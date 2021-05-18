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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)

Мы изучим классическую рабочую машинку с базовой функциональностью и хорошим экраном (100% sRGB).
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Оглавление

Вступление

Мы часто рассматриваем производительные геймерские модели, которые востребованы далеко не всеми. Люди же в основном используют технику для работы. Приходишь в офис и садишься за свое рабочее место, а если работа разъездная, то тебе вручают какой-нибудь ноутбук. От того, насколько он шустрый и неприхотливый, часто зависит настроение пользователя.

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Лично я уже понял, что без хорошего объема оперативной памяти и твердотельного накопителя тяжело бывает даже загрузить операционную систему. С одной стороны, это очень удобно: нажал кнопку включения, заварил кофе, съел пару бутербродов, посмотрел в окно, вздремнул минут 15, сходил в туалет и вот-вот уже обед, а система еще не загрузилась. Такого не бывает? Сплошь и рядом. Нужен только медленный диск и желание Windows обновиться. А после обновления работать уже невозможно, поскольку 4 Гб памяти становится мало. Начальству же порой бывает трудно объяснить, что купленный им где-то по распродаже ноутбук с биркой «4ядра/4гига/500ГБ» не для работы, а для наказания. В общем, остается только вынуть этот тормозной диск и переставить его… Стоп! А куда его сейчас можно поставить? Таких ноутбуков уже, наверное, даже не делают.

Оказывается, есть решение компании ASUS. Без отрыва от производства вынимаем старый диск из старого ноутбука, вставляем его в новенький ASUS ExpertBook P2451F и получаем удовольствие.

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Насколько для этих целей подходит данная модель и как она покажет себя в эксплуатации, мы постараемся разобраться в данном материале. Заодно посмотрим, что нового и интересного предлагается в таких бизнес-моделях для повседневной эксплуатации.

Технические характеристики

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Модель ASUS ExpertBook P2451FA
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i5-10210U;
Intel Core i7-10510U
Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц (максимум 2 х 16 Гб SODIMM DDR4-2666)
Накопители Жесткий диск: 500ГБ/750ГБ/1ТБ/2ТБ 5400 об/мин SATA HDD;
SSD: 256ГБ/512ГБ/1ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 14.0 дюйма LED-подсветка FHD (1920x1080) 60 Hz матовая поверхность с 45% NTSC, с широким 178° углом обзора, по технологии IPS
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 48 Вт*ч
Размеры 325,3 x 232,9 x 19,9 мм
Масса 3,42 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики модели вводят в замешательство. Начинаешь думать: а точно ли это версия 2021 года, а не 2001? Позднее будет понятна идея подобного устройства, а пока мы видим лишь сухие цифры, которые не впечатляют.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находится логотип производителя и надпись In search of incredible (в поисках невероятного).

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

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Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находятся часть комплекта поставки, а под ней еще находятся различные инструкции и диск.

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Также есть блок питания 19В, 3,42 А. Он не с привычным уже USB Type-C, а еще с круглым разъемом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится около 2,5 часов.

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В маленькой коробке есть комплект для установки 2,5” жесткого диска или SSD накопителя SATA 3.

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Внешний вид и корпус

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Какого-то выдающегося дизайна тут нет. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук похож на кирпич. Упор сделан на надежность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка и вся панель, где клавиатура, изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет темно-серо-синий, но под разными углами и разном освещении он меняется. Поверхность верхней крышки матовая, но очень маркая. Отпечатки остаются здесь навсегда (может есть какое-то моющее средство, которое с ними справится, но у меня не получилось).

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Вес по современным меркам внушительный, но как я понял это было сделано специально с целью сделать корпус и шасси прочными и крепкими. По толщине это тоже далеко не ультра-бук. Толщина устройства и простой дизайн намекают на то, что устройство бюджетное, хотя качество материалов и изготовления очень хорошие. Однако, есть объективные причины почему все так сложилось. Нижняя панель и рамка экрана изготовлены из обычного ABS-пластика.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно. Сверху находится HD камера с микрофонами и специальной сдвижной шторкой.

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Крышка открывается на 180° и это очень удобно, но тачскрина тут нет. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится логотип ASUS, который выделен серебристым зеркальным покрытием.

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На левой грани можно увидеть разъем для подключения адаптера питания, RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, USB 3.2 Gen1, индикатор активности диска и индикатор заряда. Отсюда сразу возникает вопрос. Почему нельзя было в комплект положить адаптер питания с USB Type-C и зачем тогда еще один дополнительный разъем?

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На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, один порт USB 2.0, один USB 3.2 Gen1, видеовыход D-Sub и отверстие для замка кенсингтона.

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Тыльная сторона изготовлена из пластика ABS. На ней есть четыре резиновые ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель среднего размера, ориентирована на установку жесткого диска, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает печатная плата и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и это модель не высшего ценового уровня.

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Процессоры здесь устанавливаются экономичные и поэтому система охлаждения не сильно развита. Дискретного видеочипа нет вовсе, но место на плате под него и под отдельную видеопамять предусмотрено. Разумеется, тут не поставить что-то мощное, а какой-нибудь чип типа nVidia MX.

Система охлаждения здесь тоже не особо мощная, а соответственно процессору и уровню его тепловыделения, поэтому только одна трубка и один радиатор с вентилятором турбинного типа. Ветродуи здесь самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

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Модули памяти и накопитель закрыты тонкой металлической крышкой, похожей на экран. Есть ли смысл здесь что-то экранировать? Здесь инженерам ASUS виднее.

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Беспроводной модуль не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъем. Совсем странно здесь смотрится батарейка BIOS. Не помню, чтобы на ноутбуках их так устанавливали. Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовешь. Это стандартное решение для недорогой модели.

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Аккумулятор здесь всего на 48 Вт*ч. Обычно всю нижнюю часть занимает устройство на 90 Вт*ч, а здесь половина срезана под жесткий диск 2,5”. Поэтому нет ничего удивительного в такой небольшой емкости. С другой стороны потребителей тут тоже не много и поэтому даже этого должно хватать на рабочий день. Возможности апгрейда есть. Можно заменить память, SSD m.2 накопитель и установить диск. Также ничего не мешает заменить радиомодуль или батарейку.

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Клавиатура и тачпад

Ноутбук не маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Технологии NumberPAD тоже нет. Здесь находится ровная гладкая панель, топкейс, которая по изготовлена из алюминиевого сплава. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный. Он находится внизу по центру, а рядом с ним маленький квадратик сенсора отпечатков пальцев.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,5 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура неплохая, но подсветки здесь нет, хотя существуют модификации, где она предусмотрена. В том случае используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости.

Экран

Дисплей с диагональю 14,0 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица Innolux N14HCE-EN2.

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Экраны 14” с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) поддерживают охват цветового пространства sRGB и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 76%.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 334 0.231 1430
50 126 0.088 1421
0 19 0.015 1413

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице. Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть все очень даже неплохо с калибровкой.

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В целом это Модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS.

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Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

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Еще есть режимы функционирования аккумулятора. Здесь можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем режиме для аккумулятора.

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Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определенные задачи.

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Есть настройки приоритезации трафика для определенных целей. Больше всего повеселил режим «Игры». Ну какие могут быть игры на этом ноутбуке? Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет потому, что тут без слез не взглянешь. Ноутбук совсем не игровой.

CPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R15:

450x272 35 KB. Big one: 1227x741 198 KB

Cinebench R20:

450x314 33 KB. Big one: 1141x795 176 KB

Cinebench R23:

450x353 32 KB. Big one: 1009x792 140 KB

PCMark:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 48 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используются экономичные модели процессоров.

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Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 35 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 12 часов. Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office демонстрирует уверенную работу в 11 часов и 28 минут.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37С, но можно заметить, что нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

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При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

На мой взгляд, эта модель удачна именно для апгрейда и перехода со старого устройства с жестким диском, чтобы всю информацию постепенно перенести на новый накопитель без отрыва от работы. В остальном новинка звезд с неба не хватает. Разве что экран действительно очень хороший, но мне попалась модель с FHD IPS матрицей, и я не могу сказать, что будет на бюджетных модификациях. Тут же штатно практически копия цветового охвата sRGB. Для бюджетной модели такой экран – настоящий подарок.

В целом же на тестировании оказалась какая-то странная версия. Это почти топ, но нет подсветки клавиатуры, что немного огорчает потому, что я к ней давно привык даже на стационарных компьютерах. И в условиях слабого освещения будет не очень комфортно. Может показаться, что не очень удобно работать за таким устройством, но для офисных задач ноутбук подходит отлично и работает шустро. Понятно, что во многом это объясняется наличием SSD М.2 накопителя и комфортного объема памяти… Хотя я бы сразу докупил вторую планку на 8 Гб или сразу взял 16 Гб версию, смотря что было бы дешевле.

В плане производительности это чисто офисный вариант. Причем носить его и использовать на разъездной работе не очень удобно. Против этого выступают масса и габариты. Что касается времени автономной работы, то пока аккумулятор новый, можно не волноваться. Процессор 15 Вт, со встроенной графикой позволяют работать долго, хотя сам аккумулятор не очень емкий. С этой стороны все терпимо и пользоваться можно.

Больше всего вопросов оставил корпус. Эта модель на каждый день использования, а не для выставки. Причем к прочности, надежности и эргономике у меня замечаний нет. Все отлично. Даже экран раскрывается на 180°, что иногда бывает очень удобно. Другое дело – покрытие. Оно не глянцевое, но маркое. Может, сразу пленку клеить надо? Тут каждый сам решает, но делать что-то надо.

В остальном это классическая рабочая машинка с базовой функциональностью. А для тех, у кого еще остались ЭЛТ-мониторы, предусмотрен даже разъем D-Sub. Для остальных – расширенная поддержка и трехлетняя гарантия.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ExpertBook P2451F (2021).

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90 градусов? Ну ты и дура)))) сразу видно чел в майнинге 0. Они стоят в работе на 45-52 градуса под кандёром. Когда в игре она 62 греется в корпусе. Точнее пекарня его можно назвать у сраных геймеров.
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Vladimir1981
12:03
О, ротврот, здарова! Давненько тебя тут не видать было!
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Кеша
12:03
Crysis 2007 тоже не плохо.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
Vladimir1981
12:01
Я не пьющий. И мой батя и его батя тоже.
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Александр Дедок
12:00
я покупать не собираюсь - не азартный человек по натуре. Думаю, до 8 не снизится точно - киты не дадут. один из способов того же пампа кстати это когда группа игроков кооперируясь друг с другом начин...
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
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