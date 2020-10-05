Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх

Страница 1 из 2 +
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде

700x600 62 KB

В данном обзоре будет изучена производительность нового процессора Intel – Core i5-10600КF.

Его соперниками стали следующие модели:

  • Core i5-10400F;
  • Core i7-9700KF;
  • Core i3-9350KF;
  • Core i7-8700K;

  • Ryzen 7 3700X;
  • Ryzen 5 3600Х;
  • Ryzen 5 3600;
  • Ryzen 5 3500Х;
  • Ryzen 5 3500;
  • Ryzen 7 2700X.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

реклама



1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

реклама

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

реклама

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS


Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Far Cry New Dawn, Hitman 2
Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, итоговые результаты, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix core i5-10600кf

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
+
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
19
Mafia: Definitive Edition — рецензия
24
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
39
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 123
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 39
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 24


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 30 смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 11 на прошивке MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки рассылки российской и глобальных версий
3
Популярный смартфон Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – IPS-дисплей, флагманский процессор, NFC, быстрая зарядка и 64 Мп камера в России по ценам китайского Aliexpress
8
CD Projekt Red "дарит" все игры во вселенной Ведьмака при покупке Cyberpunk 2077 – описание и инструкция
18
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на Android 11 для России – список устройств и инструкция для получения обновления
6
Windows 7 окончательно потеряла позиции на рынке операционных систем – наблюдается самый массовый исход пользователей за 5 лет существования Windows 10
34
HUAWEI P40 Pro рекордно подешевел – мощный процессор с ИИ, продвинутая камера 40+50 Мп, NFC и быстрая зарядка 40 Вт в самом лучшем флагмане 2020 года со скидкой от 30 000 рублей
11
Актеры дубляжа не верят в локализацию Cyberpunk 2077
104
Выбираем лучшую бюджетную видеокарту в ценовом диапазоне до 200$ - RX 580 против GTX 1650 Super по мнению специалистов Benchmark
34
Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
68
Изображение массивного GPU AMD "Big Navi" RDNA 2 для флагманской Radeon R9 6900 XT с GDDR6 появилось в сети
126
У GTA 6 скоро появится конкурент – бывший президент Rockstar North готовит новую AAA-игру за 40 миллионов долларов
12
«Жги, как в последний раз»: рекламный ролик Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом (обновлено)
15
AMD планирует повысить интерес к видеокартам текущего поколения с помощью подарков
20
Объёма видеобуфера NVIDIA GeForce RTX 3090 хватило для установки Crysis 3 в память видеокарты
9
Xiaomi снова отложила выпуск прошивки MIUI 12 на популярные смартфоны 2019-2020-х годов – Redmi Note 7 Pro, Note 6 Pro, Note 8, Note 9 Pro и другие – сроки выхода обновлений
2
Опрос на WatchMojo определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X
6
AMD готовит гибридные процессоры Ryzen на базе «Зеленых сардин»
15
Процессоры Intel Alder Lake получат до 16 ядер и поддержку DDR5, а мобильные CPU Tiger Lake-H обзаведутся 8 ядрами — новые данные от Notebookcheck
68
Известный хакер EMPRESS взломала защиту Denuvo в последней версии Borderlands 3
42
Наиболее полная информация о настольных процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake – тактовая частота, сроки выхода и теоретическая производительность
28

Сейчас обсуждают

Олег Петров
09:00
Это зависит от браузера, Firefox попробуй
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
Jaster
09:00
LGA 1700 с DDR5 будет, да.
Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
Bratken
08:59
Да представляю досаду, когда у тебя была идея, а потом она прижилась в другой игре да еще через несколько лет
Сценарист первых частей Mafia Даниэль Вавра рассказал, каким мог быть сюжет третьей части
Максим Ширшов
08:57
И на core 2 duo можно работать, вопрос только в комфорте. 4 ядерник для своих профессиональных задач я постоянно грузил на 100 процентов и было не очень приятно наблюдать сильные тормоза системы и дер...
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
RangerXP
08:57
Интел, всего хорошего, и спасибо за рыбу!
Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
Иннокентий Васильевич
08:56
Давай назови еще 9 игр такого же обьема
Игроки в Call of Duty: Modern Warfare с SSD небольших объёмов жалуются на невозможность обновления игры - размер клиента популярного шутера перевалил за 235GB
t-dirt
08:56
если и сольёт, то в будущем. а пока в играх сливает амд. ктоб чё не говорил. просто факт. не намного конешно, но сливает.
Наиболее полная информация о настольных процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake – тактовая частота, сроки выхода и теоретическая производительность
t-dirt
08:55
а как же ризен 5 3600? а как же "процессор не только для игр!". ведь все знают, что фонатики амд пользуют свои ризены (в первую очередь бюджетные 4 и 6-ядерные) в первую очередь для не игровых задач. ...
Наиболее полная информация о настольных процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake – тактовая частота, сроки выхода и теоретическая производительность
Иван Иванов
08:52
вот у меня мамка на х570 и чип выше 72гр не нагревался,даже вентиль ни разу за пол года не включался, только при загрузке биваса крутится 5 секунд. што я делаю не так
Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
t-dirt
08:51
к проктологу, краснозадый.
Наиболее полная информация о настольных процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake – тактовая частота, сроки выхода и теоретическая производительность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем