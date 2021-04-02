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Другое

Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года

Одни новинки апреля могут вернуть нас в прошлое, а другие предлагают свежий взгляд и оригинальные идеи.
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Оглавление

Вступление

Апрель словно предлагает нам перевернуть календарь назад: мы сможем поиграть в Days Gone на PC, пощупать ремастеры Total War: Rome и Shadow Man, пройти первую NieR и переосмысленную Oddworld: Abe’s Exodus. Но и без «свежачка» не обойдется – чего стоит только шутер студии, выпустившей Painkiller и Bulletstorm!

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Подробности о новинках – в нашей традиционной статье.

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Outriders

Жанр Шутер
Разработчик People Can Fly
Издатель Square Enix
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 1 апреля 2021 года

People Can Fly стойко ассоциируется с хорошими шутерами, и это неспроста – Painkiller и Bulletstorm действительно удались. Но, во-первых, состав разработчиков давно поменялся, а во-вторых, прелесть этих игр была в том, что перед ними не стояло никаких сверхзадач, это именно чистые боевики без претензий. С Outriders поляков потянуло на другую территорию – так называемых лутер-шутеров вроде Destiny, с элементами RPG, кооперативом и амбициозным сюжетом.

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Человечество вынужденно улетает с Земли – сказались размашистые войны и природные катаклизмы. Один из кораблей-ковчегов добирается до планеты Енох – с виду райского уголка, идеального для колонизации. Но все быстро идет наперекосяк. Группа разведчиков сталкивается с непонятным явлением, убивающим часть людей и наделяющим остальных невероятными способностями. Наш герой, разумеется, попадает в число везунчиков, однако в итоге его засовывают в криокамеру, откуда он выбирается лишь спустя десятки лет. К этому моменту цветущий мир уже изуродован, колонизаторы грызутся из-за ресурсов, а опасные аномалии подстерегают на каждом шагу. Пора навести порядок!

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Для начала надо определиться с классами: трикстер телепортируется и умеет замедлять время, пиромант поджигает и взрывает врагов, техномант расставляет повсюду турели и палит из снайперской винтовки, а разрушитель «танкует», влетая в толпу врагов и отбивая их снаряды. Способности растут по мере прохождения основных и побочных миссий, а дополнительно их подчеркивают экипировка и оружие, коих тут вагон и маленькая тележка. Как только персонаж набирает достаточное количество опыта, перед ним открывают следующий уровень мира, где лут еще круче, а противники – злее.

Боевая система во многом ориентируется на Gears of War – с россыпью укрытий и активными врагами, не дающими отсидеться в одной точке. Перекаты, активное использование спецумений, непрерывная стрельба – хоть персонажа и считают полубогом, легко не будет. А вот будет ли интересно, пока неясно: в демо-версии Outriders произвела довольно удручающее впечатление из-за физики стрельбы, цветовой гаммы и вечно дрожащей камеры. Да и оптимизация далека от комфортной.

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Oddworld: Soulstorm

Жанр Аркада
Разработчик Oddworld Inhabitants, Frima Studio
Издатель Oddworld Inhabitants
Платформы PC, PlayStation 4/5
Дата выхода 6 апреля 2021 года

Первая часть предполагаемой пенталогии Oddworld, именуемая Abe’s Oddysee, вышла в 1997 году и стала одним из самых запоминающихся платформеров как благодаря отличному дизайну, так и за счет сложного геймплея, требующего усидчивости и стальных нервов. Продолжения пользовались переменным успехом и, возможно, слишком увлеклись экспериментами (шутка ли, в Stranger’s Wrath, четвертой части, хватало стрельбы от первого лица!), и в конечном счете серия немного недотянула до заявленных размеров.

В 2014 году Oddworld Inhabitants выпустила ремейк оригинала – Oddworld: New 'n' Tasty!, а теперь нас ждет переделка второй части, Abe’s Exoddus. Новая версия, впрочем, не зациклена на дотошном воспроизведении старой концепции – она скорее переосмысливает ее. Лорн Лэннинг, один из отцов серии, отмечал, что изначально команде не хватило денег и времени, чтобы сделать все как хотелось, а теперь такой шанс появился.

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Эйб, бывший раб на мясокомбинате, после революции на заводе продолжает миссию по спасению своей расы мудоконов от различных неприятностей. На очереди – вызволение сородичей из шахты, где те добывают кости собственных предков для дальнейшей переработки в пиво. Герою придется много прыгать, подкрадываться к охранникам и тихо их снимать – так полезнее для кармы и безопаснее. Без самодельных предметов и инструментов при этом никак не обойтись: хорошенько пошарив по ящикам и карманам скрученных противников, Эйб может смастерить, скажем, дымовую шашку.

Впрочем, и боевых сцен будет предостаточно. Сам по себе герой не способен побить большинство стражников, зато стоит освободить других мудоконов и раздать им полезные предметы – и наш бравый отряд уже готов потягаться с грозными недругами. Также нас ждет множество задачек по разблокированию проходов, переключению рубильников и саботажу техпроцесса. Пока все это выглядит неплохо, хоть и бледновато в плане дизайна, а уверения в том, что чекпоинтов на сей раз будет достаточно, и вовсе воодушевляют.

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Quantum League

Жанр Шутер
Разработчик Nimble Giant Entertainment
Издатель Nimble Giant Entertainment
Платформы PC
Дата выхода 15 апреля 2021 года

Сложно было ожидать, что аргентинская студия Nimble Giant Entertainment, выпустившая ремейк Master of Orion и помогавшая с Endless Legend и Endless Space 2, со стратегий переключится на боевики, но это случилось. Сначала команда издала средненькую стрелялку Hellbound, а теперь своими силами готовит Quantum League – хитрый сетевой шутер.

У нас есть три раунда, чтобы добиться победы в формате дуэли или 2х2, и есть шесть персонажей. Карты усеяны взрывоопасными бочками и всевозможными бонусами вроде аптечек. Но главная фишка – во временных парадоксах и наслоении реальностей. Каждый последующий раунд происходит как бы одновременно с предыдущим: по уровню бегут наши клоны и делают все то, чем мы занимались ранее, а мы своими действиями сейчас можем изменять их судьбу. К примеру, досрочно прикончить врага, который нас застрелил на первом круге, заранее снести укрытие, за которым он спрятался. В результате события пойдут по незнакомому сценарию, отодвигая или приближая нас к победе.

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Но первые два раунда – это, скорее, разминка и подготовка, потому что победа добывается в третьем. К этому моменту надо проработать тактику и стратегию, запомнить, что делает враг, и настроиться на точность действий – потому что какой бы классный план вы ни придумали, в шутере все-таки надо метко стрелять и умело уходить от огня. С первым поинтереснее, потому что оружия – шесть видов (пистолет, несколько винтовок, дробовик, гранатомет), и в разных раундах можно его менять. Со вторым же все достаточно печально: герои слииишком медлительные, а регистрация попаданий, по отзывам заглянувших в «Ранний доступ», оставляет желать лучшего.

Quantum League на уровне идеи вызывает только радостные эмоции. Это действительно оригинальный проект, требующий напрягать серое вещество и в то же время не забывать про рефлексы. Но он явно потребует времени на «допиливание», а «онлайн» уже сейчас очень скромный, что не сулит игре ничего хорошего в долгосрочной перспективе. Но это, конечно, не повод вообще пропускать знакомство с ней.

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Returnal

Жанр Шутер
Разработчик Housemarque
Издатель Sony Interactive Entertainment
Платформы PlayStation 5
Дата выхода 30 апреля 2021 года

С крупными эксклюзивами у PlayStation 5 пока все тоскливо, и после релизного залпа наступила тишина. Проблемы, впрочем, и с продажей самих консолей – найти их за разумные деньги, как известно, почти нереально. Но вот тем счастливчикам, кто урвал свой экземпляр большой белой коробки, наконец-то будет чем заняться на зависть обладателям других платформ.

Housemarque помогала Sony расширить линейку игр на старте прошлого поколения за счет славной аркады Resogun. Теперь же студия из Финляндии поднимает планку выше. Returnal строит из себя амбициозный ААА-проект с эффектной графикой и замысловатой историей. Корабль с космонавтом Селеной терпит крушение на планете, полной тайн и аномалий, одна из которых – временная петля, в которой женщина и застревает. В придачу она еще и частично теряет память, так что восстановлением картины произошедшего мы будем заниматься по ходу дела.

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Мешать нам собираются многочисленные чудища разнообразных видов и форм. Если с ними не совладать при помощи тахиометрического (что бы это ни значило) карабина и других приспособлений, нас откинет на стартовую точку, а большая часть снаряжения и окружающего мира случайным образом изменятся. В иных случаях это даже здорово: например, у нас будет шанс получить крутой артефакт, дарующий ускорение или пополнение здоровья за счет врагов, вместо какой-нибудь почти бесполезной безделушки.

Returnal выглядит технологично, но скучновато и даже вторично в плане дизайна, хотя рассматривать его будет особо некогда – игра производит впечатление очень динамичного шутера. Вдвойне интересно, как с ней подружат Dualsense – все-таки каким проектам, если не эксклюзивным, продвигать в массы функции инновационного геймпада?

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На сдачу

  • Legends of Ellaria – не очень красиво выглядящая смесь экшена, RPG и стратегии предлагает основать собственное королевство и побороться за ресурсы фэнтезийного мира (1 апреля 2021 года; PC).

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  • Lost Words: Beyond the Page – путешествие по пестрым страницам дневника маленькой девочки под комментарии известной сценаристки Рианны Пратчетт (6 апреля 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Cozy Grove – приятно нарисованная инди-игра про героя, помогающего призракам обрести покой на сказочном острове (8 апреля 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Realpolitiks 2 – глобальная стратегия о руководстве государством собирает пока лишь низкие оценки в «Раннем доступе» (8 апреля 2021 года; PC).

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  • Scarlet Hood and the Wicked Wood – авторы описывают этот симпатичный квест как смесь «Волшебника страны Оз», сказок братьев Гримм и «Дня сурка» (8 апреля 2021 года; PC).

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  • Demon Skin – сложный слэшер с видом сбоку зовет нас потрошить монстров в роли воина, превращенного в демона (13 апреля 2021 года; PC).

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  • Ashwalkers – нелинейный «выживач» с 34 концовками вверяет нам отряд голодных, изможденных и депрессивных героев, которым надо пройти сквозь пепельные бури и кислотные дожди (15 апреля 2021 года; PC).

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  • Secret Government – начиная с Великой французской революции, мы будем сражаться за управление мировым закулисьем, вербуя политиков разных стран (15 апреля 2021 года; PC, Mac).

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  • Don’t Forget Me – point-and-click квест про ковыряние в воспоминаниях пациентов клиники с целью раскрыть мировой заговор (15 апреля 2021 года; PC, Mac).

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  • Eternal Threads – в роли специалиста, исправляющего изъяны временного потока, мы отправляемся в дом, где когда-то от пожара погибла целая семья, и на протяжении недели пытаемся ее спасти (20 апреля 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

600x338 63 KB. Big one: 1920x1080 582 KB
  • MLB The Show 21 – главная бейсбольная серия наконец-то выбралась за пределы PlayStation (20 апреля 2021 года; PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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600x338 107 KB. Big one: 1920x1080 564 KB
  • Metal Tales: Overkill – «рогалик» про гитариста, устраивающего бесчисленным монстрам смертельный концерт (22 апреля 2021 года; PC).

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 476 KB
  • MotoGP 21 – 120 официальных гонщиков, 20 с лишним трасс, ИИ, использующий технологию машинного обучения, – итальянская Milestone и не думает сбавлять обороты (22 апреля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 455 KB
  • Orbital Bullet – аркадная стрелялка с уровнями в форме окружностей (22 апреля 2021 года; PC).

600x338 75 KB. Big one: 1920x1080 457 KB
  • Nier: Replicant ver.1.22474487139… – обновленная версия игры, выходившей только в Японии; отличие от той NieR, что появлялась на Западе в 2010 году, как минимум в главных героях (22 апреля 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

600x338 78 KB. Big one: 1920x1080 523 KB
  • Insurmountable – одинокий странник покоряет горную цепь, после каждой смерти начиная приключения с нуля в свежесгенерированных декорациях (29 апреля 2021 года; PC).

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600x338 81 KB. Big one: 1920x1080 592 KB
  • Legend of Keepers – менеджер подземелий, смешанный с «рогаликом», выбирается из «Раннего доступа» с приличными отметками (29 апреля 2021 года; PC, Switch, Mac).

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Александр Кошта aka Top

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