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Вступление

Кто виноват и что делать? Эти вопросы задают геймеры по всему миру. Виноваты майнеры или всему виной дефицит? В сложившейся ситуации сложно понять, что происходит. В каких объемах выпускают видеокарты, если их успевают перехватить на подступах к магазинам? Может, все видеокарты оседают там, где производятся, и остаются в Китае?

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Странная история, и ответов на все эти вопросы еще никто не дал. Производители графических процессоров бьют себя пяткой в грудь и говорят, что день и ночь делают новые и новые чипы. Все эти действа происходят на фабриках Samsung и TSMC. Если бы обе компании заказали на TSMC, то это был бы тот самый рывок. Пока все похоже на то, что дефицит есть и майнинг тоже есть, а вот новинок в магазинах нет, точнее есть, но за такие деньги, что лучше б не было. Людям, которые еще учатся в учебных заведениях и любят компьютерные игры, приходится разбивать копилки с деньгами от завтраков и искать по барахолкам GeForce GTX 960, чтобы хоть краем глаза посмотреть на свежие игры.

Тем временем мы изучаем новые видеокарты, которые вроде бы есть, но где-то рядом, на втором уровне сумрака. К нам, конечно же, они попадают напрямую с завода под конвоем с вооруженной охраной, и тестировать приходится под присмотром. Гарантийные наклейки снимать нельзя, но сегодня я попробую показать один лайфхак. Для этого нашлось подходящее событие – на тестирование прислали видеокарту Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT.

Оформление новой упаковки яркое и красочное, но на мой взгляд, производитель идет не до конца и неправильно представляет целевую аудиторию. Я решил немного пофантазировать на эту тему и представить свою версию. В таком виде спрос был бы значительно выше, а поменялась самая малость. Ладно, шутки в сторону, пора взглянуть на новую модель.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Оформление и символика привычные и узнаваемые. В моем давнем опыте Sapphire ассоциируется с синими и красными цветами.

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Здесь есть что-то похожее с Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, но использована другая цветовая палитра. Именно она вдохновила меня на вставку знака биткойна, ведь все такое веселое и золотистое.

Упаковка традиционно для компании используется двойная. Снаружи яркая красочная глянцевая оболочка, внутри – картонная коробка. Здесь не исключение.

Спереди мы видим абстрактное изображение. Внутри узора находится крупный логотип серии Nitro+. Еще один такой логотип присутствует в правом верхнем углу. Там же есть соответствующая надпись Nitro +.

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В левом верхнем углу размещен логотип компании, который за долгие годы претерпел изменения. Под ним находится наклейка Overclocked, а значит это модификация с заводским разгоном. В правом нижнем углу есть большая вставка с наименованием графического ускорителя AMD Radeon RX 6700 XT. Также сообщается, что он относится к архитектуре RDNA2.

В левой части расположено несколько значков. Один сообщает о наличии 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 на борту, другой информирует о поддержке интерфейса PCI-e Gen 4.0, еще один говорит, что без проблем можно играть в 1440p, и последним идет HDMI.

Вот здесь я столкнулся с первым сюрпризом. Нам уже несколько лет говорят про 4K гейминг, NVIDIA уже вовсю форсит 8K, а тут новое поколение RDNA2 для 1440p. Да Radeon RX 5700XT представляли именно для этого, но где этот шаг вперед?

С другой стороны упаковки информации тоже не так много.

Представлены спецификации, перечислены видеовыходы, а еще есть подробное описание видеокарты. Картинок нет и только черный фон. В красной выделенной вставке перечислены минимальные системные требования.

Кстати, среди них есть блок питания на 650 Вт. Видимо 300 Вт сразу резервируют под новую платформу Intel потому, что в спецификации к видеокарте сказано лишь про 260 Вт. Оставшихся 90 Вт должно хватить на подсветку.

Внутри обычная картонная коробка.

Однако это еще не все. В ней находится каркас из вспененного полиэтилена. Сверху лежит лист из такого же материала.

Убрав его, можно заметить основной каркас, а прямо сверху уложены какие-то бумажки. Вдобавок сама видеокарта дополнительно упакована в пакет с «пупырками». Это значит, что упаковка должна пережить даже приземление из космоса.

Инструкций не так много, но все по существу.

Одна листовка с описанием подключения кабеля синхронизации ARGB подсветки и режимов переключения BIOS, которых аж три штуки. Еще есть карточка с контактной информацией и инструкция по монтажу. Все информативно и понятно, придраться не к чему.

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Дизайн и особенности видеокарты

Можно, конечно же, говорить про инновационность, необычность, оригинальность… Все может быть, но только по видеокарте такого не скажешь. Ну да, тут два вентилятора побольше, а в центре поменьше. Такое уже было в истории компании, поэтому я не сильно удивлен внешним видом. Его можно назвать классическим. Однако в прошлый раз я упустил за этим простым дизайном одну гениальную особенность. Здесь предусмотрен специальный механизм быстрой замены вентиляторов, и я обязательно рассмотрю его отдельно.

Габариты новинки составляют согласно спецификации 310.05 x 130.75 x 51.4 мм, масса около 1 кг. Видеовыходы закрыты пластиковыми заглушками.

Основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает 2.5 слота. Внутри размещаются несколько радиаторов, а с обратной стороны предусмотрена защитная пластина.

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Она предназначена не только для обеспечения целостности элементов сзади, но и для теплоотвода, что заметно по тепловизору и на ощупь. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в серебристый цвет. На ней присутствуют надписи Nitro+, а также Radeon. Также на ней есть логотип Nitro+, который подсвечивается изнутри RGB-светодиодами на печатной плате.

В районе распайки графического процессора с обратной стороны находится очень много мелких керамических конденсаторов. На винтах крепления есть две наклейки, и они очень хрупкие.

По договоренности я не мог разбирать систему охлаждения, поэтому на видеокарту удалось посмотреть только снаружи. Да, именно так все было в прошлый раз, но мне пришла в голову идея – использовать бритвенное лезвие. Это не инструкция к действию и повторять не рекомендую.

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И не советую это делать по многим причинам. Начнем с того, что разборка сложная. Думал, что откручу там шесть винтов сзади и сниму пластину, но это не так. Помимо этих шести есть еще четыре, которыми она крепится изнутри к печатной плате.

Значит, сначала приходится снимать кулер. Без снятия двух наклеек это сделать невозможно. Снимаем стальную рамку на четырех винтах и еще надо открутить два винта со стороны видеовыходов. Только тогда можно снять кулер.

Можно видеть, что устройство его простое. Это классический радиатор с медными никелированными тепловыми трубками, которые пронизывают массивы алюминиевых ребер.

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Все элементы пропаяны, поэтому теплообмен очень эффективный. Всего четыре тепловые трубки, а на Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT их было не меньше шести.

Сверху винтами изнутри крепится пластиковый кожух с вентиляторами. Их три и все они со специальным съемным механизмом.

Для снятия достаточно открутить один винт и просто вынуть модуль.

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Очень просто, и теперь майнеры будут довольны, ведь не надо там морочится, что-то где-то разбирать. Открутил винтик, чик-трык – заменил пропеллер, и ферма снова в строю.

Здесь мы видим два разных устройства производства компании NTK(HK) Limited. С системой охлаждения все ясно, пора вернуться к видеокарте.

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Нужно спереди открутить четыре винта, чтобы снять заднюю пластину, чтобы потом открутить четыре винта и снять радиатор с микросхем памяти. Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и участвует в теплообмене с задней частью печатной платы напротив фаз питания. Тут присутствует толстая терморезинка, которая осталась на плате и не отдирается от нее.

Откручиваем еще четыре винта и снимаем радиатор с микросхем памяти. Даже не снимаем, а отдираем и рвем все терморезинки.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

Спереди плата не выглядит пустой, а вот сзади элементов не так много.

Питание выполнено по формуле 8+3. На каждую из первых восьми фаз приходится по одной транзисторной сборке Vishay SiC649A, а на оставшиеся три по одной Vishay SiC632A. В качестве основного ШИМ-контроллера используется International Rectifier IR35217.

За память отвечает знакомый ON Semiconductor NCP81022N.

По центру распаян графический процессор Navi 22. Он изготовлен на 48 неделе прошлого года.

12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено шестью микросхемами производства компании Samsung.

Еще сзади можно увидеть подсвечивающийся логотип Nitro+ и современный тренд компании NVIDIA в виде сквозного отверстия на пластине для продувки радиатора насквозь. Там же можно обнаружить разъем 3-pin ARGB. Он необходим для синхронизации эффектов подсветки с материнской платой.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8 pin и 6 pin PCI-e. Подключать нужно обязательно оба.

На задней панели находится привычный набор интерфейсов.

Три порта Display Port;

Один порт HDMI.

Сверху находится переключатель режимов BIOS.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT 12 ГБ проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI, версия BIOS 0707;

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Arctic Freezer i13X CO;

Термоинтерфейс: Arctic MX-2;

Память: DDR4-2666, Samsung, 2 x 8 Гбайт;

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+ (2548 / 2622 / 16 000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, шум составлял 26.8 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта без каких-либо заморочек устанавливается в материнскую плату. Запустим ее и оценим работу подсветки и системы охлаждения под нагрузкой.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3400 об/мин, шум при этом составляет 49.5 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» крыльчатка работает только на 29% от полной мощности, что соответствует 990 об/мин. Это просто фантастика.

Сама видеокарта Sapphire работает очень тихо и запас по мощности просто огромный. Может, мне попался удачный образец, но факт есть факт. На видео все видно. Подсвечивается логотип сверху на кожухе, полоса сверху, между печатной платой и задней пластиной, а также логотип на задней пластине. Синхронизация с материнской платой работает полностью.

После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.

У новинки есть собственная утилита, которая называется Sapphire TRIXX. Более подробно я описывал ее функциональность при обзоре видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT. За это время ничего не поменялось, поэтому нет смысла повторяться.

Стендовая модель реально очень тихая, благо без нагрузки вентиляторы выключаются. С процессорами Intel 11-поколения работает интерфейс PCI-e 4.0.

Power Limit может быть увеличен программно на 15%. Мы видели в работе под «бубликом» 205 Вт, значит в 240 Вт можно уложиться, а производитель пределом считает 260.

Пора переходить к тестам. 3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX, FHD:

Теперь то же самое, только с разгоном. 3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX, FHD:

Проверка тепловизором во время работы Furmark подтвердила мою догадку. Самое горячее место видеокарты – это элементы подсистемы питания внутри.

Они разогреваются до 72°C на открытом стенде, при том что мониторинг температуры графического процессора показывает 90°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 52°C.

В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.

Что касается производительности Radeon RX 6700 XT в разных играх, то подробнее взглянуть на нее можно в сводном обзоре. Вряд ли различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Ранее в моих руках уже побывала Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, и она похожа прежде всего своей системой охлаждения. Здесь также реализована возможность быстрой замены вентиляторов, для чего предусмотрено специальное крепление. Но версия Nitro+ Radeon RX 6700 XT – модель другого уровня производительности. Разница приблизительно как между GeForce RTX 3070 и RTX 3060. Поэтому данную видеокарту продвигают не для игр в 4K, а для 1440p. Надо отдать должное: с лучами будет комфортно играть даже в Full HD.

Лично меня полностью устроил уровень производительности, а больше всего понравилось то, что новинка реально тихая, хорошо гонится и относительно прохладная. Система охлаждения похожа на ту, что используется на более производительной версии, и скорее всего они просто отличаются радиаторами. Кожух с вентиляторами такой же, что заметно по механизму их снятия. На месте и переключатель режимов BIOS. Первое положение позволяет определять уровень производительности программно, второй – включает тихий режим, третий – производительный. Все основные тесты проводились в производительном режиме, и по уровню шума я особой разницы с тихим не заметил. В простое вентиляторы выключаются. А в разгоне шум вполне приемлемый.

Это одна из немногих видеокарт за последнее время, где разгон заметен, а точнее виден его результат. Отличное устройство, но цены, к сожалению, продолжают огорчать. Это единственный недостаток, а в остальном только достоинства. Высокая производительность, среднее тепловыделение и энергопотребление, низкий уровень шума. Да габариты с массой вполне терпимые. По сути, это плата за тихую работу. Отлично реализована RGB-подсветка: много элементов и даже базовый эффект радуги выглядит отлично. Подсвечивается полоса сверху, надпись Sapphire на пластиковом кожухе и логотип Nitro на задней пластине. Новинка смотрится просто здорово, дойдет ли она до розницы – вопрос другой.

Андрей Понкратов aka wildchaser