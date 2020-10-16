Оглавление

Вступление

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Ноутбуки под брендом Republic Of Gamers обладают достаточно широким разнообразием и могут предложить решение для большого количества задач. Здесь есть большие и прогрессивные модели с необычными техническими решениями и классические базовые модели. А в этом году линейка расширилась даже до игровой модели с диагональю дисплея 14 дюймов.

Но до недавнего времени все ноутбуки ROG обладали фирменным цветовым оформлением и не подразумевали разнообразия в этом вопросе. Тем не менее, со сменой позиционирования таких ноутбуков как не только игровых, но и предназначенных для создания мультимедийного контента, в линейке появилась и модификация в светлом исполнении корпуса.

Наконец, мы тоже получили для тестирования модификацию в светлом варианте исполнения корпуса. А модель называется ROG Strix G15. Рассмотрим аппарат именно с позиции предназначения для активной работы с мультимедийными задачами.

Но для начала рассмотрим сводную таблицу технических характеристик модели.

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Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G15 Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-10300H, Intel Core i7-10750H, Intel Core i7-10875H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт Накопители До 2 Тбайт Основной дисплей 15.6" FHD 240 Гц 3мс sRGB, FHD 144 Гц sRGB Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0 Блок питания 230 Вт Размеры 360 х 275 х 21-25.8 мм Масса 2.3 кг Цена н/д*

Как видим, предусмотрен достаточно широкий список вариантов оснащения и пользователь сможет выбрать наиболее оптимальное соотношение стоимости и производительности. Предусмотрены солидные объемы памяти, а дисплеи могут различаться по частоте обновления.

Внешний вид и конструкция

Ноутбук выполнен в классическом дизайне линейки ROG Strix. Самой главной отличительной особенностью от тестируемых ранее моделей является цвет ноутбука. Некоторое время назад, компания ASUS стала позиционировать ноутбуки Republic Of Gamers не только как игровые модели, но и как устройства для работы с мультимедийным контентом.

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И хотя классическим оформлением ноутбуков ROG остается темный цвет, в линейку ввели также и светлый вариант расцветки.

Верхняя крышка украшена хромированным логотипом ROG и двунаправленной текстурной шлифовкой. Крышка накрывает не всю площадь корпуса, складываясь вровень с выступом основной части.

Следствием изготовления из пластика, стал недостаток жесткости на изгиб. Она достаточно легко прогибается под нагрузкой.

Снизу корпус закрыт цельной крышкой, обладающей развитой перфорацией для доступа воздуха и текстурным рисунком. В качестве опор выступают пять крупных резиновых ножек. По периметру крышки также предусмотрены световоды для подсветки.

Рамка дисплея и панель топкейс также выполнены в цвет корпуса. Ноутбук легко открывается одной рукой, а дисплей точно фиксируется в выбранном положении.

Правда, сам угол максимального открытия крышки не слишком большой. Он позволит комфортно разместиться за столом, но могут быть сложности при работе с ноутбуком на коленях.

Такая ограниченность диапазона крышки определяется конструкцией петлевого механизма, спрятанного внутрь основания ноутбука.

На левом торце расположились три классических разъема USB-A 3.2 Gen 2 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

А вот справа никаких разъемов нет вовсе, лишь только вентиляционная решетка для системы охлаждения.

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А наибольшее разнообразие интерфейсов на дальней от пользователя стороне. Здесь можно увидеть круглый разъем питания, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0b и классический разъем RJ-45 для подключения к проводной локальной сети.

Слева и справа находятся крупные вентиляционные решетки для выброса нагретого воздуха за пределы корпуса.

Демонтируем крышку и посмотрим на внутреннюю конфигурацию ноутбука. Крышка фиксируется на винты и защелки, прочно скрепляясь с корпусом и не издавая никаких лишних звуков.

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Как видно, компоненты сгруппированы достаточно плотно. Однако, можно увидеть свободное пространство слева от аккумулятора. Судя по всему, в некоторых модификациях здесь может устанавливаться классический жесткий диск. Правда, о таких модификациях ничего не сообщается на официальном сайте производителя в России.

Ноутбук не относится к флагманскому сегменту и получил пластиковый корпус. Но это не помешало ему сохранить на высоком уровне прочность конструкции. Все элементы точно зафиксированы на своих местах, никаких люфтов или посторонних звуков не наблюдается. Крышка хорошо фиксируется в выбранном положении, а петлевой механизм прочный и долговечный. Вот только хотелось бы видеть более высокую жесткость крышки, этот момент стоит учитывать при транспортировке и хранении.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура и топкейс выполнены в цвет корпуса. Панель украшена слабовыраженной прямой шлифовкой. По правой стороне нанесено рифление и логотип линейки Strix. А вот клавиатура не утоплена вглубь панели и немного возвышается над уровнем корпуса.

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Сама клавиатура типична для современных ноутбуков этой линейки. Она островного типа с достаточно крупными кнопками и оптимальными промежутками между ними. Цифровой блок справа отсутствует, а клавиатура занимает центральную часть корпуса, но не по всей ширине.

Среди оптимизаций под игровое использование можно отметить группировку функциональных клавиш верхнего ряда и расширенную кнопку пробел. Клавиши со стрелками чуть меньше остальных клавиш, но сделаны комфортными, а справа разместился ряд навигационных кнопок.

Также, отметим выделенную кнопку питания, которая остается типичной для игровых моделей, но практически перестала использоваться в компактных ультрабуках, к сожалению. Управление громкостью, микрофоном, режимами производительности и клавиша быстрого запуска фирменной утилиты Armoury Crate расположены отдельным рядом клавиш.

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Клавиатура и периметр корпуса обладают многоцветной подсветкой Aura с возможностью индивидуальных настроек.

Тачпад выполнен из шлифованного стекла и обладает комфортными размерами. Кнопки отделены от сенсорной панели.

Чувствительность сенсора позволяет комфортно работать с ним, поддерживаются мультитач жесты. И хотя исполнение сенсорной панели отдельно от кнопок может показаться

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Дисплей

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Это наиболее оптимальный формат, обеспечивающий наилучшее соотношение детализации изображения и энергопотребления. Доступны варианты разной частоты обновления – 144 или 240 Гц.

Боковые рамки дисплея достаточно тонкие, а верхняя лишь немного крупнее. Традиционно для современных ноутбуков ROG, отсутствует веб-камера. Предполагается использование внешней камеры, которая обычно поставляется в комплекте с ноутбуком.

Углы обзора широкие, а картинка не изменяет цветопередачи или контрастности в зависимости от угла зрения.

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Белый цвет смотрится натурально и точно. Не наблюдается отклонений по цветовой температуре.

Черный цвет обладает синеватым оттенком, но это стандартная ситуация для дисплеев такого типа. Присутствуют небольшие засветки по углам, но они никак не проявляются в процессе реального использования.

Воспользуемся колориметром и проведем замеры яркости подсветки в различных режимах, а также протестируем качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 237 0.201 1179 50 90 0.076 1184 0 13 0.011 1181

Максимальный уровень подсветки не самый высокий, но он достаточный для комфортной работы в различных условиях. При этом, отметим практически нулевую яркость в режиме черного цвета. Это обеспечило высокие показатели контрастности изображения.

Графики практически идеально совпали с референсными значениями, немного отклонился только график синего цвета.

Здесь видим стабильные показатели каждого из цветов и их минимальную удаленность друг от друга.

Цветовая температура отличается стабильностью показателей и практически совпадает с референсом. Небольшой акцент на холодные оттенки не будет заметен при использовании, но создаст ощущение более контрастного изображения.

Цветовой диапазон практически идеально повторяет общепринятый стандарт sRGB. Оттенки будут отображаться точно и корректно – это будет полезно при обработке графики и мультимедиа.

Точки серого клина сгруппировались вблизи границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта для пользователя.

Оба применяемых дисплея обладают цветовым покрытием 100% sRGB, разница только в скорости работы матрицы. Наш герой порадовал качеством цветопередачи и широкими углами обзора. Отображение оттенков корректное, подсветка равномерная. В целом, ноутбуки ROG отличаются качественными дисплеями и их тщательной настройкой.

Отдельно стоит отметить стремление разработчиков к увеличению частоты и уменьшению времени отклика, что обеспечивает максимум комфорта при использовании. Так, например, дисплеи с частотой обновления 60 и 90 Гц и вовсе покинули модельный ряд игровых решений.

Программное обеспечение и прошивка

Данная модель поставляется с лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Могут использоваться домашняя или профессиональная версия.

Каких-то модификаций интерфейса не предусмотрено, но производитель добавил некоторые фирменные приложения.

Для отслеживания состояния ноутбука и настройки его параметров предусмотрена утилита Armoury Crate. Ее можно запустить через меню приложений или с помощью кнопки быстрого запуска.

Здесь можно изменять режимы производительности и питания, отслеживать состояние ноутбука или корректировать работу подсветки.

Также, для разных пользователей или сценариев использования можно создавать отдельные профили для максимально быстрой адаптации ноутбука под ту или иную задачу.

Меню GameVisual позволит скорректировать цветопередачу дисплея для наилучшего соответствия конкретной задаче. Например, это позволит создать максимально комфортные условия для игрового процесса или просмотра фильмов.

Приложение MyASUS единое для всех ноутбуков компании ASUS. Здесь можно отслеживать статус гарантии и устанавливать обновления драйверов, ПО и BIOS.

Также, данное приложение поможет провести базовую диагностику состояния ноутбука и выявить возможные неисправности.

В целом, наличие таких приложений помогает пользователю комфортно эксплуатировать ноутбук и контролировать его состояние. Это гораздо удобнее, чем поиск сторонних приложений или скачивание обновлений с официального сайта. Именно из таких мелочей и складывается комфорт использования того или иного устройства.

Аппаратная платформа и производительность

Вариантов оснащения ROG Strix G15 достаточно много. Используются процессоры Intel Core i5-10300H, Intel Core i7-10750H или Intel Core i7-10850H. К нам для тестирования попал промежуточный вариант.

Процессор Core i7-10750H обладает шестью ярдами и работает в 12 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 2,6 ГГц, с возможностью увеличения до отметки 5 ГГц в режиме TurboBoost. Чип выполнен по 14 нм техпроцессу и относится к актуальному модельному ряду. Расчетное значение TDP составляет 45 Ватт с возможностью снижения до отметки в 35 Ватт.

Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт и составляется из двух модулей DDR4-3200. В нашем случае, применяются два модуля по 8 Гбайт. Память работает в двухканальном режиме.

Вариант графических адаптеров особенно много: NVIDIA GeForce GTX1650Ti, NVIDIA GeForce GTX1660Ti, NVIDIA GeForce RTX2060, NVIDIA GeForce RTX2070 и NVIDIA GeForce RTX2070 Super.

Объем видеопамяти может составлять от 4 до 8 Гбайт. В любом случае, используется память GDDR6.

К нам на тестирование попала версия с графическим адаптером GeForce RTX2070 и 8 Гбайтами памяти.

Обратимся к результатам тестирования в различных приложениях и оценим уровень производительности новинки.

Как видно, запас производительности позволяет с уверенностью говорить о стабильной работе даже при выполнении "тяжелых" и ресурсоемких приложений или задач. Именно этого и ожидаешь, говоря о возможностях игрового ноутбука с весьма продвинутым оснащением. Причем, запас производительности данной модели может быть еще выше, в случае использования более продвинутого процессора и старшей версии видеокарты.

При длительной работе под нагрузкой заметного снижения уровня производительности не происходит, и ноутбук совершенно спокойно справляется с таким режимом эксплуатации. Это особенно важно для работы с мультимедиа и для достижения такого результата требуется система охлаждения соответствующего уровня.

В данном случае, за охлаждение отвечает развитая система теплопроводных трубок, отводящих тепло от наиболее нагревающихся участков к радиаторам. Кроме того, современные ноутбуки ROG с процессорами Intel 10-го поколения используют жидкий металл в качестве термоинтерфейса, что позволило еще больше увеличить эффективность системы охлаждения и снизить итоговые показатели нагрева.

За циркуляцию воздуха отвечают два крупных вентилятора с 83 лопастями на каждый. Воздух засасывается из под корпуса и в верхней части позади дисплея, а выбрасывается сзади и сбоку.

Обратимся к стресс-тестам и оценим стабильность работы ноутбука при длительной нагрузке.

Тест Time Spy Extreme Stress Test показал результат в 96,4 процента – весьма неплохой показатель.

С помощью приложения OCCT мы провели два цикла тестов. Первым замером нагрузка создавалась только на центральный процессор, а видеокарта практически не задействовалась.

В таком режим, процессор стабильно работал на частоте около 4 ГГц при температуре около 80 градусов. В целом, показатели отличаются стабильностью. Конечно, система охлаждения работает в активном режиме и ее хорошо слышно, но не создается ощущение чрезмерной громкости.

Второй замер проводился первоначально с одновременной нагрузкой на процессор средствами приложения OCCT и на видеокарту с помощью приложения Furmark. После 20 минут работа под такой нагрузкой, тест FurMark был отключен для оценки скорости изменения показателей.

Как видим, при одновременной нагрузке на процессор и видеокарту, средняя частота процессора снижается примерно до 3,5 Ггц и наблюдаются кратковременные снижения. А вот температура выросла до отметки ближе к 90 градусам. Но как только отключаем тест видеокарты – частота процессора стабилизируется и вырастает до отметки в 4 Ггц, а температура снижается до 80 градусов.

Как видно, система охлаждения успешно обеспечивает работоспособность ноутбука при длительном использовании с максимально возможной загрузкой. Нагрузку такого уровня можно обеспечить только в условиях синтетических тестов, а в реальном использовании нагрузка будет ниже. Особенно, если учитывать солидный запас вычислительной мощности системы в целом.

Стресс-тесты проводились в режиме "Турбо" с приоритетом производительности перед тишиной. Система охлаждения не ограничивалась и вентиляторы оперативно выходили на режим максимальных оборотов. В этот момент, шум был достаточно ощутим, но он вполне укладывался в разумные пределы и воспринимался приемлемым. Тем более, в большинстве случаев, пользователи работают в наушниках и тогда работа вентиляторов вообще не будет заметна.

Производительность современных компьютеров достаточно легко спрогнозировать, так как применяются изученные и понятные компоненты, возможности которых известны. А вот реализовать использование этих компонентов можно по-разному. Здесь играет роль конструкция корпуса, развитость и технологичность системы охлаждения, уровень оптимизации программного обеспечения и драйверов. У нас на тестировании коммерческий образец и к нему не возникает претензий по части оптимизации работы. Системы охлаждения достаточно для реализации всего потенциала ноутбука, а программные алгоритмы обеспечивают корректное управление питанием и частотами.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стереодинамиков мощностью по 4 Вт, расположенных слева и справа на тыльной стороне корпуса. Они достаточно крупные и обладают хорошим частотным диапазоном. Нет выраженного недостатка низких или высоких частот, а запас громкости позволит комфортно использовать ноутбук даже при наличие посторонних шумов.

Динамики обладают технологией интеллектуального усиления Smart AMP. Она позволяет сохранить минимальный уровень искажений, даже на максимальной громкости.

Как трендовый способ кастомизации и выделения индивидуальности пользователя используется многоцветная подсветка клавиатуры и периметра корпуса. В приложении Armoury Crate и Aura Sync можно конфигурировать работу подсветки вплоть до индивидуальной подсветки отдельных клавиш.

Это позволяет добиться собственного стиля оформления и облегчить использование выделением наиболее востребованных комбинаций клавиш.

Коммуникация и безопасность

Полноразмерный ноутбук не требует выискивать способы сделать его как можно компактнее и позволило разместить на корпусе полноразмерный порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети. Ведь ряд пользователей все еще предпочитают проводной способ подключения при решении ряда задач, делая акцент на стабильности такого способа связи.

Впрочем, беспроводную связь также не обошли вниманием и установили здесь модуль Intel Wi-Fi 6 гигабитного класса. За счет применения каскада антенн, достигается максимально стабильное соединение и увеличивается дальность приема сигнала. В реально жизни, это означает отсутствие проблем с сигналом в абсолютном большинстве ситуаций и условий.

Для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth 5.0.

А вот аппаратных средств аутентификации пользователя не предусмотрено. В целом, комплектация дактилоскопическими сканерами или системами разблокировки по лицу игровых ноутбуков не является характерной, а среди исключений можно вспомнить разве что ROG Zephyrus G14. Однако, с возрастанием актуальности использования игровых ноутбуков в сегменте мультимедийных задач и работы с контентом, есть смысл ожидать развития такого функционала и среди таких моделей.

Файловая система

Для хранения файлов используются твердотельные накопители формата M.2. Причем, здесь можно устанавливать до трех накопителей одновременно. Далеко не каждый ноутбук позволяет установить два накопителя, не говоря уже о третьем.

Из всех модификаций, у нас на тестировании вариант с максимальным объемом – два накопителя по 1 Тбайту каждый. Они объединены в RAID0 массив и распознаются системой как один локальный диск.

Третий слот пуст и может задействоваться пользователем при необходимости. Причем, судя по наличию свободного пространства, в данном корпусе может поместиться и классический жесткий диск, но таким модификаций производитель не заявляет.

С помощью приложения Crystal Disk Mark, мы провели тестирование скорости работы файловой системы с файлами различного объема.

Как видим, показатели стабильно сохраняются высокими и никаких затруднений с быстродействием не возникнет. Это обеспечивает быстрый запуск операционной системы и приложений, оперативное перемещение файлов и общее быстродействие системы.

Время автономной работы

Аккумулятор выполнен встроенным и для его демонтажа потребуется снять заднюю крышку корпуса. Интересно, что в технических характеристиках не указывается емкость аккумулятора, да и на самой батареи нет никаких информационных надписей. Зато, на коробке в перечисленных характеристиках значится аккумулятор на четыре ячейки с общей емкостью 66 Вт*ч.

Такая емкость не самая большая для производительного игрового ноутбука, но от нее и не требуется переводить ноутбук в разряд "долгожителей". Хотя внутреннее пространство намекает на то, что можно было установить более крупный аккумулятор, при минимальных корректировках расположения SSD-дисков.

Обратимся к результатам тестов и оценим время автономной работы ROG Strix G15 в различных условиях использования.

Для начала, оценим время работы ноутбука в режиме простоя. Фоновые задачи и дисплей отключены, ноутбук работает в режиме "Тихий". Активно осталось только Wi-Fi соединение.

Результат составил более 17 часов – не рекордно, но внушительно. По меркам игровой модели это весьма приличный показатель.

Вторым тестом проводился замер в режиме чтения. Имитация работы с офисными приложениями позволяет оценить примерное время работы с небольших нагрузках, типичных для использования в офисных задачах. Режим работы "Тихий", яркость дисплея на минимальном уровне, Wi-Fi соединение активно. Отметим пассивный режим системы охлаждения в таком режиме работы, что обеспечивает отсутствие дополнительного расхода энергии.

Итог теста – 9 часов и 3 минуты. В условиях офиса, пользователь может рассчитывать на один рабочий день, но без существенного запаса. Если предполагается использование в более требовательных задачах или есть риск необходимости работать сверхурочно – лучше позаботиться о возможности подзарядки.

Тест под нагрузкой обеспечивает примерно 70% постоянной загрузки процессора и видеокарты. Ноутбук работает в режиме "Эффективный", а яркость дисплея установлена на максимальном уровне, остается активным и Wi-Fi соединение. Такой режим не только заставляет потреблять больше энергии сами компоненты, но также и подразумевает активную работу системы охлаждения с затратами энергии на работу вентиляторов.

Итог теста составил 1 час и 40 минут. Для указанных условий использования это неплохой показатель, по меркам игровых ноутбуков.

Комплектный блок питания обладает мощностью 230 Вт и именно этот параметр указан в технических характеристиках ноутбука. Здесь можно проследить ориентированность ноутбука на работу с подключенным источником питания, ведь только в таком режиме он сможет реализовать весь свой потенциал.

На зарядку от 0 до 100 процентов уходит чуть менее двух часов. Причем первые 65 процентов достигаются менее чем за час, после чего скорость заряда немного снижается для сохранения ресурса батареи.

Приятно видеть, что современные игровые ноутбуки улучшились по части уменьшения габаритов корпуса, снижения энергопотребления и увеличения автономности. Это позволяет рассмотреть такие модели в качестве универсальных производительных станций для работы и отдыха.

Герой обзора обеспечивает стандартные показатели для современных моделей. Предусмотрена ли модификация с емким аккумулятором? Такая вероятность есть, но не слишком большая. И даже при ее существовании не факт, что эта версия появится в продаже на российском рынке.

Заключение

Игровые ноутбуки постепенно трансформируются в универсальные устройства для игр и любых мультимедийных задач. Отчасти это результат развития технологий, отчасти –реакция на спрос. Ведь сейчас все больше создается и потребляется мультимедийного контента.

Но не всегда игровую производительность обязательно нужно уместить в максимально компактный корпус, доплачивая и жертвуя развитой системой охлаждения. В таких ситуациях аппараты из семейства Strix G оказываются весьма интересным предложением.

Хотя они и крупнее моделей Zephyrus, но зато выгодно отличаются по стоимости, обладают эффективным охлаждением и предлагают широкий выбор комплектаций. Например, ROG Strix G15 поддерживает установку до трех накопителей. При этом такие модели компактнее версий предыдущих поколений и могут использоваться дома и на работе. А широкий выбор комплектаций позволит выбрать оптимальный вариант по соотношению производительности и стоимости.

Отметим несколько вариантов расцветки корпуса, что позволяет выделить свое устройство среди прочих. Подчеркнуть индивидуальный стиль поможет многоцветная контурная подсветка. Хорошо ROG Strix G15 показывает себя и при ближайшем рассмотрении отдельных компонентов. Можно отметить качественный дисплей с высокой частотой обновления, неплохую автономность и качественную звуковую часть.

Традиционно для современных игровых ноутбуков не хватает сканера отпечатков пальцев, появление которого мы надеемся увидеть в дальнейшем. Ведь развитие таких ноутбуков именно в среде работы с контентом подразумевает необходимость удобных способов защиты данных. А изготовление корпуса из пластика привело к не самой лучшей жесткости верхней крышки, ее можно изгибать без существенных усилий и потенциально это может сыграть с владельцем злую шутку. Стоит учитывать этот момент при хранении и транспортировке устройства.

В остальном, перед нам хорошо сбалансированный и грамотно скомпонованный ноутбук, способный выполнять широкий спектр задач.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix G15 получает награду:

Выражаем благодарность: