настраиваются режимы подсветки.

В самом низу находится меню настроек.

Там можно обновить софт и драйвера, а на Sound BlasterX G6 можно выбрать USB устройство.

Заключение

Мы рассмотрели четыре различных звуковых карты, которые охватывают большую аудиторию любителей качественного звука. Больше всего выделяется модель Sound BlasterX G6, которую можно использовать не только с компьютером или ноутбуком, но и с игровой консолью. Это действительно универсальное устройство с отличными характеристиками, где основной упор сделан на геймеров. Все остальные карты устанавливаются в компьютер в слот PCI-e x1. Модель Sound BlasterX Pro-Gaming AE-5 самая простая и также предназначена для геймеров. Она оборудована подсветкой, а в комплекте есть даже RGB лента. Остальные две карты поставляются с внешними модулями управления.

Также все карты отличаются по своей начинке и базируются на своих уникальных платах. Унификации нет даже в плане использования ЦАП. Они везде разные, но качество звука при этом стабильно высокое на всех устройствах. Также особенно выделяется Sound Blaster AE-9, где есть ряд решений, которых нет на более доступных моделях. Это настоящий флагман, но не стоит думать, что это профессиональное решение для работы со звуком. Скорее это высокий уровень для домашнего оборудования с широким функционалом и возможностью замены операционных усилителей. Для кого-то именно это будет являться ключевой особенностью.

Качество звука всех устройств находится на высоком уровне. Софт очень простой и понятный с большим функционалом. Есть различные предустановки для игр и приложений. Их достаточно много и можно подобрать настройки практически для любого приложения. Разумеется, большой упор сделан на различные игры. Комплект поставки у всех устройств отличный, а качество изготовления находится на высоком уровне, несмотря на различные ценовые ниши.

Компания Creative продолжает свои традиции по выпуску различных аудиоустройств и движется в ногу со временем, используя самые передовые технологии. Основным слагаемым успеха является стабильно высокое качество оборудования и используемых компонент. Отметим достаточно гибкую ценовую политику, когда каждый может подобрать себе звуковую карту по карману.

Андрей Понкратов aka wildchaser