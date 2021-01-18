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Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX

Мы изучим оптомеханическую модель ROG Strix Scope RX, основанную на переключателях ROG RX RED, и выясним, для каких целей ее лучше использовать.
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Оглавление

Вступление

Для компьютерных игр нужна не только хорошая игровая мышка, но и клавиатура. Да, есть игры, в которые удобнее играть при помощи джойстика – файтинги или аркады. Однако бывают, игры, в которых без мыши и клавиатуры сложно даже представить геймплей. Как ни странно, сначала я долго перестраивался с джойстика на мышь с клавиатурой, а сейчас взяв в руки джойстик уже сложнее к нему сразу привыкнуть.

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Поэтому я предпочитаю играть с клавиатурой и мышкой и не использую какую-то профессиональную геймерскую периферию, хотя довелось перепробовать множество моделей. Они мне представляются узконаправленными, а моей любимой универсальной клавиатурой осталась Logitech G15 первой ревизии. Она у меня есть и работает до сих пор, но помимо проблем с подсветкой клавиатура прилично потерлась от использования. И по-прежнему отлично работает, несмотря на то, что это мембрана. Видимо, возникла привычка к одному типу устройств и другие использовать некомфортно. Все так, но к механическим клавиатурам у меня аллергии нет, хотя печатать текст не очень комфортно (и не только из-за шума).

Когда играешь в наушниках, то на шум клавиатуры обращаешь меньше всего внимания. Поэтому на играх шумные клавиатуры никак не сказываются, лишь бы было удобно. Когда начинаешь играть ночью, а в той же комнате кто-то уже спит, то шум начинает напрягать, даже когда не играешь, а просто печатаешь. Приходится использовать тихие клавиатуры. Одно время я долго использовал Illuminated…

Сейчас, когда технологии шагнули далеко вперед, существуют модели не механические, а опто-механические. Характерных щелчков от работы нет, а скорость и точность находятся на самом высоком уровне. Мне было любопытно попробовать такую модель, и я выбрал ASUS ROG Strix Scope RX.

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На первый взгляд классическая механическая или мембранная игровая клавиатура, но у нее есть особенность – специальные переключатели ROG RX RED. Как они работают, удобно ли пользоваться, что нового и интересного предложит производитель? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная, выполнена из плотного картона. Это объясняется тем, что устройство тяжелое и его надо как следует защитить. Для этого предусмотрено несколько решений и в том числе прочная внешняя оболочка.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом указано полное наименование модели ROG Strix SCOPE RX. Ниже указано, что это оптико-механическая игровая клавиатура.

По центру находится крупное изображение самого устройства. В правой части есть логотип ASUS AURA Sync, далее упоминается об использовании оптико-механических переключателей ROG RX. Следующая вставка намекает на наличие русской раскладки. Затем нам еще раз показывают переключатели ROG RX RED. Ниже есть вставка с информацией о влаго/пыле защиты стандарта IP56. Это значит, что с ней можно помыться в душе.

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С обратной стороны сверху мы также видим надпись. ROG Strix Scope RX.

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В правой части находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В левой части перечислены ключевые особенности устройства.

Под этим списком находится спецификация. Она не очень большая, поэтому пришлось е дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Strix Scope RX
Подключение Проводное, 2 х USB 2.0
Подсветка Поклавишная, RGB
Горячие клавиши Есть
Запись макросов Есть
Тип переключателя ROG RX REG, оптико-механический
Частота опроса 1000 Гц
Профили настроек 6
Степень защиты IP56
Масса 1.07 кг
Размеры 440 х 137 х 39 мм

Еще у данного устройства есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0. Еще есть клавиша Stealth, которая при нажатии сворачивает все приложения и выключает звук.

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в чехле из черного нетканого материала.

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Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка, инструкция и две наклейки.

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Конструкция и особенности

Верхняя панель клавиатуры изготовлена из алюминиевого сплава. В остальном используется пластик. Кейкапы и задняя панель изготовлены из пластика.

В правом верхнем углу находится логотип ASUS ROG и несколько символов. Он подсвечивается RGB светодиодами, а символы белым цветом.

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Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжелое, а резина у ножек мягкая и упругая. Еще мы видим очень крупный логотип ASUS ROG, который заклеен пленкой.

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В левом нижнем углу, рядом с одной ножкой, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.

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Сверху сзади предусмотрен проходной USB 2.0 порт.

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Именно поэтому от клавиатуры идет толстенный кабель, который на конце разделяется на два USB 2.0. Один из них обеспечивает тот самый порт на клавиатуре. Еще снизу есть статичные ножки.

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На них клавиатура стоит практически прямо. А есть откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже есть резинки на кончиках.

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Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.

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Здесь используются фирменные переключатели ROG RX RED. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

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Для нажатия необходимо минимальное усилие в 40 г, максимальное – 55. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1.5 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошел.

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Скорость очень высокая и не абы как. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

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На нижней панели есть специальное треугольное углубление, откуда выходит кабель.

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Кабель толстый, на конце он разделяется на два USB Type-A.

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Клавиатура оборудована защитой по стандарту IP56 от пыли, грязи, мусора и кофе.

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Тестирование

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Клавиатура легко находится операционной системой, и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без установки ПО работают многие функции, в том числе профили настроек и запись макросов.

Все отлично до тех пор, пока не понадобятся более тонкие настройки. Для этого необходимо программное обеспечение. Их два: AURA Creator и Armoury Crate.

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Первая предназначена для создания сценариев подсветки. Для рассмотренной ранее мышки ASUS ROG Strix Impact II Wireless или клавиатуры это не так актуально, поэтому проще обойтись стандартными эффектами без их последовательностей и комбинаций. В этой студии можно создать собственную последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью.

Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, он обеспечивает большую функциональность в плане настроек и синхронизации подсветки.

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Приложение большое и громоздкое, устанавливается долго. Отчасти это сглаживает большое количество опций. Например, есть своя новостная лента.

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Предусмотрен свой магазин игр.

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Есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру.

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На месте и профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого.

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Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство. В данном случае мы изучим настройки ROG Strix Scope RX. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому объяснений не требуется.

Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с этим сложно, в глазах начинает пестрить.

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Можно выбрать любой статичный цвет, а также настроить яркость.

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В самом конце скрыта вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.

После того, как мы изучили софт, можно оценить работу подсветки клавиатуры.

Синхронизация с другими компонентами системы работает хорошо.

Впечатления от использования остались смешанные. С одной стороны, все работает идеально, как заявлено. Все быстро, четко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства невозможно.

Проблема заключалась лишь в том, что для меня лично эта клавиатура неудобна. Нажатие негромкое, щелчок есть, но негромкий. Усилие нажатия небольшое, но мне не хватило обратного отклика. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание. Тут такого нет. Немножко тапнул по клавише, думаешь, что мимо, а на самом деле попал. И без знания, где какая буква, печатать текст неудобно. По центру кейкапа находится крупный английский символ, а русский под ним и меньше. Я пробовал разные варианты с подсветкой, но так и не смог подобрать удобный для себя режим.

Что касается игр, то тут все отлично. Клавиатура работает очень комфортно и так, как задумано.

Заключение

Клавиатура хорошая и продвинутая, но подойдет не всем. Лично я так и не смог к ней привыкнуть за все время тестирования.

Плюсов много. В первую очередь отметим отличное качество изготовления и материалов, тактильно все приятно. Датчики у нее выше всяких похвал. Сама клавиатура очень устойчиво лежит на столе. Просто так ее не сдвинуть, нужно приложить немало усилий, а по факту проще поднять и переставить. Даже просто подвинуть на ровном столе не так легко. Резинки мягкие и упругие, на столе она стоит жестко и не раскачивается в стороны от нажатий.

А вот с последними все не так однозначно. С одной стороны, здорово, что можно погладить клавишу и она нажмется. Было несколько моментов, когда мне казалось, что не прожал, а на самом деле все сработало. Каждое нажатие контролируется, и если не до конца надавил, то прожал. По сути мне не хватило фидбека, обратного отклика. Понятно, что это особенность опто-механики, но я к ней просто не привык. В механике или мембране палец преодолевает определенное минимальное усилие, прожимая кнопку, а здесь словно тапаешь по экрану. Видимо, нужна привычка.

Что касается печати, то клавиши высокие, ход небольшой, но для уверенности приходится прожимать. Подсветка отвлекает, поскольку символы сливаются, а без нее ничего не видно. Другое дело – игры. В них, напротив, все отлично. Минимальные усилия, чтобы подруливать на машине при езде, и очень быстрый отклик там, где надо часто долбить по клавише. Вот это ее стихия. А еще в играх чаще нажимаешь вслепую и не напрягаешься с символами, поэтому с любой подсветкой комфортно. Не раздражает даже эффект расходящейся волны. Эффекты хорошо воспринимаются, когда сосредоточен на игре и получаешь удовольствие от четкого и быстрого управления.

В итоге перед нами отличная клавиатура, ориентированная на игры. ROG Strix Scope RX не назовешь универсальной моделью, зато в игровых приложениях она ведет себя замечательно и доставляет удовольствие от процесса.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование клавиатуру ASUS ROG Strix Scope RX.

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