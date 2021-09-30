В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600КF, в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i5-10600КF (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4100-4800 @ 5000 МГц;

Intel Core i5-10600КF (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4100-4800 @ 5000 МГц; Материнская плата : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 128 Гбайт, SSD ADATA SX900;

128 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit).; Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 472.12 WHQL.

NVIDIA GeForce 472.12 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Crysis Remastered.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Mafia Remastered.

Project CARS 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Total War Saga: Troy. реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемногоо освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

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Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

1% low и average FPS

Iron Harvest

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Версия 1.0.0.1632.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество сглаживания - высокое.



Качество эффектов - высокое.



Качество рельефа - высокое.



Качество физики - высокое.



Плотность объектов - высокая.



Качество размытия в движении - высокое.



Физика разрушений - высокая.



Плотность эффектов - высокая.



Плотность снарядов - высокая.



Сглаживание - ТАА.

1% low и average FPS

Mafia Remastered

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Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

Project CARS 3

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Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

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Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

Total War Saga: Troy

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Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

Протагонисты обеспечили комфортную производительность во всех играх и в трех разрешениях: 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super был быстрее своего предшественника GeForce GTX 1080 Ti. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв лидера от аутсайдера составлял 5% - 9%.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super опередила ускоритель GeForce GTX 1080 Ti во всех протестированных играх.

Итак, ветеран GeForce GTX 1080 Ti оказался более чем достойным соперником для более "молодого" сородича. После разгона он был быстрее штатной модели GeForce RTX 2080 Super, что является немалым достижением.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

