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Вступление

Некоторое время назад компания ASUS сосредоточилась на развитии своих ноутбуков в направлении мобильности, компактности и универсальности. Так, линейка ультрабуков ZenBook с каждым поколением развивается именно по этим направлениям и делает это успешно.

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Однако наиболее компактным устройством в модельном ряду ASUS выступает профессиональный ультрабук ASUS ExpertBook. При разработке профессионального аппарата конструкторы смогли совместить неплохую производительность, впечатляющую автономность и минимальные массогабаритные параметры.

Герой обзора представляет новое поколение ультрабуков ZenBook, и первое впечатление заставило вспомнить именно про ASUS ExpertBook. Судите сами, производитель заостряет внимание именно на компактности новинки.

По ходу дела мы более подробно познакомимся с новым ASUS ZenBook 13, оценим его производительность, автономность и достижения в вопросе компактности.

Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook 13 UX325 Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i3-1005G1 / Intel Core i5-1035G1 / Intel Core i7-1065G7 Видеопроцессор Intel UHD Graphics / Intel Iris Plus Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт Накопитель До 2 Тбайт Экран 13.3" IPS-level, 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 67 Вт*ч Размеры 304 х 203 х 13.9 мм Масса 1.07 кг Цена* От 61 990 руб.

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Масса чуть более одного килограмма делает аналогию с ASUS ExpertBook весьма состоятельной, а вот оснащение здесь имеет более широкие рамки. Так, новинка может комплектоваться как доступным процессором Core i3, так и весьма производительным Core i7. Предусмотрены также и различные варианты объемов памяти. Всё это позволило предложить пользователям самые разные модификации, в зависимости от бюджета и задач. Получается, эдакий ASUS ExpertBook "на минималках".

При этом, стоимость новинки будет заметно доступнее. Отсюда возникает логичный вопрос – стоит ли доплачивать или вполне можно обойтись компактным ZenBook? Кстати, старт продаж запланирован на июль этого года.

Внешний вид и конструкция

Верхняя крышка выполнена из металла и оформлена в традиционном, для ZenBook'ов, стиле. Поверхность украшена фирменным логотипом и круговой шлифовкой, расходящейся от него.

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Такое решение создает красивый эффект при отражении света и позволяет безошибочно узнать принадлежность аппарата именно к семейству имиджевых ультрабуков.

Предусматривается два варианта цветового исполнения – серый и лиловый. Это приятная новость, ведь ранее линейка ZenBook предлагалась в темно-синем исполнении, и давно хотелось разнообразия.

Нижняя часть закрыта единой крышкой, без каких-то особенных дизайнерских решений. Она крепится с помощью мелких винтов по периметру и на защелки в центре. Благодаря сужению к краям, создается впечатление меньшей толщины, нежели есть на самом деле.

Ультрабук опирается на поверхность через четыре крупных резиновых ножки. Кстати, под двумя, которые ближе к петлям, скрываются винты крышки.

Если же поднять крышку, основание корпуса приподнимется с помощью фирменного механизма ErgoLift и для опоры уже станут служить резиновые ножки на торце крышки.

Максимальный угол крышки не самый большой, но его хватит, чтобы найти оптимальное положение при работе. В рабочем положении, образующееся пространство под основанием корпуса позволяет также обеспечить более эффективное охлаждение.

Рамка вокруг дисплея выполнена из черного пластика, а топкейс получил гладкую матовую поверхность. Общая концепция рабочего пространства не поменялась, а каких-то существенных нововведений здесь нет.

На левом торце можно увидеть полноразмерный HDMI 2.0 и два порта USB-C 3.1 Thunderbolt, каждый из которых поддерживает подключение зарядного устройства. Рядом расположен светодиодный индикатор питания.

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Справа интерфейсов еще меньше – только один порт USB-A 3.2 Gen 1 и слот для карт памяти micro-SD. Рядом также предусмотрен световой индикатор активности.

На дальней грани расположена вентиляционная решетка для вывода нагретого воздуха. За счет своего положения, дисплей служит границей между холодным и горячим воздухом.

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Демонтируем нижнюю крышку и оценим конструкцию изнутри. Сделать это несложно, но потребуется довольно мелкая отвертка Torx. Внутри можно увидеть батарею, занимающую примерно половину всего пространства.

А вот материнская плата оказалась весьма компактной. Оперативная память распаяна на плате и для замены доступен только один твердотельный накопитель. Простейший доступ и к системе охлаждения, что существенно облегчает ее обслуживание.

Корпус нового ZenBook 13 получился легче и компактнее предшественника, сохранив при этом все стилистические решения. Такая последовательность радует, но при этом, дань традициям не помешало предложить новинку в двух вариантах цветового исполнения.

Минимальная масса и толщина корпуса привели к уменьшению ассортимента интерфейсов на корпуса. Для подключения большого количества периферии, потребуется использовать док-станции. Тем не менее, предыдущий опыт был учтен и на корпусе присутствуют полноразмерные порты HDMI и USB. Конечно, этого может оказаться недостаточно, но в большинстве случаев, это позволит справиться с задачей, без дополнительных сложностей с подключением.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа занимает всю ширину корпуса и отличается от используемой в предыдущих поколениях. Это видно с первого взгляда. Оформление шрифтов стало минималистичнее.

Для повышения комфорта в работе, было применено несколько решений. Так, в рабочем положении корпус приподнимается, позволяя клавиатуре занять оптимальное положение для работы с текстом. Также, сами клавиши выполнены немного вогнутыми, а их ход четкий и понятный.

Расстояние между кнопками подобрано комфортно для обеспечения точного набора текста и минимизации ошибочных нажатий. Интересным решением оказалось дублирование клавиш перехода по странице в правый столбец и как дополнительный функционал клавиш со стрелками.

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Клавиатура снабжена белой светодиодной подсветкой с регулировкой яркости. Правда, к нам на тестирование попал тестовый образец и у него наблюдается неравномерность подсветки в районе клавиши "8".

Тем не менее, исходя из нашего опыта, можем с уверенностью предположить, что в коммерческих образцах это будет исправлено.

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Сенсорная панель достаточно крупная и выполнена немного утопленной ниже уровня корпуса. По периметру она украшена блестящей кромкой, а сама панель выполнена из шлифованного стекла. Кнопки интегрированы, нажатие воспринимается на всей площади.

Хотя в нашем случае тачпад классический, предусмотрены также модификации с тачпадом NumberPad, способным работать в качестве цифровой панели.

Отзывчивость сенсора не вызывает нареканий, поддерживаются мультитач-жесты. Благодаря достаточно большой площади, можно удобно и быстро работать в интерфейсе.

Качественная клавиатура и удобный тачпад позволяют рассматривать нашего героя как удобный офисный инструмент для работы с документами на рабочем месте и в командировках.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Это обеспечивает достаточно детализированную картинку, без чрезмерного расхода энергии. Кстати, для данной модели даже предусмотрен вариант с использованием дисплея, потребляющего всего 1 Вт энергии, при прочих равных параметрах. Столь низкое потребление позволяет существенно увеличить время автономной работы при активном использовании.

Применяется матрица с широкими углами обзора и матовой поверхностью, позволяющей избежать резких бликов и отсветов при работе под яркими источниками света.

Боковые рамки узкие и являются отдельной гордостью производителя. Дисплей занимает 88% площади корпуса – весьма солидный результат.

Углы обзора широкие, а картинка выглядит натуральной независимо от угла зрения.

Белый цвет также смотрится натуральным, визуально не наблюдается заметных отклонений в цветовой температуре или оттенках.

Черный цвет обладает синеватым оттенком, а также проявляется небольшая засветка внизу слева. Тем не менее, в процессе эксплуатации, к отображению черного цвета не возникает никаких вопросов. А вот при взгляде под углом, черный цвет принимает красноватый оттенок.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 397 0.137 2989 50 145 0.049 2959 0 24 0.008 3000

Неплохой запас максимальной яркости и практически отсутствующая подсветка в минимальном режиме позволили добиться солидных показателей контрастности. Также, дисплей обеспечивает неплохую читаемость даже при наличии ярких источников света.

Графики расположились заметно выше референсной линии, но показали стабильность относительно друг друга.

На втором графике показатели гораздо лучше. Здесь стоит отметить минимальную удаленность от референса, хорошую стабильность всех графиков.

Цветовая температура немного завышена, но это отклонение минимально и будет заметно лишь при тестовых замерах. Пользователь не сможет увидеть эту погрешность.

Цветовой диапазон полностью соответствует стандарту RGB. Цвета будут точно соответствовать действительности.

Точки серого клина сгруппировались на границе дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю.

Стремление к минимальным боковым рамкам накладывает на производителя требования по части выбора матрицы, не позволяя использовать более дешевые варианты. А применение более качественных компонентов, позволяет добиться и весьма приятной цветопередачи. Так, наш герой получил дисплей с широкими углами обзора, солидным запасом яркости и качественной калибровкой цветопередачи.

Применение матрицы со сниженным энергопотреблением позволит добиться увеличения времени автономной работы – важный параметр для современного ультрабука.

Программное обеспечение и прошивка

Как и подавляющее большинство современных компьютеров, новинка использует операционную систему Microsoft Windows 10. В зависимости от модификации, предусмотрена домашняя или профессиональная версии.

Среди дополнений производителя, хочется обратить внимание на фирменную утилиту MyASUS. Она позволяет отслеживать и корректировать различные параметры работы ультрабука, добиваясь его максимальной эффективности.

Пункт настроек позволяет определить режим питания и работы системы охлаждения, а также скорректировать цветопередачу дисплея под конкретные задачи и предпочтения.

Здесь же доступно автоматическое обновление всех использующихся драйверов для поддержания актуальности устройства.

В случае возникновения каких-то проблем, режим диагностики поможет проверить работоспособность различных функций и компонентов.

Фирменная утилита предоставляет достаточно большой ассортимент настроек и позволяет оптимизировать работу компьютера для индивидуальных запросов пользователя. Это удобно и придется по вкусу многим пользователям. Причем, данная утилита не является особенностью именно этой модели, она устанавливается на все современные ноутбуки ASUS.

Аппаратная платформа и производительность

Создавая компактный ультрабук с акцентом на производительность и автономность, невозможно обойтись без применения современных компонентов. Ведь последнее время очень много внимания уделяется именно снижению энергопотребления при сохранении уровня производительности и именно минимизация расхода энергии является ключом к созданию компактных и автономных решений.

Новый ASUS ZenBook 13 комплектуется процессорами из семейства Intel Core 10-го поколения. Соответственно, предусмотрены модели Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 и Core i7-1065G7. Именно последний используется в нашем экземпляре.

Данный процессор основан на архитектуре Ice Lake U и был представлен около года назад. Он выполнен по 10 нм техпроцессу и включает в себя четыре ядра Sunnycove. Отличительной особенностью данных ядер является более высокая производительность на такт. Это позволило добиться сохранения производительности, при снижении тактовой частоты. Так, базовая частота данного чипа составляет всего 1,3 ГГц и до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost. При этом, заявленная производительность сравнима с процессорами предыдущих поколений, обладающими более высокими частотными показателями.

Помимо прочего, процессор получил встроенную поддержку Wi-Fi 6 и аппаратное ускорение алгоритмов искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделили и встроенному графическому адаптеру. Здесь применяется графика Iris Plus Graphics с 64 ядрами и частотой 300 – 1100 МГц.

Стандартное значение TDP для данного процессора составляет всего 15 Вт. При этом, производители могут корректировать это значение, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и доступный диапазон корректировки достаточно широкий. Это позволяет добиться различных показателей автономности и тепловыделения, при использовании одного и того же процессора. Тем интереснее будет сравнивать разных модели, работающие на одном и том же процессоре.

О работе системы охлаждения в случае с нашим героем, поговорим в конце данного раздела.

Оперативная память полностью распаяна на материнской плате. Это память DDR4 объемом 16 Гбайт.

Обратимся к различным тестовым приложениям и оценим быстродействие новинки. Стандартизированные тесты позволят сделать выводы в сравнении с другими моделями.

Как видим, результаты вполне соответствуют ожиданиям от ультрабука. Конечно, не стоит строить надежд на игровую производительность и рекорды скорости. Но это компактная модель, ориентированная на максимальную эффективность работы.

Компактный корпус подразумевает минимум внутреннего пространства и сложности для организации системы охлаждения. В данном случае, она состоит из одной тепловой трубки, радиатора и вентилятора. Причем, для SSD диска предусмотрена дополнительная крышка, отводящая тепло.

Более крупную систему охлаждения не удалось бы разместить в данном корпусе, осталось проверить эффективность ее работы.

Для этого мы воспользовались программой OCCT. Первое тестирование проводилось в нагрузке только средствами данной программы. Как видим, при длительной работе с максимальной нагрузкой процессора, поддерживаются стабильные показатели частоты работы и температуры.

Добавим нагрузку на графическую часть с помощью приложения FurMark и повторим тест. И главным нюансом оказалось отсутствием мониторинга состояния видеокарты. Фактически, программа не отображает никаких показателей состояния графического адаптера.

Зато, в сравнении с предыдущим тестом, мы можем увидеть, что температурные показатели процессора остаются в тех же пределах. А вот частота снижается до базовых отметок.

В ходе тестирования, к нагреву и стабильности работы не возникло каких-либо нареканий. Ультрабук сохраняет работоспособность на протяжении длительной эксплуатации и не создает дискомфорта нагревом. При этом, отметим, что мы говорим о тестовой версии новинки и к моменту старта продаж будет проведена финальная доработка алгоритмов управления, что сделает работу процессора еще эффективнее.

Как видим из результатов тестирования, компания Intel действительно смогла добиться сравнимой производительности при меньшей тактовой частоте. Это позволяет снизить расход энергии и добиться более эффективной работы. Для компактного ультрабука это очень важный параметр, отражающийся на автономности и общем комфорте эксплуатации. А также, это показывает новый вариант развития современных чипов в дальнейшем.

Хотя наш герой не претендует на производительность в играх или иных сложных мультимедийных задачах, он и не создавался для них. Его стихия – это офисные приложения и веб-браузинг. Для таких задач запаса производительности достаточно с запасом.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стерео-динамиков, расположенных слева и справа от пользователя. Вывод звука осуществляется через решетки на скошенных частях задней крышки. Такое расположение позволяет добиться эффекта глубины звука и получить его равномерное распространение.

Звуковая подсистема новинки сертифицирована специалистами из компании Harman Kardon. Таким образом, производитель гарантирует пользователям качественный и приятный звук, с минимумом искажений или паразитных шумов.

В целом, звук действительно получился весьма приятным. Он достаточно глубокий и обладает необходимым частотным диапазоном. Конечно, не стоит ожидать обилия выраженных басов, но это и не требуется от компактного ультрабука.

Кстати, хотя на корпусе отсутствует разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры, комплект поставки предполагает наличие переходника USB-C – AUX.

Коммуникация и безопасность

Разъема RJ-45 для подключения к проводной локальной сети не предусмотрено и это вполне ожидаемо. В комплекте, обнаружить соответствующий переходник также не удалось, но это не исключает вероятности его наличия в комплектации коммерческих образцов.

Для подключения к интернету предполагается использование гигабитного сетевого адаптера Wi-Fi 6 (802.11ax). Работа с беспроводными сетями радует скоростью подключения и стабильностью соединения, причем даже на некотором расстоянии от роутера. В целом, ультрабук не станет фактором, ограничивающим итоговую скорость соединения.

Коммуникация с беспроводными аксессуарами или передача данных может осуществляться также посредством интерфейса Bluetooth v5.0.

Следуя современным трендам, производитель отказался от использования сканера отпечатков пальцев. Не всем пользователям такое решение по душе, но с этим ничего не поделать. Хотя, безусловно, видеть здесь дактилоскопический сканер очень бы хотелось.

Зато, предусмотрена инфракрасная камера для системы распознания по лицу, работающая в составе Windows Hello.

Компьютер очень быстро сканирует лицо и определяет владельца. Этот процесс занимает доли секунды и не потребует к себе лишнего внимания. Причем, одинаково хороший результат наблюдается независимо от освещенности окружающего пространства.

Файловая система

Предусмотрен целый список вариантов внутренних накопителей. В любом случае, это будет один модуль формата M.2. Это могут быть накопители объемом 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 3.0 x2 или же объемом 1 или 2 Тбайта с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Для достижения максимальной скорости предусмотрена память Intel Optane H10 с твердотельным накопителем. В данном случае, формат памяти составит 32 Гбайта Optane и 512 Гбайт или 1 Тбайт основного пространства.

Наш образец обладает память объемом 1 Тбайт, и именно его мы смогли протестировать. В целом, такой вариант можно считать наиболее оптимальным и практичным по соотношению стоимости и запаса пространства для хранения файлов.

Для тестирования скорости мы использовали приложение Crystal Disk Mark.

Как видим, накопитель одинаково оперативно справляется с файлами различных объемов.

Быстрый накопитель позволяет обеспечить оперативный запуск и максимальную эффективность работы системы. И в случае с новым ASUS ZenBook 13 предусмотрен целый список различных вариантов, чтобы каждый пользователь смог подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Время автономной работы

Достаточно производительный аппарат в компактном корпусе и с минимальной массой сложно воспринимать как автономное решение. Но объективно ли это? Современные технологии показывают, что теперь эти понятия вполне совместимы.

Наш сегодняшний герой комплектуется литий-полимерным аккумулятором емкостью 67 Вт*ч. Это достаточно внушительный показатель, особенно для столь компактного решения.

Оптимизма добавляет также применение современных компонентов, специально разработанных для минимального энергопотребления. Посмотрим на результаты тестов и постараемся определить результат таких решений.

Для начала, создадим нагрузку на центральный процессор и графический адаптер, для оценки времени автономной работы под нагрузкой. Ультрабук работает в режиме максимальной производительности и с максимальной яркостью подсветки дисплея.

Три часа и 15 минут непрерывной работы в таком режиме – весьма неплохой показатель. Получается, даже при активной работе с нагрузкой на видеокарту, можно рассчитывать на несколько часов работы без подзарядки.

Более типичным для ультрабука сценарием можно назвать режим чтения. Он имитирует работу с офисными программами. Яркость дисплея минимальна, Wi-Fi соединение активно, выбран режим энергосбережения.

Более 12 часов непрерывной работы гарантируют, что ZenBook 13 позволит с уверенностью рассчитывать на целый рабочий день активного использования, без необходимости беспокоиться о поиске возможности для подзарядки.

А как проявит себя данная модель в режиме простоя? Минимальное энергопотребление обусловлено отключением дисплея и работой в режиме энергосбережения. Активным остается только Wi-Fi соединение.

Результат составил более 26 часов. Для компактного ультрабука, такой результат весьма внушителен.

Хотя запас энергии достаточно ощутимый, рано или поздно он закончится и потребуется подзарядка. Разработчики позаботились и об этом, предусмотрев функцию быстрой зарядки. Для этого применяется адаптер питания с мощностью 65 Вт. Зарядка осуществляется по интерфейсу USB-C.

Наши замеры показывают, что примерно за час аккумулятор способен зарядиться с 0 до 90 процентов, после чего скорость зарядки существенно снижается для сохранения ресурса батареи.

Кроме того, производитель сообщает о возможности заряжать ультрабук с помощью обычного мобильного адаптера питания от смартфона. К сожалению, в рамках инженерного образца протестировать данную функцию не удалось, но в коммерческих образцах она должна быть внедрена.

Тестирование показало весьма позитивные результаты автономности, позволяющие активно использовать ультрабук, не беспокоясь о неожиданной необходимости поиска подзарядки. При этом, коммерческие образцы вполне могут получить обновления, увеличивающие данные результаты, благодаря оптимизации работы компонентов.

В любом случае, при использовании в типичных офисных условиях или для разъездной работы наш герой подходит отлично. Он отличается компактными габаритами и небольшой массой, не требуя при этом хранить рядом зарядное устройство и беспокоиться о доступе к розетке.

Заключение

Во вступительной части мы предположили, что новинка представляет собой упрощенную версию модели ExpertBook. Так ли это? После тестирования и более подробного знакомства можно сделать более обоснованные и подробные выводы.

Новый ASUS ZenBook 13 получился компактным и легким устройством. Дисплей занимает 88 процентов площади корпуса, масса составляет всего 1.07 кг. При толщине менее 14 мм производитель предусмотрел наличие всех необходимых интерфейсов на корпусе, позаботившись о практичности модели. Конечно, о магниевом сплаве речи не идет, да и массогабаритные показатели все-таки чуть больше, но и цена должна оказаться доступнее.

Здесь нет выраженных компромиссов с точки зрения характеристик. Предлагается три варианта процессоров нового поколения, обширен диапазон выбора SSD накопителей, достаточно оперативной памяти.

Для достижения хорошей автономности производитель нашел место для емкого аккумулятора, а также предусмотрел версию с энергоэффективным дисплеем. Более 12 часов в режиме чтения позволят с уверенностью оставлять зарядное устройство дома, отправляясь на работу или в короткую командировку.

Обновление поколения затронуло клавиатуру и привнесло два новых цвета корпуса. А вот дактилоскопический сканер, видимо, окончательно уступил место системе распознавания по лицу и это немного печально. Конечно, для кого-то он является морально устаревшим, но есть и немало тех, кто предпочитает его новомодным инфракрасным камерам.

В результате получился интересный, сбалансированный и приятный ультрабук для работы. Но целесообразность покупки всегда определяет стоимость. Мы точно не знаем ценник тестовой модификации, но аналогичный вариант с объемом памяти 512 Гбайт будет предлагаться за 84 990 рублей. Для сравнения ASUS ExpertBook с процессором Core i7 и объемом памяти 1 Тбайт предлагается за 136 990 рублей. Выходит солидная экономия, а в классе компактных и продвинутых решений появился еще один претендент за кошельки пользователей.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: