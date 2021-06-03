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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X

Новинка MSI способна потягаться с флагманом GeForce RTX 3090 – для этого у нее есть все необходимое.
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Оглавление

Вступление

Появление старших графических ускорителей семейства «Titanium» было вопросом времени, и корпорация NVIDIA сделала свой очередной ход. Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti логически продолжает GeForce RTX 3080, предлагая производительность топовой модели с более агрессивными тактовыми частотами и расширенными лимитами. Такое решение позволяет новинке не только быть на равных, но и превосходить в некоторых тестах флагман GeForce RTX 3090.

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Небольшую историю модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X мы поведали в нашем прошлом материале, поэтому неудивительно, что компания MSI нацелена на покорение верхних рубежей. Представляем вашему вниманию видеокарту MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X: изящество, красота, премиум-класс. Задатки лидера, способности командира.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X; код производителя: GeForce RTX 3080 TI SUPRIM X 12G.

Модель GeForce RTX 3080 Ti Suprim X GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition GeForce RTX 3080 Founders Edition
Производитель MSI NVIDIA NVIDIA
Графический процессор GA102-225 GA102-225 GA102-200
Частота ядра, МГц 1365 1365 1440
Частота ядра (Turbo), МГц 1830 1665 1710
Заводской разгон ядра, МГц 165
Частота памяти, МГц 19 000 19 000 19 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6X
Объем памяти, Гбайт 12 10 10
Шина памяти, бит 384 320 320
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 + 8 + 8 12 12
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 92 2 х 85 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 4 15 + 3 15 + 3
Power Limit (штат/макс), Ватт 400 / 440 350 / 370 320 / 370
Формат СО, слоты 3 2 2
Размеры видеокарты, мм 336 х 140 285 х 112 285 х 112

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Упаковка и комплектация

Упаковка видеокарты MSI выполнена в изящной белой полиграфии с изображением графического ускорителя и наименованием новой линейки Suprim X.

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Новинка наделена передовыми технологиями компании MSI, среди которых можно выделить систему охлаждения TRI Frozr класса «2S» с вентиляторами нового типа Torx Fan 4.0 и тепловыми трубками квадратной формы, оптимизированную структуру радиатора, переработанную печатную плату и многое другое.

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Дизайн коробки выполнен в форме сундука с сокровищами, что по нынешним меркам недалеко от правды. Открывается она как ларец.

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В большом черном конверте MSI скрыты рекламные брошюры и руководства пользователя, благодарственное письмо и забавный комикс с драконом. Куда интереснее выглядят следующие компоненты.

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Комплектация топовой видеокарты включает отличный коврик для игровой мыши с качественным принтом MSI Gaming Suprim. Размеры коврика составляют 480 х 340 х 3 мм, у него прорезиненное основание и приятное исполнение.

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Финальным штрихом выступает металлическая подпорка для графического ускорителя, который даже по современным меркам очень немаленький. Для наглядности в фотосессии поучаствовали личные предметы.

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Внешний вид и дизайн

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12G продолжает славную серию MSI Suprim X компании MSI, которая построена на основе линейки Gaming X Trio и является текущим флагманом. Производитель постарался максимально наделить новинку передовыми технологиями и отметиться наилучшими достижениями.

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Модель MSI выделяется длиной корпуса 336 мм и сдержанным синевато-серебряным дизайном с тремя вентиляторами Torx 4.0 с диаметром крыльчатки 90 мм. Настоящий монстр среди топовых решений прошлых и текущих поколений.

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На обратной стороне предусмотрен металлический «бэкплейт» с символикой бренда и эмблемой MSI. Его возможности также задействованы в системе охлаждения.

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За дополнительное питание отвечают три коннектора 8 Pin, что увеличивает теоретический лимит мощности с интерфейсом PCI Express до 525 Вт. В компании MSI прекрасно понимают, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Suprim X должна обеспечивать максимальное быстродействие и не быть ограниченной в Power Limit.

Новинка предназначена для энтузиастов, об этом говорит и уровень TDP 400 Вт с повышением до 440 Вт. Это выше многих оверклокерских моделей. Для достижения большего предела потребуются небольшие правки микропрограммного обеспечения.

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Неподалеку от разъемов питания располагается двойной переключатель BIOS с геймерским и тихим режимами, которые энтузиасты могут задействовать и по своему назначению.

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Логотип компании MSI выполнен в непривычном рельефном и «хрустальном» исполнении.

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Основная планка интерфейсов с тремя DP и одним HDMI теряется на фоне видеокарты, и немудрено! MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X при длине 336 мм в ширину будет ровно 140 мм и перекрывает три слота расширения. Фирменная подпорка будет кстати.

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В дизайнерском плане видеокарта MSI отличается интересной проработкой многих деталей и визуальным стилем. Благодаря многочисленным боковым зонам с подсветкой MSI Mystic Light новинка преображается в темное время суток.

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Контуры системы охлаждения и вентиляторы получили светодиодные линии, подчеркивающие очертания кулера.

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Подсветка MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X с противоположной стороны со свечением хрустального логотипа бренда.

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Система охлаждения

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X оснащена новой системой охлаждения TRI Frozr 2S с увеличенным радиатором и переработанной конструкцией. Такое решение нам уже встречалось у моделей Gaming X Trio. Подобраться к новинке не так-то просто.

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Пятнадцать основных винтов фиксируют металлический «бэкплейт» по периметру видеокарты, обнажая опорную пластину с термопрокладками. Последние задействованы в самых «жарких» участках печатной платы: это микросхемы памяти GDDR6X и мосфеты VRM.

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Основной теплорассеиватель накрывает все ключевые компоненты видеокарты. Разработчики позаботились о том, чтобы конструкция СО была максимально эффективна.

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В качестве центрального охладителя выступает толстый двухсекционный радиатор, пронизанный двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм и пятью – шестимиллиметровыми.

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Широкое массивное основание отводит тепло от микросхем видеопамяти, мосфетов системы питания и дросселей, а отдельная тепловая трубка равномерно перераспределяет нагрев.

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Технология с теплораспределительной пластиной доведена до абсолюта: в центре располагается медное никелированное основание с потрясающей обработкой и зеркальным эффектом. Можно смело ставить «10 из 10».

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Микросхемы видеопамяти стандарта GDDR6X на видеокартах NVIDIA серии RTX 30 оказались очень горячими и требовательными к охлаждению. При разработке GeForce RTX 3080 Ti Suprim X им уделили дополнительное внимание: помимо единого основания с графическим процессором и отдельной тепловой трубки они получили дополнительное оребрение в области радиатора, что максимально сказалось на эффективности отвода тепла.

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За активное охлаждение отвечают вентиляторы Torx четвертого поколения со спаренными лопастями, скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3200 об/мин.

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Основной кожух системы охлаждения с элементами подсветки Mystic Light.

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В качестве дополнительной защиты от прогибания текстолита MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X выступает ребро жесткости.

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Печатная плата

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Suprim X построена на оригинальной печатной плате черного цвета собственной разработки с индексом V389 ver2.1, которую мы видели на младшей модели Suprim X. Из ключевых изменений: добавились две недостающие микросхемы видеопамяти.

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Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA102-225-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 10-й неделе 2021 гoда и включает 10240 шейдеров, 112 блокoв растеризации и 320 текстурных блoков.

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В сравнении с референсной версией подсистема питания усилена по максимуму и насчитывает 20 фаз: 16 фаз отведены на графический процессор, 4 – на видеопамять. Используются силовые каскады On Semiconductor NCP302150 с номинальным током 50 А.

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Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран десятью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19 000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K (up to 5000 МГц);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850 Ватт;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X

Видеокарта MSI оснащена переключателем BIOS, и по умолчанию активирован профиль «Gaming». В данном режиме новинка может похвастать заводским разгоном +165 МГц. Такой выдающийся показатель говорит о том, что производитель уверен в своем продукте.

Фирменная технология остановки вентиляторов работает без огрехов. Получаем следующие значения:

  • 43°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 45°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

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Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X. Показатель уровня TDP равен 400 Вт с возможностью повышения до 440 Вт – это впечатляет.

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Видеокарта MSI с первой минуты бустит до 2 ГГц, средняя частота GPU при длительной нагрузке составляет 1920 МГц. Температура графического процессора замирает на отметке 69°C, Hot Spot – 75°C. Отличная дельта температур демонстрирует преимущество качественной полировки основания радиатора.

Система охлаждения TRI Frozr 2S в целом отлично справляется с поставленной задачей, удерживая и другие температуры под контролем. Скорость вращения крыльчаток не превышает отметки 1800 об/мин при 39.4 дБА, уровень шума комфортный. Области VRM #1 и VRM #2 прогреваются до 73°C и 71°C. Что касается нагрева микросхем памяти, то он не превышает 80°C.

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При максимальных оборотах вентиляторов СО температуры значительно падают, демонстрируя большой запас эффективности у системы охлаждения. Нагрев GPU снижается на 10°C – до 59°C, другие характеристики следуют той же тенденции.

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Благодаря даунвольтингу можно сделать видеокарте GeForce RTX 3080 Ti Suprim X более лояльную нагрузку на систему охлаждения, снизив рабочее напряжение с 1.031 В до 850 мВ. Такими простыми действиями потребление новинки падает аж на 70 Вт, и кулеру теперь не нужно рассеивать «лишние ватты».

В автоматическом режиме температуры уменьшаются на 2-4°C, но вентиляторы становятся заметно тише.

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Если вернуть прежние 55% скорости вращения или 1800 об/мин, то нагрев снижается на 6-9°C!

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Тихий режим MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты MSI не изменяются, активируется лишь более лояльный профиль настроек кривой вентиляторов.

Версия BIOS отличается: с «40.15» на «40.13».

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Подробные характеристики Silent BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X. Показатель уровня TDP – прежние 400-440 Вт.

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Видеокарта с тепловым пакетом и потреблением 400 Вт является очень горячей и не каждая система охлаждения справится с таким «стрессом». Не каждая, но MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X это по плечу.

Обороты крыльчаток составляют всего 1450 об/мин, уровень шума низкий, а температуры поднимаются лишь на 5-6°C при том же бусте частот.

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Разгон MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X

После череды попыток удается стабилизировать работу модели MSI на частоте ядра 2000 МГц при средней нагрузке с пиковым бустом 2075-2130 МГц и памяти при 1350 МГц (21600 МГц). Система охлаждения работает в автоматическом режиме, температуры выросли на 1-2°C.

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Производительность MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X с заводским разгоном превышает эталонную модель на 3-4%. Дополнительные 4-5% достигаются после оверлокинга в домашних условиях, как следствие, она превосходит GeForce RTX 3090.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark, перечень пакетов

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест стойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3080 Ti, то она уже рассматривалась на примере версии референсного дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки NVIDIA. И вряд ли различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X не оставляет никакого шанса младшим моделям и не только вплотную подбирается к флагману GeForce RTX 3090, но и нередко обходит его благодаря агрессивному бусту и расширенному лимиту потребления.

Основные преимущества рассмотренной модели – это переработанная печатная плата с усиленной подсистемой питания и фирменный топовый кулер TRI Frozr 2S, который легко справляется с мощностью графического процессора и держит в рамках нагрев микросхем памяти GDDR6X. По этому показателю он обходит всех соперников на рынке. Такой подход производителя выводит видеокарту MSI в лидеры; вполне вероятно, что она станет любимицей энтузиастов оверклокинга.

Подводя итоги, MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X – одна из самых интересных новинок, которая обеспечивает наивысшие результаты, не считаясь ни с чем.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Узел сети Ethereum впервые отправят на МКС
Dr.Power
17:00
Где то это уже было по моему :-)
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
Тилька Шмидт
17:00
400вт в пике жрет новая поделка Хуаниты)))))) Где прогресс? Че они жрут как крокодилы))))
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
SerGee
16:58
менталитет формируется не на пустом месте, у тебя не было такого - было было и вдруг раз - нет ! ? Торренты и доступность могут (о ужас, не поверишь!) ВНЕЗАПНО закончиться . Потребности в коллекциях у...
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
daimos
16:57
https://www.rbc.ru/crypto/news/60b72b8c9a7947837cf0a602
Узел сети Ethereum впервые отправят на МКС
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