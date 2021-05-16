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Breathedge: тестирование актуальных видеокарт

Тест 19 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 3080, Radeon RX 570 – Radeon RX 5700 ХТ).
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Breathedge, основанной на движке Unreal Engine 4.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 7 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 Гбайт или AMD Radeon R9 270 2 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 7 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество эффектов - эпическое.
    • Дальность видимости - эпическая.
    • Размытие в движении - включено.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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