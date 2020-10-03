Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super
- Внешний вид и дизайн
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Стандартные частоты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
- Разгон ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
- Заключение
Вступление
Серия ASUS TUF Gaming занимает привилегированное место в арсенале производителя, соотносясь с военной тематикой и охватывая различные комплектующие. Такой подход в содействии с другими брендами позволяет создавать уникальные игровые машины.
реклама
Одной из них стала видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super. Высокая надежность при проверке компонентов, широкая совместимость и хорошая производительность – ключевые особенности новой модели. Новинка оснащена эффективным кулером с долговечными вентиляторами, обладающими сертификацией пыленепроницаемости IP5X. Прочная усилительная пластина предотвращает изгиб печатной платы, а полностью автоматизированный процесс производства (технология Auto-Extreme) гарантирует идеальное качество конечного продукта.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super на обзор. Посмотрим на видеокарту внимательнее.
Технические характеристики ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super
Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super; код производителя: TUF-GTX1660S-6G-GAMING.
|Наименование
|TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
|GeForce GTX 1660 Super Mini
|GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
|GeForce GTX 1660 SUPER
|Производитель
|ASUS
|ASUS
|MSI
|NVIDIA
|Графический процессор
|TU116
|TU116
|TU116
|TU116
|Частота ядра, МГц
|1530
|1530
|1530
|1530
|Частота ядра (Turbo), МГц
|1815
|1830
|1815
|1785
|Заводской разгон ядра, МГц
|30
|45
|30
|-
|Частота памяти, МГц
|14000
|14000
|14000
|14000
|Заводской разгон видеопамяти, МГц
|-
|-
|-
|-
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, Гбайт
|6
|6
|6
|6
|Шина памяти, бит
|192
|192
|192
|192
|Разъемы интерфейсов
|3 x DP, HDMI
|3 x DP, HDMI
|3 x DP, HDMI
|DP, HDMI, DVI
|Питание, разъемы Pin
|8
|8
|8
|8
|Кол-во вентиляторов/диаметр, мм
|2 х 80
|2 х 95
|2 х 95
|-
|Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз
|4 + 2
|4 + 2
|4 + 2
|-
|Power Limit (штат/макс), Ватт
|125 / 150
|125 / 150
|125 / 125
|125
|Формат СО
|2.3 слота
|2 слота
|2 слота
|2 слота
|Размеры видеокарты, мм
|206 х 124
|197 х 121
|204 х 128
|-
Внешний вид и дизайн
Видеокарта поставляется в большой картонной упаковке с черной полиграфией и наименованием линейки TUF Gaming. В комплектацию входит руководство пользователя.
ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super является компактной видеокартой с длиной корпуса не более 206 мм. Модель можно назвать толстенькой благодаря широкому профилю и высоте 46 мм, в системном блоке она займет более двух слотов расширения.
реклама
Военная тематика прослеживается и здесь. Новинку украшает монолитный пластмассовый кожух с характерными полосами. За ними проглядываются алюминиевый радиатор и пара 80 мм вентиляторов.
С обратной стороны расположился пластиковый «бэкплейт». Гарантийная пломба напоминает о запрете разбора магазинного образца.
За дополнительное питание отвечает восьмиконтактный коннектор. Энергопотребление видеокарты ограничено отметкой 125 Вт с возможностью повышения до 150 Вт при разгоне.
Система охлаждения построена по базовым принципам: в качестве охладителя выступает простенький алюминиевый радиатор с единственной тепловой трубкой диаметром 8 мм.
Основание накрывает микросхемы памяти, за охлаждение мосфетов отвечает не отдельный радиатор, а плоская пластина без оребрения. Парочка вентиляторов вращается со скоростью 1100 – 4200 об/мин.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять. А в качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Инструментарий и методика тестирования
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.
реклама
Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
Модель ASUS TUF Gaming получила заводской разгон 30 МГц, тактовая частота в бусте достигает 1965 МГц. Вентиляторы системы охлаждения не останавливаются в простое и всегда активны при минимальном пороге 1100 об/мин. Температура графического процессора держится на отметке 33°C.
реклама
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super. Показатель ее уровня TDP равен 125 Вт с возможностью увеличения до 150 Вт.
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super бустит до 1965 МГц, но среднее значение составляет 1860 МГц. Температура графического процессора стабилизируется на отметке 73°C, силовой части – на 80°C. Все дело в единственной тепловой трубке и плоской пластине вместо радиатора на зоне VRM.
Вентиляторы раскручиваются до 1950 об/мин, хотя уровень шума достаточно комфортный и составляет 38.6 дБА. Кулер может похвастать независимым управлением каждой вертушки.
реклама
При оценке максимальной эффективности нагрев GPU и VRM опускается до 58°C и 62°C соответственно.
При даунвольтинге до 850 мВ при 1815 МГц система охлаждения работает тише при 1700 об/мин. Температура графического процессора составляет 69°C, силовой части – 74°C.
реклама
Разгон ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
Благодаря повышению Power Limit удается выжать дополнительные 110 МГц по ядру и 225 МГц по памяти (15 800 МГц). Но температуры становятся заметно выше.
Прирост производительности составляет 7-8%.
Graphics Score
Больше – лучше
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
реклама
Энергопотребление ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super в простое составляет 50 Вт, в нагрузке – 179 Вт, при даунвольтинге – 159 Вт, а в разгоне – 202 Вт. Замеры подтверждаются на выходе блока питания.
Заключение
Видеокарта ASUS TUF Gaming – отличный пример сбалансированного решения без особых изысков и требований к системе. Она оснащена неплохой системой охлаждения для работы в штатном режиме, отлично реагирует на понижение напряжения, но посредственно относится к разгону, поэтому оверклокинг не для нее.
По итогам обзора ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super можно рекомендовать тем пользователям, которых устраивает производительность GeForce GTX 1660 Super на штатных частотах, ведь в этом режиме она демонстрирует хорошую работу.
реклама
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила