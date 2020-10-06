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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425

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Оглавление

Вступление

Сегмент современных ноутбуков способен предложить подходящий вариант для практически любого сценария использования. Если нужно максимально мобильное устройство – есть компактные и легкие ультрабуки с диагональю дисплея 12-13.3 дюйма. Если нужен оптимум по цене и характеристикам – хорошо подойдут базовые модели домашних или игровых моделей. Если хочется получить максимальную производительность и технологичность – флагманские модели из киберспорта к вашим услугам.

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Есть и промежуточные варианты, которые соединяют сильные стороны устройств разного типа. Такими можно назвать ультрабуки с диагональю дисплея 14 дюймов – они все еще компактные, но уже не слишком отстают по размерам от полноразмерных моделей.

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Модель ASUS ZenBook 14 UX425 относится именно к таким. Ее оснащение позволит легко справляться с любыми профильными задачами и не ощущать никакого дискомфорта. Рассматриваемая модель является родственной с изученным чуть ранее ультрабуком ASUS ZenBook 13 UX325, отличаясь диагональю дисплея и соответственно габаритами корпуса.

Однако потенциально могут быть и прочие различия – автономность, температурный режим и так далее. Поэтому есть смысл рассматривать и тестировать данные модели независимо друг от друга. Для начала обратим внимание на технические характеристики новинки.

Технические характеристики

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Тип устройства
Ноутбук
Модель
ASUS ZenBook 14 UX425
Процессор
Intel Core i3-1005G1, Intel Core i5-1035G1, Intel Core i7-1065G7
Видеопроцессор
Intel UHD Graphics / Intel Iris Plus Graphcs
Операционная система
Microsoft Windows 10
Оперативная память, Гбайт
До 32
Встроенная память
До 2 Тбайт
Экран
14" IPS-level 1920 x 1080
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi 6 ; Bluetooth v5.0
Аккумулятор, Вт*ч
67
Размеры, мм
319 х 208 х 139
Масса, кг
1,13 – 1,17
Цена, руб
Н/Д*

*Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Как видим, предусмотрен солидный ассортимент разных модификаций, позволяющих выбрать необходимый процессор и запас памяти. Среди неизменных характеристик отметим внушительную емкость аккумулятора и невысокую массу корпуса. Также, принадлежность к имиджевой линейке определяет применение исключительно дисплея с разрешением 1080p – никакой экономии в ущерб комфорту и удобству.

Стоимость может существенно отличаться, в зависимости от конкретной модификации. Например, доступная в фирменном интернет-магазине версия, с процессором Intel Core i5 и накопителем на 512 Гбайт, предлагается по цене 81 990 рублей.

Внешний вид и конструкция

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Дизайн корпуса позволяет безошибочно определить принадлежность ультрабука именно к линейке ASUS ZenBook. Верхняя крышка выполнена из металла и украшена круговой шлифовкой, расходящейся от фирменного логотипа.

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Снизу корпус закрыт цельной металлической крышкой с матовой поверхностью. Ближе к краям, крышка сужается, создавая визуальный эффект еще более тонкого корпуса. В закрытом положении, компьютер установлен на четыре резиновых ножки.

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Рамка вокруг дисплея выполнена из черного пластика и является единственным пластиковым элементом корпуса. Панель вокруг клавиатуры металлическая и обладает матовой поверхностью. Клавиатура совпадает по цвету с окружающей панелью, создавая эффект единого элемента.

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Все разъемы расположились слева и справа на торцах. Так, слева можно увидеть полноразмерный HDMI для подключения внешних дисплеев и два многофункциональных порта USB-C 3.1 Thunderbolt 3. К любому из разъемов можно подключать зарядное устройство.

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Справа находим один полноразмерный USB-A и слот для карт памяти microSD.

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Такой ассортимент внешних разъемов можно считать наиболее оптимальным. Стремление к тонкому корпусу вынуждает производителей массово переходить на компактный и современный порт USB-C, но полный отказ от привычных интерфейсов может вызвать неудобства среди пользователей. Поэтому, конструкторы использовали зоны утолщения корпуса для размещения двух наиболее популярных портов в привычном форм-факторе. Это позволило объединить прогрессивность портов USB-C и распространенность классических полноразмерных разъемов.

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Максимальный уровень раскрытия крышки не слишком большой, но его вполне достаточно для комфортной работы в самых разных условиях. Для обеспечения максимально комфортного положения при работе с текстов, применяется фирменный петлевой механизм ErgoLift – корпус немного приподнимается к пользователю в рабочем положении. Также, такое решение позволяет добиться большей эффективности работы системы охлаждения за счет облегчения доступа воздуха из-под корпуса.

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Крышка крепится на мелкие винты и защелки. Причем, крепежи расположены как по периметру, так и в центре крышки – для обеспечения жесткости конструкции.

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Внутри корпуса все элементы расположены достаточно плотно друг к другу и основную часть пространства занимает аккумулятор. Причем, он немного сдвинут к центру корпуса, обеспечивая более комфортный баланс распределения массы.

Ультрабуки ZenBook позиционируются как имиджевые модели для бизнеса и они действительно обладают всеми необходимыми качествами. Корпус выполнен из металла и обладает высокими показателями жесткости, все элементы точно и надежно подогнаны на свои места, отсутствуют люфты или посторонние звуки. Корпус радует минимальной толщиной и обладает фирменным петлевым механизмом ErgoLift.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа занимает всю ширины корпуса, позволив сделать клавиши максимально широкими. Промежутки между кнопками оптимальны для минимизации риска случайных и ошибочных нажатий.

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Сами кнопки обладают четко выраженным и небольшим ходом, позволяя отлично понимать момент срабатывания. Выделяются небольшими размерами только кнопки со стрелками, но это вопрос привычки и для большинства пользователей не создаст неудобств.

Клавиатура снабжена светодиодной подсветкой белого цвета с возможностью регулировки яркости, доступно три режима.

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Тачпад выделяется крупными размерами – его ширина практически достигает половину ширины корпуса. Сенсорная панель немного утоплена в топкейс и обрамляется металлической серебристой фаской.

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Тестовая модификация оснащена сенсорной панелью NumberPad – это тачпад с функцией цифровой клавиатуры. Переключение осуществляется долгим касанием пиктограммы в правом верхнем углу панели.

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Такой режим будет удобен для работы с числами и для тех пользователей, которые привыкли к использованию NumPad.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 14 дюймов, а разрешение 1920 х 1080 точек. Используются матрицы IPS-level с широкими углами обзора и матовой поверхностью. В качестве опции, предлагается экономичный вариант дисплея, с энергопотреблением всего 1 Вт.

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Тонкие боковые рамки дисплея – один из акцентов в конструкции современных ультрабуков ASUS. В данном случае, относительная площадь дисплея достигает отметки в 90 процентов. На практике это означает, что рамки будут действительно узкими, создавая ощущение легкости и позволяя сделать максимально компактный корпус.

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Изображение практически не изменяется даже при взгляде под углом, наблюдается лишь небольшое снижение яркости, но это абсолютно нормальная картина.

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Черный цвет обретает красноватый оттенок под углом. Если же смотреть под прямым углом – видим равномерную серую заливку, абсолютно стандартную для дисплеев такого типа.

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Белый цвет равномерный и без заметных отклонений в цветовой температуре. Не наблюдается каких-то засветок или изменений оттенка при взгляде под углом.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 302 0.127 2378
50 115 0.045 2556
0 19 0.008 2375

Запас яркости позволит комфортно пользоваться ультрабуком как в помещении, так и на улице. Этому также способствует матовая поверхность матрицы. Высокий уровень контрастности достигается широким диапазоном яркости подсветки.

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Графики точно повторяют референсный показатель, показатель очень хороший.

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Графики зеленого и красного цвета практически совпали с референсом. График синего цвета немного отдалился от них, но сохранил стабильность показателей на всем протяжении замеров.

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Цветовая температура завышена примерно на 500К. Такое отклонение не будет заметно при использовании, но создаст ощущение более высокой контрастности.

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Цветовой диапазон полностью совпадает со стандартным треугольником RGB – с точностью отображения оттенков никаких проблем не возникнет.

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Точки серого клина сгруппировались на границе дельты – паразитные оттенки не будут докучать пользователю.

В фирменной утилите MyASUS доступна возможность выбора режимов работы дисплея и менять его цветопередачу, в зависимости от задач и пожеланий.

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Тем не менее, заводская настройка обеспечивает максимально корректную и натуральную цветопередачу и вряд ли многим пользователям потребуется изменять данные параметры.

К качеству работы дисплея не возникло каких-либо нареканий. Он радует оптимальным разрешением и хорошим запасом громкости, а точная заводская калибровка цветопередачи обеспечивает удобство работы с мультимедийными задачами. В целом, производитель позаботился об оснащении ультрабука качественной и современной матрицей.

Программное обеспечение и прошивка

Как и большинство современных ноутбуков, наш герой работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Применяется электронная лицензия домашней или профессиональной версии.

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Вариантов без предустановленной операционной системы не предусмотрено.

Среди дополнений производителя выделяется фирменная утилита MyASUS. Здесь можно контролировать состояние компьютера, отслеживать срок гарантии и появление обновлений программного обеспечения.

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Отдельный раздел посвящен диагностике различных функций компьютера, позволяющих проверить наличие каких-либо проблем или неисправностей. Здесь же доступны настройки режима работы системы охлаждения, дисплея, выбрать приоритет "горячих" клавиш или функциональных.

Такая гибкость настроек делает ноутбук удобным для максимально широкого круга пользователей и максимального диапазона задач. А также, позволяет без затруднений поддерживать актуальность компьютера за счет удобного поиска и установки обновлений ПО.

Аппаратная платформа и производительность

Варианты оснащении повторяют рассмотренный недавно ASUS ZenBook 13 UX325. В качестве центральных процессоров применяются чипы Intel Core i3-1005G1, Intel Core i5-1035G1 или Intel Core i7-1065G7.

За обработку графики отвечает интегрированная видеокарта. В случае с процессорами Core i3 и Core i5 это Intel UHD Graphics, а старшей версии досталось более современное решение – Intel Iris Plus Graphics.

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К нам на тестирование попал именно старший вариант с процессором Intel Core i7-1065G7.

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Оценим уровень производительности новинки с помощью различных приложений-бенчмарков.

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Как видим, по меркам компактных ультрабуков, производительность находится на весьма высоком уровне. Конечно, с игровыми моделями наш герой не сравнится, но ему этого и не требуется.

Зато любые офисные и несложные мультимедийные задачи ему доступны и они не вызовут каких-либо затруднений.

А как обстоят дела с температурным режимом и стабильностью работы под нагрузкой? Систему охлаждения не получится назвать внушительной – здесь есть только одна теплопроводная трубка и небольшой радиатор с вентилятором.

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Впрочем, используемый процессор тоже не создает впечатление активного генератора тепла. Вот какие результаты были получены в стресс-тестах. Однако стоит помнить, что перед нами инженерная версия и алгоритмы управления питанием еще будут оптимизироваться, что несомненно отразится на стабильности и нагреве.

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В приложении OCCT было проведено два цикла тестирования. В первом случае использовались только средства самого приложения, максимально загружающие центральный процессор и лишь немного затрагивая видеокарты.

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Как видим, ультрабук сохранил стабильную работоспособность с температурным режимом около 65 градусов. Тактовая частота процессора поддерживается на отметке около 1,8 Ггц.

Второй цикл тестирования поделен на два режима. Первую половину теста создавалась нагрузка средствами приложения OCCT для процессора и графического теста FurMark для нагрузки на видеокарту. Далее, тест FurMark был остановлен для оценки динамики перехода ультрабука от одного режима работы к другому.

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При максимальной загрузке процессора и видеокарты, температура оказалась ниже и поддерживалась на отметке около 60 градусов. Однако, этого удалось добиться уменьшением частоты процессора примерно до 1 Ггц. Как только нагрузка на графический адаптер снизилась – частота процессора повысилась до 1,8 Ггц. Однако, при этом возросла и температура. Фактически, показатели сразу же вернулись к значениям и первого теста.

Графики показывают стабильность работы ультрабука под нагрузкой. Да, троттлинг процессора возможен, в крайнем случае, но представить такой сценарий работы в рамках повседневного использования достаточно сложно. Скорее всего, производитель еще выпустит обновление BIOS с финальной оптимизацией алгоритмов питания, для увеличения стабильности работы и снижения троттлинга. В любом случае, уже сейчас, аппарат успешно справляется со своими задачами.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара динамиков, расположенных слева и справа и направленных вниз. За счет отражения от поверхности стола, звук будет распространяться вокруг пользователя.

Как и в случае с другими моделями линейки ZenBook, звуковая система нашего героя обладает сертификацией компании Harman/Kardon, подтверждающей качество используемых компонентов и настройки звука.

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Запас громкости достаточно неплохо, для обеспечения комфортного использования в повседневном режиме. К качеству звука также не возникает никаких нареканий – он воспринимается чистым и с достаточным частотным диапазоном. Конечно, на уровень Hi-Fi систем ориентировать не стоит, но и дискомфорта пользователь испытывать не будет.

А вот разъема для подключения проводной гарнитуры не предусмотрено – потребуется использовать беспроводную модель или воспользоваться специальным переходником USB-C – AUX. Этот переходник входит в стандартную комплектацию и будет поставляться вместе с ультрабуком.

Коммуникация и безопасность

Для работы с беспроводными сетями предусмотрен гигабитный модуль Intel Wi-Fi 6 802.11ax.

Возможности подключения к проводной локальной сети посредством Ethernet кабеля не предусмотрено, для этого потребуется специальный адаптер USB-A – RJ-45. Данный адаптер предусмотрен в комплекте поставки.

Синхронизация с беспроводными аксессуарами и передача данных на внешние устройства может осуществляться посредством Bluetooth v5.0.

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Для ускоренной аутентификации пользователя, предполагается использование инфракрасной камеры распознавания по лицу. Она работает под управлением системы Windows Hello.

А вот классического сканера отпечатков пальцев здесь не предусмотрено, к сожалению.

Файловая система

Единственным съемным компонентом является твердотельный накопитель формата M.2. Он расположен за теплорассеивающим экраном и находится максимально близко к процессору.

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Доступны версии на 256 или 512 Гбайт, 1 или 2 Тбайта. Тестовый образец получил модуль на 1 Тбайт. Это накопитель от компании Samsung с интерфейсом PCI-e.

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Обратимся к результатам тестирования в приложении Crystal Disk Mark для оценки скорости работы файловой системы.

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Как видим, накопитель обладает стабильно высокой скоростью при работе с файлами любого объема. Для пользователя это означает отсутствие заметных задержек на загрузку или чтение файлов, а также – максимально быстрый запуск операционной системы.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора составляет 67 Вт*ч – весьма солидный показатель для столь компактного девайса. Аккумулятор расположен внутри корпуса и для его демонтажа потребуется снятие крышки. В остальном сложностей с заменой не возникнет.

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Используемые компоненты ориентированы на минимальное энергопотребление и разрабатывались специально для применения в компактных моделях. Обратимся к тестам автономности и оценим результативность таких разработок.

Первый тест предусматривает практически полную загрузку процессора и графической карты, имитируя активный режим использования и работу с мультимедиа. Включен режим максимальной производительности, яркость подсветки дисплея 100%, активно соединение Wi-Fi.

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Результат составил почти три часа непрерывного использования – неплохо, с учетом степени нагрузки.

Второй цикл тестирования проводился в режиме чтения, имитируя работу с текстовыми файлами. Яркость дисплея на минимальном уровне, сам компьютер работает в энергосберегающем режиме. Соединение Wi-Fi остается активным.

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Тест оказался по-настоящему длительным – 24 часа и 41 минута. Даже при более активном использовании такой показатель гарантирует, что пользователь может рассчитывать на пару рабочих дней без подзарядки. Например, это полезно в случае командировок.

Для подзарядки используется стандартный адаптер питания мощностью 65 Вт с разъемом USB-C. Время полной зарядки составляет чуть более двух часов.

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Заменить комплектный адаптер питания может внешний аккумулятор с достаточной мощностью заряда или сравнимый по параметрам адаптер питания. При необходимости ультрабук способен заряжаться даже с помощью адаптера питания от обычного смартфона, в таком случае мощность будет составлять 4.5 Вт. Конечно, о быстрой зарядке говорить не приходится, но в качестве запасного варианта – вполне.

Заключение

Стремление к компактности заставляет производителей идти на различные шаги. Например, современные ультрабуки все чаще лишены съемных модулей оперативной памяти. Герой обзора отличается легким и компактным корпусом с тонкими боковыми рамками дисплея. Сам корпус выполнен из металлических панелей, благодаря чему обеспечивается высокая прочность конструкции. Отметим сохранение нескольких полноразмерных портов, позволяющих обходиться без адаптеров и переходников при решении основных задач.

Современные компоненты отличаются сравнительно невысоким энергопотреблением и не выделяют много тепла. Как следствие, для обеспечения стабильной работы не требуется массивной системы охлаждения. В данном случае со своими задачами без проблем справляются компактные радиатор и вентилятор. Правда, создается ощущение, что алгоритмы управления питанием стоит еще немного доработать.

Аппарат радует качественным дисплеем с точной цветопередачей и возможностью корректировать цветовые профили, в зависимости от индивидуальных потребностей пользователя. А вот массовый и последовательный отказ от дактилоскопических сканеров огорчает, ведь для многих пользователей именно он остается предпочтительным способом разблокировки.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ZenBook 14 UX425.

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Apple iPhone SE (2020) подешевел в российской рознице – A13 Bionic, NFC, компактный 4,7” дисплей и 12-Мп камера с поддержкой 4K по низкой цене
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В видеопамять NVIDIA GeForce RTX 3090 установили Crysis 3 — игра работает превосходно
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Для NVIDIA анонс Ampere стал проверкой на зрелость
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Сценарист первых частей Mafia Даниэль Вавра рассказал, каким мог быть сюжет третьей части
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Rm76
12:20
А зачем это gt1030 vs. 3090? Давайте ещё сравним горбатый запорожец (ЗАЗ 965) vs. Bugatti Veyron
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
ronoho
12:16
https://www.youtube.com/watch?v=8VMAVGbMIS4
BigNavi не получит ядер для трассировки лучей — все расчеты будут возложены на вычислительные блоки
8k_480Hz
12:15
Скорее просто zen4 в декстоп пойдёт позже, не даром столько слухов об zen3+. В zen4 вполне могут появиться 16-ти ядерные чиплеты, одно из приемуществ zen --- унификация, так что подобные чиплеты могут...
16-ядерный и 32-поточный процессор Intel Alder Lake-S на новом техпроцессе обнаружен в базе данных SiSoftware
Redialplease
12:15
во во
Стало известно время начала съемок продолжения Tomb Raider
Redialplease
12:13
перепродай за 800-1000 изи
Нехватка видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 продлится до начала 2021 года
Phobos
12:13
как бы да, 7850, 2011 года релиза
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
kaissa
12:12
Ну на фоне всего остального мусора - почему бы и нет?))) А у меня как раз вопрос по теме))) - по сути чем им не угодил Лукашенко - как правитель?...
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
Kasyan
12:12
Как дела у Интел, уже смогли сделать цельный 64 ядерный процессор?!
Определено место процессоров AMD EPYC Milan в системе цветовой дифференциации рамок
Phobos
12:11
производительность видеокарт суммируется только по логике красных, которые постоянно верещат, что им и не нужен топ, что лучше на те же деньги купить несколько 5700, собрать несколько компов, поставит...
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
Kasyan
12:07
Эд когда будет новая часть Injustice с Дарк Сайдом в роли антагониста?!
Mortal Kombat 11 разошлась 8-миллионным тиражом и скоро получит что-то новенькое
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