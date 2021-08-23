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Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021

Тест 4 моделей Intel и 4 процессоров AMD в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне до 10 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i3-10105F;
  • Core i3-10100F;
  • Pentium G6505;
  • Pentium G6405;

  • Ryzen 3 1200;
  • Athlon 240GE;
  • Athlon 220GE;
  • Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

Days Gone

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  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

F1 2020

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  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

1% low и average FPS

Far Cry 5

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  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

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  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что безоговорочными лидерами были модели Core i3-10105F и Core i3-10100F. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего "зеленого" преследователя Ryzen 3 1200 составлял 35-65%.

Процессоры Core i3-10105F и Core i3-10100F обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i3-10105F - 7 450 рублей;
  • Core i3-10100F - 7 100 рублей;
  • Pentium G6505 - 7 200 рублей;
  • Pentium G6405 - 7 000 рублей;

  • Ryzen 3 1200 - 8 150 рублей;

  • Athlon 240GE - 5 500 рублей;
  • Athlon 220GE - 5 100 рублей;
  • Athlon 200GE - 4 700 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров

1920х1080

1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность вновь вне конкуренции были модели Core i3-10105F и Core i3-10100F.

Данное тестирование показало, что хорошим вариантом для приобретения являются четырехъядерные процессоры компании Intel. Для бюджетного сегмента они стоят умеренно дорого. Однако все дешевые конкуренты показали удручающе низкие результаты в большинстве игр. На их фоне процессоры Core i3-10105F и Core i3-10100F, поддерживающие 4/8 потоков, вышли безоговорочным лидерами. Как в чистой производительности, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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