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Вступление

Как бы не росла популярность смартфонов, сколько бы функций они не включали, в рабочих вопросах без ноутбука или ПК обойтись не получается. Ведь многие задачи выполнять на ноутбуке гораздо удобнее, быстрее и эффективнее. Будь то офисные задачи, поиск информации в интернете, работа с презентациями или базами данных – большой дисплей и физическая клавиатура остаются залогом удобства.

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Многие производители активно предлагают профессиональные модели для бизнес-сегмента, ориентированные на удобство использования в условиях офиса и командировок. Приоритетом таких вариантов является надежность, автономность и мобильность.

Одна из наиболее выдающихся линеек такого сегмента – ASUS ExpertBook. Какое-то время назад мы уже рассказывали о модели ExpertBook B9450F, которая отличилась полноценной функциональностью в очень компактном корпусе. Да и масса менее одного килограмма позволила ей заметно выделиться среди конкурентов.

Теперь же мы поговорим о преемнике – столь же компактном, но обновленном по части аппаратной составляющей. Насколько изменилась производительность, стабильность под нагрузкой и автономность – обсудим в ходе данного обзора.

Технические характеристики

Модель ASUS ExpertBook B9 (B9400CE) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-1135G7 / Intel Core i7-1165G7 Видеопроцессор Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт Накопители До 2 Тбайт Экран 14" IPS, 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 33 / 66 Вт*ч Размеры 320 х 203 х 149 мм Масса 0.88 / 1.05 кг Цена Н/Д

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Как видим, наибольшим изменением оказалась аппаратная платформа. Новый ExpertBook получил центральные процессоры нового поколения от компании Intel. Вместе с ними, обновилась и графическая составляющая. Также, необходимо отметить увеличением объема оперативной памяти. По остальным параметрам новая модель осталась без существенных изменений. Сохранилось разрешение дисплея, ассортимент интерфейсов и материалы изготовления корпуса.

Внешний вид и конструкция

Компания ASUS продвигает в своих имиджевых ультрабуках стиль минимализма и максимальной лаконичности. Корпус выполнен из магниевого сплава, для достижения наибольшей прочности и жесткости, без увеличения массы. Также, такой сплав обладает приятной фактурной поверхностью, не собирающей отпечатки пальцев и не пачкающейся при эксплуатации.

Верхняя крышка украшена логотипом производителя в центре. Никаких рисунков здесь не предусмотрено, только ровная однородная поверхность.

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Нижняя крышка гладкая, без выступающих частей. Она также выполнена из металла. По периметру, крышка сужается для создания эффекта еще более тонкого корпуса. По углам можно увидеть крупные резиновые ножки.

На крышке предусмотрены только крупная вентиляционная решетка для доступа воздуха и небольшие решетки динамиков по краям.

Рабочая зона совпадает по материалам и оформлению с внешней частью корпуса. Клавиатура и сенсорная панель также оформлены основным цветом. Черной выполнена только рамка вокруг дисплея и это единственна деталь корпуса из пластика. В выключенном состоянии она практически теряется и визуально неотличима от дисплея.

Основной проблемой компактных и ультратонких устройств является сложность в размещении достаточного количества интерфейсов, особенно если речь идет о полноразмерных портах классического формата. В данном случае, производитель постарался добиться оптимального соотношения.

Так, слева мы видим два порта USB-C Thunderbolt 4, полноразмерный HDMI и гнездо microHDMI, использующееся для подключения переходника на порт RJ-45.

Справа расположился кенсингтоновский замок, классический USB-A 3.2 Gen 2 и комбинированный аудио-джек 3,5 мм. Здесь же расположены светодиодные индикаторы активности.

В рабочем положении ноутбук приподнимается за счет фирменного петлевого механизма ErgoLift. Такое положение позволяет комфортнее работать с клавиатурой, а также – обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха. Вывод нагретого воздуха реализован в сторону дисплея.

Как и в предыдущем поколении модели, крышка может раскрываться в диапазоне до 180 градусов. Это позволяет выбрать удобное положение. Причем, крышка хорошо фиксируется в любой степени раскрытия.

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Компактный ультрабук это весьма непростая задача для конструкторов, которым нужно уместить стандартный набор компонентов в нестандартно маленькое пространство. Демонтируем крышку и оценим внутреннюю конфигурацию новинки.

Первое, что привлекает внимание – полное отсутствие свободного пространства. Каждый сантиметр занят какими-либо компонентами, а основную часть пространства занимает аккумулятор. Из съемных и заменяемых компонентов здесь можно назвать только твердотельные накопители. Оперативная память, сетевая карта интегрированы в материнскую плату.

В комплекте с ультрабуком предоставляется фирменный чехол для хранения и переноски. Он изготовлен из плотной ткани и хорошо защитит корпус от появления мелких механических повреждений.

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Чехол выполнен в форме конверта и не предполагает какого-то жесткого каркаса, а значит и не защитит от серьезных механических нагрузок. Зато, он вполне может сохранить корпус от мелких брызг воды, не позволив им попасть внутрь корпуса через решетки системы охлаждения.

Стремясь к максимальной эффективности использования своей продукции, наделили функционалом даже коробку с комплектными аксессуарами.

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В данном случае, эта коробка может трансформироваться в подставку.

В таком положении будет удобно, например, проводить демонстрации на совещаниях, так как дисплей расположится на возвышении и будет лучше виден.

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В некоторых случаях, такое расположение окажется удобным при работе с текстом и документами. Но этот вопрос будет индивидуальным для разных пользователей.

Конструкция корпуса соответствует общим тенденциям на рынке имиджевых бизнес-устройств. В дизайне сделана ставка на минимализм и лаконичность, здесь нет места вычурным рисункам или ярким расцветкам. Зато, магниевый сплав в корпусе обеспечивает высокие показатели жесткости, дополнительно позволив снизить общую массу. С первого взгляда становится понятно, что перед нами действительно дорогое и качественное устройство.

При этом, каких-то выраженных просчетов в конструкции нет, все детали точно расположены на своих местах, полностью отсутствует люфт или посторонние звуки. Крышка точно фиксируется на своем месте, а благодаря механизму ErgoLift – достигается комфортное положение для работы. Отметим также наличие полноразмерных портов USB-A и HDMI. Хотя повседневная тенденция перехода к универсальному порту USB-C наблюдается в самых разных сегментах рынка, все еще самыми востребованными остаются классические форматы разъемов и владельцу ExpertBook не придется хранить при себе арсенал переходников для работы с популярными разъемами.

Клавиатура и тачпад

Ультрабуки такого класса подразумевают активную работу в движении и здесь удобство работы с клавиатурой и тачпадом наиболее важны. Топкейс выполнен с выштамповкой в зоне клавиатуры, располагая высоту клавиатуры в одном уровне с общей плоскостью панели.

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ExpertBook получил клавиатуру островного типа с крупными клавишами и оптимальным расстоянием между ними.

Ход клавиш небольшой, но четко определяющийся. Пользователь всегда точно понимает момент срабатывания.

Компоновка клавиш классическая для современных ультрабуков ASUS. Кнопка питания вписана в общий блок справа сверху, она снабжена светодиодным индикатором активности. Кнопки со стрелками уменьшены вдвое. А вот дополнительного ряда клавиш по правому краю здесь нет.

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Клавиатура снабжена светодиодной подсветкой белого цвета. Ее можно активировать при необходимости, но вот настроек яркости не предусмотрено. Впрочем, уровень яркости подобран максимально комфортно и желания ее настройки не возникает.

Сенсорная панель достаточно крупная и накрыта панелью из шлифованного стекла. Левая и правая кнопки интегрированы в панель.

Пиктограмма в верхнем правом углу подсказывает, что здесь применяется панель NumberPad с функцией работы в режиме цифровой клавиатуры.

Такой режим будет удобен при работе с большим количеством числовых данных, проведении вычислений. Причем, специальный алгоритм распознает и отличает управление курсором от ввода чисел. Пользователю не придется постоянно переключаться между режимами.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 14 дюймов. Используется матрица IPS-level с широкими углами обзора и разрешением 1920 х 1080 точек. Поверхность матрицы выполнена матовой для уменьшения бликов.

Ширина боковых рамок минимальна, создавая ощущение безрамочного корпуса и позволив добиться минимальных габаритов корпуса. Относительная площадь дисплея составляет 94% - весьма солидный показатель.

В использовании дисплей радует яркими и контрастными цветами, не выцветающими даже при взгляде под углом.

Белый цвет выглядит натурально и естественно, не наблюдается отклонений по цветовой температура и гамме.

Черный цвет обладает синеватым оттенком, типичным для дисплеев такого класса. При взгляде под углом, изображение принимает розоватый оттенок. Впрочем, при повседневной эксплуатации этого не заметно. Подсветка распределена равномерно, не наблюдается каких-либо засветок.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 380 0.273 1392 50 143 0.103 1388 0 19 0.014 1357

Диапазон яркости оказался достаточно широким, обеспечивая высокие показатели контрастности. Комфорт использования в самых разных условиях освещенности обеспечивается также наличие антибликового покрытия дисплея.

Графики расположились плотно друг к другу и практически идеально совпали с показателями референса.

Все цвета показывают стабильные результаты, с минимальным удалением друг от друга.

Цветовая температура лишь немного завышена, как и принято у большинства современных смартфонов. Визуально этого отличия заметить не получится.

Цветовой диапазон практически идеально совпадает с общепринятым треугольником sRGB. Это подтверждает заявления производителя о соответствии цветового диапазона стандарту.

Точки серого клина сгруппировались в границах дельты. Паразитные оттенки не будут заметны пользователю.

Дисплей является важной часть ультрабука и от его качества зависит общий комфорт использования. В данном случае, дисплей полностью отвечает предъявляемым требованиям для устройств такого уровня. Здесь нет какого-то дополнительного функционала, вроде сенсорного управления, да и разрешение не запредельное. Но имеющиеся параметры полностью перекрывают предъявляемые требования. С таким дисплеем будет комфортно работать, будь то решение офисных задач или обработка мультимедийных файлов.

Программное обеспечение и прошивка

Ультрабук предназначен для работы под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 и может комплектоваться лицензионной копией домашней или профессиональной версии.

Каких-то модификаций интерфейса не предусмотрено, а вот для упрощения контроля состояния компьютера предусмотрели фирменную утилиту MyASUS.

Здесь можно проверять наличие обновлений для программного обеспечения и драйверов, контролировать статус гарантии и проводить базовую диагностику неисправностей.

Аппаратная платформа и производительность

Самой интересной стороной нашего героя является используемая аппаратная платформа. Здесь установлены процессоры нового поколения от компании Intel. Причем, доступны только два варианта – Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7. Это совершенно новые чипы из семейства Tiger Lake U.

Тестовый экземпляр получил старшую версию процессора Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц при нагрузке на одно ядро. При загрузке всех ядер, частота может достигать 4,1 ГГц. Базовый показатель установлен на отметке 2,8 ГГц.

Чип выполнен по 10 нм техпроцессу SuperFin. В состав процессора входит четыре ядра, способных работать в восемь потоков одновременно.

За обработку графики отвечает интегрированный видеоадаптер нового поколения Intel Iris Xe Graphics. Максимальная частота составляет 1,3 ГГц. Оперативная память LPDDR4x распаяна на материнской плате и работает в двухканальном режиме на частоте до 4266 МГц. Объем памяти может составлять 8, 16 или 32 Гбайт. В нашем случае, используется максимальный объем.

Обратимся к нескольким тестовым приложениям и оценим уровень производительности системы.

По меркам ультрабуков, новинка радует действительно высоким уровнем производительности. Впрочем, это не удивляет, ведь здесь применяются компоненты нового поколения и флагманского уровня.

А как обстоят дела с энергопотреблением, нагревом и стабильностью работы под нагрузкой? Ведь именно над оптимизацией энергопотребления и нагрева сейчас особенно активно работают производители.

Проведем тестирование в приложении OCCT для оценки эффективности работы системы охлаждения. Тестовый режим обеспечивает практически максимальную нагрузку на процессор, но почти не задействует графический адаптер.

Тактовая частота процессора колеблется в пределах 1,4-2,0 ГГц, а температура поддерживается в диапазоне 60-80 градусов.

Второй цикл теста проводился в одновременной нагрузке на процессор приложением OCCT и на графическую часть приложением FurMark. Таким образом, достигается максимальный уровень нагрузки и наиболее сложные условия для работы системы охлаждения.

На половине времени теста, останавливаем тестирование в приложении FurMark и убеждаемся в том, что при снижении нагрузки, система управления оперативно перестраивается, повышая частоты процессора.

При одновременной нагрузке на центральный процессор и видеокарту, тактовая частота процессора стабильно поддерживается на отметке около 1 ГГц, а температура остается в пределах 60-80 градусов. После отключения теста FurMark, частота процессора оперативно повышается до показателей первого замера, аналогичная ситуация наблюдается и с температурным режимом.

Контроль температурного режима поручен достаточно скромной системе охлаждения, состоящей из одной теплопроводной трубки, небольшого радиатора и вентилятора.

Разместить в компактном корпусе более развитое охлаждение не получилось бы при всем желании, да и нет в этом особой потребности. По тестам стабильности видно, что ультрабук успешно поддерживает температурный режим даже в сложных условиях. Пусть даже это достигается и за счет снижения рабочих частот процессора. Тем не менее, стоит учитывать, что такую же нагрузку в реальности встретить сложно и тепловыделение будет ниже, а значит и «просадка» по частотам не будет выраженной.

Кроме того, мы говорим о тестовом образце ультрабука на базе процессора нового поколения; естественно, что работы по оптимизации еще ведутся. С учетом опыта использования других ультрабуков ASUS, можно предположить, что коммерческие версии получат обновленные алгоритмы управления питанием с более стабильными и высокими показателями.

Как и ожидалось, процессоры нового поколения показывают более высокую производительность. Заметно выросли предельные показатели тактовой частоты и графическая производительность интегрированного видеоадаптера.

Отметим также поддержку современных стандартов оперативной памяти с большой частотой работы, что дополнительно способствует высокому уровню быстродействия и работы с файлами.

Мультимедиа

Звуковая система реализована двумя стерео-динамиками, расположенными слева и справа на корпусе. Они направлены вниз и рассчитаны на отражение звука от поверхности стола.

Данные динамики дополнены интеллектуальным усилителем, призванным минимизировать помехи и защитить динамики от перегрузок. Общее качество звуковой составляющей подтверждено сертификацией Harman Kardon, как и в прочих имиджевых ультрабуках компании.

С учетом разработки данной модели под использование в бизнесе, уделили внимание и вопросу голосовой связи. Так, ExpertBook B9400CE получил 4 всенаправленных микрофона, позволяющих с комфортом осуществлять аудиоконференции или записывать звук.

В программной части хочется также выделить системы шумоподавления ClearVoice Mic и ClearVoice Speacker, отфильтровывающие фоновые шумы при звукозаписи или переговорах.

Для проведения конференций полезным окажется также режим Multi-Presenter, выравнивающий громкость отдельных голосов. Таким образом, несмотря на разное расстояние и положение относительно микрофонов, говорящих будет слышно с одинаковой громкостью.

Коммуникация и безопасность

Бизнес-модель подразумевает использование при работе с конфиденциальными данными и необходимость их защиты. Помимо стандартных и привычных программных функций операционной системы, можно отметить наличие всех современных способов аутентификации.

Так, здесь предусмотрена инфракрасная камера для системы разблокировки по лицу, способная работать независимо от уровня освещенности окружающего пространства и позволяющая разблокировать устройство с минимальными действиями.

Более консервативным пользователям будет удобнее пользоваться дактилоскопическим сканером. Он способен распознавать отпечаток под любым углом и работает максимально быстро. Кроме того, данный способ защиты считается надежнее, чем системы разблокировки по лицу.

Оба варианта разблокировки работают с системой Windows Hello и настраиваются в меню операционной системы.

Среди дополнительных средств защиты отметим криточип TPM 2.0, доступный опционально в зависимости от модификации компьютера.

А как много среди наших читателей любителей заклеивать фронтальную камеру на ноутбуке? Здесь этого делать не придется, ведь камера снабжена механической шторкой, позволяющей гарантировать защиту от "подглядывания", без ущерба для внешнего вида ультрабука.

Специальный ползунок сдвигается вручную и закрывает объектив. О положении шторки подскажет красный индикатор.

Файловая система

ExpertBook B9400CE может комплектоваться одним или двумя твердотельными накопителями формата M.2 PCI-e 3.0 x4 с объемом от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Причем, при использовании двух накопителей поддерживаются массивы RAID0 и RAID1, в зависимости от конкретных настроек.

В нашем случае, применяются два накопителя по 2 Тбайт каждый. Они объединены в массив RAID0. Такой массив подразумевает деление файлов на кластеры и их раздельное сохранение на два накопителя. Так достигается увеличение скорости обработки файлов, так как скорость накопителей фактически суммируется. Дополнительным бонусом является безопасность – считать данные с одного накопителя не получится.

Если же объединять накопители в массив RAID1 – каждый файл будет дублироваться на два накопителя, позволяя добиться большей сохранности файлов, так как исключается возможность их потери в случае отказа накопителя.

Обратимся к результатам тестирования в приложении Crystal Disk Mark и оценим скорость быстродействия используемых накопителей.

Как можно увидеть, скорость на самом деле высокая и точно не окажется причиной ограничения быстродействия системы в целом. Для пользователя это будет означать максимально быстрый запуск системы, загрузка приложений и перенос данных.

Время автономной работы

Вопрос автономности достаточно сложный для разработчиков, когда речь идет о компактных устройствах и решать его приходится комплексно. Ведь компактные габариты подразумевают ограничения для емкости батареи, да и бесконтрольно увеличивать ее не получится по причине увеличения массы. А значит, при размещении максимально допустимого по размерам аккумулятора, дальше увеличивать автономность можно только за счет снижения энергопотребления и оптимизации алгоритмов управления питанием.

Выделив под батарею основное пространство внутри корпуса, производитель смог добиться емкости в 66 Вт*ч в максимальном варианте и 33 Вт*ч в базовом исполнении. Масса корпуса составит 1,05 и 0,88 кг соответственно. По меркам ультракомпактных компьютеров, такая емкость достаточно внушительна. Внушает оптимизм также и применение самых современных компонентов, специально разработанных для применения в подобных устройствах.

К нам на тестирование попал вариант с увеличенной емкостью аккумулятора и именно ее показатели автономности мы сможем оценить.

Для начала, проведем тест длительности работы в режиме простоя. Выбран энергосберегающий режим, дисплей отключен, активно только Wi-Fi соединение.

Аппарат продержался больше 35 часов – весьма немало, особенно для столь компактного корпуса.

Теперь повторим тестирование, но уже в режиме чтения. Этот режим имитирует работу с текстовыми документами, что является типичным сценарием для таких устройств. Используется энергосберегающий режим, яркость дисплея на минимальном уровне, Wi-Fi соединение активно.

При работе с текстовыми документами, можно рассчитывать на практически сутки непрерывной работы.

Наконец, оценим время работы под существенной нагрузкой. Тест обеспечивает нагрузку на центральный процессор и графический адаптер на уровне примерно 70%. Выбран режим максимальной производительности, яркость дисплея на максимальном уровне.

В таком режиме, существенно больше энергии требуется для аппаратной платформы, а также для активной работы системы охлаждения. И результат составил почти три часа.

Для восполнения заряда применяется адаптер питания мощностью 65 Вт. Используется разъем USB-C, подключать зарядное устройство можно к любому из портов на корпусе

Время полного цикла зарядки составляет чуть более трех часов. Однако, отметка в 90 процентов уже будет достигнута через 2 часа. После чего, скорость заряда существенно снижается для сохранения ресурса аккумулятора.

Кстати, при отсутствии комплектного адаптера питания, для подзарядки можно использовать обычный блок питания смартфона. Правда, скорость заряда существенно снизится.

Дополнительным фактором снижения расхода аккумулятора является применение технологии PSR. Специальная память, встроенная в дисплей, позволяет отключать графический адаптер при отображении статичного изображения. Таким образом, в пассивном режиме использования, ультрабук может существенно снижать расход энергии.

Совместить компактный корпус, неплохую производительность и внушительный уровень автономности – непростая задача. Конструкторы немало потрудились, и результат оправдал ожидания. Тесты позволяют с уверенностью говорить о способности данной модели отработать без подзарядки до нескольких рабочих дней. При этом, восполнить заряд можно с помощью внешнего аккумулятора или даже обычного мобильного зарядного устройства, при условии его достаточной мощности. Конечно, скорость заряда будет небольшой, но в качестве резервной страховки – этого вполне достаточно.

Заключение

Бизнес-ноутбук имиджевой серии должен совмещать ряд параметров, которые могут показаться взаимоисключающими. Например, компактный корпус, автономность и производительность. Над решением таких задач трудятся инженеры самых разных отраслей. Производители процессоров стремятся сделать их энергоэффективными, конструкторы разрабатывают способы изготовления максимально компактных и легких корпусов без ущерба для прочности, и так далее. В случае с линейкой ASUS ExpertBook производитель постарался применить все новейшие разработки.

Результатом стал прочный и компактный ультрабук, способный выполнять серьезные задачи и при этом длительное время не требовать подзарядки. Конечно, речи не идет о производительности в играх или возможностях выполнения сложных мультимедийных задач, но он для этого и не предназначен. Зато со своими прямыми задачами новинка справляется без каких-либо затруднений.

Отметим прочный и легкий корпус из магниевого сплава, современную аппаратную платформу и внушительные объемы памяти. Поскольку модель предназначена для бизнес-сегмента, немаловажным является вопрос безопасности данных, и для их защиты применили все актуальные способы – дактилоскопический сканер, систему распознавания по лицу, крипточип и даже фронтальная камеру оснастили механической шторкой.

Несмотря на скромную массу, ExpertBook B9400CE оснащается емким аккумулятором и способен длительное время работать без подзарядки. Да и вариантов восполнить заряд много. А для удобства работы в самых разных условиях предусмотрели два наиболее востребованных порта в полноразмерном формате, избавив пользователя от необходимости искать переходники и док-станции.

В итоге новинку можно назвать хорошо сбалансированным современным ультрабуком имиджевого уровня для бизнеса. Она будет одинаково уместно выглядеть в офисе, кабинете руководителя или на совещаниях самого высокого уровня.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: