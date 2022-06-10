



В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6800 ХТ, в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160.

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Ее соперниками выступили графические ускорители:

GeForce RTX 3070;

GeForce RTX 3060 Ti;

GeForce RTX 2080 Super;

Radeon RX 6700 ХТ;

Radeon RX 5700 XT.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц;

Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц; Материнская плата: ASRock Extreme Z590, LGA 1200;

ASRock Extreme Z590, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming Видеокарты: GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 1905/19000 @ 2100/21000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 11950/14000 @ 2120/16500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);



Radeon RX 6800 ХТ 16384 Мбайт - 2015/16000 @ 2400/17000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 6800 16384 Мбайт - 1950/16000 @ 2400/17000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 512.95 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.2.

NVIDIA GeForce 512.95 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.4. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Biomutant.

Cyberpunk 2077.

Days Gone.

Far Cry 5.

Hitman 3.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Watch Dogs Legion.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.4.0.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 6800 ХТ. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила прямого конкурента GeForce RTX 3080 на 4% - 12%.

Biomutant

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

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В слешере Biomutant новинка компании AMD показала весьма приличные результаты. Несмотря на то, что в этой игре доминируют зеленые ускорители, Radeon RX 6800 ХТ разделил вторую строчку с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2080 Ti.

Cyberpunk 2077

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 графический ускоритель Radeon RX 6800 ХТ продемонстрировал равную производительность со старшей картой NVIDIA в разрешении 1920х1080. Однако в более высоких разрешениях 2560х1440 и 3840х2160 отстал от нее. Тем не менее, красный новичок оставил позади зеленый флагман прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti.

Days Gone

Версия 1.0.7.

DirectX 11.

Поле зрения - 70.



Масштаб визуализации - 100.



Хроматическая аберрация - включена.



Эффект скорости - включен.



Качество освещения - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Дистанция показа листвы - максимальная.



Качество теней - высокое.



Качество облаков и тумана - высокое.



Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone расклад сил похож на ситуацию в игре Biomutant.

Far Cry 5

Версия 1.0.14.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Геометрия мира и растительности - максимальная.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - TAA.



Размытие в движении - включено.



Текстуры HD - включены.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 графический ускоритель Radeon RX 6800 ХТ показал равные результаты со своим прямым конкурентом из зеленого лагеря GeForce RTX 3080.

Hitman 3

Версия 1.08.

DirectX 12.

Экранный режим - эксклюзивный полный.



Сглаживание - SSAA 1.40.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество экранного рейкастинга - высокое.



Затенение с переменной точностью - качество.



Размытие в движении - высокое.



Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

В игре Hitman 3 ситуация была похожа на расклад сил в игре Days Gone и Biomutant.

The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - выключено.



Размытие - выключено.



Сглаживание FXAA - включено.



Свечение - выключено.



Повышенная четкость - выключена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - выключены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - высокое.



Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В проекте The Witcher 3: Wild Hunt новичок немного отстал от видеокарты GeForce RTX 3080, но при этом в разрешении 3840х2160 камня на камне не оставил от ускорителя GeForce RTX 2080 Ti.

Watch Dogs Legion

Версия 1.4.5.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion графическая карта Radeon RX 6800 ХТ составила достойную конкуренцию GPU GeForce RTX 3080.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме работы ускоритель Radeon RX 6800 XT заметно отставал от своего прямого конкурента GeForce RTX 3080. Однако после разгона он заметно сократил разрыв с ускорителем компании NVIDIA.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была быстрее ускорителя GeForce RTX 3080 в игре Assassin's Creed Valhalla.

Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce RTX 3080 в игре Far Cry 5.

Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была медленнее ускорителя GeForce RTX 3080 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ опередила ускоритель GeForce RTX 3080 в одной игре из восьми. В одном проекте карты показали одинаковые результаты, и в шести играх новичок отстал от зеленого конкурента.

Графический ускоритель Radeon RX 6800 обеспечил комфортную производительность в разрешения 1920х1080 и 2560х1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новичком в разрешении 3840х2160 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 60 000 рублей;

GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 53 500 рублей;

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 45 000 рублей;



Radeon RX 6800 ХТ 16384 Мбайт - 65 000 рублей;

Radeon RX 6800 16384 Мбайт - 45 500 рублей;

Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 90 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала видеокарта GeForce RTX 3080.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт отменный старший графический ускоритель. Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ в целом была медленнее ускорителю GeForce RTX 3080, однако при этом уверенно опережала прошлый флагман компании NVIDIA - GeForce RTX 2080 Ti. Что само по себе является большим достижением. При этом необходимо отметить приемлемую рекомендованную стоимость красного новичка, благодаря чему он оказался весьма привлекательным для приобретения. Да, в целом видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была немного медленнее GeForce RTX 3080. Однако за меньшую цену она уверенно обеспечила комфортную производительность практически во всех протестированных играх.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

