Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi

Новинка ASUS – это действительно модель нового уровня, которая способна раскрыть весь потенциал любого процессора Intel Rocket Lake.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Оглавление

Вступление

В то время пока материнские платы прозябали в магазинах, анонс новых процессоров еще планировался, но уже тогда было понятно, что это будет бомба. Само по себе событие «Intel выпускает новые процессоры» является знаковым. Все, кто хоть как-то знаком с миром компьютеров, ждут его.

реклама

Традиционно такое мероприятие не обходится без выпуска нового чипсета и целой кучи материнских плат. Поэтому в момент выпуска все новостные ленты и издания, занимающиеся обзорами «железа», гудят как улей. Потом все затихает, и фанаты немного успокаиваются, заряжаясь энергией до следующего анонса. Событие это знаковое, и даже не так важно, победит Intel своего конкурента или проиграет – шум будет в любом случае.

Все уже запутались с этими тик-так Intel и устали подрисовывать плюсики к числу 14, ожидая наконец-то нового и революционного, но нужно будет подождать еще – до выпуска новой платформы с новым сокетом и новым типом памяти. На этом этапе компания пробует свои силы и пытается увеличить производительность одного ядра. Мысль правильная. Слишком давно мы сидим на модификациях Skylake, и принципиально ничего не меняется. Это было здорово до тех пор, пока AMD не придумала свой Ryzen. Сейчас Zen3 уже неплохо вырвался вперед, и надо быстро догонять. Скрипя зубами, рисуем еще один +, цепляем ракету и делаем рывок к победе.

Чтобы обуздать Rocket Lake, нужна хорошая материнская плата, которая позволит выжать из процессора все соки и заставит его работать на максимум. Обычно для таких целей пользователи выбирают плату ASUS ROG, а те, кто хочет немного сэкономить, предпочитают модификацию Strix, которая ненамного хуже Maximus. Сегодня мы рассмотрим ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi.

450x327 40 KB. Big one: 1000x726 136 KB

Сокет все тот же, но процессор новый. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой, плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Так ли это? Есть ли смысл перехода на новинку?

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна и включает большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию и корпуса. Конечно же, присутствует собственный стиль в оформлении, который гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG).

Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется. Внешнее оформление привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Настораживает только розово-сиреневая вставка спереди, но это отсылка к киберпанку.

450x358 36 KB. Big one: 1000x795 138 KB

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Несмотря на то, что основной фон черный, здесь присутствуют узоры. В том числе на заднем плане заметен огромный светящийся символ серии ROG.

реклама

Посередине указано наименование модели ROG Strix Z590-E Gaming WiFi. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правоv нижнем углу находится логотип компании ASUS.

Пора перевернуть коробку.

450x360 32 KB. Big one: 1000x800 126 KB

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся две диагональные полосы с четырьмя вставками. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую коробку. Под ней в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

450x286 24 KB. Big one: 1000x635 88 KB

Убрав лоток с платой, мы видим картонный разделитель, под которым находятся информационные носители, а на дне коробки – оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

450x199 23 KB. Big one: 1000x443 85 KB
  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Карточка с благодарностью;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

450x311 24 KB. Big one: 1000x690 83 KB
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Вентилятор 40 мм;
  • Винты для вентилятора;
  • Резиновые квадратики для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Брелок для ключей;
  • Опора для видеокарты.

450x288 24 KB. Big one: 1000x640 78 KB

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки, эта плата будет не из дешевых.

Антенна беспроводного модуля находится в специальной коробочке, которая была сверху. Она изготовлена из черного плотного картона. Внутри прячется антенна с проводами, упакованная в пакет. Там же находится складная опора для видеокарты.

450x324 24 KB. Big one: 1000x720 85 KB

реклама



Комплект очень хороший. Предусмотрен даже вентилятор для обдува радиатора транзисторов. Есть антенна для беспроводного модуля, но это не является секретом потому, что приставка Wi-Fi есть в названии. В остальном без излишеств, и производитель никак не может избавиться от диска в пользу флешки.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

450x393 32 KB. Big one: 1000x874 124 KB

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе.

реклама

Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

450x366 28 KB. Big one: 1000x813 103 KB

Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. Стоп! Вот и ошибочка. Это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится зеркальная вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Ниже написано ROG Strix Gaming.

450x351 34 KB. Big one: 1000x781 136 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

реклама

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

450x240 26 KB. Big one: 1000x533 100 KB

Восьмиконтактный коннектор обрамлен металлическим кожухом и выполнен по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

450x198 29 KB. Big one: 1000x440 125 KB

реклама

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим? нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OptiMem III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Пока сказать ничего не могу о его работе на новых процессорах, но уже кто-то пошутил, что Intel изобрели Ryzen. Это в том смысле, что есть делители 1:1 и 1:2.

450x249 30 KB. Big one: 1000x553 105 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1, а точнее 7*2+1*2+1. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1200.

реклама

450x325 48 KB. Big one: 1000x723 178 KB

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Texas Instruments TI 59880RWJ. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70А.

450x217 26 KB. Big one: 1000x482 91 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Intersil ISL69269.

450x426 51 KB

реклама

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманский процессор Intel Core i9 11900K обладает 8-ядрами / 16-потоками. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

450x297 27 KB. Big one: 1000x661 100 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

450x297 15 KB. Big one: 1000x660 52 KB

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG.

С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

450x326 18 KB. Big one: 1000x724 59 KB

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний разъем получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с подсветкой. В него интегрирован RGB модуль с надписью Strix.

450x260 14 KB. Big one: 1000x577 46 KB

Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

450x287 22 KB. Big one: 1000x637 81 KB

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

450x328 24 KB. Big one: 1000x728 97 KB

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет.

450x336 18 KB. Big one: 1000x747 64 KB

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

450x432 31 KB. Big one: 1000x961 128 KB

Предлагаю взглянуть на схему, чтобы понять, как он взаимодействует с периферией.

450x245 27 KB. Big one: 1000x544 98 KB

Самое главное: становится понятно, куда девается эта туча PCI-e линий.

450x368 32 KB. Big one: 1000x817 104 KB

Чипсет поддерживает шесть портов SATA, и все они выведены вбок справа.

450x170 15 KB. Big one: 1000x377 47 KB

В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

450x327 30 KB. Big one: 1000x727 120 KB

Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора и две колодки USB 2.0.

450x213 25 KB. Big one: 1000x473 98 KB

Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 3 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

450x210 25 KB. Big one: 1000x467 93 KB

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель.

Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080. Наконец-то звук обновился.

450x162 21 KB. Big one: 1000x361 83 KB

Между нижними слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

450x366 44 KB

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16.

450x417 41 KB. Big one: 1000x927 157 KB

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Вместе они делят 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

450x253 34 KB. Big one: 1000x562 137 KB

Они могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь впервые установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось просто и удобно.

450x206 27 KB. Big one: 1000x457 100 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x146 17 KB. Big one: 1000x325 62 KB
  • Один оптический выход;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Два сетевых разъема RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z590
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM,
двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4)
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 2 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);
2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel Z590);
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z590);
2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x Display Port;
2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;
2 x RJ45;
5 x 3,5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Сама оболочка не претерпела серьезных изменений, но появились некоторые интересные моменты. Начнем с того, что в меню появилась утилита MemTest86. Теперь можно тестировать оперативную память непосредственно из оболочки BIOS. Сама структура меню не поменялась. Это же касается упрощенного режима EZ Mode.

Еще у этой материнской платы есть функция интеллектуального разгона. Алгоритм определяет возможности системы охлаждения и на основании машинного обучения может разгонять систему. Также в правом нижнем углу отображается информация о необходимом напряжении для разных режимов работы на той или иной частоте. Устанавливаешь частоту, и система сама высчитывает необходимое напряжение.

Пока с новым поколением процессоров алгоритм работает не очень корректно, но я думаю, это поправится с обновлениями BIOS.

Никуда не делся список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Новинка корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Только один раз загнал память в ловушку, когда система загружается до входа, а потом зависает. Но с оперативной памятью тут отдельная история.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi, версия BIOS 0610;
  • Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power PRO 1200 Ватт.

Тестирование

Сложно вспомнить, когда с какой-то новой платформой все было гладко. Лично я в свое время немного удивился, узнав, что у флагманской модели теперь 8 ядер. Да, Core i9 и 8 ядер / 16 потоков. Конечно, обещают солидную прибавку в однопотоке, но это слабое утешение.

Впрочем, я не платформу описываю, а материнскую плату, которой предстоит работать именно с этой платформой, и она встречает ее во всеоружии. Есть нюансы с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2. Именно поэтому гуляет шутка, что в Intel изобрели свой Ryzen.

Пора собирать систему и начинать тесты. Все проходит очень удачно. На этот раз я взял память побыстрее, которая может взять DDR4-5000, и более быстрый SSD накопитель. И оставил СЖО. Причем заметно, что в первый слот память уже не поставить. Вот тебе и совместимость.

450x300 27 KB. Big one: 1000x666 93 KB

Система жидкостного охлаждения так или иначе производительнее воздушного кулера, а еще так легче делать снимки тепловизором. Зато околосокетное пространство будет греться сильнее.

Посмотрим сначала на подсветку.

Теперь разберемся с утилитами. В штатном режиме оперативная память работает на частоте DDR4-2400, а не 4800 МГц. Некоторые утилиты просто ошибаются потому, что не совсем понимают новую платформу.

Первый же многопоточный тест возвращает с небес на землю, зато однопоток заметно поднялся.

450x337 45 KB. Big one: 1000x749 186 KB

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x275 31 KB. Big one: 1000x612 117 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x432 39 KB. Big one: 831x797 114 KB

Cinebench R15:

450x272 33 KB. Big one: 1000x605 120 KB

Cinebench R23:

450x260 22 KB. Big one: 1000x578 81 KB

Prime95:

450x324 42 KB. Big one: 1000x719 189 KB

Не следует думать, что новые процессоры стали холоднее. Частоты остались на прежнем уровне, как и техпроцесс. Поэтому о снижении тепловыделения и энергопотребления говорить не приходится. Говорят, Ryzen горячий, но он легко выезжал на воздухе. Здесь мне сразу пришлось думать о воде. Даже в штатном режиме температура солидная. С самим разгоном тоже не так все гладко.

В итоге я разогнал в ручном режиме все ядра до 4.8 ГГц, но температура слишком высокая даже для воды. Реально рабочими можно считать 4.7 ГГц. Кстати, при напряжении 1.3 В. Для 4.8 ГГц приходится ставить уже больше 1.4 именно для Prime95.

Следующая на очереди – оперативная память. В синхронном режиме или 1:1 удалось запустить ее только в режиме DDR4-3600.

450x449 57 KB. Big one: 1000x997 202 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x430 38 KB. Big one: 829x793 113 KB

Потом уже запустил память в режиме DDR4-4800, но с другим делителем. Результат получился странный.

450x449 57 KB. Big one: 1000x997 201 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x430 38 KB. Big one: 829x793 113 KB

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

450x323 41 KB

Далее я запустил все тот же Prime95 и взял тепловизор. И ничего критичного в плане температур не заметил.

Кстати, производитель рекомендует устанавливать специальный вентилятор, который поставляется в комплекте, но я его не монтировал и результат все равно хороший.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 140 KB

Секрет кроется в больших радиаторах, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, сам чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 136 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 57 KB

24 бит, 192 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 56 KB

Заключение

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi – это действительно модель нового уровня. Изменения есть практически везде, и в основном это улучшения, которые невозможно не заметить. Даже не вдаваясь в детали новой платформы становится понятно, что материнская плата отлично подготовлена для создания мощной производительной системы и разгона. Для этого есть все предпосылки.

Начнем с того, что на плате находится аж четыре слота M.2, есть поддержка шины PCI-e 4.0. В полной мере поддерживаются современные процессоры Rocket Lake. Плата оборудована мощной подсистемой питания процессора, которая хорошо охлаждается. Даже в самом тяжелом режиме температура околосокетного пространства не поднималась выше 75?. При этом я не использовал штатный вентилятор для обдува, а еще использовал СЖО вместо воздушного кулера. Поэтому не удивительно, что получились такие температуры. Сами радиаторы не нагрелись даже выше 60?. На мой взгляд, это отличный результат.

На материнской плате ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi изначально есть хорошая подсветка, которая состоит из трех независимых элементов. Подсвечивается вставка на боковом радиаторе, на центральной пластине теплоотвода SSD накопителя и на чипсете. И есть несколько коннекторов для подключения обычных лент 12В, а также ARGB 5В. Все синхронизируется через приложение ASUS Armoury Crate. Все четыре слота M.2 накрыты радиаторами. Еще для накопителей придуман новый механизм крепления M.2 Q-Latch, который мне понравился своей простотой. И некоторые изменения появились в BIOS. Например, туда добавили утилиту MemTest86. Теперь проверять память можно, не выходя из BIOS.

В целом системная плата ASUS получилась хорошая и универсальная; жаль, что всего три слота расширения. Есть смысл покупать ее только с новым процессором, лишь в таком случае можно будет раскрыть все ее возможности. А менять одну лишь материнскую плату без процессора, на мой взгляд, бессмысленно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser atx rog gaming lga 1200 strix core i9-11900k intel z590 asus rog strix z590-e gaming wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: март 2021
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
+
Финальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Блогер сравнил 3060 12GB и 6700XT в майнинге - нужны ли майнерам эти карты
+
Xiaomi Mi Band 6: датчик SpO2, NFC, GPS и 1,56" AMOLED-дисплей
+
6-ядерный Intel Core i5-10600K упал в цене
+
CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 гигантское обновление 1.2
+
Против Ryzen 9 5900X у Core i9-11900K нет шансов — тесты владельца флагманского CPU Rocket Lake-S
+
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
+
Linux-геймеры смогут играть в Windows-игры без ухищрений — NVIDIA разрешила проброс видеокарты в VM
+
Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не до конца исправил проблему с полицией
+
Энтузиаст нашёл способ майнить криптовалюту через портативную консоль GameBoy
+
Процессорный кулер Thermalright Frost Commander 140 весит один килограмм
+
Владелец биткоинов на $600000 потерял свои сбережения из-за поддельного приложения и винит Apple
+
Новые процессоры Intel Core 11-го поколения появились в российских магазинах — смотрим цены
+
Intel Core i9-10900K подешевел до 400 долларов
+
Вилли Ву считает безумием продажу биткоина по текущей цене
+
Sony повышает цены на PlayStation 5 в России
+
3 доступных процессора, ориентированных на требовательные игры последних лет при слабой видеокарте
+
Некоторые клиенты Tesla заплатили за свой электромобиль дважды
+
Смотрим российские цены на материнские платы для новых процессоров Intel 11-го поколения
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем