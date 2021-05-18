Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ.
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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Control
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
Deliver Us The Moon
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- Версия 1.4.2.
- DirectX 12.
- Сглаживание - TAA-высокое.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Разрешение теней - эпическое.
- Трассировка лучей - выключена.
F1 2019
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- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
Mount & Blade II: Bannerlord
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- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистовть изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
SnowRunner
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- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
Strange Brigade
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- Версия 1.47.22.14.
- Vulkan.
- Масштаб прорисовки - 100%.
- Асинхронные вычисления - включены.
- Детализация текстур - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Детализация отражений - ультра высокая.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Размытие в движении - включено.
- Преграждение окружающего света - включено.
- Тесселяция - включена.
- Поля локального затенения - включены.
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
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- Версия 4792145.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Дистанция прорисовки - очень высокая.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество почвы - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Эффект дерна - включен.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина поля прицелов - включена.
- Качественная глубина поля - включена.
- Свечение - включено.
- Объемные лучи - усовершенствованные.
- Рассеивание под поверхностью - включено.
- Блики линз - включены.
- Качество дальних теней - ультра высокое.
Wolfenstein: Youngblood
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ. После разгона ее догнала конкурирующая связка Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060 была быстрее связки Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ в играх Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060 была в паритете со связкой Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ в играх Control, Deliver Us The Moon и F1 2019.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060 была медленнее связки Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ в играх Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.
Система Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060 опередила связку Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ в двух играх, показала с ней равные результаты в трех проектах и была медленнее в трех играх.
Связки Core i3-9350КF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ обеспечили комфортную производительность в большинстве игр.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
По соотношению цена/производительность лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ.
Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в противостоянии систем Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ победителем стала конфигурация AMD. Она незначительно опережала соперника в "чистой" производительности и была выгоднее для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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