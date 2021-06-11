Оглавление

Вступление

Производители ноутбуков уже стали понимать, что видеокарт нет, индустрия компьютерных игр находится в упадке, майнеры играют в свои игры и пытаются заработать себе денег. Как говорится: ничего личного, просто бизнес. Поэтому с этим постоянным дефицитом видеокарт все актуальнее становится покупка игрового ноутбука потому, что он может оказаться по стоимости даже дешевле видеокарты, а это все же полноценный компьютер, который можно использовать для разных задач.

реклама

Если играть на экране устройства, а не с внешним монитором, то лучше взять 17” модель и использовать ее как замену стационарному компьютеру. При этом ничего не мешает использовать отдельный комплект с клавиатурой и мышкой, а не мучится с тачпадом и мембранной клавиатурой. Одной из наиболее интересных и популярных линеек современных ноутбуков является ASUS TUF Gaming. Дело в том, что производитель предлагает достаточно сбалансированные конфигурации с приятной ценой и хорошими возможностями последующей модернизации. Например, можно увеличить объем памяти, установить дополнительный накопитель SSD M.2 и даже установить более емкий аккумулятор. Еще эти модификации действительно похожи на игровые – смотрятся стильно, брутально и мужественно. Не всем по нраву милитари-стилистика, но здесь она минимальна.

Сегодня на тестирование попала обновленная версия очень популярной модели ASUS TUF Gaming F17 (FX706H).

Это модель 2021 года с новыми процессорами Intel Tiger Lake-H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Такое сочетание предназначено именно для массового пользователя, который решил поиграть в 2021 году, но пока не знает, где купить видеокарту по разумной цене.

Изучение устройства начнем с характеристик.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i7-11800H;

Intel Core i7-11400H Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память до 32 ГБ + 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц Накопители 2 твердотельных накопителя, подключенных по интерфейсу M.2 (NVMe PCIe), PCIe 3.0 1 ТБ (hyper) / 1 ТБ, поддержка массива RAID0 Экран 17.3 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), матрица IPS, частота обновления – до 144 Гц, время отклика – 3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.1 Аккумулятор 48 Вт*ч Размеры 399 x 269 x 26 мм Масса 2.6 кг Цена Н/Д

Скорость памяти ограничена возможностями контроллера центрального процессора. Intel Core i7-11800H – это восьмиядерная модель с 16 потоками и TDP в районе 35-45 Вт (в зависимости от конфигурации охлаждения и настроек производителя ноутбука). Естественно, чем выше мощность, тем будут больше частоты и нужно соответствующее охлаждение. Соответственно производительность будет выше. Новые процессоры Intel производятся по 10 нм техпроцессу, но это вовсе не означает, что они очень холодные.

Гораздо интереснее посмотреть на графический ускоритель GeForce RTX 3050 Ti в деле. Очевидно, что он не может быть производительнее RTX 3060 или RTX 3070 Laptop Edition. Однако от него никто не требует 4K: в идеале он должен справляться с нативным разрешением матрицы ноутбука, а здесь у нас Full HD. Пока по спецификациям, на мой взгляд, это замена GTX 1650. Уж больно они похожи по типу и объему используемой памяти.

реклама

Ладно, не будем гадать, а начнем изучение новинки с упаковки.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке обычного желтого цвета. Лишь с торцов проходит черная полоса. С одной стороны находится красный крупный логотип серии ASUS TUF Gaming нового образца, что логично.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху предусмотрена черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа находятся отсеки. В одном из них спрятан адаптер питания и кабель для его подключения к сети

Под ноутбуком находится ниша, где должны быть инструкции. Их не оказалось, зато в верхнюю крышку вставлен лист с забавными наклейками. Они специально предназначены для серии TUF Gaming.

В комплекте поставки идет адаптер на 20 В и 9 А, что обеспечивает мощность 180 Вт. Это неплохой показатель. При этом блок питания не выглядит огромным и тяжелым. Все же это игровой ноутбук и питание должно быть с запасом, ведь аккумулятор должен заряжаться даже во время игры. А у нас тут только процессор и видеоядро кушают в пике 90 Вт по паспорту.

реклама





Внешний вид и корпус

Нельзя сказать, что дизайн новинки сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением. С виду кажется, что поменялся только логотип на крышке. В остальном изменений не произошло, что касается корпуса.

Например, снизу используется такая же пластиковая крышка. Она также подразумевает легкий демонтаж для обслуживания и модернизации.

реклама

Верхняя крышка с экраном поднимается тяжело. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, даже учитывая вес устройства.

Со временем механизм может разработаться, и в основном эта модель предполагает настольное домашнее использование. Это объясняется размером, весом и аккумулятором, который здесь не очень емкий.

Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают петли. Их конструкция классическая. Ход ограничен, чтобы экран открывался на определенный градус (около 140°) и ноутбук не опирался на край крышки. Сзади заметны крупные отверстия для выхлопа горячего воздуха системы охлаждения. Сквозь них видны радиаторы.

Разъемов нет ни спереди, ни сзади, а только по бокам. В верхней рамке над экраном находится обычная HD камера. Шторки здесь нет.

реклама

На левой грани можно увидеть разъем питания, Ethernet, HDMI, два порта USB 3.1 Gen1, Thunderbolt 4 (USB Type-C) и комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.

На правой грани находим только порт USB 3.1 Gen1 и отверстие для замка кенсингтона.

реклама

Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

реклама

Модель крупная, поэтому здесь достаточно свободного места. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства производительная начинка.

Процессор и видеоускоритель далеко не самые мощные, но их все равно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в чипы сенсорах.

Применены фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow с измененной геометрией лопастей крыльчатки. Они усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность.

Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания имеют толщину всего 0.2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

реклама

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях игровых ноутбуков реализована система самоочистки.

В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с оригинальным вариантом.

Аккумулятор тут всего на 48 Вт*ч. С учетом начинки можно сравнить со встроенным ИБП. Есть модификации с более емкой АКБ на 90 Вт*ч, но это только вдвое увеличивает время автономной работы, и по факту получится, что работать в офисных задачах можно будет около 8 часов, а играть – около часа.

Возможности расширения хорошие. Для начала можно заменить модули оперативной памяти и в итоге добиться общей емкости в 64 Гбайт. Можно заменить существующий накопитель, а можно установить еще один. Возможно, будет какой-то комплект для установки 2.5” накопителя, благо место позволяет, особенно с маленьким аккумулятором.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, и поэтому используется хорошая полноразмерная клавиатура. Она немного утоплена в топкейс. Сразу в глаза бросается прозрачный пластик по периметру кнопок, а также четыре клавиши WASD, ведь ноутбук геймерский.

В этой панели вырез есть под каждую отдельную кнопку, а также тачпад и его кнопки. Последний достаточно крупный и удобный.

Он находится внизу по центру. Здесь есть отдельные кнопки, соответствующие кнопкам мыши. Они пластиковые и немного шершавые на ощупь для удобства использования.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа, и новинка не стала исключением. Однако здесь она более долговечная: производителем заявлен ресурс в 20 миллионов нажатий.

Есть поддержка технологии Overstroke, что уменьшает задержку срабатывания при нажатии. Это очень полезно именно для геймерской модели потому, что увеличивается скорость управления в динамичных сценах.

Ход клавиш составляет внушительные 1.4 мм. Поверхность клавиш ровная. Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB-подсветкой. Однако все не так просто и она подсвечивается вся каким-либо цветом или эффект срабатывает сразу на все светодиоды сразу. Лично мне удобнее выбрать один статичный цвет и так работать.

Экран

Дисплей с диагональю 17.3 дюйма обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для обычного игрока. Даже на таком, казалось бы, огромном экране зерно особо не заметно. А еще в таком разрешении требование к видеокарте заметно упрощается. Здесь используется матрица AU Optronics B173HAN04.9.

Это уже знакомая матрица, но я не могу сказать, что это какой-то особенный экран. 144 Гц тут больше для маркетинга, ведь видеокарта не такая мощная, чтобы обеспечить такое количество кадров в современной игре. Adaptive-Sync есть, но не думаю, что он будет везде работать.

Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается одинаковой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется сильными засветками или значительными паразитными оттенками. В целом результат неплохой.

Белый цвет смотрится естественным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 262 0.205 1411 50 115 0.073 1408 0 14 0.012 1403

Яркость регулируется в среднем диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится.

Изначально у экрана не все ладно с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать существенные паразитные оттенки.

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме того, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema. Функция Keystone уже второго поколения.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

PCMark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Metro Exodus Ultra, RTX, DLSS:

Metro Exodus High:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором емкостью 48 ватт*час. Это мало, но он не позиционируется как портативное решение для повседневного мобильного использования. Такое банально неудобно из-за габаритов и массы устройства. Аккумулятор тут больше заменяет ИБП.

Полная зарядка новинки ASUS занимает 1 час 50 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не выйдет. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает менее часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу – 3 часа 45 минут.

Понятно, что по современным меркам это не так много, и даже ультрабуки с батареей на 90 Вт*ч работают по 8-9 часов.

Нагрев ноутбука умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 37°C, но можно заметить, что нагрев неравномерный. Основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

При этом спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3900 об/мин в нагрузке. Уровень шума доходит до 41.2 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS TUF Gaming F17 (FX706H) – это обновленная модель 2021 года. Производитель правильно сделал, что не стал мудрить с новым дизайном и шасси, а использовал уже существующую базу, чтобы максимально быстро представить новую платформу. Ведь для этого, по сути, достаточно подготовить материнскую плату, поскольку сам процессор и видеоускоритель предоставляют партнеры. Рынок ценит и любит оперативность, ведь никто не хочет сегодня покупать вчерашнюю платформу за те же деньги. Поэтому инженеры сделали шасси с запасом по мощности и функциональности, чтобы можно было быстро внести изменения в конструктив.

Размеры матрицы классические, и здесь также можно использовать что-то актуальное на данный момент. На мой взгляд, тут предпочтение отдается стоимости. Модель геймерская, и производитель разумно полагает, что основная аудитория будет играть или заниматься какими-то офисными задачами. Для большинства случаев такой диагонали экрана достаточно. Это не профессиональный монитор с идеальной цветопередачей потому, что такие устройства сами по себе достаточно дорогие, а если вы хотите, то ничего не мешает его подключить отдельно.

Также следует помнить, что линейка TUF Gaming ориентирована на массового пользователя, а значит здесь будет максимально привлекательная цена. Это важная деталь для многих покупателей: многие на нее ориентируются и подбирают себе устройство, исходя из определенного бюджета. И все должно быть на уровне. А для тех, кто хочет более функциональное и производительное устройство, предусмотрена серия ASUS ROG Strix.

Лично мне все понравилось. Корпус крепкий, прочный и не очень маркий. Отпечатки на крышке легко отчищаются. Поцарапался? Не беда, есть наклейки в комплекте. Охлаждение хорошее. Температуры не очень высокие, шум умеренный, а если играть в гарнитуре, то вообще ничего не слышно. Экран возможно не самый лучший, что я видел в жизни, но это не графическая станция для дизайнеров, хотя все можно откалибровать и запаса яркости впритык. Клавиатура крупная приятная и очень удобная. Печатать мне понравилось даже больше, чем на некоторых более дорогих геймерских моделях. Производительности почти везде хватило, играть можно комфортно в Full HD без лучей, либо с лучами + DLSS, что понятно.

У производителя получилась достойная модель начально-среднего уровня, которая хорошо оснащена. Самое главное – все отлично реализовано и есть возможность модернизации.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: