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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX

Справится ли новинка Deepcool с разгоном процессора AMD Ryzen 7 5800X?
49
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Оглавление

Вступление

Сейчас на рынке много различных кулеров, и сориентироваться в их массе непросто. Еще нужно учитывать количество тепла, которое выделяет процессор, и исходя из этого начинать поиски подходящей модели. Хорошо, когда денег в избытке и можно купить любой суперкулер… А когда пытаешься сэкономить, становится сложнее, при том что недорогих моделей больше.

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Сейчас я подбираю эффективный кулер для процессора AMD Ryzen 7 5800X. В его случае ситуация проще, поскольку есть такой кулер как AMD Wraith Prism, который должен справляться с тепловой нагрузкой этого CPU, и от его возможностей нужно отталкиваться. Понятно, что нужно искать модель с четырьмя тепловыми трубками и большим развитым радиатором.

Таких моделей сейчас много. Однако я искал подоступнее и наткнулся на популярную модель Deepcool Gammaxx 400. Стоит всего 1500 рублей и выглядит неплохо. Однако немного поразмыслив понял, что возможно буду разгонять процессор или будет жарко и кулер не будет справляться. Нужно что-то более эффективное. Да вот же оно, +500 рублей, и получаем Deepcool Gammaxx 400 EX с двумя вентиляторами и еще более симпатичный.

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Производитель нашел интересное решение – сделать сверху крышку, чтобы вентиляторы выглядели как общая система охлаждения. Кстати вентиляторы тут совсем другие, нежели на модели Deepcool Gammaxx 400. Осталось выяснить, что собой представляет новое устройство, в названии которого добавилась лишь пара букв.

Упаковка и комплектация

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Коробка средних размеров изготовлена из плотного картона. Фон упаковки зеленый и серый. Полиграфия находится на высоком уровне. Все пока свидетельствует о высоком качестве изделия.

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Снаружи действительно все опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Сверху находится только логотип компании, который находится прямо посередине. Снизу мы видим только какой-то небольшой серийный номер и все. Сверху, снизу и еще с одного бока фон зеленый, а на оставшихся трех плоскостях он серый. С фронтальной стороны есть крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Под изображением кулера находится надпись: High Performance Dual Fans Single Tower Air CPU Cooler. Для тех, кто не понял – это высокопроизводительный двух-вентиляторный однобашенный воздушный процессорный кулер. Внизу указана модель Gammaxx 400 EX. Ничего не сказано про RGB(T), видимо подсветки тут нет. На противоположной стороне на нескольких языках написана следующая информация:

  • 120-мм ШИМ-вентилятор с отличной производительностью и тишиной;
  • 4 высокоэффективных тепловых трубки из чистой меди обеспечивают отличный отвод тепла;
  • Монтажные комплекты с задней пластиной и простая установка;
  • Поддержка основных платформ Intel и AMD.

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Звучит все очень круто, но так ли это на самом деле? Ниже находится таблица со спецификацией и характеристиками устройства.

Модель Deepcool Gammaxx 400 EX
Особенности Прямой контакт (Core Touch)
Тепловые трубки, шт. 4 х 6 мм
Материал оребрения Алюминий
Пластины оребрения, шт. 56, толщина 0.4 мм
Габариты устройства, мм 129 х 103 х 157.5
Габариты радиатора, мм 127 х 50 х 155
Масса, г 930
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366;
AMD: AM2, AM3, FM1, FM2, AM4
Размер вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 500-1500, ШИМ управление
Воздушный поток, CFM 52
Воздушное давление, мм водяного столба 2.07
Уровень шума, дБ 27.6
Тип подшипника Гидравлический
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 0.07
Потребляемая мощность, Вт 0.84
Коннектор вентилятора, pin 4; PWM

Правее указан адрес компании, а ниже находится штрих-код с артикулом модели.

На одной боковине есть три схематические вставки, где наглядно показаны габариты устройства. На другой, помимо логотипа и наименования модели есть шесть значков. Первый сообщает о том, что этот кулер предназначен для процессоров с TDP до 180Вт. Второй сообщает о каких-то двух-уровневых лопастях. Далее: 4 тепловые трубки, два вентилятора, ШИМ-управление и мульти-платформенность. Посмотрим теперь, что внутри.

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Сверху в пакете находится комплект поставки, но не весь потому, что рядом мы видим инструкцию. В ней перечислен весь комплект поставки и еще наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в комплекте:

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  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel и AMD;
  • Четыре длинных винта;
  • Четыре втулки;
  • Четыре шайбы;
  • Четыре втулки-гайки с пружинками для фиксации монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Два винта крепления монтажных пластин к основанию радиатора;
  • Термопаста Deepcool.

Все для монтажа есть. Инструмент для сборки нужно использовать свой потому, что так дешевле. Сразу скажу, может понадобится лишь крестообразная отвертка. Под комплектом поставки находится каркас из вспененного полиэтилена, состоящий из верхней и нижней части.

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Просто снимаем верхнюю и вынимаем кулер.

Устройство и особенности кулера

С виду кулер – это практически Noctua NH-U12A, только красивее. Просто там тоже два вентилятора и одна башня, а здесь сверху еще есть декоративная пластиковая крышка.

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Внешний вид классический, строгий, аккуратный. Все сделано ровно и качественно – придраться просто не к чему. Когда вспоминаешь про его стоимость, то хочется плакать от счастья. Выглядит красиво и добротно и весь дизайн какой-то целый и законченный возможно потому, что есть какая-то симметрия и сами вентиляторы смотрятся необычно.

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Сложно сказать почему, возможно это из-за резиновых подушечек по углам, а может из-за странной формы лопастей. Сзади он смотрится еще симпатичней, чем спереди. Смотрим со всех сторон.

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Все вроде просто, понятно и вместе с тем красиво, и функционально. Подсветки нет, но сейчас важнее узнать, насколько устройство эффективно, а вентиляторы потом можно будет поменять на ARGB. Изначально поверхность основания заклеена защитной пленкой.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. Это на ней и написано. Конструкция самого кулера очень проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы радиатора. Один обеспечивает приток, а другой отток и таким образом обеспечивается хорошая продуваемость.

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Вентиляторы выглядят отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно насколько она эффективна и сильный ли шум.

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Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Каждый вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С дух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Как уже сообщалось ранее, радиатор состоит из 56 пластин. Сверху он закрыт декоративной пластиковой крышкой, которая крепится двумя винтами с головкой под шестигранник.

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В основании мы видим, что трубки образуют технологию прямого контакта. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава. Возможно, используется какое-то соединительное вещество (клей, припой), но я его следов не заметил.

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Основание радиатора выполнено не очень идеально. Пройденная фреза оставляет микро-канавки. Такая картина встречается на многих кулерах и где-то даже говорят, что это лучше, чем идеальная поверхность потому, что все шероховатости заполняются термокомпаундом.

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Поверхность основания далека от зеркальной, но почти ровная. Некоторые производители стараются делать ее чуть выпуклой в центре, для обеспечения там максимального пятна контакта. Тут такого нет, но отпечаток хороший и радиатор приклеивается к крышке процессора.

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Тестовый стенд

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Тестирование кулера Deepcool Gammaxx 400 EX проводилось в составе следующей системы:

  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер Deepcool Gammaxx 400EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic 1000 Вт.

Тестирование

Прежде чем перейти к практике и начать тесты, нужно все собрать.

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Инструкция простая и понятная, но странной выглядит мысль инженеров по замене штатной монтажной пластины сокета AM4.

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Мы меняем стальную пластину на пластиковую и вставляем сзади длинные винты насквозь, потом спереди фиксируем сначала втулками.

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Зачем так сложно? На самом деле это может оказаться опасно. Сзади маленькие шляпки фиксирует тонкий пластик. Чуть что спереди, и шляпки пройдут насквозь монтажные отверстия, ведь диаметр винтов заметно меньше, что приведет к повреждению платы.

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С одной стороны, все должно быть хорошо. С другой – в голове откладывается, что очень сильный прижим в данном случае неуместен.

После того как все смонтировано, запускаем. Кулер Deepcool при работе системы без нагрузки едва шелестит своими лопастями, но нас же интересует отнюдь не простой? Пора начать реальные испытания.

В таком режиме уровень шума возрастает. Однако придержите помидоры, ведь процессор немного разогнан и кулер, работая на пределе возможностей, справляется с нагрузкой.

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А теперь оценим работу Deepcool Gammaxx 400 EX в разных режимах.

AMD Ryzen 7 5800X (default):

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AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 при 1.2 В:

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AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 при 1.0 В:

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Если убрать нагрузку, то температура стремительно падает.

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы ЦП были следующие:

  • AMD Ryzen 7 5800X (default);
  • AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 при 1.2 В;
  • AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 при 1.0 В.

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

По данным тепловизора сильного нагрева радиатора не происходит.

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Однако в тесном и плохо вентилируемом системном блоке ситуация может кардинально измениться.

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В любом случае основного внимания заслуживает околосокетное пространство, а за кулер Deepcool волноваться не приходится.

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Заключение

По итогам тестов я понял, что это как раз и есть та самая золотая середина. Ведь Deepcool Gammaxx 400 EX справился с разгоном процессора AMD Ryzen 7 5800X. Это отличный результат, который мне встречался лишь при использовании суперкулеров, стоящих в три-четыре раза дороже.

Отдельные моменты можно доработать, чтобы повысить эффективность, но боюсь, это может отразиться на стоимости. Например, нужно чуть-чуть усилить прижим. Само крепление новинки не самое удобное и подходит только для сценария «Собрал и забыл». В моем случае (а мне часто приходится собирать и разбирать системы) такой вариант неприемлем.

На месте инженеров компании я бы пересмотрел механизм крепления и адаптировал его к существующей прижимной пластине (backplate) на материнских платах для платформы AM4. Что касается соединения пластин с трубками, то здесь пайка однозначно приведет к росту стоимости. Можно, как вариант, самостоятельно промазать места соединений паяльной пастой и прогреть, но это уже из области модификаций.

В остальном перед нами отличный кулер за разумные деньги. Если не разгонять процессор и вручную устанавливать напряжение, можно ограничиться одним вентилятором, а второй держать наготове для разгона. В этом плане пользователи получили свободу действий и возможность комбинировать разные режимы. Шум даже при максимальных оборотах вентиляторов вполне приемлем, а в тихом режиме их вообще не слышно на фоне остальных устройств в системе.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование процессорный кулер Deepcool Gammaxx 400 EX.

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обзор тест wildchaser deepcool ryzen 7 5800x gammaxx deepcool gammaxx 400 ex

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