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Вступление

В то время пока материнские платы прозябали в магазинах, анонс новых процессоров еще планировался, но уже тогда было понятно, что это будет бомба. Само по себе событие «Intel выпускает новые процессоры» является знаковым. Все, кто хоть как-то знаком с миром компьютеров, ждут его.

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Традиционно такое мероприятие не обходится без выпуска нового чипсета и целой кучи материнских плат. Поэтому в момент выпуска все новостные ленты и издания, занимающиеся обзорами «железа», гудят как улей. Потом все затихает, и фанаты немного успокаиваются, заряжаясь энергией до следующего анонса. Событие это знаковое, и даже не так важно, победит Intel своего конкурента или проиграет – шум будет в любом случае.

Все уже запутались с этими тик-так Intel и устали подрисовывать плюсики к числу 14, ожидая наконец-то нового и революционного, но нужно будет подождать еще – до выпуска новой платформы с новым сокетом и новым типом памяти. На этом этапе компания пробует свои силы и пытается увеличить производительность одного ядра. Мысль правильная. Слишком давно мы сидим на модификациях Skylake, и принципиально ничего не меняется. Это было здорово до тех пор, пока AMD не придумала свой Ryzen. Сейчас Zen3 уже неплохо вырвался вперед, и надо быстро догонять. Скрипя зубами, рисуем еще один +, цепляем ракету и делаем рывок к победе.

Чтобы обуздать Rocket Lake, нужна хорошая материнская плата, которая позволит выжать из процессора все соки и заставит его работать на максимум. Обычно для таких целей пользователи выбирают плату ASUS ROG, а те, кто хочет немного сэкономить, предпочитают модификацию Strix, которая ненамного хуже Maximus. Сегодня мы рассмотрим ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi.

Сокет все тот же, но процессор новый. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой, плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Так ли это? Есть ли смысл перехода на новинку?

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна и включает большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию и корпуса. Конечно же, присутствует собственный стиль в оформлении, который гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG).

Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется. Внешнее оформление привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Настораживает только розово-сиреневая вставка спереди, но это отсылка к киберпанку.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Несмотря на то, что основной фон черный, здесь присутствуют узоры. В том числе на заднем плане заметен огромный светящийся символ серии ROG.

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Посередине указано наименование модели ROG Strix Z590-E Gaming WiFi. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правоv нижнем углу находится логотип компании ASUS.

Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся две диагональные полосы с четырьмя вставками. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую коробку. Под ней в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим картонный разделитель, под которым находятся информационные носители, а на дне коробки – оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Вентилятор 40 мм;

Винты для вентилятора;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Несколько нейлоновых стяжек;

Брелок для ключей;

Опора для видеокарты.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки, эта плата будет не из дешевых.

Антенна беспроводного модуля находится в специальной коробочке, которая была сверху. Она изготовлена из черного плотного картона. Внутри прячется антенна с проводами, упакованная в пакет. Там же находится складная опора для видеокарты.

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Комплект очень хороший. Предусмотрен даже вентилятор для обдува радиатора транзисторов. Есть антенна для беспроводного модуля, но это не является секретом потому, что приставка Wi-Fi есть в названии. В остальном без излишеств, и производитель никак не может избавиться от диска в пользу флешки.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе.

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Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. Стоп! Вот и ошибочка. Это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится зеркальная вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Ниже написано ROG Strix Gaming.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Восьмиконтактный коннектор обрамлен металлическим кожухом и выполнен по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим? нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OptiMem III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Пока сказать ничего не могу о его работе на новых процессорах, но уже кто-то пошутил, что Intel изобрели Ryzen. Это в том смысле, что есть делители 1:1 и 1:2.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1, а точнее 7*2+1*2+1. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1200.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Texas Instruments TI 59880RWJ. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Intersil ISL69269.

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ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманский процессор Intel Core i9 11900K обладает 8-ядрами / 16-потоками. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG.

С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний разъем получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с подсветкой. В него интегрирован RGB модуль с надписью Strix.

Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

Предлагаю взглянуть на схему, чтобы понять, как он взаимодействует с периферией.

Самое главное: становится понятно, куда девается эта туча PCI-e линий.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA, и все они выведены вбок справа.

В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора и две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 3 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель.

Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080. Наконец-то звук обновился.

Между нижними слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Вместе они делят 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

Они могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь впервые установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один оптический выход;

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Два сетевых разъема RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM,

двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4) Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 2 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);

2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel Z590);

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z590);

2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3,5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Сама оболочка не претерпела серьезных изменений, но появились некоторые интересные моменты. Начнем с того, что в меню появилась утилита MemTest86. Теперь можно тестировать оперативную память непосредственно из оболочки BIOS. Сама структура меню не поменялась. Это же касается упрощенного режима EZ Mode.

Еще у этой материнской платы есть функция интеллектуального разгона. Алгоритм определяет возможности системы охлаждения и на основании машинного обучения может разгонять систему. Также в правом нижнем углу отображается информация о необходимом напряжении для разных режимов работы на той или иной частоте. Устанавливаешь частоту, и система сама высчитывает необходимое напряжение.

Пока с новым поколением процессоров алгоритм работает не очень корректно, но я думаю, это поправится с обновлениями BIOS.

Никуда не делся список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Новинка корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Только один раз загнал память в ловушку, когда система загружается до входа, а потом зависает. Но с оперативной памятью тут отдельная история.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi, версия BIOS 0610;

Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Dark Power PRO 1200 Ватт.

Тестирование

Сложно вспомнить, когда с какой-то новой платформой все было гладко. Лично я в свое время немного удивился, узнав, что у флагманской модели теперь 8 ядер. Да, Core i9 и 8 ядер / 16 потоков. Конечно, обещают солидную прибавку в однопотоке, но это слабое утешение.

Впрочем, я не платформу описываю, а материнскую плату, которой предстоит работать именно с этой платформой, и она встречает ее во всеоружии. Есть нюансы с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2. Именно поэтому гуляет шутка, что в Intel изобрели свой Ryzen.

Пора собирать систему и начинать тесты. Все проходит очень удачно. На этот раз я взял память побыстрее, которая может взять DDR4-5000, и более быстрый SSD накопитель. И оставил СЖО. Причем заметно, что в первый слот память уже не поставить. Вот тебе и совместимость.

Система жидкостного охлаждения так или иначе производительнее воздушного кулера, а еще так легче делать снимки тепловизором. Зато околосокетное пространство будет греться сильнее.

Посмотрим сначала на подсветку.

Теперь разберемся с утилитами. В штатном режиме оперативная память работает на частоте DDR4-2400, а не 4800 МГц. Некоторые утилиты просто ошибаются потому, что не совсем понимают новую платформу.

Первый же многопоточный тест возвращает с небес на землю, зато однопоток заметно поднялся.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R15:

Cinebench R23:

Prime95:

Не следует думать, что новые процессоры стали холоднее. Частоты остались на прежнем уровне, как и техпроцесс. Поэтому о снижении тепловыделения и энергопотребления говорить не приходится. Говорят, Ryzen горячий, но он легко выезжал на воздухе. Здесь мне сразу пришлось думать о воде. Даже в штатном режиме температура солидная. С самим разгоном тоже не так все гладко.

В итоге я разогнал в ручном режиме все ядра до 4.8 ГГц, но температура слишком высокая даже для воды. Реально рабочими можно считать 4.7 ГГц. Кстати, при напряжении 1.3 В. Для 4.8 ГГц приходится ставить уже больше 1.4 именно для Prime95.

Следующая на очереди – оперативная память. В синхронном режиме или 1:1 удалось запустить ее только в режиме DDR4-3600.

AIDA64 Cache & Memory:

Потом уже запустил память в режиме DDR4-4800, но с другим делителем. Результат получился странный.

AIDA64 Cache & Memory:

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и взял тепловизор. И ничего критичного в плане температур не заметил.

Кстати, производитель рекомендует устанавливать специальный вентилятор, который поставляется в комплекте, но я его не монтировал и результат все равно хороший.

Секрет кроется в больших радиаторах, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, сам чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi – это действительно модель нового уровня. Изменения есть практически везде, и в основном это улучшения, которые невозможно не заметить. Даже не вдаваясь в детали новой платформы становится понятно, что материнская плата отлично подготовлена для создания мощной производительной системы и разгона. Для этого есть все предпосылки.

Начнем с того, что на плате находится аж четыре слота M.2, есть поддержка шины PCI-e 4.0. В полной мере поддерживаются современные процессоры Rocket Lake. Плата оборудована мощной подсистемой питания процессора, которая хорошо охлаждается. Даже в самом тяжелом режиме температура околосокетного пространства не поднималась выше 75?. При этом я не использовал штатный вентилятор для обдува, а еще использовал СЖО вместо воздушного кулера. Поэтому не удивительно, что получились такие температуры. Сами радиаторы не нагрелись даже выше 60?. На мой взгляд, это отличный результат.

На материнской плате ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi изначально есть хорошая подсветка, которая состоит из трех независимых элементов. Подсвечивается вставка на боковом радиаторе, на центральной пластине теплоотвода SSD накопителя и на чипсете. И есть несколько коннекторов для подключения обычных лент 12В, а также ARGB 5В. Все синхронизируется через приложение ASUS Armoury Crate. Все четыре слота M.2 накрыты радиаторами. Еще для накопителей придуман новый механизм крепления M.2 Q-Latch, который мне понравился своей простотой. И некоторые изменения появились в BIOS. Например, туда добавили утилиту MemTest86. Теперь проверять память можно, не выходя из BIOS.

В целом системная плата ASUS получилась хорошая и универсальная; жаль, что всего три слота расширения. Есть смысл покупать ее только с новым процессором, лишь в таком случае можно будет раскрыть все ее возможности. А менять одну лишь материнскую плату без процессора, на мой взгляд, бессмысленно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: