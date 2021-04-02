Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров AMD Ryzen 3 3300Х и Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Origins
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
Borderlands 3
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
Gears 5
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- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивнгость размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
Grand Theft Auto V
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- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
Red Dead Redemption 2
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- Версия 1232.13.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество дальних теней - среднее.
- Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Качество зеркал - высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Качество объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество частоиц - ультра высокое.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Сглаживание ТАА - выключено.
- Сглаживание FXАА - включено.
- Сглаживание MSАА - выключено.
- Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
- Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
- Высокая детализация лучей света - включена.
- Качество освещения частиц - ультра высокое.
- Качество мягких теней - высокое.
- Качество теней травы - низкое.
- Длинные тени - включены.
- Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
- Качество преломления воды - высокое.
- Качество отражений воды - высокое.
- Качество физики воды - ультра высокое.
- Масштабирование разрешения - выключено.
- Резкость сглаживания ТАА - выключена.
- Размытие при движении - включено.
- Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
- Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
- Детализация травы - низкая.
- Качество деревьев - ультра высокое.
- Качество рельефных текстур - ультра высокое.
- Качество декалей - ультра высокое.
- Качество меха - среднее.
- Тесселяция деревьев - выключена.
The Witcher 3: Wild Hunt
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- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - включено.
- Размытие - включено.
- Сглаживание - включено.
- Свечение - включено.
- Повышенная четкость - включена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - включены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - запредельная.
- Качество детализации - запредельное.
Total War: Three Kingdoms
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- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размар отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
World War Z
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- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в обоих режимах работы модели Ryzen 3 3300Х и Ryzen 7 2700X показали равные результаты.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Ryzen 3 3300Х был быстрее модели Ryzen 7 2700X в играх Gears 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и World War Z.
- Процессор Ryzen 3 3300Х был в паритете с моделью Ryzen 7 2700X в игре Borderlands.
- Процессор Ryzen 3 3300Х был медленнее модели Ryzen 7 2700X в играх Assassin's Creed Origins, The Witcher 3: Wild Hunt и Total War: Three Kingdoms.
Восьмиядерная модель компании AMD была быстрее четырехъядерного сородича в трех проектах из восьми. В одной игре был зафиксирован паритет между Ryzen 3 3300Х и Ryzen 7 2700X. В четырех проектах новичок опередил ветерана. Оба участника тестирования показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Ryzen 3 3300Х - 11 000 рублей;
- Ryzen 7 2700X - 16 500 рублей.
Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Ryzen 3 3300Х.
По итогам проведенного тестирования можно утверждать, что в противостоянии между процессорами Ryzen 3 3300Х и Ryzen 7 2700X победитель не был выявлен. Однако благодаря более низкой стоимости новичок оказался заметно привлекательнее для покупки, чем ветеран.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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