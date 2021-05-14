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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт

На нашем портале Overclockers.ru начинается совместный с брендом XPG конкурс, где призами будут как раз такие универсальные комплекты.
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Оглавление

Вступление

Понятно, что стандарт DDR5 уже стоит на пороге, но не заходит. Это связано с тем, что компании Intel и AMD только готовят переход на новый тип памяти, чтобы продолжить состязаться дальше. Под закат эпохи DDR4 в Intel даже решили сделать копию контроллера памяти Ryzen, чтобы обеспечить синхронный режим и половинный коэффициент. На этом сходство и заканчивается, и если на свеженьких AMD Ryzen 5000 давно можно работать в «синхроне» с DDR4-4000, то Intel только обкатывает свою платформу.

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Тем временем производители памяти уже нарастили частоты планок до DDR4-5000 и, видимо, не планируют на этом останавливаться. Но тут начинается увеличение напряжения на модулях, которое многих пугает, да и сама производительность не блещет ни на одной платформе, учитывая половинный делитель. Тем не менее, второй психологический барьер после DDR4-4000 покорен, стихли и разговоры на эту тему, поскольку самыми востребованными планками (и, как следствие, режимом работы) остаются модули DDR4-3600.

Этот режим давно стал своеобразным трендом, и многие пользователи изначально останавливаются на нем, чтобы избавиться от хлопот и не переплачивать лишнего за топовые супербыстрые комплекты. Ведь не секрет, что чем больше частота и ниже тайминги, тем выше стоимость планок. Иногда комплект 2 х 8 Гбайт стоит даже дороже, чем 2 х 16 Гбайт. Это как купить суперкар и ездить на нем по городу с кучей светофоров и ограничением скорости 40 км/ч. Впрочем, такие люди находятся и охотно расстаются с сумасшедшей суммой денег ради двух планок оперативной памяти.

На самом деле можно перепрыгнуть барьер DDR4-5000 даже с недорогими модулями компании ADATA.

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Понятно, что крупные компании представляют сразу несколько линеек продукции, в которых есть несколько вариантов с разными частотой, таймингами и объемом. Сделано это для того, чтобы пользователь сам подобрал себе то, что больше подходит. Исходя из характеристик разных модулей, может отличаться цена. Однако на рынке есть несколько брендов, которые предлагают отличные решения по привлекательной цене без всякой наценки за имя. Одной из таких компаний является ADATA. Я уже давно использую для тестов память этой фирмы, а точнее – модель XPG Spectrix D80, и в целом у меня только положительные впечатления от работы с ней. За спиной уже куча материнских плат, платформ и сложных моментов, и ни разу она не спасовала. Через мои руки прошли и другие комплекты, например XPG Spectrix D50, и он тоже продемонстрировал отличные результаты.

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Сегодня мы рассмотрим один комплект, который был любезно предоставлен на тестирование производителем. Это еще один кит XPG Spectrix D50 (модель AX4U360038G18A-DW50), включающий два модуля по 8 Гбайт с профилем XMP DDR4-3600 c 18-20-20 при напряжении 1.35 В. На первый взгляд он отличается от прошлого набора лишь белыми радиаторами на планках. DDR4-3600 – это не самый выдающийся режим, но мы будем покорять 5000 МГц на новой платформе Intel. Вдобавок сам производитель сообщает о том, что в этой линейке есть модули, которые способны работать на частоте 4800 МГц. Похоже на фантастику, остается только верить на слово, просматривая это видео.

Совсем скоро на нашем ресурсе начнется совместный с компанией ADATA конкурс, в котором призами станут такие комплекты памяти – целых пять штук. Так что не упустите свой шанс и следите за анонсами.

Упаковка и комплектация

Начнем с того, что XPG – это дочернее подразделение и суббренд компании ADATA. Название самой фирмы производителя практически нигде не упоминается. Подобная картина наблюдается с HyperX (Kingston) и Viper (Patriot).

Это нормальная практика, когда создается отдельное подразделение, которое занимается выпуском различных продуктов и аксессуаров для геймеров. Игровая индустрия – локомотив развития компьютерной отрасли. Поэтому все крупные производители «железа» бросили основные усилия на покорение этого рынка. У любого устройства с надписью Gaming и оснащенного RGB-подсветкой больше шансов обрести хозяина, чем без этих магических способностей. Под торговой маркой XPG производится не только оперативная память и SSD накопители, но и большой ассортимент различных компонентов. Можно найти даже модель игрового ноутбука.

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Среди оперативной памяти есть несколько линеек продукции. Все они интересны, по-своему уникальны и чем-то примечательны. Есть яркие в прямом смысле слова модели. Они действительно излучают много света – это версия XPG Spectrix D60G. Что касается участника тестирования – комплекта XPG Spectrix D50 – то это более строгая и универсальная модель, хоть и оборудованная RGB-подсветкой.

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Упаковка продолжает этот стиль. Строгий, спокойный черный фон, где остальные элементы просты и понятны. Сама коробка не очень большая и ориентирована на комплект из двух планок.

Спереди на черном фоне мы видим изображение самого модуля. Заметно, что сбоку есть радиатор, а сверху элемент с подсветкой. Однако с такого ракурса плохо передается объем и не видно, что стильная подсветка не ограничивается только этой треугольной вставкой и хорошо сочетается с геометрическим узором на радиаторе.

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Сверху слева находим несколько мелких значков, которые информируют о поддержке технологий синхронизации RGB-эффектов крупнейших производителей материнских плат. Среди прочего можно видеть логотип XPG, наименование модели XPG Spectrix D50 и указание стандарта DDR4. А в правом нижнем углу есть наклейка с модификацией, сообщающая о содержимом (два модуля по 8 Гбайт, работающих на результирующей частоте 3600 МГц).

С другой стороны информации не так уж много.

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Справа есть столбик, где на нескольких языках приводится информация о том, что это за модель. В том числе есть русский, но здесь мы сталкиваемся с трудностями перевода. Это выглядит даже забавно. Конечно, это никакой не «рабочий стол», а модули U-DIMM для настольных компьютеров.

Справа есть два небольших окошечка, где видны информационные наклейки модулей, а между ними размещен QR-код, чтобы можно было отсканировать его и сразу получить всю информацию не ломая голову. Ниже по центру находится похожая наклейка. На ней также указан артикул модулей, штрих-код и некоторые характеристики. В левом нижнем углу приведены контактные данные производителя.

Пора заглянуть внутрь.

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Однако, сперва вынув пластиковый контейнер с содержимым, можно обнаружить, что внутри коробки представлена какая-то информация. Даже заметна инструкция по установке.

Возможно, так производитель экономит на дополнительной инструкции, печатая всю необходимую информацию на внутренней части коробки, что разумно. По условиям тестов я не мог разорвать упаковку и проверить внутреннее содержимое, но это может сделать владелец.

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Как уже сообщалось, внутри скрывается небольшой прозрачный пластиковый лоток с крышкой. Получается простая и многоразовая упаковка.

После снятия крышки с контейнера, куда упакованы модули, видно, что они просто лежат в специальных нишах, сильно не зажаты и их можно легко вынуть.

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Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей XPG Spectrix D50 уже можно было оценить не только через прозрачный контейнер, но и при помощи видеоролика компании, а также самой упаковки.

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На мой взгляд, планки выглядят строго и лаконично. Такое оформление подойдет для абсолютного большинства, благо есть RGB-подсветка. По бокам предусмотрены алюминиевые пластины толщиной 1.95 мм в самом толстом месте профиля.

Эти радиаторы не только обеспечивают охлаждение и защиту, но и играют декоративную роль. Сами теплорассеиватели изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На лицевой стороне каждого находится геометрический узор.

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Мне показалось, что это наклоненная буква «A». В верхней части радиатора есть треугольный вырез. Со стороны микросхем памяти пластина легко снимается, а с другой их нет и там применена другая двухсторонняя клейкая лента. На этот раз я с ней справился.

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Хотя смысл снимать радиатор практически отсутствует, поскольку всю информацию о планках можно узнать из утилит. И смотреть особо не на что.

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Сверху мы видим пять RGB-светодиодов, хорошо заметен белый матовый элемент, который рассеивает свет. Спереди распаяно восемь микросхем производства компании SKhynix.

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На них есть маркировка, и она свидетельствует о том, что это микросхемы SKhynix H5AN8G8NDJ-RVKC или Hynix DJR, которые неплохо разгоняются.

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Печатная плата изготовлена из текстолита темно-коричневого цвета. Микросхема SPD располагается с другой стороны.

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Там же находится специальный контроллер, который отвечает за подсветку и ее синхронизацию с материнскими платами.

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Еще есть индикаторы слоев металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний – с другой.

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Два из них предназначены для RGB-подсветки, поэтому это классическая восьмислойная печатная плата. Следует отметить, что она заметно отличается от той, что встретилась мне в прошлый раз при тестировании похожего комплекта.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MEG Z590 ACE Gold Edition, версия BIOS 1.21;
  • Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4800 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения процессора: EKWB EK AIO 360 Basic;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DW50 (SKHynix DJR);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Испытание модулей и разгон

Сами по себе модули памяти достаточно высокие и влезут не под любую систему охлаждения, но у меня с совместимостью проблем не возникло, ведь на этот раз использовалась СЖО.

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С подсветкой модули XPG Spectrix D50 RGB смотрятся еще красивее и интереснее, синхронизация эффектов RGB работает отлично.

У компании есть фирменная утилита для работы с подсветкой, которая так и называется – XPG RGB Sync App. Там предусмотрено множество разнообразных эффектов, но для синхронизации с материнской платой я использовал родной софт.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы оценить всю систему изнутри.

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А чтобы было меньше заморочек с разгоном оперативной памяти на этой платформе, пришлось обновить BIOS до последней доступной версии.

С профилями XMP все в порядке. Есть две предустановки для наиболее востребованных режимов. Первый подойдет для владельцев AMD Ryzen 2000 – это DDR4-3200 с таймингами 16-18-18-36; второй неплохо будет смотреться с AMD Ryzen 3000, 5000 и Intel. Это режим DDR4-3600 с таймингами 18-20-20-42.

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Чтобы результаты были более предсказуемыми и не зависели от процессора, его пришлось немного разогнать и заставить работать все ядра на одной частоте. Так будет понятно изменение производительности от смены режимов самой памяти. Для этого я установил частоту на 4.9 ГГц.

Для начала тестовая система была загружена в штатном режиме без профилей XMP, чтобы снять показатели эталонной производительности в нескольких приложениях. Понятно, что результаты невысокие, но именно для этого люди увеличивают частоту и снижают тайминги.

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Далее был загружен профиль XMP DDR4-3200, поскольку 3600 МГц я тестирую чуть ли не в каждом обзоре, а Intel в синхронном режиме больше не может. И поскольку тут мы тестируем оперативную память, а не платформу, то сразу включаем вторую передачу и устанавливаем DDR4-4800.

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Для этих манипуляций приходится ставить взрослое напряжение. На процессоре устанавливаем 1.4 В, SA – 1.2 В, IO (mem) – 1.35 В, сама память – 1.5 В, что не так уж много. Для следующего этапа нужно поднимать до 1.6 В.

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Думал, что показатели снова будут не очень, но система словно обрела второе дыхание, и сразу стал заметен прирост по пропускной способности и почти везде в приложениях. Для новой платформы Intel это неплохой результат, улучшить который можно только с другим охлаждением процессора и памяти. Я и так еще не встречал планки, которые были бы заявлены как DDR4-3600 и могли бы работать свыше DDR4-5000.

Для тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory write, Мбайт /с
Больше – лучше

Memory copy, Мбайт /с
Больше – лучше

Memory latency, нс
Меньше – лучше

Winrar 6.00

Кбайт/с
Больше – лучше

7-Zip v19.00 (x64) 32Мб

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Общий рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Заключение

ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50 – это пример обычного комплекта DDR4-3600, который в умелых руках и при желании владельца легко покоряет 5000 МГц даже на пока еще сырой платформе Intel. С проверенными временем компонентами результат был бы еще лучше, но наша задача была просто преодолеть планку DDR4-5000.

Если учитывать, что базовая частота модулей 2666 МГц, то такой разгон можно считать отличным. Сами планки универсальны, у них есть два профиля, и они подойдут для любой современной платформы, а также для энтузиастов. Понятно, что все это достигается не просто так, а благодаря микросхемам SKHynix DJR и переработанной печатной плате. Видимо, это обновленная ревизия, и она лучше, а не хуже предшественника.

Плюс ко всему вышеперечисленному модули оперативной памяти серии XPG Spectrix D50 неплохо выглядят внешне. В первую очередь за счет неброских радиаторов с геометрическим узором. Мне он напомнил букву «A», а кому-то может что-то иное, но в целом смотрится гармонично. Подсветка является элементом декора, она хорошо реализована и не сильно раздражает.

Свет получается мягким и рассеянным, все эффекты отлично синхронизируются с материнской платой. Предусмотрено собственное программное обеспечение для управления эффектами подсветки, которое называется XPG RGB Sync App. В итоге получаются модули DDR4 с отличным потенциалом по привлекательной цене.

И напоследок напомню, что одновременно с выходом этого обзора наш сайт совместно с брендом XPG начинает конкурс, где призами будут как раз такие комплекты – целых пять штук. Переходите по ссылке, чтобы принять в нем участие. Желаем удачи!

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ADATA XPG за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50).

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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
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