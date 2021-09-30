Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600КF, в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
Horizon Zero Dawn
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- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
Iron Harvest
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- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
Mafia Remastered
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- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
Project CARS 3
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- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
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- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
Total War Saga: Troy
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- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
Протагонисты обеспечили комфортную производительность во всех играх и в трех разрешениях: 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super был быстрее своего предшественника GeForce GTX 1080 Ti. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв лидера от аутсайдера составлял 5% - 9%.
Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта GeForce RTX 2070 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.
Видеокарта GeForce RTX 2080 Super опередила ускоритель GeForce GTX 1080 Ti во всех протестированных играх.
Итак, ветеран GeForce GTX 1080 Ti оказался более чем достойным соперником для более "молодого" сородича. После разгона он был быстрее штатной модели GeForce RTX 2080 Super, что является немалым достижением.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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