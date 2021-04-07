Оглавление

Вступление

Мы продолжаем цикл статей, посвящённый обновленным моделям Seasonic, которые получили укороченные названия и незначительные изменения по элементной базе. В прошлый раз героем обзора был FOCUS GX-850 – компактный, но мощный блок питания, выполненный по модульной схеме и сертифицированный по стандарту 80 Plus Gold. Он показал отличные результаты в тестах, однако КПД преобразователя чуть-чуть не хватило для того, чтобы устройство осталось тихим при максимальной нагрузке.

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Ранее в сводных материалах уже отмечалось, что «золотого» сертификата обычно достаточно для моделей мощностью до 700-750 Вт. При большем потреблении уровень шума таких БП резко возрастает. Чтобы устройство мощностью более 800 Вт оставалось тихим во всем диапазоне нагрузок, необходим сертификат Platinum и даже Titanium.

Именно это соображение мы и проверим сегодня, рассмотрев FOCUS PX-850 (SSR-850PX), сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Этот блок почти идентичен GX-850 конструктивно, но предлагает чуть более высокий КПД. Это отличная возможность оценить прямое влияние эффективности на шумовые характеристики.

Упаковка и комплектация

Блок поставляется в картонной коробке средних размеров, ручка для переноски не предусмотрена (но не очень-то и нужна – коробку можно спокойно переносить под мышкой). Оформлена упаковка точно так же, как у FOCUS GX, только основным цветом в этом случае является не желтый (Gold), а светло-серый (Platinum).

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Информативность – на высоте. На коробке нашлось место для нескольких фотографий устройства, краткого описания его ключевых «фишек» и подробной таблицы характеристик. Надежность упаковки также не взывает вопросов: блок защищен от ударов двойными стенками и мягким «футляром» из вспененного пластика (его можно увидеть на фото ниже).

В комплект поставки помимо «обязательного набора» (шнур питания, инструкция, винты) входят матерчатые и пластиковые стяжки, а также заглушка для разъема ATX-Mainboard, которая позволяет запустить блок питания без подключения к материнской плате. Обратите внимание на то, что матерчатые чехлы присутствуют только в ранних партиях FOCUS PX. Сегодня все нетканые материалы необходимы для производства защитных масок, поэтому руководство Seasonic приняло решения исключить их из упаковок продуктов компании.

Внешний вид и особенности конструкции

Визуально и конструктивно «платиновый» FOCUS ничем не отличается от «золотого». Вся разница между этими блоками сводится к маркировке нескольких элементов на плате. Отметим это заранее, чтобы не перегружать обзор постоянными отсылками «у GX все было так же».

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Блок выглядит достаточно скромно, хотя и добротно – сказываются качественные сборка и покраска. Ключевая особенность всех представителей семейства FOCUS – компактность. Длина корпуса PX-850 составляет 139 мм, что в точности соответствует спецификация форм-фактора ATX. Среди мощных БП модульной конструкции такое встречается нечасто. Благодаря этому FOCUS PX гарантированно совместим со всеми стандартными корпусами, это отличный вариант для тех, кто хочет собрать мощную, но при этом компактную систему.

Блок выполнен по полностью модульной схеме. Разъемы для подключения шнуров расположены двумя рядами и подписаны для удобства сборки.

На противоположной стенке корпуса находятся разъем C14 для сетевого шнура, клавиша питания и кнопка, позволяющая выбрать режим работы системы охлаждения (стандартный или полупассивный, во втором случае вентилятор запускается только при достижении определённой нагрузки).

Вентилятор типоразмера 120 х 25 мм накрыт тонкой проволочной решеткой. Для того, чтобы снять ее, необходимо разобрать корпус, что осложняет чистку устройства от пыли.

Рассмотрим мощностные характеристики.

PX-850 предлагает единую линию 12 В с ограничением по силе тока на уровне 70 А (максимальная «отдача» - 840 Вт или 98,8% от заявленного номинала). Суммарная мощность каналов 3.3 В и 5 В – 100 Вт, сила тока – до 20 А на линию.

Кабели PX-850 выполнены в виде плоских шлейфов, которые отлично гнутся и создают минимальное сопротивление потокам воздуха при правильной укладке. Для того, чтобы обеспечить совместимость PX-850 с максимальным числом различных систем, производитель использует составной коннеткор ATX-Mainboard 20+4-pin и пару разъемов CPU 4+4 Pin. Для видеокарт предусмотрено шесть разъемов PCIe 6+2-pin, кабели Micro-Fit в комплект не входят, но их можно заказать отдельно.

Под периферию отведено 10 разъемов SATA и 5 Molex, также в комплект входит один переходник Molex –> 2 х SATA 3.3. Это более чем достаточно для любой домашней системы.

Оценить длину шнуров вы можете на следующей схеме:

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Внутреннее устройство

Как и в большинстве современных высокоэффективных блоков питания, в SeaSonic FOCUS Platinum PX-850 используется топология резонансного LLC-преобразования и применяется раздельная стабилизация напряжений с использованием конвертеров DC-DC (преобразователей постоянного тока).

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Внутренняя компоновка рассматриваемого блока питания типична для всех представителей серии FOCUS независимо от их уровня эффективности. Она не столь плотная, как у представителей флагманской серии PRIME: при меньшей длине блока (и, соответственно, основной печатной платы) используется лишь одна дочерняя плата, а перед платой с модульными разъемами имеется немного свободного места.

Единственная дочерняя плата служит для размещения преобразователей постоянного тока, выдающих напряжения 3.3 и 5 В из основного напряжения 12 В.

Разумеется, присутствует активная коррекция фактора мощности (APFC, Active Power Factor Correction) — ее наличие является обязательным условием для сертификации 80 Plus любого уровня. На базовом уровне требуется значение фактора мощности не менее 0,9 при полной нагрузке, для уровня 80 Plus Platinum (по которому сертифицирован рассматриваемый нами сегодня блок питания) — 0,95 при половинной нагрузке. Добиться таких показателей без применения APFC нереально — при пассивной коррекции фактора мощности даже на полной нагрузке он не дотягивает до отметки 0,8.

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Дроссель APFC в пластиковом кожухе размещен между двумя наиболее крупными радиаторами охлаждения на основной печатной платы.

Относительно свободная внутренняя компоновка блока в значительной мере обусловлена размещением большинства управляющих микросхем и ряда мелких элементов на оборотной стороне основной печатной платы.

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Супервизор представлен микросхемой Weltrend WT7527V. В его задачи входит мониторинг и защита от повышенного или пониженного уровня основных выходных напряжений, отслеживание превышения силы тока и обеспечение сигнала PowerGood.

В качестве контроллера PFC используется микросхема Champion Microelectronic CM6500UNX.

Резонансный контроллер SLS (SRC/LLC+SR), обеспечивающий функционирование основного преобразователя, реализован на основе микросхемы Champion Microelectronic CM6901T6X.

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Единственной управляющей микросхемой на лицевой стороне основной печатной платы является контроллер дежурного питания Excelliance MOS EM8569C, размещенный возле трансформатора «дежурки». Набор управляющих микросхем одинаков для всех блоков серии FOCUS — как «золотой», так и «платиновой» эффективности.

На основной печатной плате размещены следующие элементы входного фильтра: два синфазных дросселя, конденсатор CX, два конденсатора CY, варистор, а также плавкий предохранитель.

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Этот набор дополняется элементами, размещенными на входе шнура питания, где находятся еще два конденсатора CX и конденсатор CY.

Плата с разъемами для отсоединяемых шлейфов питания снабжена сглаживающими конденсаторами — как электролитическими, так и твердотельными. Заняты далеко не все предусмотренные разводкой платы позиции: в наличии три электролитических и пять твердотельных конденсаторов (тот же набор, что и в модели FOCUS Gold).

Питание к разъемам модульных шлейфов подается при помощи медных шин, соединяющих основную печатную плату и дочернюю плату с модульными разъемами. Такое решение более надежно, чем привычный по многим другим блокам питания подвод энергии через припаянные провода.

Все электролитические конденсаторы, примененные в блоке, имеют японское происхождение и рассчитаны на рабочую температуру 105° C. На входе применен конденсатор производства Nippon Chemi-con емкостью 680 мкФ.

На выходе используются конденсаторы производства Nichicon и Nippon Chemi-con.

Также в выходных цепях применено некоторое количество твердотельных конденсаторов.

Для охлаждения внутренних компонентов используется вентилятор HongHua HA12025M12F-Z типоразмера 120 мм на основе гидродинамического подшипника. Номинальная скорость вращения вентилятора составляет 1800 об/мин.

Традиционно для уже нескольких поколений старших серий блоков питания SeaSonic, модели серии FOCUS имеют систему охлаждения с возможностью выбора полупассивного (бездействие вентилятора при малых нагрузках) или активного (вентилятор всегда активен при работе) режима.

Кнопка переключения режимов работы системы охлаждения размещена на задней стенке блока питания.

Общее качество примененных компонентов и сборки не вызывает ни малейших нареканий: аккуратная пайка, обилие монтажного клея в необходимых местах, отсутствие элементов с сомнительной репутацией.

Впрочем, от продукции одного из лидеров направления блоков питания с примерно сорокалетней историей вряд ли стоило бы ожидать экономии на мелочах, которой часто грешат многие другие разработчики и производители БП.

Краткие технические характеристики

Наименование модели Seasonic FOCUS PX-850 Индекс модели SSR-850PX Заявленная мощность, Вт 850 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 840 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98.8 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum Габариты, мм 149 х 139 х 86 Типоразмер вентилятора 120 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

6 х 6+2-pin PCIe;

10 х SATA;

5 х Molex

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: Seasonic FOCUS PX-850, 850 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Как и младшая «золотая» модель, PX-850 без малейших затруднений выполнил программу тестирования с потреблением до 850 Вт. Более того, этот блок способен работать с существенным перегрузом – вплоть до 950 Вт. При этом КПД и качество стабилизации остаются на том же уровне, а скорость вращения крыльчатки возрастает на 300-350 об/мин (при сравнении с нагрузкой 850 Вт).

Seasonic FOCUS PX-850



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



Начнем с главного. Насколько же велика разница по эффективности между моделями FOCUS с сертификатами 80 Plus Gold и 80 Plus Platinum? – Ответ: совсем невелика.

Округленно можно говорить о разрыве в 1-1.5%. И дело здесь не в том, что «платиновый» блок не соответствует сертификату – с этим все в полном порядке. Скорее FOCUS GX оказался слишком уж удачным. Недаром в его тесте мы подчеркивали, что GX-850 заметно перекрывает обязательные требования стандарта по эффективности.

Seasonic FOCUS PX-850



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



Качество стабилизации обоих блоков находится примерно на одном (высоком) уровне. Как и в предыдущем случае, под нагрузкой наблюдается не просадка, а, наоборот, повышение основных напряжений.

Seasonic FOCUS PX-850



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



Несмотря на минимальную прибавку в КПД, FOCUS PX демонстрирует более низкие обороты вентилятора при высокой нагрузке. Очевидно, дело не только в тепловыделении (оно у двух моделей должно различаться всего на несколько Вт), но и в особенностях настройки. Подробнее мы рассмотрим этот момент ниже.

Seasonic FOCUS PX-850



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



Как итог PX-850 работает значительно тише GX-850 в тяжелых режимах. При нагрузке 800-850 Вт блок можно расслышать с близкого расстояния, но тихое «шипение» вентилятора не идет ни в какое сравнение с «гулом», который издает GX. Перейдем к более подробному сравнению.

Сравнение результатов

Результаты FOCUS GX и PX вынесены в верхнюю часть графика. Кроме того, в нашей подборке БП 850 Вт есть сразу несколько платиновых моделей (be quiet!, Corsair, Deepcool, FSP, Enermax), схожих с героем теста по классу и стоимости.

Минимальная нагрузка – 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При минимальной нагрузке все высококлассные блоки проявляют себя очень схоже. Целая группа устройств (среди которых и обе модели FOCUS) работает в пассивном режиме – практически бесшумно. Разница между FOCUS GX и PX по КПД в этом режиме составляет 1%.

Усложним задачу. 500 Вт – нагрузка чуть выше среднего.

КПД при нагрузке 500 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При этом уровне нагрузки разрыв по КПД вновь составил всего 1%. Кроме того, «золотая» и «платиновая» модели FOCUS оказались приблизительно равноценны по КПД и шумовым характеристикам.

Высокая нагрузка – 750 Вт (режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста).

КПД при нагрузке 750 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 750 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



И вновь КПД двух моделей различается всего на 1%. При этом «платиновый» блок оказался значительно тише «золотого»: вентилятор PX-850 издает тихий шелест, GX-850 – хорошо различимый гул.

Заключение

Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.

Плюсы Seasonic FOCUS PX-850 (SSR-850PX):

Полное соответствие заявленной мощности, возможность кратковременной работы при нагрузке на 50-100 Вт выше номинала;

Высокий КПД (90-93%);

Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;

Полупассивная СО, низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с несколькими видеокартами;

Полностью модульная конструкция;

Высокое качество изготовления, надежная элементная база, 10-летняя гарантия;

Компактные размеры (стандартная длина корпуса плюс на фоне многих других модульных БП сходной мощности).

Заметных недостатков не выявлено.

Общий вердикт: Seasonic FOCUS PX-850 оставил отличное впечатление и может быть рекомендован к покупке. Это современный, компактный и мощный блок питания, который работает почти неслышно во всем диапазоне нагрузок и подойдет для игровых конфигураций самого высокого уровня.

Что касается прямого сравнения GX-850 и PX-850, разница между этими блоками оказалась минимальной. Выбрав старшую модель, вы получите чуть более высокий КПД (на 1-1.5%) и заметно более низкий уровень шума при нагрузке выше 700 Вт. Стоить такой «апгрейд» будет около $10, что вполне адекватно. Отталкиваться здесь следует исключительно от реального энергопотребления системы.

Константин Назаров aka Лакс Наваху