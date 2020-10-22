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Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
Сводное тестирование сорока видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, основанных на движке AnvilNext 2.0.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Assassin's Creed Origins

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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS


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amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal assassins creed odyssey assassins creed origins assassins creed anvilnext 2.0

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