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Вступление

С анонсом графического ускорителя GeForce RTX 3070 Ti, с результатами производительности которого вы можете ознакомиться в свежем обзоре, компания MSI представила флагман «семидесятой» линейки – GeForce RTX 3070 Ti Suprim X, чтобы продемонстрировать силу и мощь, превосходящие многие аналоги.

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Производитель настолько уверен в своем новом продукте, что наделил новинку высоким заводским разгоном, расширенным Power Limit и второй BIOS с пониженными оборотами вентиляторов для создания бесшумной системы. Это подводит нас к тому, что MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X способна стать самой производительной и тихой моделью в серии и обладает большим потенциалом для разгона и достижения рекордов.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X; код производителя: GeForce RTX 3070 TI SUPRIM X 8G.

Модель GeForce RTX 3070 Ti Suprim X GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition GeForce RTX 3070 Founders Edition Производитель MSI NVIDIA NVIDIA Графический процессор GA104-400 GA104-400 GA104-300 Частота ядра, МГц 1575 1575 1500 Частота ядра (Turbo), МГц 1875 1770 1730 Заводской разгон ядра, МГц 105 – – Частота памяти, МГц 19 000 19 000 14 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 8 Шина памяти, бит 256 256 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 8 12 12 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 92 2 х 85 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 11 + 2 8 + 2 8 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 310 / 330 290 / - 220 / - Формат СО, слоты 3 2 2 Размеры видеокарты, мм 335 х 140 242 х 112 242 х 112

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Упаковка и комплектация

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X поставляется в огромной упаковке-ларце с белоснежным дизайном и изображением графического ускорителя во всем великолепии. Герб бренда и переливающееся наименование серии SUPRIM X украшает коробку.

Для премиумного продукта описание на обратной стороне упаковки на удивление немногословно – с кратким описанием новаторских технологий и основных преимуществ.

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Наиболее интересным выглядит комплектация видеокарты MSI, которая включает тканевый коврик с прорезиненным основанием и металлическую подпорку MSI Suprim для нового флагмана линейки.

В фирменном черном конверте с логотипом MSI находятся более привычные аксессуары – руководство пользователя, благодарственная открытка, комикс с мануалом, пара брошюр.

Внешний вид и дизайн

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X продолжает славную линейку графических ускорителей MSI Suprim, являющуюся одной из наиболее перспективных и производительных в данном сегменте. И не отставая от сверстников, становится настоящим монстром.

В эпоху настоящих битв за лидерство компания NVIDIA представила графический ускоритель GeForce GTX 285, который являлся одночиповым флагманом, но даже он теряется на фоне современного представителя.

Новинка наделена фирменной системой охлаждения TRI Frozr 2S огромных размеров, что делает видеокарту крупнее аналогов. Благодаря массивному радиатору и трем вентиляторам типоразмера 92 мм длина корпуса составляет впечатляющие 335 мм, он перекрывает три слота расширения при ширине 140 мм.

По сравнению с рассмотренной недавно версией MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X герой обзора отличается переработанной структурой. Сразу же отмечаем металлический «бэкплейт» с перфорацией в передней части видеокарты наподобие той, что мы видели на эталонных моделях Founders Edition.

За дополнительное питание отвечает пара коннекторов 8 Pin. Энергопотребление новинки составляет 310 Вт с возможностью повышения до 330 Вт.

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Ближе к интерфейсной панели размещен двойной переключатель BIOS с игровым и тихим режимами, которые различаются работы вентиляторов.

Дизайнеры поработали над внешним видом MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X, дабы она соответствовала премиум-классу. Помимо декоративного кожуха внимания удостоились многочисленные грани и боковая панель.

Модель MSI оснащена подсветкой Mystic Light по основному периметру системы охлаждения, вдоль всего корпуса и на гербе «бэкплейта».

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На задней панели расположился джентельменский набор портов – три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Система охлаждения

В компании давно решили, что топовые видеокарты оснащаются передовой системой охлаждения TRI Frozr 2S, и версия MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X не стала исключением. Инженеры постарались по максимуму использовать разрешенный карт-бланш, а дизайнеры – сделать новинку привлекательной.

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Металлический «бэкплейт» фиксируется двенадцатью винтами по периметру, обнажая печатную плату и несколько рядов термопрокладок, что говорит об участии опорной пластины в рассеивании тепла от областей VRM и микросхем памяти.

В качестве охладителя выступает массивный радиатор TRI Frozr 2S измененной конструкции, нежели мы видели на старших ускорителях. Двухсекционный радиатор пронизывают семь тепловых трубок, а восьмая опоясывает центральное медное основание с никелированным покрытием.

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Благодаря качественной обработке подошвы кулера достигается практически идеальный зеркальный эффект, что наилучшим образом сказывается на охлаждении графического процессора.

Данная секция радиатора также отводит нагрев от силовой части видеокарты.

Для повышения надежности и жесткости конструкции применяется дополнительное ребро жесткости.

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По обыкновению оно крепится к крепежной задней планке и вдоль печатной платы к радиатору.

За активное охлаждение отвечает тройка вентиляторов Torx 4.0 со сдвоенными лопастями для достижения, по словам инженеров, повышенного давления и снижения уровня шума. Скорость вращения регулируется от 0 до 3250 об/мин с независимым управлением центрального и боковых ветродуев.

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Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X построена на оригинальной печатной плате модели MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, но индекс PCB изменился с V390 ver2.0 на V505 ver2.0. Анализ показал незначительные правки и усиление подсистемы питания.

Обратная сторона печатной платы новой видеокарты MSI.

Сердцем героя обзора стал графический процессор GA104-400-A1. Он включает 6144 шейдера, 96 блоков растеризации и 192 текстурных блока.

Стоит отметить, что GPU произведен по 8 нм техпроцессу на 41-й неделе 2020 года, то есть компания NVIDIA приступила к созданию новой модели в октябре прошлого года, планируя ее еще ранее.

В сравнении с референсной моделью подсистема питания усилена по максимуму и насчитывает 13 фаз: одиннадцать фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять. Используются силовые каскады AOZ5311NQI Alpha & Omega с номинальным током 50 А.

Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран восемью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19 000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X

Видеокарта MSI оснащена переключателем BIOS, по умолчанию активирован профиль «Gaming». В данном режиме новинка может похвастать заводским разгоном +105 МГц, что повышает ее производительность в сравнении с эталонной моделью.

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:

41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

44°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X. Показатель уровня TDP составляет 310 Вт с возможностью повышения до 330 Вт.

Несмотря на высокий заводской разгон, видеокарта MSI ведет себя сдержанно и бустит лишь до 1980 МГц, но держит эту отметку очень уверенно.

Новинка прогревается до 64°C по графическому процессору при оборотах вентиляторов 1800 об/мин при среднем уровне шума 39.4 дБА. Нагрев микросхем памяти составляет 74°C, показатель Hot Spot – 75°C.

При повышении скорости вращения крыльчаток до 100% температуры основных компонентов падают на 6-10°C, но шум становится заметнее. На графике виден переход от режима Auto к полной мощности с теста результатов в режиме Silent, о котором мы поговорим дальше.

Тестовой экземпляр MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X не позволил понизить напряжение ниже 925 мВ, что говорит о качестве кристалла, но и при таком параметре тактовая частота ядра составила 1965 МГц.

При фиксированной скорости 1550 об/мин и комфортном уровне шума мы получаем отличные температурные данные, снизив параллельно потребление на 60-80 Вт.

Тихий режим MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X

В тихом режиме основные частоты видеокарты MSI не изменяются, активируется лишь более лояльный профиль настроек кривой вентиляторов.

Версия BIOS изменяется с «00.20» на «00.3C».

Подробные характеристики Silent BIOS модели MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X. Показатель уровня TDP составляет прежние 310-330 Вт.

С новыми настройками в режиме Silent вентиляторы MSI работают на 1300 об/мин при шуме 33.4 дБА. Высокий буст частоты до 1950-1980 МГц сохраняется, температура графического процессора поднимается до 72-73°C, микросхем памяти – до 80°C.

Разгон MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X

MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X разгоняется по ядру до 2070 МГц и по памяти до 1325 МГц (21200 МГц). При этом из-за спешки я не заметил, что оверклокинг проводился в режиме Silent (на пониженных оборотах вентиляторов), но видеокарта перенесла все лишения и трудности.

По тестам производительности версия MSI с заводским разгоном превышает эталонную модель на 3%, дополнительные 4-5% приносит оверклокинг в домашних условиях.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark, перечень пакетов



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3070 Ti, то она уже рассматривалась на примере видеокарты оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки NVIDIA. И вряд ли различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X – флагман модельного ряда MSI GeForce RTX 3070 Ti с превосходной системой охлаждения и характеристиками. Результаты новинки NVIDIA позволяют ей обойти аналогичную версию без «Ti» на 10% и уступить следующему ускорителю GeForce RTX 3080 лишь 15-19%, что гарантирует определенную позицию на рынке.

Вариант MSI отличается усиленной печатной платой и VRM, двойной прошивкой BIOS, кулером TRI Frozr 2S и хорошим заводским разгоном. Расплатой служат габариты видеокарты, которые не позволят ей прописаться в компактных корпусах (с ограничением по длине 330 мм), ведь она на лишние полсантиметра превосходит данное требование.

Подводя итоги, модель MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X это бескомпромиссное решение своего уровня, которое превосходит оппонентов по многим параметрам.

Александр Андерсон

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