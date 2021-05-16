Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Breathedge, основанной на движке Unreal Engine 4.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 7 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 Гбайт или AMD Radeon R9 270 2 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 7 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 8 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0.
- DirectX 11.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество теней - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество эффектов - эпическое.
- Дальность видимости - эпическая.
- Размытие в движении - включено.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять Оперативная память Мбайт
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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