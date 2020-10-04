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Другое

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 90 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS


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Вступление, Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding
Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, итоговые результаты, заключение
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