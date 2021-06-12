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Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT

Новая видеокарта Sapphire рассчитана на игры в разрешении 1440p и предлагает хороший разгонный потенциал и тишину при работе.
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Оглавление

Вступление

Кто виноват и что делать? Эти вопросы задают геймеры по всему миру. Виноваты майнеры или всему виной дефицит? В сложившейся ситуации сложно понять, что происходит. В каких объемах выпускают видеокарты, если их успевают перехватить на подступах к магазинам? Может, все видеокарты оседают там, где производятся, и остаются в Китае?

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Странная история, и ответов на все эти вопросы еще никто не дал. Производители графических процессоров бьют себя пяткой в грудь и говорят, что день и ночь делают новые и новые чипы. Все эти действа происходят на фабриках Samsung и TSMC. Если бы обе компании заказали на TSMC, то это был бы тот самый рывок. Пока все похоже на то, что дефицит есть и майнинг тоже есть, а вот новинок в магазинах нет, точнее есть, но за такие деньги, что лучше б не было. Людям, которые еще учатся в учебных заведениях и любят компьютерные игры, приходится разбивать копилки с деньгами от завтраков и искать по барахолкам GeForce GTX 960, чтобы хоть краем глаза посмотреть на свежие игры.

Тем временем мы изучаем новые видеокарты, которые вроде бы есть, но где-то рядом, на втором уровне сумрака. К нам, конечно же, они попадают напрямую с завода под конвоем с вооруженной охраной, и тестировать приходится под присмотром. Гарантийные наклейки снимать нельзя, но сегодня я попробую показать один лайфхак. Для этого нашлось подходящее событие – на тестирование прислали видеокарту Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT.

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Оформление новой упаковки яркое и красочное, но на мой взгляд, производитель идет не до конца и неправильно представляет целевую аудиторию. Я решил немного пофантазировать на эту тему и представить свою версию. В таком виде спрос был бы значительно выше, а поменялась самая малость. Ладно, шутки в сторону, пора взглянуть на новую модель.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Оформление и символика привычные и узнаваемые. В моем давнем опыте Sapphire ассоциируется с синими и красными цветами.

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Здесь есть что-то похожее с Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, но использована другая цветовая палитра. Именно она вдохновила меня на вставку знака биткойна, ведь все такое веселое и золотистое.

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Упаковка традиционно для компании используется двойная. Снаружи яркая красочная глянцевая оболочка, внутри – картонная коробка. Здесь не исключение.

Спереди мы видим абстрактное изображение. Внутри узора находится крупный логотип серии Nitro+. Еще один такой логотип присутствует в правом верхнем углу. Там же есть соответствующая надпись Nitro +.

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В левом верхнем углу размещен логотип компании, который за долгие годы претерпел изменения. Под ним находится наклейка Overclocked, а значит это модификация с заводским разгоном. В правом нижнем углу есть большая вставка с наименованием графического ускорителя AMD Radeon RX 6700 XT. Также сообщается, что он относится к архитектуре RDNA2.

В левой части расположено несколько значков. Один сообщает о наличии 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 на борту, другой информирует о поддержке интерфейса PCI-e Gen 4.0, еще один говорит, что без проблем можно играть в 1440p, и последним идет HDMI.

Вот здесь я столкнулся с первым сюрпризом. Нам уже несколько лет говорят про 4K гейминг, NVIDIA уже вовсю форсит 8K, а тут новое поколение RDNA2 для 1440p. Да Radeon RX 5700XT представляли именно для этого, но где этот шаг вперед?

С другой стороны упаковки информации тоже не так много.

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Представлены спецификации, перечислены видеовыходы, а еще есть подробное описание видеокарты. Картинок нет и только черный фон. В красной выделенной вставке перечислены минимальные системные требования.

Кстати, среди них есть блок питания на 650 Вт. Видимо 300 Вт сразу резервируют под новую платформу Intel потому, что в спецификации к видеокарте сказано лишь про 260 Вт. Оставшихся 90 Вт должно хватить на подсветку.

Внутри обычная картонная коробка.

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Однако это еще не все. В ней находится каркас из вспененного полиэтилена. Сверху лежит лист из такого же материала.

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Убрав его, можно заметить основной каркас, а прямо сверху уложены какие-то бумажки. Вдобавок сама видеокарта дополнительно упакована в пакет с «пупырками». Это значит, что упаковка должна пережить даже приземление из космоса.

Инструкций не так много, но все по существу.

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Одна листовка с описанием подключения кабеля синхронизации ARGB подсветки и режимов переключения BIOS, которых аж три штуки. Еще есть карточка с контактной информацией и инструкция по монтажу. Все информативно и понятно, придраться не к чему.

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Дизайн и особенности видеокарты

Можно, конечно же, говорить про инновационность, необычность, оригинальность… Все может быть, но только по видеокарте такого не скажешь. Ну да, тут два вентилятора побольше, а в центре поменьше. Такое уже было в истории компании, поэтому я не сильно удивлен внешним видом. Его можно назвать классическим. Однако в прошлый раз я упустил за этим простым дизайном одну гениальную особенность. Здесь предусмотрен специальный механизм быстрой замены вентиляторов, и я обязательно рассмотрю его отдельно.

Габариты новинки составляют согласно спецификации 310.05 x 130.75 x 51.4 мм, масса около 1 кг. Видеовыходы закрыты пластиковыми заглушками.

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Основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает 2.5 слота. Внутри размещаются несколько радиаторов, а с обратной стороны предусмотрена защитная пластина.

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Она предназначена не только для обеспечения целостности элементов сзади, но и для теплоотвода, что заметно по тепловизору и на ощупь. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в серебристый цвет. На ней присутствуют надписи Nitro+, а также Radeon. Также на ней есть логотип Nitro+, который подсвечивается изнутри RGB-светодиодами на печатной плате.

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В районе распайки графического процессора с обратной стороны находится очень много мелких керамических конденсаторов. На винтах крепления есть две наклейки, и они очень хрупкие.

По договоренности я не мог разбирать систему охлаждения, поэтому на видеокарту удалось посмотреть только снаружи. Да, именно так все было в прошлый раз, но мне пришла в голову идея – использовать бритвенное лезвие. Это не инструкция к действию и повторять не рекомендую.

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И не советую это делать по многим причинам. Начнем с того, что разборка сложная. Думал, что откручу там шесть винтов сзади и сниму пластину, но это не так. Помимо этих шести есть еще четыре, которыми она крепится изнутри к печатной плате.

Значит, сначала приходится снимать кулер. Без снятия двух наклеек это сделать невозможно. Снимаем стальную рамку на четырех винтах и еще надо открутить два винта со стороны видеовыходов. Только тогда можно снять кулер.

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Можно видеть, что устройство его простое. Это классический радиатор с медными никелированными тепловыми трубками, которые пронизывают массивы алюминиевых ребер.

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Все элементы пропаяны, поэтому теплообмен очень эффективный. Всего четыре тепловые трубки, а на Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT их было не меньше шести.

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Сверху винтами изнутри крепится пластиковый кожух с вентиляторами. Их три и все они со специальным съемным механизмом.

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Для снятия достаточно открутить один винт и просто вынуть модуль.

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Очень просто, и теперь майнеры будут довольны, ведь не надо там морочится, что-то где-то разбирать. Открутил винтик, чик-трык – заменил пропеллер, и ферма снова в строю.

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Здесь мы видим два разных устройства производства компании NTK(HK) Limited. С системой охлаждения все ясно, пора вернуться к видеокарте.

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Нужно спереди открутить четыре винта, чтобы снять заднюю пластину, чтобы потом открутить четыре винта и снять радиатор с микросхем памяти. Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и участвует в теплообмене с задней частью печатной платы напротив фаз питания. Тут присутствует толстая терморезинка, которая осталась на плате и не отдирается от нее.

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Откручиваем еще четыре винта и снимаем радиатор с микросхем памяти. Даже не снимаем, а отдираем и рвем все терморезинки.

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После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

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Спереди плата не выглядит пустой, а вот сзади элементов не так много.

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Питание выполнено по формуле 8+3. На каждую из первых восьми фаз приходится по одной транзисторной сборке Vishay SiC649A, а на оставшиеся три по одной Vishay SiC632A. В качестве основного ШИМ-контроллера используется International Rectifier IR35217.

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За память отвечает знакомый ON Semiconductor NCP81022N.

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По центру распаян графический процессор Navi 22. Он изготовлен на 48 неделе прошлого года.

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12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено шестью микросхемами производства компании Samsung.

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Еще сзади можно увидеть подсвечивающийся логотип Nitro+ и современный тренд компании NVIDIA в виде сквозного отверстия на пластине для продувки радиатора насквозь. Там же можно обнаружить разъем 3-pin ARGB. Он необходим для синхронизации эффектов подсветки с материнской платой.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8 pin и 6 pin PCI-e. Подключать нужно обязательно оба.

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На задней панели находится привычный набор интерфейсов.

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  • Три порта Display Port;
  • Один порт HDMI.

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Сверху находится переключатель режимов BIOS.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT 12 ГБ проводилось на следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI, версия BIOS 0707;
  • Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: Arctic Freezer i13X CO;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
  • Память: DDR4-2666, Samsung, 2 x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+ (2548 / 2622 / 16 000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, шум составлял 26.8 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта без каких-либо заморочек устанавливается в материнскую плату. Запустим ее и оценим работу подсветки и системы охлаждения под нагрузкой.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3400 об/мин, шум при этом составляет 49.5 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» крыльчатка работает только на 29% от полной мощности, что соответствует 990 об/мин. Это просто фантастика.

Сама видеокарта Sapphire работает очень тихо и запас по мощности просто огромный. Может, мне попался удачный образец, но факт есть факт. На видео все видно. Подсвечивается логотип сверху на кожухе, полоса сверху, между печатной платой и задней пластиной, а также логотип на задней пластине. Синхронизация с материнской платой работает полностью.

После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.

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У новинки есть собственная утилита, которая называется Sapphire TRIXX. Более подробно я описывал ее функциональность при обзоре видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT. За это время ничего не поменялось, поэтому нет смысла повторяться.

Стендовая модель реально очень тихая, благо без нагрузки вентиляторы выключаются. С процессорами Intel 11-поколения работает интерфейс PCI-e 4.0.

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Power Limit может быть увеличен программно на 15%. Мы видели в работе под «бубликом» 205 Вт, значит в 240 Вт можно уложиться, а производитель пределом считает 260.

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Пора переходить к тестам. 3DMark Time Spy:

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3DMark Port Royale:

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Metro Exodus, RTX, FHD:

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Теперь то же самое, только с разгоном. 3DMark Time Spy:

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3DMark Port Royale:

450x251 28 KB. Big one: 1000x557 107 KB

Metro Exodus, RTX, FHD:

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Проверка тепловизором во время работы Furmark подтвердила мою догадку. Самое горячее место видеокарты – это элементы подсистемы питания внутри.

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Они разогреваются до 72°C на открытом стенде, при том что мониторинг температуры графического процессора показывает 90°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 52°C.

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В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.

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Что касается производительности Radeon RX 6700 XT в разных играх, то подробнее взглянуть на нее можно в сводном обзоре. Вряд ли различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Ранее в моих руках уже побывала Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, и она похожа прежде всего своей системой охлаждения. Здесь также реализована возможность быстрой замены вентиляторов, для чего предусмотрено специальное крепление. Но версия Nitro+ Radeon RX 6700 XT – модель другого уровня производительности. Разница приблизительно как между GeForce RTX 3070 и RTX 3060. Поэтому данную видеокарту продвигают не для игр в 4K, а для 1440p. Надо отдать должное: с лучами будет комфортно играть даже в Full HD.

Лично меня полностью устроил уровень производительности, а больше всего понравилось то, что новинка реально тихая, хорошо гонится и относительно прохладная. Система охлаждения похожа на ту, что используется на более производительной версии, и скорее всего они просто отличаются радиаторами. Кожух с вентиляторами такой же, что заметно по механизму их снятия. На месте и переключатель режимов BIOS. Первое положение позволяет определять уровень производительности программно, второй – включает тихий режим, третий – производительный. Все основные тесты проводились в производительном режиме, и по уровню шума я особой разницы с тихим не заметил. В простое вентиляторы выключаются. А в разгоне шум вполне приемлемый.

Это одна из немногих видеокарт за последнее время, где разгон заметен, а точнее виден его результат. Отличное устройство, но цены, к сожалению, продолжают огорчать. Это единственный недостаток, а в остальном только достоинства. Высокая производительность, среднее тепловыделение и энергопотребление, низкий уровень шума. Да габариты с массой вполне терпимые. По сути, это плата за тихую работу. Отлично реализована RGB-подсветка: много элементов и даже базовый эффект радуги выглядит отлично. Подсвечивается полоса сверху, надпись Sapphire на пластиковом кожухе и логотип Nitro на задней пластине. Новинка смотрится просто здорово, дойдет ли она до розницы – вопрос другой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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