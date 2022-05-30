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Вступление

Не буду скрывать, перед моими глазами прошло множество разных устройств. Какие-то были интересные, какие-то ничем не запомнились; и по некоторым из них, как по вешкам, можно восстановить историю всей компьютерной отрасли. Например, все помнят планшетный бум, у многих эти устройства ассоциируются с iPad или моделями на Android. Меня же удивляло то, что раньше можно было сделать что-то похожее с Windows, но это мало кому было интересно, да и сейчас нельзя сказать, что это обрело безумную популярность, а вместе с тем история проделала уже несколько витков эволюции. Не то чтобы я был ярым поклонником продукции Билли, но нельзя не признать её распространённости, популярности, большого разнообразия софта и огромного инструментария для его создания.

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Тем не менее, все эти «окошки» были плохо рассчитаны на использование с тачскринами. Лично я столкнулся с этим при производстве терминалов для приёма платежей. Даже сейчас огромное их количество работает под управлением именно этих операционных систем, и на заре их появления вариантов сделать быстро и красиво особо не было. Windows поддерживает большое количество разного оборудования, а драйвера для купюроприёмников или принтеров чеков иногда писали и дорабатывали сами. Есть COM-порт, есть приводы и значит можно работать с этим, а USB устройства до сих пор эмулируют работу COM, и это никого не смущает.

Однако классический интерфейс системы ориентирован на использование манипуляторов. Для специального использования приходилось писать «шел», оболочку, которая стартует с автозапуска и загружает красивый интерфейс с тремя кнопками. Только в таком варианте с этим можно работать, но в чистой среде операционной системы использовать тачскрин это чуть удобнее, чем писать код под Android с экрана смартфона. Только с появлением нелюбимой всеми Windows 8 и ее плитками, это стало более-менее удобно; естественно, реализация оставляла желать лучшего.

Где-то в те славные времена я обзавёлся планшетом MSI Windpad W110. Причём предустанавливался на нём изначально Windows 7, но был вспомогательный софт, который позволял этим пользоваться. Надо отметить, что устройство не было каким-то супербыстрым, но я сразу же заменил SSD накопитель на OCZ Nocti 120 ГБ и единственный модуль памяти на 4 ГБ. После этого он стал почти ракетой по тем временам, а с выходом Windows 8 уже можно было почувствовать себя местами человеком.

Сейчас всё кардинально поменялось, требования к «железу» стали совсем другие и сегодня нечто подобное встретить непросто, хотя, наоборот, технологии только усовершенствовались. «Железо» стало мощнее, холоднее, эффективнее, а сами устройства можно делать тоньше, легче и с OLED экраном. Неужели сегодня ничего похожего нет, а есть лишь банальные клоны и самоповторы? Оказывается, всё есть, но устройств так много, что мы физически просто не успеваем все рассмотреть. Сегодня мы уделим внимание одному из таких устройств: ASUS Vivobook 13 Slate OLED.

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Нам намекают на то, что это ноутбук, а ещё здесь фигурирует тип экрана OLED. Что же это за устройство на самом деле, как оно работает, что в нём особенного и интересного? Будем разбираться.

Технические характеристики

Модель ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300) Тип устройства Ноутбук, планшет, трансформер Процессор Intel Pentium Silver N6000 (4C4T, 6 Вт) Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4266 МГц Встроенная память SSD 256 МБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 13.3 дюйма с тачскрином, глянцевый;

13.3", FHD (1920 x 1080) OLED 16:9, время отклика 0.2 мс, яркость 550 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация SGS, сенсорный, поддержка стилуса, относительная площадь экрана: 83% Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Камера Спереди: 5 Мпикс;

Сзади: 13 Мпикс Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 50 Вт*ч Размеры 310 x 190 x 7.9 мм Масса 780 г Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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Характеристики новинки смотрятся современно и актуально. Однако следует сразу понять, что это не игровое устройство. Процессор и интегрированное видео здесь ориентированы в первую очередь на мультимедиа, а сам производитель называет модель портативным OLED-кинотеатром.

На мой взгляд, этот гаджет гораздо более универсален и может подойти для более широкой аудитории. На это намекает его солидная комплектация.

Упаковка и комплектация

Это точно маленький планшет с диагональю 13”? Я не удержался и задал этот вопрос сразу, как только увидел упаковку. Я уже подумал, что это какая-то ошибка и мне выдали сразу партию из пяти таких устройств в одной коробке, но реальность оказалась суровее.

Почему? Да даже ручки нет для переноски, а коробка как две от ноутбуков ROG STRIX. В целом она даже выглядит просто потому, что это обычный картон без полиграфии. Одна сторона вообще пустая.

На противоположной находится привычная наклейка со стандартным предупреждением об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С торцов ничего нет. Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. А ещё компоненты и комплект поставки также упакованы в коробки, поэтому защита очень хорошая.

Сверху находится коробка с прозрачным пластиковым окошком, где виднеется пупырчатый металлизированный конверт.

В нём находится запакованный сам компьютер, который похож на планшет или просто на какой-то экран.

Под верхней коробкой находится отсек, где располагается часть комплекта поставки, потому что другая часть размещается в соседней коробке.

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Внизу находится сумка-чехол. Она изготовлена из полиэстра, оборудована молнией и ручками для переноски.

В коробке сбоку размещается стилус, его держатель и адаптер питания.

Однако, в комплект самого стилуса ещё входят четыре наконечника. Пока сложно понять, зачем они нужны, но далее выясним. Блок питания уже хорошо знаком. Это универсальное устройство для разных токов зарядки с интерфейсом USB Type-C.

Максимально он обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится около 2 часов.

Ещё в комплекте есть клавиатура с гибким шлейфом и магнитным соединением. Держится очень хорошо и не ни разу не отскочила за всё использование.

Этого нельзя сказать о подставке. Она также присасывается магнитом к тыльной стороне корпуса планшета и состоит их двух элементов с фиксацией сгиба. Элементы пластиковые и она также выполняет защитные функции задней крышки устройства.

В ней даже есть отверстие для тыльной камеры устройства. Магниты вроде сильные, но не всегда всё выходит отлично, возможно это из-за жёсткости шарнира сгиба.

Внешний вид и корпус

Модель выполнена очень аккуратно и красиво. Все материалы очень приятные, зазоры минимальны, все панели подогнаны идеально, кнопки упругие, не болтаются и в целом всё на самом лучшем уровне.

Премиум? Нет, это приблизительно средний уровень, но здесь важно понимать, что это нишевый продукт и ориентирован на небольшую аудиторию. Меня сперва расстроила платформа, но виной тому AMD потому, что забросила сегмент процессоров для встраиваемых систем. Последнее, что я помню – это AMD Kabini на ядрах Jaguar. Однако, тогда это было 25 Вт для настольной платформы.

Однако вернёмся к корпусу устройства. В качестве основного материала задней крышки служит алюминиевый сплав. Он выкрашен в чёрный цвет.

Толщина устройства очень маленькая, но, с другой стороны, здесь учитывается только корпус планшета, а вот с клавиатурой и подставкой будет уже почти как ультрабук. Экран почти безрамочный потому, что тонкие рамки сбоку и сверху находятся за тачскрином.

Спереди и сзади устройства находятся две камеры, как у любого планшета или смартфона. Передняя камера на 5 МП, задняя – на 13 МП. Качество изображения вполне приемлемое.

Сзади внизу находится информационная табличка. На ней представлено много разной информации. Кстати, надписей не так много. Часть из них находится в верхней части, а снизу есть скромное обозначение ASUS Vivobook.

На верхнем торце находится кнопка включения.

Справа есть только качелька для регулировки громкости. Ещё есть вентиляционные отверстия.

С левого торца находятся два разъёма USB 3.2 Gen2 с Power Delivery и передачей сигнала Display Port. Ещё есть комбинированный 3,5 мм джек для гарнитуры и слот для карт памяти micro SD.

По нижнему торцу есть только контакты для док-станции или клавиатуры.

В общих чертах устройство выглядит вполне стандартно. Меня больше расстроило то, что прямо из коробки нет обычного USB и ничего не подключишь. Можно ведь было положить в комплект простой хаб, не так ли?

Клавиатура, тачпад, подставка

У самого планшета есть только тачскрин. Однако в комплекте есть клавиатура с тачпадом, которые превращают его в ноутбук. Этот модуль изготовлен из мягкого пластика.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура удобная, нет только подсветки, цифрового блока и даже его заменителя в виде NumberPAD. Тем не менее, печатать удобно потому, что кнопки крупные, сама клавиатура тонкая и рука не висит в воздухе, а опирается на стол.

В режиме планшета клавиатуру лучше отключить.

Подставка выполнена из пластика, но уже очень твёрдого. Она состоит из нескольких элементов и вдоль посередине соединяется шарниром с фиксацией промежуточных состояний. На одной половинке есть срез, чтобы устройство можно было ставить вертикально.

Единственная проблема, с которой я столкнулся – не всегда удобно сгибать одной рукой. Второй нужно придерживать другую половину, чтобы она не сорвалась с магнитов и устройство не упало.

Экран

Дисплей с диагональю 13.3 дюйма обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA33XC21-0.

Экраны 13.3” с разрешением FHD поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана составляет 83%.

Планшет ориентирован на работу со стилусом. В комплекте поставляется отличный манипулятор ASUS Pen 2.0 с четырьмя разными наконечниками.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 382.65 0 ∞ 50 191.72 0 ∞ 0 3.47 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице. Все графики практически точно совпадают друг с другом.

Изначально у экрана с калибровкой всё очень хорошо, что сильно удивило меня потому, что я столкнулся с таким впервые.

В целом это универсальная модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Планшет поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11.

После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, там обновляется даже прошивка устройства. Присутствует знакомая утилита My ASUS. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка.

Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. Зато есть разные режимы функционирования аккумулятора. Тут можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем для АКБ режиме. Для настройки изображения предусмотрены профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к пресетам под определённые задачи.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет: новинка не позиционируется как игровая модель.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

PCMark 10:

CrystalDiskMark 8.0.1:

7-Zip 21.07:

WinRAR 6.01:

Anvil’s Storage:

AS SSD Benchmark:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 50 Вт*ч. Это не такие большие показатели, но здесь используется экономичная модель процессора. Полная зарядка устройства занимает 2 часа 5 минут. Такой результат достигается благодаря комплектному блоку питания.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно долго, хватит на рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 8 часов 16 минут.

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура корпуса не поднимается выше 37°C. Нагрев неравномерный.

Вентиляторов внутри нет, а значит, нет и шума.

Заключение

ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300) – это без преувеличения один из самых интересных продуктов, которые я видел за последнее время, а поскольку у меня уже был опыт работы с таким устройством, то мне есть с чем сравнить и что рассказать.

Поначалу я скептически отнёсся к процессору. Всего четыре ядра и четыре потока – скромно по современным меркам. Apple M1 в 100500 раз быстрее, и об этом спорить бессмысленно, но он ориентирован на другую платформу и перед его разработчиками стояли иные задачи. Тут за основу взята производная Intel Atom, которую за последнее время подтянули по уровню производительности до Intel Skylake, а это уже неплохо для офиса. И все интерфейсы стали быстрее по сравнению со старым Windpad W110. SSD стал больше и быстрее, память тоже современная – LPDDR4X. Всё вкупе позволяет комфортно себя чувствовать даже в новой операционной системе Windows 11.

Вместе с новым устройством открывается огромный простор для творчества, поскольку в комплекте поставляется фирменный стилус ASUS Pen 2.0 с четырьмя разными наконечниками, изменяющими виртуальную градацию мягкости карандаша. Дизайнеры и художники будут в восторге от нового устройства, ведь есть много людей, которым удобнее работать пером, чем мышкой или клавиатурой.

Отдельного внимания заслуживает экран. Он великолепный и прекрасно сочетает яркость, насыщенность, красоту и незабываемые ощущения, которые действительно лучше один раз увидеть. Больше всего меня поразило то, что по всем тестам он идеально настроен прямо с завода и ничего калибровать не нужно. Фильмы смотреть очень приятно. А небольшой экран окажется преимуществом в поездке, где нет под руками огромной OLED панели.

Пользоваться устройством комфортно не только как планшетом. В комплекте есть специальная подставка и клавиатура. Единственный момент связан с тем, что крышка не фиксируется как на ноутбуке, а за экраном скрывается сам компьютер, поэтому основной вес устройства сконцентрирован в нём, клавиатура получается невесомая. Все элементы конструкции фиксируются магнитами, соединения хорошие. С интерфейсами всё просто и понятно. Есть два порта USB Type-C и этого достаточно. Лично я просто нашёл хаб, у которого на входе USB Type-C и на выходе четыре Type-A. Без проблем хватает питания на внешний диск, флешку и беспроводной ресивер.

По итогу у меня остались только положительные моменты от использования. Все замечания озвучены выше, и на фоне достоинств они не настолько значительны. А скромный процессор с лихвой компенсируется временем автономной работы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: