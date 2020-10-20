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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
Сводное тестирование девятнадцати видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) и сорока четырех процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в пяти разрешениях и двух режимах работы.

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest, основанной на движке Unity.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX 8350.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 30 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7850 2 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 30 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Гбайт или AMD RX 5600 XT 6 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Iron Harvest необходим игровой компьютер с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной четырьмя гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Iron Harvest оказалась настолько требовательной к мощности процессоров, что даже такая производительная модель, как Core i7-8700K, после разгона ограничивала потенциал большинства видеокарт в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 относительно высокие результаты показали только старшие графические ускорители компании NVIDIA.

В игре Iron Harvest видеокарты из «зеленого» лагеря были значительно быстрее «красных» конкурентов. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT уступил GeForce RTX 2070 Super, а модель Radeon RX 5700 незначительно опередила GeForce RTX 2060.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Проект Iron Harvest предъявил настолько высокие требования к мощности процессоров, что далеко не все модели ЦП смогли обеспечить комфортную производительность. Среди аутсайдеров оказались шести- и даже восьмиядерные процессоры AMD.

Как следствие, в игре Iron Harvest продукция компании Intel была быстрее конкурирующих решений.

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix deep silver unity iron harvest king art games

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