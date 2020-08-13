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Конкурс ADATA XPG и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров

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Overclockers.ru в сотрудничестве с компанией ADATA XPG объявляют конкурс для наших блогеров-оверклокеров. Призы - пять одинаковых комплектов премиальной оверклокерской оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB (2x8GB).



Условие для победителей только одно - после получения приза каждый из пяти должен написать в блоге запись про разгон этой памяти. Одновременно с анонсом данного конкурса мы выпускаем обзор данного комплекта RAM в Лаборатории, так что у вас есть ориентир. Автор тестировал память на платформе AMD и получил средние результаты, поэтому у победителей конкурса есть все шансы их превзойти.



Разумеется, вы должны понимать, что наличие навыков разгона и современной платформы, способной разогнать память DDR4-3600, тут необходимы. Чтобы в них убедиться, для подачи заявки на участие в конкурсе вам нужно предоставить ссылку на свою запись в блоге Overclockers.ru, где фигурирует ваш непосредственный опыт разгона ПК-компонентов. А также, как всегда, актуальный адрес электронной почты, которую вы регулярно проверяете. Если записи про разгон нет, то у вас еще есть шансы успеть ее написать: заявки на участие принимаются до 23 августа включительно (до 18:00 по Москве). Конкурс интересный, а призы хорошие?

Подать заявку на участие:

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