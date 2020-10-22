Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
Сводное тестирование сорока видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, основанных на движке AnvilNext 2.0.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Assassin's Creed Origins
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- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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3440х1440Разгон
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1% low и average FPS
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