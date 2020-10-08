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Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue

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Оглавление

Вступление

Мне доводилось тестировать различные устройства, но руки как-то не доходили до периферии. Между тем, она играет важную роль в жизни всех пользователей ПК, особенно это касается устройств ввода. Клавиатура и мышь остаются основными аксессуарами даже в 21-м веке, когда голосовой ввод уже является нормой. Тем не менее без классических устройств ввода не обходится ни один компьютер. Пока еще не все удается сделать при помощи голоса и жестов и очень часто приходится работать клавиатурой и мышкой. Как ни странно, но это же касается компьютерных игр. Почему странно? Да по идее джойстики давно должны уже были похоронить клавиатуры и мышки, но есть категории игр, где я вообще не представляю, как им можно играть. А еще привычка - очень сильная вещь, и не все хотят и могут заменить клавиатуру.

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И вообще получается так, что классику победить очень сложно. Казалось бы, механические клавиатуры должны уйти в бытие, как мышки с шариком, но они оказались живее всех живых. Это же надо на каждую кнопку установить специальный механический переключатель, чтобы он работал стабильно и долго, чтобы обязательно громко щелкал и при этом обладал высоким откликом, малыми задержками, коротким ходом, четким нажатием и еще миллион разных параметров. Теперь понятно, почему это называется кибер-спорт, а не кибер-отдых.

Еще механическая клавиатура крупная, тяжелая и не очень удобная. Я, например, до сих пор не могу к ней привыкнуть и поэтому не пользуюсь. Мне, напротив, нравятся тихие клавиатуры наподобие Logitech Illuminated K740. Уже верой и правдой служит несколько лет, но надо признать, что она совсем не игровая. Играть на ней можно, но не очень комфортно. И тут начинаешь понимать, что для каждой задачи есть свое решение. Для тихой печати есть одна клавиатура, для игр есть другая, а для офиса – самая дешевая на которой можно и приходится делать все.

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Что ж, давайте поговорим об интересном и ярком представителе механических клавиатур MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue.

Упаковка и комплектация

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О коробке многого в наше время не расскажешь. Сделанный из приятного плотного картона параллелепипед выглядит презентабельно и в совокупности с другими факторами, о которых мы поговорим ниже, может стать хорошим подарком для геймера и не только.

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С обратной стороны коробки перечисляется спецификация и ряд особенностей клавиатуры.

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Открыв коробку, мы сразу видим продукт, который производитель любезно решил обезопасить для транспортировки с помощью бортиков коробки.

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Комплектация клавиатуры скромная, что не удивительно, но все же радует. MSI положили в комплект поставки два выпуклых колпачка для клавиш (слева CTRL x1 и ALT x1), что просто прекрасно, а также инструмент для их замены. Дальше нас ждет мануал и все.

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Характеристики

Модель MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
Масса 800.5 г / 1180 г
Тип основных переключателей Kailh Blue
Интерфейс клавиатуры USB 2.0, с позолоченным коннектором
Длина кабеля 1.8 м
Количество клавиш 104/105/108 (в зависимости от языка)
Размеры 435 х 135 х 38 мм
Поддержка ОС Windows 10/8.1/8/7
Срок службы 50+ млн нажатий.

Сама клавиатура не тяжелая, при среднем весе 600-900 г. Ощущается добротно и уверенно чувствует себя на столе, никуда не съезжая. Ну а переключатели Kailh Blue отличаются от красных Cherry чуть меньшим ходом срабатывания, общим ходом, усилием срабатывания и тактильным усилием.

Дизайн и свойства

Игровая клавиатура от MSI имеет несложный, но от того не менее интересный дизайн.

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Начнем с корпуса. Он выглядит законченно и соответствует современным тенденциям. Клавиатуру нельзя назвать громоздкой, хотя она и полноразмерная. Эргономика хороша и устройством удобно пользоваться. Верхняя поверхность корпуса изготовлена из долговечного шлифованного металла, похожего на авиационный алюминий, а нижняя из прочного матового пластика и обладает специальной прокладкой, предотвращающей скольжение аксессуара.

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Говоря о прочности, корпус вызывает доверие и сможет эмоции от поражений в яростных баталиях, что является важным параметром для вспыльчивых геймеров. Имеются фиксирующиеся подставки, позволяющие приподнять передний край клавиатуры, которого вполне хватает для комфортной эксплуатации.

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Кабель имеет длину 1,8 метра, спрятанных в надежную оплетку и защищенных от изломов и перегибов. USB штекер покрыт позолотой для предотвращения окисления.

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Эргономика клавиатуры продумана, потому руки лежат, как влитые, в естественном положении. Это действительно помогает снизить напряжение в запястьях при продолжительном использовании.

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Теперь поговорим о самом главном – раскладке и кнопках. Раскладка американская 104-клавишная и отличается от привычной, лично для меня, европейской, где «Enter» занимает для ряда. Но к этому быстро привыкаешь, как и к «Backslash» расположенной над «Enter». Колпачки клавиш выполнены в форме восьмиугольников из матового качественного пластика приятного на ощупь. Он не маркий и сам кейкап имеет небольшое углубление под палец, можно не бояться неприятного скольжения пальцев. Сами колпачки находятся на расстоянии 7 мм от корпуса.

Если вы владелец мембранной клавиатуры, как я, то первое время вы будете прибывать в приятном шоке от эргономики и удобства, но за него нужно расплачиваться довольно громкими звуками, исключающими возможность работы в вечернее время с домочадцами. Но это уже особенность всех механических клавиатур, так что жаловаться не приходится. За это как раз отвечают свичи Kailh Blue с ресурсом в 50 млн. нажатий

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«Кликанье» характеризуется ощутимой тактильной отдачей. Фактически свичи Kailh являются удешевленными аналогами китайского производства свичей Cherry, а они в свою очередь делятся на Kailh Blue и Kailh Box White, где вторые более долговечные. Но в долговечности и точности срабатывания данных решений я не испытываю никаких сомнений, потому что ресурс в 50 миллионов нажатий уже звучит как вечность.

Стоит также отметить большое количество горячих клавиш, наличие которых порой существенно упрощает работу с компьютером, не говоря уже об играх, где каждая секунда решает исход сражения. С помощью них можно моментально менять скорость, направление и тип визуального эффекта без использования дополнительного. Имеются клавиши для управления мультимедийным плеером, регулировки громкости и запуска утилиты Afterburner для разгона видеокарт.

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Как можно заметить, любая комбинация осуществляется через кнопку «Fn», на которой изображен дракон.

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Собственно, кнопки для управления подсветкой имеются не просто так. Комбинациями различных клавиш можно управлять RGB-светодиодами и соответствующими контроллерами, задавая подсветку из множества оттенков. Такое возможно благодаря тому, что каждый светодиод представляет из себя три одноцветных кристалла, вставленных в 1 корпус. Но, если вы желаете настроить подсветку исключительно под себя, то производитель дает возможность поставить фирменное приложение MSI Dragon Center, в котором можно настроить всю периферию MSI.

Во вкладке «Mystic Light» пользователю предлагают готовые решения подсветок, а также настройку любой кнопки любым оттенком самостоятельно.

Вкладка «Gaming Gear» отвечает за назначение действий и комбинаций кнопок. Устройство можно настроить под себя и под любые задачи. Очень удобно.

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Заключение

Очень интересная клавиатура, которая понравится любителям игр и кибер-спортсменам. Хорошие характеристики, классические размеры, удобные клавиши и отличная работа. Не думаю, что это универсальное устройство, поскольку есть характерные щелчки и в целом она шумная и поэтому точно не подойдет для тихой печати. Сама печать хорошая, но я не привык к клацанью и ход для меня слишком большой. Я уже привык к определенным задачам на определенном устройстве и поэтому что-то новое из совсем другой категории мне показалось некомфортным. А вот с играми все совсем иначе. Здесь уже начинаешь понимать задумку инженеров, когда все работает четко и понятно.

Особенно это заметно в динамических играх. Я побегал немного в Metro Exodus и Mafia: Define Edition. Совсем другое дело. Исчезает какая-то «ватность» в поведении и все движения становятся предсказуемыми и точными. Даже на большой скорости на машине Crazy Horse я никуда не врезался, а на простой клавиатуре постоянно куда-то влетал. Не то чтобы я сразу стал кибер-спортсменом, но контроль действительно стал более предсказуемым, а самое главное щелчки действительно помогают понять последовательность нажатий: сколько и каких клавиш нажимать для точного повторения действия.

Мне клавиатура MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue подарила новые ощущения и неповторимый геймплей. В некоторых играх механическая клавиатура действительно может помочь скоростью, точностью и предсказуемостью. В решающий момент она не подведет, если уже отточен определенный алгоритм. Кроме этого нужно отметить высокое качество изготовления и материалов, отлично реализованную подсветку и софт. Действительно можно каждой клавише назначить свой цвет и это очень удобно. Кстати, эта функция может позволить научиться печатать, ведь можно выделить цветом символы, которые необходимо нажимать определенным пальцем. Еще очень порадовала цена. Для устройства такого уровня она вполне адекватная.

В итоге это отличная клавиатура с хорошим функционалом, удобными кнопками, которые легко снимаются. Хорошие переключатели, хорошая подсветка с множеством эффектов и тонкой настройкой. Длинный и прочный кабель, полноформатный цифровой блок, удобные клавиши, множество функциональных кнопок. Недостаток, пожалуй, только один – шум, но это механическая клавиатура и тут ничего не поделать.

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Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для обзора механическую клавиатуру MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue.

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