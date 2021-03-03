Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1070 в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.
1
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce GTX 1660 Ti с сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1070.

Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

реклама



  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

1% low и average FPS

Iron Harvest

реклама

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

1% low и average FPS

Mafia Remastered

реклама

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

Project CARS 3

реклама

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

реклама

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

Total War Saga: Troy

реклама

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что ускорители продемонстрировали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была быстрее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Horizon Zero Dawn и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
  • Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti показала относительно равные результаты с ускорителями GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Iron Harvest и Mafia Remastered.
  • Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была медленнее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Project CARS 3 и Total War Saga: Troy.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti опередила GeForce GTX 1070 в двух играх из восьми. В двух проектах ускорители показали равную производительность, и в четырех играх новичок отстал от ветеранов.

Все участники тестирования обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Far Cry Primal, Iron Harvest , Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy. В остальных играх требования к графической подсистеме оказались настолько высокими, что видеокарты не смогли обеспечить комфортную производительтность.

Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti:

  1. Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
  2. NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
  3. Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
  4. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
  5. Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.
Страницы материала
Страница 1 из 1
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
1
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
31
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор мыши Logitech MX Master 3
25 февраля 2021 28


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
253
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
126
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
33
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
98
В Китае обсуждают запрещение майнинга
33
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
22
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
54
Севший на Марс 18 февраля марсоход работает на процессоре образца 1998 года
9
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
193
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
30
29 смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 12.5
3
Команда блогеров предлагает выиграть новенькую GeForce RTX 3080 в простом конкурсе для геймеров
9
Игрок GTA V смог решить проблему с долгой загрузкой игры
4
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
17
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
71
Батон хлеба из S.T.A.L.K.E.R. 2 продают в Польше за 35 рублей
27
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
34
Palit может вернуть в продажу видеокарту GeForce GTX 1060, сделав её доступной для майнеров
13

Сейчас обсуждают

Андрей Ивлев
09:29
ток измеряется в амперах, чмо безграмотное ты, шамаль
Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
redneck_prm
09:29
Суть не в составе, а в том, что на современных процах нет нужды в плясках с бубном ни там, где припой (ибо его теплопроводности худо бедно хватает), ни там, где термопаста (ибо это маложрущие процы).
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Vlad Pupkin
09:27
Жидкий металл используют в основном под крышкой процессора меняют термопасту которая высыхает после 2х лет но последние процессоры идут с припоем так что смысл жидкого металла утерян
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Каа
09:26
Скорости там за глаза, так как не надо GUI и цель одна - уничтожить!
Севший на Марс 18 февраля марсоход работает на процессоре образца 1998 года
Beriya
09:26
Там статья выше появилась по продажам процессоров АМД за февраль. Ты даже не удивишься, что ничего не изменилось
Мощный игровой Core i5-10600KF продолжает дешеветь - на 10 000 рублей дешевле конкурента Ryzen 5600x
Fess 11fess11
09:26
Осталось дождаться такой же реакции в других странах, запастись попкорном и, как говорится, будем посмотреть.
Во Внутренней Монголии запретят майнинг из-за роста энергопотребления
Lurker-beta
09:23
Быть майнером ради бесплатной 3080. а копейки приятный побочный продукт.
Криптовалюта Conflux CFX за неделю выросла в цене на 80%, догнав Ethereum по прибыльности майнинга
Илья Сусский
09:21
Ты ведь не серьезно? Неужели ты правда не понимаешь плюсов майнинга? Ты можешь И работать И майнить. Ферма сама стоит и добывает тебе деньги, без твоего участия.
Криптовалюта Conflux CFX за неделю выросла в цене на 80%, догнав Ethereum по прибыльности майнинга
KOHAGEN
09:20
Фокс с яйцами. А Хром с членом. Соответственно выбирай, что ты больше любишь - яйца или член =)
StatCounter поделилось рейтингом браузеров: Google Chrome сдаёт позиции
Lamerusha Lat
09:15
Я пользовался ЖМ несколько лет. Термоинтерфейс, конечно, отменный, никакая паста и рядом не лежала. Субстанцию наносил непосредственно на кремний и на теплораспределительную крышку. Что не понравилось...
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем