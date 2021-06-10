Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели:

Core i7-10700К;

Core i7-9700K;

Core i5-10600К;

Core i5-9600K;

Core i3-10320;

Pentium G6400;



Ryzen 7 3700X;

Ryzen 5 3600X;

Ryzen 5 3500X;

Ryzen 3 3300Х;

Ryzen 3 3100;

Athlon 200GE.

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Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологии Hyper-Threading. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

Core i7-10700К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

Core i5-10600К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

Core i3-10320 - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;



Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.

Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 3080 10240 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200;

: ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №3 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 3080 10240 Мбайт - 1905/19000 МГц (NVIDIA);;

GeForce RTX 3080 10240 Мбайт - 1905/19000 МГц (NVIDIA);; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Core i7-10700К - 4000 МГц;

Core i7-9700K - 4000 МГц;

Core i5-10600К - 4000 МГц;

Core i5-9600K - 4000 МГц;

Core i3-10320 - 4000 МГц;

Pentium G6400 - 4000 МГц;



Ryzen 7 3700X - 4000 МГц;

Ryzen 5 3600X - 4000 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 4000 МГц;

Ryzen 3 3300Х - 4000 МГц;

Ryzen 3 3100 - 4000 МГц;

Athlon 200GE - 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64.

Windows 10 x64. Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 466.63 WHQL.

NVIDIA GeForce 466.63 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения процессоров игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Breathedge.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cyberpunk 2077.

Kingdom Come Deliverance.

The Medium.

Watch Dogs Legion.

Wolfenstein Youngblood.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Breathedge

Версия 1.0.

DirectX 11.

Качество текстур - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество теней - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество эффектов - эпическое.



Дальность видимости - эпическая.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

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Call of Duty: Black Ops Cold War

Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080 1% low и average FPS

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Cyberpunk 2077

Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

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Kingdom Come Deliverance

Версия 1.9.6.

DirectX 11.

Поле зрения - 75.



Сглаживание - SMAA 1TX.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество физизки - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество шейдеров - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Детализация объемных эффектов - ультра высокая.



Детализация растительности - ультра высокая.



Дальность видимости объектов - высокая.



Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.



Дальность отрисовки растений - средняя.



Размытие в движении - полная.

1920х1080 1% low и average FPS

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The Medium

Версия 1.2.

DirectX 12.

RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.



DLSS - выключен/качество/производительность.



Сглаживание - FXAA/выключено.



Качество теней - высокое.



Качество текстур - высокое.



SSAO - включено.



SSR - включено.



Качество SSS - высокое.



Раздельная прозрачность - высокая.



LPV - включено.



Качество эффектов - высокое.



Качество шейдеров - высокое.



Размытие в движении - высокое.



Блики линзы - высокие.

1920х1080 1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

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Wolfenstein Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

