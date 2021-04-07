Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1440 и восьми играх.
1
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ.

реклама

Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

реклама



  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1% low и average FPS

Battlefield 1

реклама

  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

Crysis 3

реклама

  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1% low и average FPS

DEATH STRANDING

реклама

  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

реклама

  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

реклама

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ показали приблизительно равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была быстрее связки Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ в играх Anno 1800, Assassin's Creed Unity, DEATH STRANDING, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
  • Конфигурация Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была в паритете со связкой Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ в игре Deliver Us The Moon.
  • Конфигурация Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была медленнее связки Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ в играх Battlefield 1 и Crysis 3.

Система Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 опередила связку Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ в пяти играх из восьми, показала с ней равные результаты в одном проекте и была медленнее в двух играх.

Связки Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ обеспечили комфортную производительность в большинстве игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

600x480 62 KB

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала конфигурация Core i5-9400F & GeForce GTX 1660.

Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что из противостояния систем Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ победителем вышла связка Intel & NVIDIA. Она незначительно опережала соперника в "чистой производительности" и была заметно выгоднее по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
1
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
51
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 22
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

7 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную прошивку MIUI 12.5
6
Эксперты РБК рассказали о том, когда ждать падения Биткоина ниже $40 000
16
Инсайдер раскрыл подробности и полное название новой GTA – Grand Theft Auto VI: Project America
8
Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 получат Snapdragon 870, Dimensity 1200 и специальную прошивку MIUI 12.5
7
Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
1
В Steam началась распродажа со скидками до 80%
1
Видеокарты Radeon RX 6900 XT дешевеют в России – модели от MSI и ASUS со скидками до 18 000 рублей
23
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
32
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
207
США: таксистам Uber запретят назначать цену поездки и видеть пункт назначения
1
Злоумышленники запустили майнеры криптовалют на серверах GitHub
7
Тест 40 видеокарт по энергопотреблению от tomshardware, в том числе RX 6900 XT, RTX 3090 и RTX 3080
4
Стрельба, сгущёнка и усатые андроиды в 20-минутном геймплейном видео Atomic Heart про альтернативный СССР
17
Sony удалит из PlayStation Store 138 эксклюзивов для старых игровых приставок
3
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 13 лет – GeForce GTX 260 vs RTX 3060 от TG
22
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 для 50-ти актуальных смартфонов
2
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
8
Ожидаемые Ryzen 7000 получат встроенную графику RDNA 3, память DDR5 и 5-нм техпроцесс
9
GeForce GTX 1080 Ti является следующим претендентом на возвращение в продажу
12
Cyberpunk 2077 получил прирост кадров на PS4 Pro
3

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
11:21
"Но а в целом обожаю, когда в ответ "СПЕРВА ДОБЕЙСЯ!". Сразу многое говорит об оппоненте." Заметь,это были твои слова,а не мои.И проводить подмену понятий - не по мужски.
Painkiller: Hell and Damnation – очень печальный убийца
Pudge
11:20
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
Kasyan
11:20
Чукча не читатель?!
Китайская компания ASML объявила о выпуске оборудования для производства чипов по 5-нм техпроцессу
Pudge
11:19
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
Yuri Myakotin
11:18
Дураки как раз мечтают, что доброе государство будет их оберегать от проблем. А умные - самодостаточны, в пастухах не нуждаюся. "вас просто убьют и заберут ваше имущество" Терпила детектед. Хинт: к...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Евгений Прохладный
11:18
Я купил компьютер в кредит на 15 месяцев. Ежемесячный платеж 4900, майнит он по 5-7к в месяц примерно. С этих денег я оплачиваю электричество и кредит. Ещё чуть чуть и компьютер станет моим, буду игра...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Pudge
11:17
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
Yuri Myakotin
11:17
Кому не понравилось? Слабакам без мозгов и воли? Тем, кто готов жить в несвободе? Такие не нужны.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
vg911007
11:16
Вот это говно... В заголовке одно, в вариантах - второе, в выводах - третье. Лютый говнотреш...
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
11:16
Царя обидели, порву-ка жопку за него)
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем