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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
Компания MSI совместно с брендом EK Water Blocks подготовила подарок для энтузиастов, выпущенный под именем MSI MPG Z490 Carbon EK X. Он включает материнскую плату MSI и фирменный водоблок EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X, который отвечает за активное охлаждение силовой части и центрального процессора и позволяет реализовать весь оверклокерский потенциал топовых решений на базе Intel LGA 1200. Что же вышло в итоге?

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Оглавление

Вступление

Компания MSI совместно с брендом EK Water Blocks подготовила подарок для энтузиастов, выпущенный под именем MSI MPG Z490 Carbon EK X. Он включает материнскую плату MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi и фирменный водоблок EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X, который отвечает за активное охлаждение силовой части и центрального процессора и позволяет реализовать весь оверклокерский потенциал топовых решений на базе Intel LGA 1200.

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Почему выбор пал на материнскую плату MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi? В наших тестах она продемонстрировала достойную производительность и не обременена лишним и дорогим функционалом, что позволяет ей быть лучшей основой для сбалансированного игрового ПК.

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В новом материале мы подробно изучим возможности материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi и эксклюзивного вооблока EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X полного покрытия, производительность после максимального разгона. Что же вышло благодаря интересному тандему двух именитых компаний?

Технические характеристики

Полное название: MSI MPG Z490 Carbon EK X; код производителя: MSI MPG Z490 Carbon EK X.

Модель MSI MPG Z490 Carbon EK X
Процессорный разъем Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5000+ МГц (OC)
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;
2 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Realtek RTL8125B 2.5G LAN;
Intel Wi-Fi 6 AX201
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
2 x USB 2.0 Type-A;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C);
1 x 2.5G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out.
Форм-фактор ATX.
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Упаковка и комплектация

Новинка MSI MPG Z490 Carbon EK X поставляется в огромной коробке с фирменной полиграфией спортивного автомобиля с карбоновым покрытием. Упаковка превышает классические размеры для материнских плат по всем параметрам в полтора раза.

На лицевой части располагается фотография модели MSI MPG Z490 Carbon EK X в ее полном изяществе, отдельная вставка EK не позволяет забыть чья неоценимая помощь была задействована, а стикер «Lightning 4 Support» еще раз напоминает, что материнская плата уже поддерживает интерфейс PCI Express версии 4.0, который активируется с появлением и поддержкой новых процессоров Intel одиннадцатого поколения.

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Все великолепие и подробные характеристики представлены на обратной стороне упаковки. Подчеркнем, что с обновлением микропрограммного обеспечения MSI MPG Z490 Carbon EK X перешагнула рубеж тактовой частоты оперативной памяти DDR4-4800 и поддерживает решения DDR4-5000, но как видим коробку обновить не успели.

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Материнская плата и ее свита располагаются в мягком вспененном материале, и дожидаются суровых оверклокерских будней, но обо всем по порядку.

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Комплектация включает руководство пользователя, наклейки на кабели, диск с драйверами и бумажные брошюры.

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Вторая часть представляет собой следующий перечень:

  • Четыре кабеля SATA;
  • Один Y-образный разветвитель для подключения подсветки RGB;
  • Один кабель для подключения подсветки RGB;
  • Один кабель для подключения подсветки Corsair RGB;
  • Одна антенна Wi-Fi;
  • Три винтика M.2.

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В упаковке MSI MPG Z490 Carbon EK X мы встречаем отдельно расположенный водоблок полного покрытия, поэтому наличие бело-розовой коробки вызывает не меньший интерес, чем все остальное.

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Фирменная рекомендация компании EKWB использовать содержимое с другими компонентами словенского бренда.

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Комплект EK-Leak Tester предназначен для быстрой проверки возможных утечек в контуре жидкостного охлаждения без необходимости заправки контура. Гаджет оборудован стрелочным манометром с длиной шкалы 1 бар (0,1 МПа), обратным клапаном и небольшим насосом для повышения давления в контуре.

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Принцип работы представлен в официальном креативном ролике.

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Замыкает наше первое знакомство термоинтерфейс, крепление для водоблока и тюбик термопасты EK-TIM Ectotherm.

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И начнем мы с основной части.

Внешний вид и особенности дизайна

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Перед нами материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, выполненная на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм. От оригинальной модели ее отличает отсутствие радиаторов подсистемы питания и расширение надписи до Carbon EK X на чипсетном радиаторе. За новинкой сохранен фирменный дизайн в темным цветах и карбоновыми вставками.

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Непосредственно печатная плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi не претерпела значимых изменений, только оптимизация и обновление прошивки.

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Интерфейсная панель предлагает знакомый набор портов ввода/вывода:

  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 2 x USB 2.0 Type-A;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Сердцем MSI MPG Z490 Carbon EK X выступает процессорный сокет Intel LGA 1200, поддерживающий все актуальные процессоры десятой серии Intel.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 5000+ МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

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Дальнейшее знакомство с материнской платой MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi можно продолжить в нашем отдельном обзоре, а мы плавно переходим к особенностям самой новинки Carbon EK X.

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Основные оставшиеся элементы представлены парой радиаторов твердотельных накопителей M.2 и чипсетного охлаждения в виде массивного элемента. Декоративная панель с подсветкой Mystic Light управляется возможностями материнской платы и демонтируется последней.

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Перед нами печатная плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi во всем ее великолепии и внутренними улучшениями, но визуально она не отличается от своей младшей сестры.

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Подсистема питания повторяет и насчитывает 14 фаз (12+1+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой RAA229001 производства Intersil. В качестве сборок применены ISL99360 с максимальной силой тока 60 А.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть фаз с удвоением отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA.

Стоит отметить наличие следов термоинтерфейса на мосфетах, что говорит о внутреннем тестировании продукта при производстве, либо о переупаковке оригинальной модели и повышения ее в статусе до Carbon EK X.

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Водоблок EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X

Компания EK Water Blocks работает со многими производителями и в тесном сотрудничестве выпускает оригинальные уникальные решения. В частности, это касается водоблоков полного покрытия, где с компанией MSI у словенских разработчиков имелся совместный опыт с графическими ускорителями семейства Sea Hawk EK X.

Для проекта MSI MPG Z490 Carbon EK X в компании EKWB разработали специальный водоблок EK-Quantum серии MSI MPG Carbon EK X, который предназначен исключительно для одноименной материнской платы.

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EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X является решением полного покрытия, отводя тепло одновременно от процессора, установленного в разъем LGA 1200, и от расположенных рядом компонентов подсистемы питания. Он имеет микроканальную структуру, которая выигрывает по производительности у готовых решений "3-в-1".

EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X получил прозрачную акриловую крышку с логотипом производителей EKWB и MSI, частично покрытого узором в стиле углеродного волокна, и парой отверстий для фитингов стандарта G1/4.

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Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди с вкрученными стойками из никелированной латуни. Адресная A-RGB подсветка управляется непосредственно программным обеспечением MSI Mystic Light.

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Детальное изучение строения водоблока и обработки основания позволяют подметить превосходную полировку до зеркального состояния.

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Однако также проявляется заметный горб в центре моноблока, который оставит свой след в процессе тестирования.

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Пробежимся еще раз по комплектации и отметим специальный набор винтов и пластмассовых шайб для крепления EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X. Но внимательное изучение набора аксессуаров выявило отсутствие бумажной версии мануала по установке водоблока, что можно считать наверно вторым и последним недостатком новинки (первый – кривое основание). Руководство по монтажу представлено на официальном портале EKWB, ссылка.

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Финальная сборка MSI MPG Z490 Carbon EK X начинается с демонтажа декоративной пластины с накладкой на порты ввода-вывода и последующей установкой процессора в сокет.

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В комплекте находятся две полоски термопрокладок толщиной 1 мм, которых по моим впечатлениям хватит на четыре полноценных установки. Отрезаем небольшие линии и располагаем их на мосфетах, также наносим термопасту на процессор.

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Далее филигранно совмещаем материнскую плату MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi и EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X одной рукой, а свободной закручиваем винты по периметру с обратной стороны.

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Итоговая формула расположения элементов крепления с шайбами во избежание механических повреждений дорожек на печатной плате головками винтов.

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Последний штрих перед итоговой заливкой жидкости заключается в размещении декоративной накладки с карбоновой вставкой.

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MSI MPG Z490 Carbon EK X поддерживает фирменную подсветку Mystic Light, которая деактивируется легким нажатием маленького переключателя на печатной плате, однако, вечное сияние чистого RGB молитвенно убаюкивает в темное время суток, что забываешь о расположении в стенде топового графического ускорителя MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO весом более 2-х килограммов.

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Подсветка равномерно подсвечивает акриловую прозрачную крышку и движение жидкости, в которой некоторое время заметны пузырьки воздуха после первого включения контура.

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Помощь нам окажет набор EKWB EK-KIT RGB 240. Благодаря такому тандему из современных компонентов каждый элемент синхронно переливается цветами радуги, демонстрируя мощь игровой системы. Впрочем, перейдем к прошивке BIOS и тестам.

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Возможности BIOS

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi поддерживает фирменную оболочку микропрограммного обеспечения MSI Click BIOS 5 с черно-красным оформлением. Компания MSI внедрила еще одну технологию, которая направлена выставление лимитов мощности центральному процессору в зависимости от системы охлаждения, что будет полезно новичкам.

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Оболочка BIOS не претерпела изменений. Основное лого выделяет продукт использования и в случае с линейкой материнских плат Carbon – это гоночный спорткар.

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Обновление до последней версии BIOS добавило несколько новых параметров в настройках, которые направлены на расширение продуктовой линейки. Основные опции остались неизменны. Кстати, заметили интересный баг? Посмотрите внимательнее на скриншот BIOS. Система автоматически выставляет 3020 год. Док и Марти в восторге, если вы понимаете, о чем я.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI MPG Z490 Carbon EK X (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

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  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K. На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X был обновлен до последней актуальной и доступной версии 130.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Тест MSI MPG Z490 Carbon EK X

В последней версии BIOS разработчики обновили микрокод и повысили совместимость оперативной памяти.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MPG Z490 Carbon EK X с версией BIOS 1.30 следующее: CPU бустит до 4700 МГц на два ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 62°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 81 Вт, в выключенном состоянии 7,3 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 219 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MPG Z490 Carbon EK X, не превышающее 45°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MPG Z490 Carbon EK X с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

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На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология Game Boost от MSI, активированная в BIOS. В данном случае для всех ядер множитель относительно базового должна подниматься на один пункт, но видимо в настройках BIOS так и не поправили ранее замеченную ошибку, и материнская плата ведет себя агрессивнее.

Система заставляет работать процессор при 4900 МГц по двум ядрам и всех шести при 4800 МГц. Кольцевая шина на шаг выше – 4300 МГц, оперативная память – 2133 МГц. Напряжение на процессор повышается до аж 1.35 В, что значительно поднимает нагрев и потребление до 285 Вт.

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Благодаря первоначальному заложенному потенциалу материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, улучшениям BIOS и конечно возможностям водоблока полного покрытия EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X удалось добиться физического предела моего инженерного образца Intel Core i5-10600K, достигнув тактовой частоты 5300 МГц по всем ядрам, но удержать такую необузданную мощь система смогла лишь в определенных тестах и играх, а пройти LinX с энергопотреблением в пике 417 Вт нет: температура мгновенно достигала 104°C, что приводило к зависанию.

Новинке оказались по зубам тактовая частота 5200 МГц по всем ядрам с напряжение 1.378 В, кольцевая шина – 4900 МГц. Потребление составляло 351 Вт. Это улучшило разгонный потенциал в сравнении с оригинальной моделью на 100 МГц.

Разгон оперативной памяти составил прежние 4600 МГц, что и так считается отличным результатом, но мой комплект ОЗУ может и выше, но КП функционирует и так на пределе.

Максимальное потребление в стоке составляет 219 ВТ, с технологией Game Boost составляет – 285 Вт, ручной разгон – 350 Вт для всего стенда в тесте LinX v0.9.5.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Отдельно проводилось тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором M.2 Shiled Frozr в первом слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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В связи с обдувом чипсетного радиатора и радиатора накопителя температуры компонентов выше, чем у оригинальной модели.

Достичь полного триумфа, на мой взгляд, помешало не лучшее основание моноблока EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X. Изображение крышки процессора после теста.

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На основании водоблока отмечен отпечаток центральной области, который контактирует с зоной непосредственно кристалла Intel Core i5-10600K, что помогло покорить 5200 МГц. Думаю, более детальная обработка помогла бы ввязаться в борьбу за рубеж 5300 МГц.

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У EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X широкое основание и удаленные точки крепления, что при отсутствии опорного «бэкплейта» слегка выгибало текстолит материнской платы. Это отразилось и на отпечатке термопрокладки с мосфетами на левой части.

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Заключение

Материнская плата MSI MPG Z490 Carbon EK X, созданная инженерами MSI совместно с разработчиками EKWB, является удачным опытом примененных усилий двух крупных сил.

Вот что думают сами словенские разработчики: «EK-Quantum MSI MPG Z490 Carbon EK X D-RGB – это материнская плата на базе Z490, которая является результатом партнерства EK и MSI. Он поставляется с моноблоком производства EK, который обеспечивает беспрецедентное охлаждение для секции VRM и процессоров Intel 10-го поколения Core. Команда инженеров мирового класса MSI и ведущие инженеры-теплотехники EK работали вместе, чтобы предоставить вам технологию, которая улучшит ваш ПК с жидкостным охлаждением и повысит его производительность. Это тщательно спроектированное оборудование теперь будет доступно каждому. MPG Z490 Carbon EK X обеспечивает максимальную производительность без шумной среды, предоставляя вам бесчисленные часы непрерывного игрового процесса. И в довершение всего, это выглядит потрясающе!»

И с ними сложно не согласиться. Компания MSI представила одну из лучших материнских плат в среднем классе, выступающую на уровне элитных решений, в качестве основной платформы для построения общей системы. Разработчики EKWB наделили ее отличным водоблоком полного покрытия, который позволяет раскрыть практически весь потенциал созданного тандема. Добавим немного оригинального фирменного стиля и подсветки A-RGB, создающих общие впечатление.

Кроме того, MSI MPG Z490 Carbon EK X – это комплект, избавляющий от лишних догадок и поиска необходимых компонентов для охлаждения центрального процессора, а поставляемый в наборе тестер утечек гарантирует, что вы не сделаете ошибок во время сборки охлаждающего контура, даже если вы никогда раньше не имели дело с индивидуальным жидкостным охлаждением! Обратной стороной является отсутствие бумажной документации по установке водоблока, которая отсутствует и в электронном виде на сайте MSI, и находится лишь в дебрях портала EKWB, и обработка основания EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X.

К недостаткам MSI MPG Z490 Carbon EK X первоначально хотел занести и высокую стоимость, но это палка о двух концах. На момент подготовки обзора новинка не поступила в продажу, однако, оценена в 400 долларов за рубежом, что в сравнении с оригинальной моделью примерно на 90 долларов выше. За эти деньги пользователь получает водоблок полного покрытия, комплектацию и тестер на протечки. Отдельно самый простой водоблок на процессор в магазине EKWB серии EK-Quantum стоит от 69 долларов, что говорит в пользу покупки всего комплекта MSI. Впрочем, зная современные реалии стоит дождаться появления новинки в продаже и уже тогда делать выводы.

В итоге материнская плата MSI MPG Z490 Carbon EK X с комплектным водоблоком полного покрытия EK-Quantum MSI MPG Carbon EK X это отличное решение, которое заинтересует не только заядлых фанатов обоих брендов и начинающих пользователей, не готовых делать самостоятельный выбор на первых шагах и присматривающихся к готовым комплектам, но и энтузиастов своего дела и людей, ищущих выгодные варианты при приобретении компонентов.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MPG Z490 Carbon EK X.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26


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