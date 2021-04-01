Оглавление

Вступление

Данная статья поможет каждому понять, что же сейчас происходит в мире компьютерных технологий и заглянуть за грань будущего, которое уже наступило. И поскольку основным двигателем прогресса считаются центральные процессоры, то с них мы и начнем.

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Intel

Intel – законодатель мод и прирожденный лидер кремниевого дизайна. Еще в прошлом веке считалось, что если на вашем системном блоке красуется голубая наклейка-логотип «Intel Iside», то с производительностью у вас все в порядке, как, впрочем, и с финансами. Затем наклеечка претерпевала некоторые видоизменения, сменяясь на Pentium 4 Extreme Edition, а затем Pentium и вовсе убрали, добавив в название Core 2 и сохранив суффикс Extreme.

В наши дни (а это 21-й век, как-никак) уже и Core 2 мало, взамен него должно красоваться Core i9 Extreme, но, как все знают, Intel теперь в аутсайдерах. Продукция г-жи Лизы Су заметно подпортила репутацию уже бывшего лидера, и клеить сейчас какие-либо наклейки на корпус уже не модно.

Дела давно минувших дней.

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Для владельцев процессоров AMD Ryzen будущее уже наступило, производительности хватает во всех сферах – от игр до кодирования, и даже на волне дефицита видеокарт в закрытых майнерских чатах поговаривают, что скоро крипту начнут «варить» и на «зеленых» APU AMD, но вернемся к Intel.

Будущее Intel уже на горизонте, в сети лежат тонны гигабайт презентаций Intel различной свежести; главное, во всем этом изобилии правильно сориентироваться. Но раз вы читаете данную статью, то вам повезло, здесь все будет доходчиво рассмотрено и объяснено. И пока пользователи первых серийных образцов процессоров с названием Rocket Lake-S, относящихся к 11-му поколению CPU Intel, только начинают радоваться жизни, осведомленные пользователи взяли паузу.

Процессоры 11-го поколения Intel – Rocket Lake.

Ведь совсем скоро (уже в этом году) состоится анонс 12-го поколения процессоров Intel с форм-фактором LGA 1700, которые будут носить название Alder Lake. Все предыдущие поколения превратятся в тыквы, если не кабачки, поскольку производительность Alder Lake будет бить фонтаном у вас из системного блока, ее будет столько, что хватит вашим родителям, братьям и сестрам.

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Судите сами, вместе с процессором вы получите в свое распоряжение скоростную оперативную память стандарта DDR5 SDRAM! Частоты нового стандарта оперативной памяти стартуют с 4800 МГц, но первые оверклокерские модули будут способны выдавать скорости порядка 6.0-6.5 ГГц, а уже в следующем 2022 году появятся 7000-8500 МГц модули (Samsung уже располагает образцами микросхем K-die, способными работать на таких скоростях при напряжении 1.25-1.30 В).

Чтобы не быть голословным, обратимся к новости, где сообщается, что Samsung уже начала производство памяти DDR5-7200 объемом 512 Гбайт для серверного сегмента, и это только начало! Так что в этом году нехватка оперативной памяти будет побеждена (главное, чтобы не как голод в Африке), даже при наличии всего одного модуля памяти.

К концу 2022 года нам обещают 10 ГГц модули памяти, а оверклокеры могут рассчитывать на все 12 ГГц. Напомню, речь идет об оперативной памяти, а когда-то такими цифрами оперировали производители видеокарт – применительно к частотам видеопамяти.

Минимальный объем каждого нерегистрового модуля начинается с отметки 32 Гбайт, двухсторонние модули будут вмещать уже 64 Гбайт. А по мере совершенствования техпроцесса в начале 2022 года нас будут ждать 128 Гбайт модули памяти на одну сторону, а ближе к концу года 512 Гбайт и 1 Тбайт модули. В серверном сегменте эти цифры можно смело умножать на 4.

Alder Lake, представитель процессоров 12-го поколения Intel.

Конфигурации с одним или двумя терабайтами станут обыденным делом. Кроме того, процессоры Alder Lake будут поддерживать шину PCI Express 5.0, AVX512 инструкции и встроенную графику Intel Xe (Gen12+ поколения), производительность которой приблизительно равна одной NVIDIA GeForce 980 Ti. Так что не спешите обновлять свою «машину» этой весной или летом, дождитесь осени.

В HEDT сегменте на смену Socket 2066 и процессорам Cascade Lake-X, основанным на уже ушедшей в прошлое микроархитектуре Sky Lake, придут новые флагманы – Ice Lake-X с микроархитектурой Golden Cove. Количество контактов в сокете достигнет 3847. Новые HEDT процессоры будут поддерживать DDR5 SDRAM память, но количество каналов увеличится до шести.

Соответственно, в 12 разъемов для оперативной памяти можно установить модули суммарным объемом начиная с 384 Гбайт в самой минимальной конфигурации (модули по 32 Гбайт) до полутора или вообще трех терабайт в максимальной. С такими объемами, если не выключать ПК, необходимость в быстром и емком SSD может отпасть. Как вы поняли, последнее – шутка, хотя определенная доля правды в ней есть.

А какое количество ядер будет у этих процессоров? Из утекших слайдов компании, у процессоров Alder Lake будет до 16 гетерогенных ядер, которые способны обрабатывать 24 потока.

У передовых Ice Lake-X будет еще веселее, там ядра останутся как есть, одно ядро – два потока. У двух младших i7 моделей будет 18 и 24 ядра. Процессоры с индексом i9 получат в свое распоряжение от 24 до 72 ядер, тем самым 64-х ядерные модели AMD Threadripper 5000 будут наконец-то повержены! Но на этом все не заканчивается, «синий» лагерь предложит особую модель процессора с индексом i12, относящийся к серии Extreme Platinum Edition, который будет оперировать 96 ядрами и 192 потоками соответственно.

Все характеристики держатся в секрете, но уровень TDP, говорят, будет около ~480 Вт. Благодаря 4-х кристальной упаковке (привет чиплетам AMD), снятие такого потока тепловой энергии не станет проблемой для обычной трехсекционной AIO СЖО.

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И кто скажет, что такой производительности не будет хватать?

AMD

Если вы фанат и ярый поклонник продукции AMD, то не переживайте, в конце года всех нас ждут новые модели процессоров AMD Ryzen 6000. Или вы думали, что в «зеленом» лагере все будут молча сидеть сложа руки? А вот и нет! В сети уже давно гуляет слайд, и наши источники его подтвердили - AMD Ryzen 6000 «Warhol» быть!

Новое поколение процессоров с ходу принесет DDR5-SDRAM с частотами 4800-5600 МГц, а благодаря работе переработанного контроллера памяти, который сможет работать по формуле 1:2, мы можем спокойно устанавливать модули памяти с частотой 12 (а чуть позже и 16) ГГц. Это уже хорошая заявка на успех.

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Техпроцесс изготовления заявляется как 6 нм, но стоит ожидать, что он изменится на 5 нм, благодаря чему рабочие частоты достигнут 5.0-5.5 ГГц, а количество чиплетов возрастет до трех.

В результате топовая модель AMD Ryzen i9 6950Х получит 24 ядра. Естественно, будет поддержка всех современных интерфейсов, включая новомодный USB 4.0, который будет поддерживать скорость зарядки до 100 Вт, скорость передачи до 40 Гбит/с и пропускную способность видео, достаточную для двух дисплеев 4K или одного дисплея 5K. USB 4 также по традиции будет обратно совместим с USB 3.

А чуть попозже (по инсайдерской информации, через 7 месяцев) на прилавки магазинов поступят процессоры AMD Ryzen 7000 в двух вариантах: «Phoenix» для ноутбуков и «Raphael» для десктопов. Встройка «Феникс’а» (Super Vega 13) будет с легкостью «тянуть» Cyberpunk 2077 на ультре в 4К разрешении, тем самым дефицит дискретных видеокарт будет побежден раз и навсегда. Для того чтобы поиграть в любимые игры, теперь хватит обычного APU AMD за $169.99.

Наше будущее в руках Лизы Су, президента AMD.

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«Raphael» для десктопов перейдет на новый 4 нм техпроцесс, и при прежнем форм-факторе каждый чиплет удвоит количество ядер, в результате чего младшая модель Ryzen i3 7000 будет иметь 16 ядер, средняя i5 – 32, а старшая i9 – 48, и будет способна обрабатывать 96 потока сразу. Хотя в R&D департаменте под руководством Раджи Кодури идет параллельная разработка технологии Hyper-threading 2.0, благодаря которой одно ядро должно обрабатывать сразу три потока, но работы в этом направлении еще много.

Есть ли смысл говорить о новых моделях AMD Threadripper? Пожалуй, да, но совсем коротко, поскольку при покупке такого процессора производительность у вас польется не только из системного блока, но и из монитора, всей периферии, и смотрите, не залейте ею соседей. Она будет избыточной для 87% всех пользователей.

Судите сами: поддержка 12-канальной DDR6 SDRAM, что позволит оперировать объемами не то, что мэйнфреймов прошлого, но и суперкомпьютеров дня вчерашнего. От 4 до 16 Тбайт оперативной памяти, работающей на частоте 12 ГГц и выше. Поддержка PCI Express шестой версии, USB 4.2+, техпроцесс 3-4 нм. По количеству ядер пока достоверной информации нет, но при наличии 9869 контактов в сокете и микроархитектуре Zen4 их количество может варьироваться от 128 до 192, а это уже никакого Cinebench не хватит.

Скажете, вот зачем столько ядер? При таких темпах развития и чиплетной компоновке после 2023 года все процессоры, включая десктопные, будут походить на монстров IBM минувшего прошлого.

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Размеры процессора не будут помещаться в суровую мужскую ладонь, а для апгрейда придется брать рюкзак, так как «камень» в 2-3 кг веса неудобно носить в руках. Это нас ждет в будущем.

Поэтому если вы дочитали до этих строк, не спешите обновляться в этом году, подождите год-полтора и ваше терпение будет вознаграждено просто космической производительностью.

Все познается в сравнении.

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NVIDIA

Все знают, что сейчас не самое лучшее время для покупки видеокарты. Одни винят во всех бедах майнеров, которые скупают все, что лежит на полках дольше 5 минут, вторые указывают на самих производителей GPU, у которых наблюдаются технические проблемы с выходом достаточного количества рабочих, очень больших и сложных чипов, на только что освоенном до конца неотшлифованном техпроцессе.

Сами производители чипов винят эпидемиологическую ситуацию в мире и вызванный ею спад мировой экономки, а в результате мы имеем то, что имеем. В продаже видеокарт по рекомендованным производителям ценам – нет. Но можно купить с наценкой в два, три, а иногда и больше раз, в зависимости от жадности продающего. Выход один – ждать конца года и в этом есть определенный смысл.

Майнеры – виновники дефицита видеокарт.

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Пару примеров жадности. Продавец из Лондона хочет продать видеокарту GALAX HALL OF FAME RTX 3090.

Без сомнения это выдающийся образец RTX 3090, но просить за него 10 тысяч фунтов (13,8 тысяч долларов) или 1 миллион и почти 50 000 рублей, это уж как-то слишком многовато, даже, пожалуй, совсем перебор.

Жителям Японии «повезло» чуть больше, у них и так цены были всегда заоблачные, но для состоятельных самураев разве $7999 (608 000 рублей) сумма? Располагая такими инвестициями раньше можно было купить не один высокопроизводительный ПК, а теперь едва хватит на видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G. А едва, потому что еще придется потратиться на пересылку, пусть и скромных $4.

Если посмотреть внимательно на эту видеокарту, то можно увидеть две вещи, первая это разогнанный вариант RTX 3090, что хорошо, но второе это не новая, а – б/у видеокарта! Видимо свою полную стоимость она уже отработала на ферме у своего предыдущего хозяина и ищет вторые руки.

И еще пару примеров RTX 3080 для истории, что называется. Первое место предел человеческой жадности из Великобритании, видимо после брэксита и необходимости уплаты всех пошлин и налогов дела у геймеров идут совсем плохо, так, как за модель ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming просят 15 000 фунтов ($20 000) или 1 миллион 570 тысяч рублей. Предлагаю собраться всем интернетом и выкупить у этого бедолаги эту видеокарту и разыграть ее здесь в викторине.

И последний пример с Авито. За 420 000 рублей или $5500 можно вполне легально приобрести один из двух вариантов RTX 3080 от Palit и MSI. По заверению продавца действует гарантия от ДНС.

Для всех остальных я напомню рекомендованные цены производителя для нашего региона:

Официальные цены, озвученные с презентации NVIDIA, выглядят следующим образом: RTX 3090 - $1,499, GeForce RTX 3080 - $699 и RTX 3070 - $499, без учета налогов. Да, больно смотреть сейчас на эти цифры, поэтому перелистываем страницу вниз.

Поэтому запасаемся терпением и готовимся к видеокартам RTX 4000-й серии, уже в конце этого года! По слухам, видеокарты NVIDIA следующего поколения с наименованием «Lovelace» (в честь известного английского математика Ады Лавлейс) появятся уже скоро.

Разнообразные источники утверждают, что соответствующие GPU будут производиться по нормам 5 нм на мощностях Samsung, хотя возможно подключатся и остальные чипмейкеры.

Новый GPU будет иметь маркировку NVIDIA AD102, количество кластеров обработки графики (Graphics Processing Clusters) увеличится до 12 единиц, что в два раза больше, нежели у старших представителей Turing. Графический процессор будет содержать до 72 текстурных кластеров (Texture Processing Cluster) и 144 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessors).

В общем итоге графический чип оперирует вплоть до 18 432 ядрами CUDA (144 x 128), что на 71% больше, чем у GPU GA102 Ampere. Имя нового флагмана будет обозначаться по старой схеме - NVIDIA - RTX 4090. Объем памяти GDDR6X будет увеличен вдвое и равен 48 Гб, а ее эффективная частота будет незначительно выше частоты RTX 3090 (19,5 ГГц) и будет равна - 21,5 ГГц.

Обладая такой высокопроизводительной видеокартой можно будет с уверенностью сказать, что эра 8К уже наступила.

Но не спешите, через полгода грядет новое поколение, которое отыквит все предыдущие, включая всю линейку RTX 3000 – это будут видеокарты RTX 5000-й серии. В сентябре 2022 года появятся модели видеокарт RTX 5090 и 5080 в основе которых будет лежать GPU с кодовым названием «Hopper» или HP102. Хопперы буду представлять собою чиплетные решения, ввиду невозможности дальнейшего роста однокристальных GPU.

Если с «Lovelace» все понятно, количественный рост характеристик идет с прежними темпами, то с «Hopper» все иначе. Видеокарты, основанные на GPU HP102 будут носителями новой архитектуры, которая сделает революционный скачек и в Cyberpunk 2077 можно будет легко поиграть в 8К разрешении при максимальных настройках качества с частой кадров больше двухсот. Такая мощь будет открыта 16К разрешению. Судите сами, 38864 CUDA ядра, 96 Гб GDDR7 видеопамяти с эффективной частотой 30,6 ГГц, поддержка PCI-Express 5.0 и многое другое.

Для больше наглядности характеристик в сети был выловлен файл с предполагаемыми характеристиками будущих флагманов:

Все хорошо, но из негативных тенденций RTX 5090 будет очень горячей, TDP в районе 460 Вт не шутки и занимать видеокарта будет 4 слота расширения. Видимо для всех последующих видеокарт, исповедующих воздушное охлаждение, это станет нормой.

Но что больше всего радует, так это цена. Благодаря чиплетной компоновке GPU итоговая стоимость разработки и производства резко упадет, благодаря чему стоимость флагманов и не только будет постепенно снижатьcя. $899 за GeForce RTX 5090 это на данном этапе кажется фантастикой, но это будет реальностью уже завтра.

AMD Radeon

В «красном» лагере все так же интересно. Пока лишь достоверно известно о следующей видеокарте, основанной на архитектуре RDNA 3, которая будет существенно отличаться от всего, что мы имеем сейчас.

Топовый продукт будет производить по нормам 5 нм, количество видеопамяти будет достигать 56 Гб, остальные характеристики пока держаться в секрете. Но известно, что без чиплетного дизайна AMD не обойтись, по слухам новый GPU будет сочетать в себе два кристалла на одной подложке. Ниже на фото можно взглянуть на визуализацию будущего GPU:

Дизайн самой видеокарты не претерпит серьезных изменений и на стадии разработки дизайна он будет больше похож на нынешнюю 600-ю серию:

По уточненным данным, новый флагман Radeon RX 7900 XT (Navi 31) получит удвоенную, а в ряде случаев учетверенную мощь. Количество потоковых процессоров возрастет до 10240 штук, а шина обмена данными с памятью будет 512-ти разрядной (2х 256 бит на каждый кристалл). И конечно же 56 Гб быстрой видеопамяти хватит и для 8К, и для 16К разрешений.

При учете, что в режиме Crossfire можно установить две таких видеокарты, производительность будет на уровне очень хорошей майниг-фермы из 20-ти Radeon RX 6900 XT.

Заключение

Будущее практически наступает нам на пятки, стоит замешкаться или упасть и оно тебя настигнет. Сопротивляться не стоит, но кто пытается от него убежать, покупая «железо» сейчас, не убежит далеко, полгода-год и все купленное можно разместить на Авито в разделе «Отдам даром».

Но если задуматься, то готовы ли мы к таким мощностям и что с ними делать? В комментариях я предлагаю поразмышлять над этими вопросами. Да, все современные игры будут идти over200 FPS в 8К и выше разрешениях, вопрос упирается лишь в разработку (программного обеспечения и игр в частности), которая с каждым годом требует все больше и больше времени. Программисты и дизайнеры не успевают за железным прогрессом.

Давным-давно, когда многим геймерам хотелось реалистичной или кинематографической картинки на экране, а мощностей на обработку таких объемов данных не хватало, появился (правда, на очень короткое время) такой тип игр, где на отснятый видеоряд с реальными актерами в гриме и костюмах накладывались интерактивные элементы. Может быть, вместо полигонов опять стоит повторить успех Interactive Movie Games?

Сегодня отснятый на Red Epic видеоряд вкупе с современными технологиями вполне могут сделать итоговую картинку неотличимой от реальности. А если добавить еще и VR-шлем, то можно там и остаться. Одним словом, до встречи в будущем!

Максим Романов aka Max1024