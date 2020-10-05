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Вступление

В разгар осени можно вспомнить былое с Age of Empires 3: Definitive Edition или все же открыть что-то новое: бег по стенам с катаной наперевес в Ghostrunner, космические разборки в Star Wars: Squadrons, партизанскую войну в Partisans 1941 или борьбу с правительством в Watch Dogs: Legion.

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Star Wars: Squadrons

Жанр Экшен Разработчик Motive Studios Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 2 октября 2020 года

У многих людей «Звездные войны» в первую очередь ассоциируются с двумя компонентами – сражениями на световых мечах и космическими боями на виражах. В мире игр фехтование находит отражение не так уж редко – скажем, совсем недавно рыжий паренек Кэл Кестис шинковал имперцев в Star Wars Jedi: Fallen Order. Теперь же пришла пора покружить на истребителях недавних повстанцев, расстреливая турели «Звездного разрушителя», или схватить штурвал корабля «плохих парней».

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События Star Wars: Squadrons происходят вскоре после уничтожения второй «Звезды смерти» – то есть в промежутке между шестым и седьмым эпизодами киносаги. Новая Республика бодается с Империей, и в сюжетной кампании нам покажут историю с обеих сторон конфликта. Первые стремятся разбить ослабленного неприятеля, отправляя эскадрилью «Авангард» на самые интересные задания. Вторые рассчитывают на эскадрон «Титан» – правда, помимо уничтожения республиканцев, ее члены ищут ответ на серьезные вопросы в духе «почему ты еще веришь в Империю, если она разваливается на глазах?»

Впрочем, кампания точно не была у Motive Studios в приоритете – основные силы брошены на мультиплеерные схватки 5 на 5. Главный режим – «Бои флотилий», где нужно поэтапно, выполняя разнообразные задачи, разгромить армию врага и превратить в мусор флагманское судно. Не обойдется и без более прямолинейных и «компактных» развлечений. Их жизнеспособность определит проработка геймплея. А в нем ключевая задача – распределение энергии по модулям корабля, которое позволит сильно менять его поведение (сделать быстрее ценой защиты или усилить пушки за счет скорости) в считаные секунды. Важно грамотно использовать особенности каждого типа техники, коих четыре: универсалы, быстрые истребители, корабли поддержки и бомбардировщики.

Также в программе: мощный звук, пышущая спецэффектами картинка на движке Frostbite, разнообразные локации: газовый гигант Явин-Прайм, завод по производству звездолетов, окруженная обломками имперских кораблей планета Сиссубо, усыпанная астероидами Завианская бездна и другие славные места. Все это лишь усилит впечатления от космических боев – а они, по словам ознакомившихся с проектом, ощущаются здорово, что не может не вызывать энтузиазма.

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Partisans 1941

Жанр Тактика/Стратегия Разработчик Alter Games Издатель Daedalic Entertainment Платформы PC Дата выхода 14 октября 2020 года

Mimimi Games действительно вернула к жизни жанр тактики в реальном времени: сперва он встрепенулся после Shadow Tactics: Blades of Shogun, затем окреп за счет Desperados 3. Между ними затесалось еще и сырое HD-переиздание Commandos 2, а теперь к выходу готовится Partisans 1941 российской компании Alter Games – там мы, управляя группой советских партизан, дадим отпор немецко-фашистским захватчикам.

Командир Красной армии Алексей Зорин угождает в неприятельский плен уже в начале Великой Отечественной войны, но успешно сбегает и прямо в тылу врага организует сопротивление из других беглецов и местных жителей. Целью отряда становится не просто терроризирование нацистов, а уничтожение линий снабжения, благодаря которым оккупанты комфортно осаждают Ленинград. При этом кампания не линейна, как в вышеупомянутых проектах, а позволяет самостоятельно выбирать на глобальной карте, чем заняться. Сюжетных миссий в игре двадцать, и, по всей видимости, их дополнят побочные задания про добычу ресурсов, которые нужны для выживания и обустройства базы.

Именно с базы мы будем выдвигаться на задания, самостоятельно выбрав подходящих компаньонов. Каждый обладает уникальными навыками, поэтому разнообразие гарантировано. Геймплей же будет в основном следовать заветам предков: тут большой упор на скрытное прохождение, использование ловушек, приманок, отвлекающих маневров. Немцы, впрочем, тоже неглупы и реагируют, скажем, на подозрительно шуршащие кусты. Однако заметной частью игры, похоже, станет и стрельба. В Partisans 1941 будут ситуации, в которых расположение солдат вынудит нас схватиться за пушку или швырнуть гранату, и хочется надеяться, что с ними не переборщат.

Уже пощупавшие проект отмечают, что пока что одна из основных проблем – интерфейс. Переключение между различными действиями над одним объектом сделано плохо, отдельные сигналы (например, звуковые волны под ногами персонажа) дают недостоверную информацию, а конусы зрения врагов вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Посмотрим, сумеет Alter Games привести дела в порядок к релизу или же выстрелит в ногу сама себе.

Aquanox: Deep Descent

Жанр Экшен Разработчик Digital Arrow Издатель THQ Nordic Платформы PC Дата выхода 16 октября 2020 года

Симулятор футуристической субмарины Aquanox – одна из незаслуженно забытых серий, блиставших в начале века. Хороший сюжет (пускай неудачно поданный через длиннющие монологи), отличная и очень требовательная графика, достойный ИИ – все это собиралось в действительно крепкие игры. Сверхприбыльными, впрочем, они не стали, и студия-разработчик Massive Development была закрыта владельцами прямо в процессе работы над ремейком Aquanox 2: Revelation для PlayStation 2. К счастью, Nordic Games (теперь THQ Nordic), 7-8 лет назад скупавшая все плохо лежащие лицензии, заарканила права на Aquanox и через Kickstarter дала путевку в жизнь очередному ее выпуску.

Aquanox: Deep Descent, разумеется, напрямую не связана с событиями древних предшественниц. Это переосмысление истории про мир, где радиация, постоянные войны и проблемы с ресурсами загнали человечество под воду. Правда, на дне спокойной жизни также не вышло – виноваты мутировавшие морские гады и все те же людские привычки, претящие мирному сосуществованию разных групп. Теперь нам предстоит возглавить команду опытных бойцов и разобраться с теми, кто бузит и раскачивает лодку.

Наша подводная техника (а на выбор несколько видов с разными характеристиками) вооружена на любой вкус: торпедами, минами, шрапнелью, лазерами. Дополнительную огневую поддержку порой оказывает сопровождающий нас корабль-база Tupilaq. Но и враги отнюдь не лыком шиты: это, конечно, не «хардкорный» симулятор, но лобовые стычки сразу с несколькими субмаринами и здесь приведут к нашей скорой гибели. Резкие взмывания вверх, «бочки» и другие трюки, а также банальные прятки за укрытиями – ключ к выживанию.

К сожалению, Aquanox: Deep Descent не позволит по-настоящему исследовать мутные воды. Зачастую мы или будем просто плыть из точки А в точку Б, или оборонять беззащитного спутника, или сопровождать большое судно – в общем, это явно не «песочница». Зато предусмотрены кооперативный мультиплеер (каждый игрок, по словам авторов, сыграет свою роль в сюжете), Deathmatch и другие сетевые режимы, в которых товарища можно пустить на корм рыбам.

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Amnesia: Rebirth

Жанр Хоррор Разработчик Frictional Games Издатель Frictional Games Платформы PC, PlayStation 4, Mac Дата выхода 20 октября 2020 года

Frictional Games уже давно утвердилась в качестве компании, хорошо понимающей, как пугать людей и при этом рассказывать интересные истории, да еще и успевать экспериментировать. Серия Penumbra сильно менялась от выпуска к выпуску, Amnesia: The Dark Descent стала одним из главных ориентиров жанра (судя по количеству подражателей), Soma – вообще глубокий, почти философский проект с классно нарисованным миром.

В Amnesia: Rebirth шведы тоже не собираются паразитировать на старых находках – многое подвергнется переосмыслению. Например, система потери рассудка. Теперь персонаж не просто сходит с ума от вида встреченных чудищ и кромешной тьмы, а загибается от таинственной хвори, вписанной в историю. Чем выше стресс и тяжелее обстановка, тем хуже себя чувствует девушка Таси Трианон, волею судеб попадающая в алжирскую пустыню.

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Конечно, героиня ничего толком не помнит: ни как тут очутилась, ни почему она одна, ни чем она занималась. Ей предстоит собрать осколки воспоминаний и разобраться в происходящем, однако окружающая обстановка не очень-то способствует рефлексии. Кошмар следует за ней по пятам, болезнь вытягивает силы – а коварные разработчики в придачу подкидывают загадки. По всей видимости, головоломки вместо чисто формального присутствия все же будут близки к уровню сложности оригинальной Amnesia: The Dark Descent.

А еще Frictional Games очень старалась «оживить» и придать фактуру Таси. После сравнительно молчаливого Даниэля из первой части девушка производит впечатление той еще болтушки: комментирует события, делится соображениями, постоянно охает и ахает. Будем надеяться, что это не слишком повлияет на атмосферу, обещающую вновь погрузить нас в крайне тревожное состояние.

Ghostrunner

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Жанр Экшен Разработчик One More Level Издатель All In! Games, 505 Games Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 27 октября 2020 года

«Mirror’s Edge встречается с «Матрицей» - примерно так в нескольких словах можно описать концепцию нового проекта польской One More Level. Ghostrunner смешивает киберпанк с постапокалипсисом, не терпящий промедления экшен - с тактикой, невероятную крутость героя - с его хрупкостью. И то, что получается, подходит явно не всем.

Мы исполняем роль кибернетического ниндзя, проснувшегося на дне гигантской башни-мегаполиса без памяти. Настойчивый ИИ доводит до нашего сведения, что следует отправиться в пентхаус и всадить мономолекулярную катану в живот правителя. Путь неблизкий. К счастью, наш воин обладает прекрасными навыками паркура: бегает по стенам, скользит под перекладинами, совершает невероятные прыжки и даже охотно использует крюк, чтобы добраться до труднодоступных мест. Игра любезно помогает с управлением, не требуя совершенной точности, но так сделано с одной целью – не отвлекать от и без того сложного прохождения.

Проблемы доставляет концепция «один удар – один труп», работающая в обе стороны: и по отношению к ниндзя, и по отношению к разноплановым врагам – мечникам, стрелкам. Из-за того, что любое повреждение ведет к гибели, каждый эпизод превращается в головоломку по расчету траекторий перемещения и управлению временем, течение которого можно замедлить. Подобраться к противникам на аренах можно множеством путей, но поиск – это процесс, полный смертей и откатов к последнему сохранению.

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Ghostrunner эффектно выглядит благодаря выверенному стилю и спецэффектам вроде пуль, пролетающих в «слоу-мо» около головы героя. Но главное – сообщают, что она очень трепетно относится к показателю в 60 FPS и не намерена портить чуть ли не геометрические задачки лишними переменными. А вот хватит ли ей запала для того, чтобы часами удерживать у экрана, – вопрос пока открытый.

Watch Dogs: Legion

Жанр Экшен Разработчик Ubisoft Toronto, Ubisoft Kyiv Издатель Ubisoft Entertainment Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 29 октября 2020 года

«Лондон после Брекзита» - звучит как постапокалиптический сеттинг, и это лишь отчасти не так. По мнению Ubisoft, выход Великобритании из Евросоюза стимулировал в Англии рост авторитаризма, экономические и политические проблемы, и в итоге к власти пришли экстремисты. Система управления городами ctOS ведет мониторинг жизнедеятельности граждан, навязывает им определенные взгляды и уж точно не способствует свободе слова.

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Такое положение вещей не радует организацию DedSec, в которую входят представители всех слоев общества. То есть буквально: от пенсионерки-хакера до подпольного бойца. И взять под свой контроль мы тоже можем любого человека в городе, кроме, конечно, тех, кто отмечен как враг. Боксер с удвоенной силой будет колотить негодяев, бабушка, громко пыхтя, будет активнее взламывать электронику – и подобных героев сотни. Фактически Ubisoft отменила понятие NPC, отвязала сюжет про угнетающих и угнетенных от конкретных персонажей и оставила нам конструктор. Разработчики даже заявляют, что сюжетные миссии будут меняться исходя из состава участников – крайне амбициозное заявление.

Конечно, заманивание людей в ряды DedSec происходит не по первому клику. Кому-то надо помочь в удалении компрометирующих фотографий, кому-то – вызволить из кутузки родственника. Зато завербованные персонажи становятся пластилином в наших руках: мы сами выбираем им класс (боец, хакер, лазутчик), раскидываем очки по дереву навыков, ведем по заданиям. Жаль, они умирают насовсем – и тогда извольте искать себе очередного аватара.

Концепция Watch Dogs: Legion амбициозна, но заслуживает скептического отношения. Ее авторы регулярно испытывают сложности с написанием интересных заданий, а конкретно в рамках серии плохо работают с сеттингом, и пока нет ощущения, что дела пойдут на поправку. Особенно когда ты толком не сможешь привязаться к персонажам. Хотя революционные идеи на то и революционные, чтобы разрывать шаблоны и превосходить ожидания.

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На сдачу

Ride 4 – сотни лицензированных мотоциклов, режим карьеры, динамическая смена погодных условий, продвинутый ИИ, сетевые гонки – в общем, если любите гонять на двухколесной технике, вам сюда (8 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

The Uncertain: Light at the End – мрачное приключение в мире, где люди почти вымерли из-за бурного развития ИИ, полно головоломок и сюжетных развилок (8 октября 2020 года; PC).

Ben 10: Power Trip – новая аркада по популярному мультсериалу отправляет Бена 10, умеющего превращаться в разномастных пришельцев, спасать Европу от злобного волшебника Хекса (9 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

FIFA 21 – в отличие от конкурентов из Konami, EA не стала брать паузу в развитии футбола, а предпочла расширить карьерный режим и улучшить систему столкновений спортсменов (9 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

G.I. Joe: Operation Blackout – командный сетевой шутер на основе известной серии комиксов включает еще и некое подобие сюжетных миссий (13 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Remothered: Broken Porcelain – то ли приквел, то ли сиквел, то ли дополнение к Remothered: Tormented Fathers загоняет нас в мрачную гостиницу, где мы в компании журналистки Розмари продолжаем искать пропавшую девочку (13 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Torchlight 3 – небезызвестный «убийца Diablo» выберется из «Раннего доступа» с крайне удручающими отзывами (13 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Starpoint Gemini 3 – еще один сомнительный выходец из «Раннего доступа» отправит нас пилотировать космический корабль, отстреливаясь от врагов, исследуя космические системы и торгуя барахлом (14 октября 2020 года; PC).

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice – знаменитый ловелас Ларри нашел свою любовь и уже хотел сыграть свадьбу, как вдруг прекрасную леди увезли на чудесный архипелаг – надо выручать (15 октября 2020 года; PC, Mac).

Monster Truck Championship – симулятор монстр-траков сажает нас за руль огромной махины и предлагает делать трюки на арене, давить легковушки и соревноваться с друзьями (15 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

The Signifier – в качестве кибердетектива мы влезаем в разум жертвы и, решая головоломки, пытаемся докопаться до истины аж в трех мирах сразу: реальном, объективном и субъективном (15 октября 2020 года; PC).

9 Monkeys of Shaolin – beat ‘em up про китайского рыбака, мстящего пиратам за убийство родных (16 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

NHL 21 – в свежем выпуске хоккейного симулятора ждет переработанный режим одного игрока – с обилием диалогов и решений о дальнейшей карьере (16 октября 2020 года; PlayStation 4, Xbox One).

HyperBrawl Tournament – пестрая спортивная аркада с мордобоем, ударами молнией и огнестрельным оружием (20 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

The Dark Pictures: Little Hope – второй эпизод хоррор-анталогии от авторов Until Dawn поведает о группе студентов и профессоре, застрявших в городке, где некогда вели охоту на ведьм (30 октября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Александр Кошта aka Top