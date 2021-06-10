Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021

Тест CPU AMD (Raven Ridge, Summit Ridge, Matisse) и Intel (Coffee Lake) в нескольких режимах работы, восьми играх и разрешении 1920 х 1080 в паре с GeForce RTX 3080.
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-31 000р на 14Tb Seagate в Ситилинке

700x600 62 KB

Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели:

  • Core i7-10700К;
  • Core i7-9700K;
  • Core i5-10600К;
  • Core i5-9600K;
  • Core i3-10320;
  • Pentium G6400;

  • Ryzen 7 3700X;
  • Ryzen 5 3600X;
  • Ryzen 5 3500X;
  • Ryzen 3 3300Х;
  • Ryzen 3 3100;
  • Athlon 200GE.

реклама

Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологии Hyper-Threading. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

  • Core i7-10700К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
  • Core i5-10600К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
  • Core i3-10320 - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

  • Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.

Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 3080 10240 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-30 000р на 14Tb Toshiba
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
-19 000р на 14Tb Seagate
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Breathedge

  • Версия 1.0.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество эффектов - эпическое.
    • Дальность видимости - эпическая.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама



Call of Duty: Black Ops Cold War

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Kingdom Come Deliverance

  • Версия 1.9.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 75.
    • Сглаживание - SMAA 1TX.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество физизки - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество шейдеров - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Дальность видимости объектов - высокая.
    • Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
    • Дальность отрисовки растений - средняя.
    • Размытие в движении - полная.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

The Medium

  • Версия 1.2.
  • DirectX 12.
    • RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
    • DLSS - выключен/качество/производительность.
    • Сглаживание - FXAA/выключено.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество текстур - высокое.
    • SSAO - включено.
    • SSR - включено.
    • Качество SSS - высокое.
    • Раздельная прозрачность - высокая.
    • LPV - включено.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Блики линзы - высокие.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
+
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 23
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
44
DNS готовит большую распродажу GeForce RTX 3070 Ti по низким ценам специально для геймеров РФ
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 все ближе - на Е3 покажут видео геймплея
9
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
41
Realme Narzo 30 представлен в России – достойный конкурент Redmi Note 10 5G со скидкой 35%
+
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021
+
Свежие тесты RTX 3070 Ti — низкий хешрейт при майнинге Ethereum и превосходство над RTX 3070 в играх
20
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
29
Цены на устройства для майнинга Bitcoin сильно упали
27
После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки
24
Станет ли AMD Radeon RX 580 спасением для геймеров в 2021 году — тест в современных играх от HU
57
Microsoft выпустила обновление Windows 10 19043.1052
7
12 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
+
Финальный тест RTX 3080Ti в добыче 11 криптовалют - карта майнит 200$/месяц и не достанется геймерам
+
Видеокарты GeForce RTX 3070 от ASUS, MSI, Palit и Gigabyte резко подешевели: скидки до 17 000 рублей
17
Обновление Google Camera принесло поддержку time lapse в режиме астрофотографии
+
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье, а релиз осенью
40
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от MSI, Palit и Gigabyte подешевели на 23 000 рублей на старте продаж
26
14 видеокарт GeForce RTX 3080 сильно подешевели – скидки 17 000-50 000 рублей
20
SK Hynix уничтожила 240 000 пластин с памятью на сумму 1.79 миллиарда долларов
15

Сейчас обсуждают

Renegade1979
21:14
Шо, реально? Тут обсуждают сруцгэ электронику? А с каких пор Моськовия производит электронику? Ты это, давай за Фекальный Занавес, и объявите принципиальное ембарго муриканским процессорам. Вы ж там э...
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Renegade1979
21:10
Украина уже 7 лет покупает по мировым ценам на хабе. А теперь пшло в чубурнет!
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
AngryBeer
21:06
Ты что ли народ? Ты конченый бомжара. Ты даже не платишь налоги. Хотя платишь с каждой купленной бутылки водки. Ты инертен, ты урод которому в пьяном угаре баба не даст. Твою мать суку трахнул бомж и ...
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
Renegade1979
21:05
У Беседки в Фолыче 76 все равно есть скины, только игра платная. Пришлось покупать, по скидке. Правда чую еще пару лет надо, может тогда будет квестов хотя б 10% от Фолыча 3. Еще есть боевой рояль, та...
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
AngryBeer
21:05
Ты тупой, конченый бомжара.
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
AngryBeer
21:04
Говорят когда режут хохлов они визжат как свиньи. Это правда дерьмо хохлядское?
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
Анатолий Молдаванов
21:03
Ростом спроса? Спрос рождает предложение. Раз спрос огромный, значит и нет причин снижать цены на предложения.
Аналитики CFRA уверены, что полупроводниковый кризис обернётся стабильным 10-летним ростом спроса
Адри Купри
21:03
Скидки это лишь тогда могут называться скидками, когда цена падает ниже рекомендованной производителем.
14 видеокарт GeForce RTX 3080 сильно подешевели – скидки 17 000-50 000 рублей
AngryBeer
21:03
Ты больной дебил. Твоя мамка заразила тебя сифилисом и не лечила. Вот у тебя в голове гной. Так ты еще и пьешь. Ты тупой дебил.
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
VRoman
20:56
Так она уже двадцать лет есть. Просят пополнить.
В сеть попал самый крупный список паролей в количестве 8,4 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем