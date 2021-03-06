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Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC

Несмотря на дефицит графических ускорителей, жизнь продолжается. Мы изучим достойный бюджетный вариант GeForce RTX 3060 Ti.
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Оглавление

Вступление

Пока с полок магазинов сметают все поступающие в продажу видеокарты практически по любым ценам, может показаться, что обзоры конкретных моделей никому не нужны. Какой смысл разбираться в нюансах потребительских характеристик конкретных вариантов, если купят все равно всё. Но мы верим, что в обозримой перспективе ситуация изменится, и в условиях конкуренции многих однотипных продуктов (потенциальным) покупателям пригодятся наши обзоры.

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Сегодня будем тестировать Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual.

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Это один из младших вариантов GeForce RTX 3060 Ti в линейке Palit, соответственно при обычных условиях он должен был быть и одним из самых доступных на рынке. Впрочем, нынче нередко и бюджетные модели демонстрируют достойные потребительские характеристики.

Упаковка и комплект поставки

От официального фото переходим к реальной коробке с видеокартой. Она оформлена в общем для поколения GeForce RTX Ampere производства Palit стиле.

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Дизайн в меру яркий, но броским или вычурным его не назовешь.

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С обратной стороны приводятся основные характеристики GeForce RTX 3060 Ti Dual OC.

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Внутри глянцевой «суперобложки» уже привычная для Palit коробка из черного картона.

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И в ней сама видеокарта дополнительно со всех сторон защищена слоем вспененного полиэтилена.

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Из комплекта поставки – лишь тонкая книжечка краткого руководства пользователя.

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Видеокарта покоится в специально отформованном мягком отсеке, дополнительно защищенная антистатическим пакетом. При этом можно не горевать об отсутствии в комплекте каких-либо заглушек на разъемах и портах вывода.

Дизайн и конструкция видеокарты

Как мы знаем из обзора очень похожей Palit GeForce RTX 3060 Dual, на кожухе системы охлаждения тут должна присутствовать еще и клейкая пленка. Но ко мне GeForce RTX 3060 Ti Dual OC попала не к первому, и пленки уже не было.

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В остальном перед нами та же видеокарта: пластиковый кожух системы охлаждения выглядит простовато по нынешним временам. Зато задняя сторона дизайном радует больше. Сотовые прорези в задней части открывают доступ к продуваемой насквозь половине радиатора – все, как в старших моделях.

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Размеры видеокарты можно назвать наиболее типичными на сегодняшний день: около 24 см в длину, почти стандартная для полноразмерной платы расширения высота, а по толщине она занимает ровно два слота.

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Особых изысков вроде двойной версии BIOS тут нет. А вот наклейки, препятствующие разбору видеокарты без потери гарантии, стандартно для Palit присутствуют.

Мы совсем недавно разбирали полностью аналогичную Palit GeForce RTX 3060 Dual, кому интересно, без труда найдут все необходимые фотографии по ссылке. Только здесь, понятно, распаяны все микросхемы памяти, а каждая из них – вдвое меньшего объема.

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Внешне ускорители и вовсе идентичные. Мне осталось лишь упомянуть, что портов вывода тут стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI.

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И все так же неудобно расположенный разъем питания. Он тут единственный, но хотя бы привычный, восьмиконтактный.

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Глупо требовать от бюджетного варианта GeForce RTX 3060 Ti того, чего нет даже в более дорогих видеокартах, но в очередной раз посетую на то, что производители не выводят при помощи удлинителя разъем питания на короткий торец платы – так собранная система выглядела бы эстетичнее.

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Раз про внешность и конструкцию Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC все, можно переходить к тестам.

Тестирование

Испытание Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC проводилось на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Apex Wi-Fi;
  • Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (OC 5.0/5.4 ГГц);
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600, 16 Гбайт (8 x 2);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II-280;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1000W, 1000 Ватт.

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Видеокарта оснащена подсветкой, причем, в отличие от Palit GeForce RTX 3060 Dual, у GeForce RTX 3060 Ti Dual OC светится не только надпись GeForce RTX, но и полоска на торце с обратной стороны платы. По умолчанию это фирменный для NVIDIA зеленый, но на деле подсветка RGB, и ее можно настроить при помощи утилиты Palit Thunder Master – я не раз уже о ней рассказывал.

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Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее.

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В простое видеокарта умеет отключать вентиляторы, при этом, понятно, ее система охлаждения становится совершенно бесшумной. А температура GPU все равно в большинстве случаев держится ниже отметки в 40 градусов.

Смотрим, что происходит под тяжелой нагрузкой, для этого запускаем MSI Kombustor. Сначала в штатном режиме:

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Привычные по нынешним временам 70 градусов на GPU, при этом вентиляторы крутятся на примерно 1900 об/мин, обеспечивая уровень шума в 38 дБ с расстояния в один метр. Видеокарту не назовешь идеально тихой, но показатели неплохие. К примеру, тот же Palit GeForce RTX 3060 Dual в моем тесте шумел сильнее.

По-видимому, я был прав, предполагая возможность уменьшить обороты вентиляторов без вреда для теплового режима устройства. Ну а раз запас по эффективности системы охлаждения есть еще, попробуем видеокарту разогнать:

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Больше 2000 МГц реальной частоты в Kombustor – это отличный результат! Неплохо показывает себя и видеопамять, которая просто уперлась в предел регулировки AfterBurner. При этом максимальная температура GPU увеличилась всего на один градус, а обороты вентиляторов – примерно на 150 в минуту. Это вызывает увеличение уровня шума системы до 41 дБ, что также можно назвать приемлемым значением.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3060 Ti, то она уже рассматривалась на примере версии эталонного дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки поколения Ampere.

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В общем и целом результаты достойные.

Заключение

Сложно много написать про не самый навороченный продукт. Особенно, когда совсем недавно рассматривал почти такой же. Однако уверен, подавляющее большинство наших читателей сейчас были бы рады получить Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC по цене, близкой к рекомендованной. Но мы имеем то, что имеем – выбирать из обилия видеокарт в магазинах не приходится, а цены еще не известно, в течение какого времени будут вызывать неприятное удивление.

Но если у вас будет выбор, брать или нет именно Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC, то вы теперь знаете, что это вполне достойный бюджетный вариант GeForce RTX 3060 Ti, без каких-либо провалов, да еще и с неплохим разгоном.

Евгений Яковлев

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Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC.

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