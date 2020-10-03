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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super

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Оглавление

Вступление

Серия ASUS TUF Gaming занимает привилегированное место в арсенале производителя, соотносясь с военной тематикой и охватывая различные комплектующие. Такой подход в содействии с другими брендами позволяет создавать уникальные игровые машины.

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Одной из них стала видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super. Высокая надежность при проверке компонентов, широкая совместимость и хорошая производительность – ключевые особенности новой модели. Новинка оснащена эффективным кулером с долговечными вентиляторами, обладающими сертификацией пыленепроницаемости IP5X. Прочная усилительная пластина предотвращает изгиб печатной платы, а полностью автоматизированный процесс производства (технология Auto-Extreme) гарантирует идеальное качество конечного продукта.

Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super на обзор. Посмотрим на видеокарту внимательнее.

Технические характеристики ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super

Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super; код производителя: TUF-GTX1660S-6G-GAMING.

Наименование TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super GeForce GTX 1660 Super Mini GeForce GTX 1660 Super Ventus XS GeForce GTX 1660 SUPER
Производитель ASUS ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор TU116 TU116 TU116 TU116
Частота ядра, МГц 1530 1530 1530 1530
Частота ядра (Turbo), МГц 1815 1830 1815 1785
Заводской разгон ядра, МГц 30 45 30 -
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 6 6 6 6
Шина памяти, бит 192 192 192 192
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI
Питание, разъемы Pin 8 8 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 х 80 2 х 95 2 х 95 -
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 4 + 2 4 + 2 4 + 2 -
Power Limit (штат/макс), Ватт 125 / 150 125 / 150 125 / 125 125
Формат СО 2.3 слота 2 слота 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 206 х 124 197 х 121 204 х 128 -
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Внешний вид и дизайн

Видеокарта поставляется в большой картонной упаковке с черной полиграфией и наименованием линейки TUF Gaming. В комплектацию входит руководство пользователя.

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ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super является компактной видеокартой с длиной корпуса не более 206 мм. Модель можно назвать толстенькой благодаря широкому профилю и высоте 46 мм, в системном блоке она займет более двух слотов расширения.

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Военная тематика прослеживается и здесь. Новинку украшает монолитный пластмассовый кожух с характерными полосами. За ними проглядываются алюминиевый радиатор и пара 80 мм вентиляторов.

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С обратной стороны расположился пластиковый «бэкплейт». Гарантийная пломба напоминает о запрете разбора магазинного образца.

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За дополнительное питание отвечает восьмиконтактный коннектор. Энергопотребление видеокарты ограничено отметкой 125 Вт с возможностью повышения до 150 Вт при разгоне.

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Система охлаждения построена по базовым принципам: в качестве охладителя выступает простенький алюминиевый радиатор с единственной тепловой трубкой диаметром 8 мм.

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Основание накрывает микросхемы памяти, за охлаждение мосфетов отвечает не отдельный радиатор, а плоская пластина без оребрения. Парочка вентиляторов вращается со скоростью 1100 – 4200 об/мин.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.

Подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять. А в качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

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Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super

Модель ASUS TUF Gaming получила заводской разгон 30 МГц, тактовая частота в бусте достигает 1965 МГц. Вентиляторы системы охлаждения не останавливаются в простое и всегда активны при минимальном пороге 1100 об/мин. Температура графического процессора держится на отметке 33°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super. Показатель ее уровня TDP равен 125 Вт с возможностью увеличения до 150 Вт.

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В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super бустит до 1965 МГц, но среднее значение составляет 1860 МГц. Температура графического процессора стабилизируется на отметке 73°C, силовой части – на 80°C. Все дело в единственной тепловой трубке и плоской пластине вместо радиатора на зоне VRM.

Вентиляторы раскручиваются до 1950 об/мин, хотя уровень шума достаточно комфортный и составляет 38.6 дБА. Кулер может похвастать независимым управлением каждой вертушки.

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При оценке максимальной эффективности нагрев GPU и VRM опускается до 58°C и 62°C соответственно.

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При даунвольтинге до 850 мВ при 1815 МГц система охлаждения работает тише при 1700 об/мин. Температура графического процессора составляет 69°C, силовой части – 74°C.

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Разгон ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super

Благодаря повышению Power Limit удается выжать дополнительные 110 МГц по ядру и 225 МГц по памяти (15 800 МГц). Но температуры становятся заметно выше.

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Прирост производительности составляет 7-8%.

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Энергопотребление ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super в простое составляет 50 Вт, в нагрузке – 179 Вт, при даунвольтинге – 159 Вт, а в разгоне – 202 Вт. Замеры подтверждаются на выходе блока питания.

Заключение

Видеокарта ASUS TUF Gaming – отличный пример сбалансированного решения без особых изысков и требований к системе. Она оснащена неплохой системой охлаждения для работы в штатном режиме, отлично реагирует на понижение напряжения, но посредственно относится к разгону, поэтому оверклокинг не для нее.

По итогам обзора ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super можно рекомендовать тем пользователям, которых устраивает производительность GeForce GTX 1660 Super на штатных частотах, ведь в этом режиме она демонстрирует хорошую работу.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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