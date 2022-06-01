Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6800, в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160.
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Ее соперниками выступили графические ускорители:
- GeForce RTX 3070;
- GeForce RTX 3060 Ti;
- GeForce RTX 2080 Super;
- Radeon RX 6700 ХТ;
- Radeon RX 5700 XT.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.4.0.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
В игре Assassin's Creed Valhalla видеокарта Radeon RX 6800 показала отличные результаты: она уверенно заняла первую позицию, опередив на 10% - 18% своего прямого конкурента GeForce RTX 3070.
Biomutant
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
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В фантастическом рубилове Biomutant новичок разделил вторую строчку со старшей картой прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super.
Cyberpunk 2077
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
В проекте Cyberpunk 2077 графический ускоритель Radeon RX 6800 "наступал на пятки" зеленому сопернику GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. А в разрешении 3840х2160 и вовсе догнал его. Правда, при этом обе карты смогли обеспечить умеренную производительность.
Days Gone
- Версия 1.0.7.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 70.
- Масштаб визуализации - 100.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Качество освещения - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Дистанция показа листвы - максимальная.
- Качество теней - высокое.
- Качество облаков и тумана - высокое.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество трансляции текстур - высокое.
В зомбо-шутере Days Gone новичок уверенно занял вторую позицию, расположившись между ускорителями GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Super.
Far Cry 5
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
В боевике Far Cry 5 лидировала видеокарта Radeon RX 6800, которая немного опередила своего прямого конкурента из зеленого лагеря.
Hitman 3
- Версия 1.08.
- DirectX 12.
- Экранный режим - эксклюзивный полный.
- Сглаживание - SSAA 1.40.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество экранного рейкастинга - высокое.
- Затенение с переменной точностью - качество.
- Размытие в движении - высокое.
- Качество моделирования - наилучшее.
В стелсе Hitman 3 ситуация была похожа на расклад сил в игре Days Gone.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - выключено.
- Размытие - выключено.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Свечение - выключено.
- Повышенная четкость - выключена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - выключены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - высокое.
- Качество детализации - запредельное.
В оставшихся двух проектах The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion графический ускоритель Radeon RX 6800 составил достойную конкуренцию целеной карте GeForce RTX 3070.
Watch Dogs Legion
- Версия 1.4.5.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме работы ускоритель Radeon RX 6800 немного отставал от своего прямого конкурента GeForce RTX 3070. Однако после разгона он уверенно догнал ускоритель компании NVIDIA.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта Radeon RX 6800 была быстрее ускорителя GeForce RTX 3070 в играх Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 5.
- Видеокарта Radeon RX 6800 показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce RTX 3070 в играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
- Видеокарта Radeon RX 6800 была медленнее ускорителя GeForce RTX 3070 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone и Hitman 3.
Видеокарта Radeon RX 6800 опередила ускоритель GeForce RTX 3070 в двух играх из восьми. В двух проектах карты показали одинаковые результаты, и в четырех играх новичок отстал от зеленого конкурента.
Графический ускоритель Radeon RX 6800 обеспечил комфортную производительность в разрешения 1920х1080 и 2560х1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новичком в разрешении 3440х1440 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 45 500 рублей;
- GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 42 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 58 500 рублей;
- Radeon RX 6800 16384 Мбайт - 60 000 рублей;
- Radeon RX 6700 ХТ 12288 Мбайт - 45 000 рублей;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей.
Соотношение стоимости / производительности видеокартРублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti.
Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт хороший старший графический ускоритель. Видеокарта Radeon RX 6800 составила достойную конкуренцию ускорителю GeForce RTX 3070. Правда, из-за высокой стоимости, она оказалась менее привлекательной для покупки. Для исправления этого недоразумения компании AMD нужно снизить ценник на своего новичка.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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