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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial

Флагман ASUS демонстрирует современные наработки и технологии, собранные воедино, и предлагает лучшую функциональность в своем классе.
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Оглавление

Вступление

Новая платформа Intel вышла, когда было еще прохладно и в стакан на процессоре было удобно подкидывать снег. Сейчас уже изрядно потеплело, воздушный кулер плохо справляется, а необслуживаемая СЖО показывает в стоке 100°C с Intel Core i5-11600K. Владельцы Ryzen 5 3600 могут себе позволить устанавливать боксовый алюминиевый кулер, и им мешает только шум. С процессорами Intel такой фокус не работает и приходится снижать напряжения, чтобы температура была комфортной, но о боксовом кулере можно забыть.

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Производители материнских плат поняли, что жареным пока еще не пахнет, но вот-вот уже может начаться и надо что-то придумать. Оказалось, что нет ничего проще, чем поставить сверху огромный моноблок и подключить его к кастомной СЖО. Я уже рассматривал модель с этой концепцией – она называлась MSI MPG Z590 Carbon EK X. Получилось неплохо, но инженеры пошли не до конца и сделали моноблок только под элементы питания и процессор. Чипсет тоже хочет, чтобы его охлаждали, и поэтому уже другая компания сделала практически фуллкавер для материнской платы.

Сегодняшний герой создан ASUS, которая находится в поисках невероятного. Такую вот невероятную идею решили проверить инженеры. Точнее часть ее уже давно использовалась в изделиях компании, но предлагалась под модификацией Formula в виде охлаждения подсистемы питания кастомной СЖО. Однако мы еще помним чипсеты Intel X38 и X48, когда набор логики состоял из двух микросхем: северного и южного моста. Тогда было решено охлаждать северный мост, а остальные компоненты соединялись с водоблоком тепловыми трубками.

Сейчас уже, судя по всему, пришло осознание того, что нужно охлаждать все. Поэтому производитель разработал такое бескомпромиссное решение как ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial.

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Очень интересно посмотреть, как все это реализовано, как это работает, насколько это эффективно. Такая необычная модель, которую встретишь далеко не в каждом поколении, определенно заслуживает внимания.

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Упаковка и комплектация

Упаковка не похожа ни на что виденное ранее. Это целый огромный чемодан, но сделанный из плотного картона. Ручка для переноски есть, поскольку все это достаточно тяжелое.

Стиль в оформлении уже знаком по последнему поколению линейки ROG Maximus. Дизайн только спереди и сзади напоминает неповторимый стиль, но в остальном коробка уникальна по своему устройству.

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Спереди опять находится темный фон, который разделен по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers.

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Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая.

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Внизу находится группа из нескольких значков. Первые три относятся к Intel, еще два сообщают о поддержке SLI и CrossFire. Наконец ASUS AURA Sync и Game First.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Я думал, что это как-то связано со стеклом, но Glacial – это ледяной, холодный. Слева находится значок серии ROG. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части находится крупное изображение устройства.

Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят четыре косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, большой моноблок ROG в сотрудничестве с EKWB, пять слотов для M.2 накопителей и Thunderbolt 4. С таким функционалом это уже уникальная плата. Кстати, есть модификация ASUS ROG Maximus XIII Extreme и этот моноблок на нее не рассчитан потому, что там иначе расположены слоты PCI-e.

С торца коробки, где ручка находятся два металлических замка.

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Крышка удерживает внутри две половинки. Они раскладываются. В верхней находится материнская плата, которая зажата в каркас из плотного вспененного материала, а сама крышка фиксируется большой липучкой.

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В нижней части находится моноблок, коробка фитингов, которые также упакованы в каркас из плотного мягкого материала черного цвета.

Под ним скрывается отсек, где в разных его частях поделен весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он очень большой.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Наклейка с эмблемой ROG;
  • Два комплекта наклеек;
  • Инструкция по установке ROG Fan Controller;
  • Инструкция устройства ROG Clavis;
  • Инструкция по установке моноблока.

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Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка. За такое решение производителя можно лишь похвалить.

Вот такие аксессуары есть в комплекте.

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  • Моноблок СЖО;
  • Коробка с шестью фитингами для жестких трубок;
  • Монтажный комплект моноблока;
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Два кабеля для RGB лент;
  • Один разветвитель для RGB лент;
  • Один разветвитель для вентиляторов 4-pin Fan;
  • Комплект подключения Q-Connector;
  • Антенна беспроводного модуля;
  • Опора для видеокарты;
  • Брелок для ключей;
  • Отвертка;
  • Флешка;
  • Комплект термопрокладок;
  • Комплект термисторов;
  • ASUS ROG Fan Controller;
  • Кабель питания для ROG Fan Controller;
  • Кабель ARGB для ROG Fan Controller;
  • Кабель USB для ROG Fan Controller;
  • Клейкая лента для ROG Fan Controller;
  • Дочерняя плата ROG DIMM.2 с радиаторами;
  • ASUS ROG Clavis.

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Наверняка что-то упустил потому, что всего очень много и относится к разным аспектам экосистемы устройства. Есть отдельные крупные аксессуары, такие как ASUS ROG Clavis, ASUS ROG Fan Controller и плата ROG DIMM.2, у которых есть свой комплект, поэтому запутаться тут легко.

Компания ASUS на этот раз просто засыпала всякими аксессуарами, но не думайте, что это подарки, ведь все это вы купили.

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ASUS ROG Fan Controller – это отдельное независимое устройство, которое сочетается с разными платами компании. Это хаб для вентиляторов и лент подсветки, чтобы их можно было подключить больше, чем к самой плате, поэтому есть свое отдельное питание и кабели синхронизации с основной платой.

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ASUS ROG Clavis – это не что-то необычное, а устройство передающее звук через интерфейс USB Type-C на minijack 3.5 мм с поддержкой интеллектуального подавления шума. Также есть собственный ЦАП.

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Дочерняя плата ROG DIMM.2 – это тоже уже знакомое устройство, которое позволяет устанавливать на отдельную плату накопители M.2, а сама она устанавливается в слот похожий на DIMM. С двух сторон есть радиаторы потому, что накопители можно ставить два, по одному с каждой стороны.

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Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата EATX. Ее габариты отличаются от классических и составляют 305 х 277 мм. Это уникальная плата со своим собственным дизайном, обычный вариант Extreme совсем другой. Очень много схожих моментов, включая разъемы задней панели, но платы отличаются даже на уровне BIOS.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата кажется какой-то голой, но на самом деле не установлен просто моноблок, поэтому она выглядит крупно, но как будто чего-то не хватает.

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Это настоящая флагманская модель в своей линейке, поэтому у нее очень большой функционал и интересные возможности. Есть все самые известные и популярные функции для разгона: Retry, Safe Boot, Slow Mode, переключатель двух микросхем BIOS, V-Latch и Flex Key. Зависла система после разгона? Нужно перезагрузиться в безопасном режиме, чтобы подкорректировать настройки? Сразу нажимаем Safe Boot и дело сделано.

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Именно поэтому элементов спереди достаточно много даже несмотря на увеличенные габариты платы.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть металлическая пластина для обеспечения дополнительной жесткости, ведь плата с моноблоком получается очень тяжелая.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Чтобы рационально использовать пространство, основной коннектор питания 24-pin выведен вбок. Так действительно получается удобнее, а сверху находится пластиковая панель с кнопками и подписями к разъемам.

В правом верхнем углу находятся разъемы для подключения помпы, вентиляторов, подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и еще разъем дополнительного питания PCI-e 6-pin.

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Сверху для эстетики это все обрамлено пластиковой панелью. Так выглядит очень красиво и функционально.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Причем последние с противоположной стороны, а не как обычно. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OPTIMEM III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Сам я уже успешно разгонял память на новой платформе до 4800 – 5000 МГц, но не сказал бы, что получил огромную прибавку.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт. Поддерживаются обычные не буферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 18+2. По количеству каналов питания процессора – это флагман. Больше у других устройств ASUS я еще не видел. Девять каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1200.

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На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке Texas Instruments CSD59881. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 100 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Intersil ISL69269, который может обеспечивать 12 фаз.

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Несмотря на то, что везде указано, что материнская плата для геймеров, инструментов для разгона здесь очень много, но специфика устройства ориентирована на использование комплектного моноблока, а это значит нужно использовать жидкостное охлаждение или чиллер.

Работать с последним – сомнительная перспектива потому, что холодная вода внутри создает сильный конденсат снаружи. Это выглядит опасно. И если сверху корпуса это не так страшно, то внутри уже не так безопасно. Поэтому если проводить подобные эксперименты, то действовать нужно аккуратно.

За основное охлаждение здесь отвечает большой и тяжелый моноблок. Он отводит тепло от процессора, транзисторных сборок, дросселей, чипсета и сетевого контроллера 10G.

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Конструкция сложная и состоит из множества элементов. Основной теплосъемник процессора изготовлен из никелированной меди. Также никелированы все элементы, которые контактируют с элементами для теплообмена. Для лучшего контакта используются терморезинки.

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В инструкции все подробно описано как нужно устанавливать моноблок, поэтому здесь вопросов не возникает.

Еще в моноблок встроен небольшой экран, где отображается анимация и всякая полезная информация. Конечно же, есть RGB подсветка. Поэтому не следует удивляться, что от моноблока идут кабели. Их нужно подключать к специальным разъемам на материнской плате.

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Радиатор SSD накопителей изготовлен из алюминиевого сплава и отполирован сверху до зеркального блеска. На нем присутствуют терморезинки для улучшения контакта и теплопроводности, а также три винта для крепления к втулкам на плате.

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Как ни странно, но задняя пластина в теплоотводе не участвует, зато на ней есть RGB индикаторы подсветки с внутренней стороны.

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Чипсет Intel Z590 закрыт прозрачным пластиковым колпачком и его легко снять.

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Чипсет поддерживает шесть портов SATA, и все они выведены вбок справа вместе с двумя колодками USB 3.2 Gen1.

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Выше боковых распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся 3-pin разъем для подключения помпы и контакты для датчиков температуры жидкости.

Далее идут еще два разъема 4-pin для вентилятора и помпы, а также кнопки Retry, Safe Boot, переключения двух микросхем BIOS. Еще есть переключатели V-LATCH, Slow Mode и два RSVD. Также присутствует контакт для термистора.

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Далее можно увидеть две колодки USB 2.0 и еще пару разъемов для лент RGB: обычный и адресный.

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В левом нижнем углу находится разъем передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы.

Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаян отличный ЦАП ESS Sabre Premier ES9018Q2C.

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Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъемами задней панели распаяно два сетевых контроллера: Intel I225-V и AQtion AQC113CS. Последнему нужно охлаждение, поэтому он контактирует с моноблоком через термопрокладку.

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Рядом распаяна микросхема Intel JHL8540, которая обеспечивает поддержку двух портов Thunderbolt 4.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения. два PCI-e x16 и один PCI-e x4. В последнем нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

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Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора) пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

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Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Восемь разъемов USB 3.2 Gen2;
  • Два разъема Thunderbolt 4;
  • Два сетевых разъема RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Еще забыл упомянуть индикатор POST-кодов, который находится в правом верхнем углу, но он по сути дублируется экраном на моноблоке.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z590
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x4 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;
3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4;
2 x M.2 порта DIMM.2 – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x AQtion AQC113CS;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen2 8 + 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590)
Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHM8540)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
8 x USB 3.2 Gen2;
2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;
2 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 277
Форм-фактор EATX.

Возможности BIOS

Я уже упоминал, что BIOS здесь немного отличается, но это связано с особенностью охлаждения на данном устройстве. Здесь все ориентировано на использование помпы и радиатора с несколькими вентиляторами. На это намекает даже раздел BIOS, посвященный настройкам вентиляторов. Никаких CPU Fan, только помпа и это логично.

Кстати, очень наблюдательные пользователи заметят, что я записывал BIOS разогнанной системы уже без охлаждения. Да, я сначала не хотел его записывать, но потом посмотрел, что несколько интересных моментов есть и это может быть полезным. Система даже голая работает в разгоне отлично, чипсеты не перегреваются и ничего не виснет.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: моноблок EKWB EK ROG Glacial;
  • СЖО: EK Quantum Power KIT D-RGB P240;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей и подробно описана в инструкции. Самое сложное – это ровно смонтировать термопрокладки. Тут есть один лайфхак. Нужно ставить системную плату на моноблок с прокладками, а не наоборот. Тогда все будет четко. Прижим очень хороший, что будет видно позднее. Поскольку у меня уже был до этого опыт сборки подобной системы, то я собрал все с нуля с заправкой, трубами, фитингами и остальным где-то минут за 10. Самое главное – правильно поставить моноблок, а уже потом заниматься подключением.

Температуры в Prime95 радуют. В принципе вот так можно уже работать.

Подсветка на ROG Maximus XIII Extreme Glacial реализована очень красиво, благо производитель уделил этому особое внимание. Внешний вид получается на 10 из 10.

Материнская плата ASUS смотрится неплохо даже с мягкими шлангами, но помните, что в комплекте фитинги под жесткие. Будьте внимательны!

Модуль с анимацией добавляет свой колорит. Пока плата не включена, работает заставка, а в работе отображаются ключевые показатели системы: температура, напряжение и сила тока. Все цветное и информативное. Работа этого экрана настраивается при помощи специального софта. Еще можно заметить, что изнутри подсвечиваются джеки 3.5 мм на разъемах задней панели.

Теперь оценим, насколько быстро падает температура после нагрузки.

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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В целом результаты разгона такие же или лучше, чем на ASUS ROG Maximus XIII Hero, которая использовалась при знакомстве с процессорами Intel 11-го поколения, и этому есть простое объяснение. Процессор и оперативная память используются те же самые, поэтому результат похожий. Но температурный режим лучше, местами результаты выше.

AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

450x296 24 KB. Big one: 1000x658 88 KB

Теперь взглянем на работу накопителя при помощи утилиты Crystal Disk Mark 8.0.0. Никакой ошибки тут нет, это режим PCI-e x2 Gen3.

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Далее был запущен все тот же Prime95, и подошло время тепловизора.

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Видно, что моноблок здесь не для красоты, он действительно помогает охлаждать транзисторные сборки.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Судя по ним, звуковая подсистема выходит на новый уровень качества, что связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4082.

Заключение

ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial – это флагман нового поколения, нового уровня. Это самая большая за последнее время функциональность и отличная комплектация. Если MSI MPG Z590 Carbon EK X – это модель выше среднего за счет использования моноблока, то тут перед нами продвинутый вариант по оснащению и стоимости.

А зачем такая дорогая материнская плата на платформе среднего уровня, которая не самая удачная у Intel? Вопрос интересный, я склоняюсь к той версии, что компании в каждом поколении нужно какое-то устройство, чтобы продемонстрировать предел возможностей современных наработок и технологий. С этой точки зрения продукт себя оправдывает и его ценник ничего не решает, поскольку новинка предназначена для коллекционеров и ценителей всего прекрасного. Мне это напомнило ASUS Prime X299 Edition 30 – уникальную и необычную модель. Здесь это все еще отлично работает и в целом это такая Maximus Formula на максималках, извините за каламбур.

Был ли особый смысл в такой сложной системе охлаждения и насколько она эффективна? Это самый важный вопрос, который интересен многим, и получается, что смысл есть – все температурные показатели очень хороши, следовательно, все отлично охлаждается. Если использовать чиллеры, придется бороться с конденсатом, ведь слишком холодная вода будет способствовать образованию конденсата на такой большой поверхности. Придется ставить поддон на дно корпуса, чтобы не текло на блок питания, и уделить внимание изоляции самой платы потому, что конденсат может образовываться не только снаружи, но и внутри под моноблоком. Из-за сложностей с этими двумя процедурами я бы не рискнул создать систему, которая бы работала на постоянной основе, но для бенчей и небольшого времени эксплуатации можно что-то придумать.

Сама плата ROG Maximus XIII Extreme Glacial получилась тяжелая, с ней не так просто обращаться и сложно обслуживать, но охлаждение на высоте и это глупо отрицать. К особенностям прибавляется высокая стоимость, сложность монтажа, базовые знания использования кастомных СЖО, огромный просторный корпус и чуть больше времени на изучение всех нюансов, чем обычно. Чудес от разгона можно не ждать, зато стоит рассчитывать на хорошие температурные показатели.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial.

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