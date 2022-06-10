Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ: тестирование в играх с классическим рендерингом
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6800 ХТ, в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160.
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Ее соперниками выступили графические ускорители:
- GeForce RTX 3070;
- GeForce RTX 3060 Ti;
- GeForce RTX 2080 Super;
- Radeon RX 6700 ХТ;
- Radeon RX 5700 XT.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.4.0.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 6800 ХТ. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила прямого конкурента GeForce RTX 3080 на 4% - 12%.
Biomutant
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
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В слешере Biomutant новинка компании AMD показала весьма приличные результаты. Несмотря на то, что в этой игре доминируют зеленые ускорители, Radeon RX 6800 ХТ разделил вторую строчку с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2080 Ti.
Cyberpunk 2077
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
В проекте Cyberpunk 2077 графический ускоритель Radeon RX 6800 ХТ продемонстрировал равную производительность со старшей картой NVIDIA в разрешении 1920х1080. Однако в более высоких разрешениях 2560х1440 и 3840х2160 отстал от нее. Тем не менее, красный новичок оставил позади зеленый флагман прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti.
Days Gone
- Версия 1.0.7.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 70.
- Масштаб визуализации - 100.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Качество освещения - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Дистанция показа листвы - максимальная.
- Качество теней - высокое.
- Качество облаков и тумана - высокое.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество трансляции текстур - высокое.
В зомбо-боевике Days Gone расклад сил похож на ситуацию в игре Biomutant.
Far Cry 5
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
В боевике Far Cry 5 графический ускоритель Radeon RX 6800 ХТ показал равные результаты со своим прямым конкурентом из зеленого лагеря GeForce RTX 3080.
Hitman 3
- Версия 1.08.
- DirectX 12.
- Экранный режим - эксклюзивный полный.
- Сглаживание - SSAA 1.40.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество экранного рейкастинга - высокое.
- Затенение с переменной точностью - качество.
- Размытие в движении - высокое.
- Качество моделирования - наилучшее.
В игре Hitman 3 ситуация была похожа на расклад сил в игре Days Gone и Biomutant.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - выключено.
- Размытие - выключено.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Свечение - выключено.
- Повышенная четкость - выключена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - выключены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - высокое.
- Качество детализации - запредельное.
В проекте The Witcher 3: Wild Hunt новичок немного отстал от видеокарты GeForce RTX 3080, но при этом в разрешении 3840х2160 камня на камне не оставил от ускорителя GeForce RTX 2080 Ti.
Watch Dogs Legion
- Версия 1.4.5.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
В игре Watch Dogs Legion графическая карта Radeon RX 6800 ХТ составила достойную конкуренцию GPU GeForce RTX 3080.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме работы ускоритель Radeon RX 6800 XT заметно отставал от своего прямого конкурента GeForce RTX 3080. Однако после разгона он заметно сократил разрыв с ускорителем компании NVIDIA.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была быстрее ускорителя GeForce RTX 3080 в игре Assassin's Creed Valhalla.
- Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce RTX 3080 в игре Far Cry 5.
- Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была медленнее ускорителя GeForce RTX 3080 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ опередила ускоритель GeForce RTX 3080 в одной игре из восьми. В одном проекте карты показали одинаковые результаты, и в шести играх новичок отстал от зеленого конкурента.
Графический ускоритель Radeon RX 6800 обеспечил комфортную производительность в разрешения 1920х1080 и 2560х1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новичком в разрешении 3840х2160 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 60 000 рублей;
- GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 53 500 рублей;
- GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 45 000 рублей;
- Radeon RX 6800 ХТ 16384 Мбайт - 65 000 рублей;
- Radeon RX 6800 16384 Мбайт - 45 500 рублей;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 90 000 рублей.
Соотношение стоимости / производительности видеокартРублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировала видеокарта GeForce RTX 3080.
Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт отменный старший графический ускоритель. Видеокарта Radeon RX 6800 ХТ в целом была медленнее ускорителю GeForce RTX 3080, однако при этом уверенно опережала прошлый флагман компании NVIDIA - GeForce RTX 2080 Ti. Что само по себе является большим достижением. При этом необходимо отметить приемлемую рекомендованную стоимость красного новичка, благодаря чему он оказался весьма привлекательным для приобретения. Да, в целом видеокарта Radeon RX 6800 ХТ была немного медленнее GeForce RTX 3080. Однако за меньшую цену она уверенно обеспечила комфортную производительность практически во всех протестированных играх.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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